 На новых польских паспортах планируют изобразить Мемориал орлят во Львове

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", в мае была создана группа экспертов, которые разработали 26 графических рисунков для нового документа. На данный момент утверждены 13 эскизов, среди них - Мемориал орлят во Львове.
Мемориал орлят - польский военный мемориал во Львове. "Орлята" - это участники боев против Западноукраинской народной республики (1918-1919 г.) и против большевиков (1920 г.). Они были похоронены на "Кладбище защитников Львова", которое составляет часть Лычаковского кладбища.
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