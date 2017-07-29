EN|RU|UK
Темы дня: Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа
 За рубежом
  449  26
Все про:Иран (450) ООН (2151) ракеты (539) санкции (6318)

 США, Франция, Германия и Великобритания осудили запуск Ираном ракеты-носителя

иран

Франция, Германия, Великобритания и США осудили запуск Ираном ракеты-носителя собственного производства.

Об этом говорится в совместном заявлении четырех стран, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

"Запуском ракеты "Симург" 27 июля Иран нарушил резолюцию Совета Безопасности ООН. Мы осуждаем эту акцию", - говорится в сообщении.

Отмечено, что резолюция призывает Иран не предпринимать действий, связанных с запуском баллистических ракет. Согласно заявлению, космические ракеты-носители используют технологии, связанные с разработкой и проектированием баллистических ракет, в том числе межконтинентальных.

Страны подчеркнули, что иранская программа по разработке баллистических ракет дестабилизирует ситуацию в регионе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КНДР запустила еще одну баллистическую ракету

"Мы призываем Иран не проводить никаких дальнейших запусков баллистических ракет и связанных с ними видов деятельности. Мы обращаемся к Генеральному секретарю ООН с нашими проблемами. Правительства Франции, Германии и Соединенного Королевства обсуждают эти вопросы на двусторонней основе с Ираном и выражают свою обеспокоенность", - говорится в заявлении.

Напомним, что 27 июля Иран успешно запустил в космос ракету-носитель собственного производства. После этого США ввели санкции против 6 компаний Ирана.

Читайте: Госдепартамент США назвал Иран "государством-спонсором терроризма"
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А почему ядерное оружие одни страны могут иметь , а другие нет ? что за дескриминация?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Потому что одни страны с ядерным оружием ведут себя цивилизовано и понимают к чему его применение может привести, а обезьяны у виде параши, ирану и северной кореи пугают им весь мир...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ничё не понял . А Украина что вела себя не цивилизованно ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украина под давлением (в первую очередь параша сильно давила и провоцировала на давление и США) отдала оружие. Вы думаете наличие ядерного оружия остановило орду? Да и на него надо тратить огромные ресурсы. Вообще надо ядерное оружие оставить только у международного военного союза для ликвидации угроз с космоса.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Потому шо одними странами управляют умные государственные деятели, а другими жадные тупые барыги.
 показать весь комментарий
Ответить
 
технологии пошли в тираж, скоро страна не запускающая ракет будет уже редкость
 показать весь комментарий
Ответить
 
И кто теперь скажет,что это не мутиво кацапов?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
братья по санкциям Иран и КНДР за сегодня отстрелялись , рашкованы только тупят как всегда
 показать весь комментарий
Ответить
 
Рашкованы тоже вчера отстрелялись. Боеголовка оснащена итальянцем, американцем и кацапом (как в анекдоте). Сегодня уже пристыковались к МКС.
 показать весь комментарий
Ответить
 
убрали бы этот детонатор с востока, может и азиаты бы успокоились? Граждане кучерявые. весь мир в ваших руках, переселите землю обетованную куда то в любую любые точку мира. От этого конфликта и вам плохо и весь мир страдает!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А что они могут еще сделать? Санкциями так и не додушили. Так что Иран может смело послать всех озабоченных нах
 показать весь комментарий
Ответить
 
Опять Ирану надоело нефть продавать. Под эмбарго веселее жилось?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ирану, похоже, уже пофиг - он нехило скентовался с Китаем, да и россия там подгавкивает...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Китаю только нефть от Ирана нужна и не более. Вряд ли они хотят из-за безумцев терять европейский и американские рынки сбыта.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так ... Ын попиндел... Аятоллы запустили... Ждём ход от последнего фигуранта новых санкций.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Масульмане мне НЕ нравятся и дискриминация тоже...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША, Франция, Германия и Великобритания осудили запуск Ираном ракеты-носителя
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти