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 Умер российский академик Рыжов, призывавший вывести из Украины войска РФ

Скончался академик Российской академии наук (РАН), общественный деятель Юрий Рыжов, призывавший российские власти прекратить агрессию против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Московскую Хельсинкскую группу, прощание с Рыжовым состоится в Сахаровском центре.

Рыжов родился 28 октября 1930 года. Он советский и российский ученый в области механики жидкости и газа, политический и общественный деятель, дипломат, академик РАН, доктор технических наук, экс-посол РФ во Франции.

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В сентябре 2014 г. он подписал заявление с требованием "прекратить агрессивную авантюру: вывести с территории Украины российские войска и прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку сепаратистов на Юго-Востоке Украины".

Один из создателей в начале 2000-х годов Общественного комитета защиты ученых. Комитет оказывает помощь российским ученым, бездоказательно обвиненным ФСБ в шпионаже и разглашении гостайны. Среди этих ученых - Игорь Сутягин, Валентин Данилов, Анатолий Бабкин, Оскар Кайбышев, Олег Коробейничев, Игорь Решетин, Евгений Афанасьев, Святослав Бобышев и другие.


Умер российский академик Рыжов, призывавший вывести из Украины войска РФ 01

(Фото Московской Хельсинкской группы)
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хоть их и мало среди кацапов, но еще есть единицы россиян.
жаль, что здравомыслящие умирают, а ватная мразь продолжает жить.
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С интересом смотрел интервью Рыжова с Сотником. Земля пухом...
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фсбешная кремлядская падаль помогла этому человеку отправится на тот свет.
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Светлая память этому Человеку. Он не боялся говорить то, что думал...
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Москокская Хельсинская группа, а ведь єто легендарньіе люди ссср. Они боролись против совковости в то время, когда другие трусливо молчали. Весь их вред в том, что из-за них нельзя сказать про всех россиян - вьі совки и дебильі. Хотя таких людей все равно единицьі.
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Скорбим..... и подозреваем! Грязные конечности фюрера торчат из каждой поганой новости.
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Он чем то напоминает академика Сахарова, который так же призывал генсеков вывести советские войска из Афганистана.
Впоследствии, совки вывели войска из Афгана и признали, что это была авантюра с вводом войск и участие в войне против народа Афганистана.
А до этого сильно прессовали Сахарова, выслали его в ссылку , фактически он был политзаключённым.
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