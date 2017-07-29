 70 военнослужащих ССО отдали свою жизнь, защищая Украину, - Полторак

Об этом министр обороны Степан Полторак заявил во время церемонии в Бердичеве Житомирской области по случаю Дня Сил специальных операций, предает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"К сожалению, так происходит, что война, как правило, забирает лучших. Очень грустно сегодня говорить о том, что 70 военнослужащих ССО отдали свою жизнь, защищая свою страну", - сказал Полторак.
Напоминаем, 29 июля в Украине отмечается День Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.
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и не слушайте срачь всякого гамна
это ваш день
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Вічна світла пам'ять і земний уклін усім загиблим захисникам України ......
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