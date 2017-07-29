 В случае выделения оборонительного оружия Украина быстро обучит личный состав ВСУ, - Полторак

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак.
По его словам, речь идет об оборонительном оружии для защиты украинской территории и народа. "С первого дня агрессии мы обратились ко всем странам мира с просьбой оказать нам помощь. К сожалению, по причинам, которые я лично не понимаю, такая помощь нам не предоставлена и мы не получили оружия", - сказал Полторак. При этом он добавил, что небольшое количество оружия предоставила Украине только Литва.
"Мы готовы в короткие сроки провести обучение с личным составом для того, чтобы правильно и эффективно использовать это оружие", - подчеркнул глава Минобороны.
По его словам, если соответствующее решение будет принято, то "мы его будем приветствовать, быстро освоим и будем направлять его на защиту только своей территории".
Напомним, ранее специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос предоставления Украине оружия для борьбы против российско-террористических войск на Донбассе.
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