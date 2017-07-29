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 Политика Украины
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 70 военнослужащих ССО отдали свою жизнь, защищая Украину, - Полторак

полторак

Защищая Украину, свою жизнь отдали 70 военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Об этом министр обороны Степан Полторак заявил во время церемонии в Бердичеве Житомирской области по случаю Дня Сил специальных операций, предает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"К сожалению, так происходит, что война, как правило, забирает лучших. Очень грустно сегодня говорить о том, что 70 военнослужащих ССО отдали свою жизнь, защищая свою страну", - сказал Полторак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов-бойцам ССО: "Вы стали образцом для всех Вооруженных Сил Украины"


Напоминаем, 29 июля в Украине отмечается День Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.





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"...война, как правило, забирает лучших" а не лучшие отсиживаются в тылу...например, вот здесь (и их - даже призвать нельзя!!!):

70 военнослужащих ССО отдали свою жизнь, защищая Украину, - Поторак - Цензор.НЕТ 1105
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шо - неужели самому парашенке не подчиняются?.. 70 военнослужащих ССО отдали свою жизнь, защищая Украину, - Полторак - Цензор.НЕТ 3472
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А шо отдали порошенко,яценюк,гройсман,полторак ? Они ничего не отдали,зато много чего приобрели !!!
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аваковсько-порошенківські пси смердючі в дії. думали забули ? не забули і не забудемо.....
https://www.facebook.com/alena.bodyako/videos/10214264550910436/
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Не пожалел бы месячной зарплаты, чтобы увидеть Полторака в реальном бою во главе с местными интернетными героями
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отмечайте парни свой праздник!!!
и не слушайте срачь всякого гамна
это ваш день
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Сумуємо....Спочивайте з миром, герої....
Вічна світла пам'ять і земний уклін усім загиблим захисникам України ......


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А Полторак в анкетах пишет, что он находится под следствием и в розыске в Рашке?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины70 военнослужащих ССО отдали свою жизнь, защищая Украину, - Полторак
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