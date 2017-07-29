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 На новых польских паспортах планируют изобразить Мемориал орлят во Львове

мемориал орлят. орлята

В Польше в 2018 году, к столетию независимости страны, будут выпущены новые паспорта, на которых, среди прочего, планируется разместить изображение Мемориала орлят во Львове.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", в мае была создана группа экспертов, которые разработали 26 графических рисунков для нового документа. На данный момент утверждены 13 эскизов, среди них - Мемориал орлят во Львове.

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Мемориал орлят - польский военный мемориал во Львове. "Орлята" - это участники боев против Западноукраинской народной республики (1918-1919 г.) и против большевиков (1920 г.). Они были похоронены на "Кладбище защитников Львова", которое составляет часть Лычаковского кладбища.
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