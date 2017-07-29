EN|RU|UK
Темы дня: Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа
 Происшествия
  1416  28
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6696) ранение (1798) Донбасс (15590) потери (1127)

 Один украинский воин погиб, шестеро ранены в результате минометного обстрела под Красногоровкой, - штаб АТО

потери

С начала суток российско-террористические группировки дважды открывали огонь по позициям ВСУ, что привело к гибели и ранениям украинских военных.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении, около 8:00, наемники ударили из миномета калибра 120 миллиметров по позициям сил АТО на подступах к Красногоровке. Три мины легли недалеко от нашего опорного пункта. В результате этого обстрела один военнослужащий ВС Украины погиб, шестеро получили ранения различной степени тяжести.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин погиб в результате обстрела Водяного, - штаб

Второй факт применения боевиками оружия зафиксирован неподалеку Новотошковсокго. Здесь террористы открывали огонь из гранатометов.

В штабе АТО отмечают, что уже не впервые единичные прицельные обстрелы позиций ВСУ приводят к жертвам. И заверяют, что "почти на каждый обстрел боевиков от наших бойцов идет асимметричный ответ".

Смотрите: За сутки больше всего обстрелов зафиксировано на Луганском направлении, - Лысенко. КАРТА
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Гордиться серце-слава Україні!
Героям слава! - журиться душа...

Царство Небесне загиблому Воїну
Сил та одужання пораненим хлопцям.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гибнут стада,
родня умирает,
и смертен ты сам;
но смерти не ведает
громкая слава
деяний достойных.

Старшая Эдда
Речи Высокого
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шож вы люди ищите виноватых всегда.....
я уверен на 100000% все наши войны гибнут не за власть
и уж точно не за нытиков проплаченных которые чешут про разных дибилов из власти, которые им пару копеек подсыпают
в том наши парни и сильны, что за нас с вами гибнут
без колебаний и нытья
настоящие наследники нации
КОЗАКИ
и не будет прощения врагу уже никогда
а власть? гамно это все, сгниет и незавоняет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вообще-то они не столько гибнут, хотя не без этого... Но больше убивают орков. Вот в этом процессе, не жалко и жизнью рискнуть!
Пробовал сам - оно того стоит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
То что отвечают асимметрично - это хорошо, вот и надо сообщать, что в результате такого ответа зажмурили столько то расеян с долбаснёй!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Царство Небесне загиблому, одужання пораненим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Світла пам*ять полеглому воїну.
Одужання пораненим захисникам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Світла пам'ять всім загиблим пацанам
Вже не з нами

Бойових їм пить сто грам...
(Шевчук здається, Машина Времени)
Де там наш "квітник"? Снаряд керований - бий орків, главконструктор(заводу шо склепав той снаряд)
Ну то шо кричать зрада, трохи правильно - норм. владі вже би продавали все що треба, літали би "Раптори" і просто винищували би ці міномети. Може і літають, але втіхаря.
 показать весь комментарий
Ответить
 
тактика и стратегия паБеды от маршаля Жюкова :
товарищ Сралин мне для взятия Ржева нужно троекратное преимущество перед противником минимум в 3 раза,в людях и технике.маршаль-мясник брал город Ржев 13 месяцев.....Ютьюб в помощь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Важко читати такі новини....Сумуємо....


Вічна світла пам'ять і земний уклін усім загиблим захисникам України ......


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Млин, в стране война , а депутаты Рады разъехались на каникулы, устали труженники, отдыхают на заграничных курортах...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну если ты считаешь что вездесущий и всемогущий Путин единственный виновник этой войны какой смысл тогда на святых и праведных депутатов жаловаться?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тот смысл, что депутаты должны решать эту проблему.
И да, Хуйло - единственный (вместе со всем народом рашки!!!) виновник войны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Там хоть додумались вырубить мобильную связь? сидит какой нибудь ватный корректировщик в этой Красногоровке "недолёт ~ перелёт"?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин украинский воин погиб, шестеро ранены в результате минометного обстрела под Красногоровкой, - штаб АТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти