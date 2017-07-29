 Один украинский воин погиб, шестеро ранены в результате минометного обстрела под Красногоровкой, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
На Мариупольском направлении, около 8:00, наемники ударили из миномета калибра 120 миллиметров по позициям сил АТО на подступах к Красногоровке. Три мины легли недалеко от нашего опорного пункта. В результате этого обстрела один военнослужащий ВС Украины погиб, шестеро получили ранения различной степени тяжести.
Второй факт применения боевиками оружия зафиксирован неподалеку Новотошковсокго. Здесь террористы открывали огонь из гранатометов.
В штабе АТО отмечают, что уже не впервые единичные прицельные обстрелы позиций ВСУ приводят к жертвам. И заверяют, что "почти на каждый обстрел боевиков от наших бойцов идет асимметричный ответ".
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Героям слава! - журиться душа...
Царство Небесне загиблому Воїну
Сил та одужання пораненим хлопцям.
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Смерть ворогам!
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родня умирает,
и смертен ты сам;
но смерти не ведает
громкая слава
деяний достойных.
Старшая Эдда
Речи Высокого
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я уверен на 100000% все наши войны гибнут не за власть
и уж точно не за нытиков проплаченных которые чешут про разных дибилов из власти, которые им пару копеек подсыпают
в том наши парни и сильны, что за нас с вами гибнут
без колебаний и нытья
настоящие наследники нации
КОЗАКИ
и не будет прощения врагу уже никогда
а власть? гамно это все, сгниет и незавоняет
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Пробовал сам - оно того стоит.
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Одужання пораненим захисникам.
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Вже не з нами
Бойових їм пить сто грам...
(Шевчук здається, Машина Времени)
Де там наш "квітник"? Снаряд керований - бий орків, главконструктор(заводу шо склепав той снаряд)
Ну то шо кричать зрада, трохи правильно - норм. владі вже би продавали все що треба, літали би "Раптори" і просто винищували би ці міномети. Може і літають, але втіхаря.
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товарищ Сралин мне для взятия Ржева нужно троекратное преимущество перед противником минимум в 3 раза,в людях и технике.маршаль-мясник брал город Ржев 13 месяцев.....Ютьюб в помощь
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Вічна світла пам'ять і земний уклін усім загиблим захисникам України ......
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И да, Хуйло - единственный (вместе со всем народом рашки!!!) виновник войны.
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