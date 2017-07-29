 Умер российский академик Рыжов, призывавший вывести из Украины войска РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Московскую Хельсинкскую группу, прощание с Рыжовым состоится в Сахаровском центре.
Рыжов родился 28 октября 1930 года. Он советский и российский ученый в области механики жидкости и газа, политический и общественный деятель, дипломат, академик РАН, доктор технических наук, экс-посол РФ во Франции.
В сентябре 2014 г. он подписал заявление с требованием "прекратить агрессивную авантюру: вывести с территории Украины российские войска и прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку сепаратистов на Юго-Востоке Украины".
Один из создателей в начале 2000-х годов Общественного комитета защиты ученых. Комитет оказывает помощь российским ученым, бездоказательно обвиненным ФСБ в шпионаже и разглашении гостайны. Среди этих ученых - Игорь Сутягин, Валентин Данилов, Анатолий Бабкин, Оскар Кайбышев, Олег Коробейничев, Игорь Решетин, Евгений Афанасьев, Святослав Бобышев и другие.
(Фото Московской Хельсинкской группы)
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жаль, что здравомыслящие умирают, а ватная мразь продолжает жить.
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Адекватні на расіє вимирають(
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Земля пухом...
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Впоследствии, совки вывели войска из Афгана и признали, что это была авантюра с вводом войск и участие в войне против народа Афганистана.
А до этого сильно прессовали Сахарова, выслали его в ссылку , фактически он был политзаключённым.
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