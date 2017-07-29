 США, Франция, Германия и Великобритания осудили запуск Ираном ракеты-носителя

Об этом говорится в совместном заявлении четырех стран, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
"Запуском ракеты "Симург" 27 июля Иран нарушил резолюцию Совета Безопасности ООН. Мы осуждаем эту акцию", - говорится в сообщении.
Отмечено, что резолюция призывает Иран не предпринимать действий, связанных с запуском баллистических ракет. Согласно заявлению, космические ракеты-носители используют технологии, связанные с разработкой и проектированием баллистических ракет, в том числе межконтинентальных.
Страны подчеркнули, что иранская программа по разработке баллистических ракет дестабилизирует ситуацию в регионе.
"Мы призываем Иран не проводить никаких дальнейших запусков баллистических ракет и связанных с ними видов деятельности. Мы обращаемся к Генеральному секретарю ООН с нашими проблемами. Правительства Франции, Германии и Соединенного Королевства обсуждают эти вопросы на двусторонней основе с Ираном и выражают свою обеспокоенность", - говорится в заявлении.
Напомним, что 27 июля Иран успешно запустил в космос ракету-носитель собственного производства. После этого США ввели санкции против 6 компаний Ирана.
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любыеточку мира. От этого конфликта и вам плохо и весь мир страдает!
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