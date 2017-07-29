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 Политика Украины
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 В случае выделения оборонительного оружия Украина быстро обучит личный состав ВСУ, - Полторак

грузия ато полторак воины реабилитация жемчугов

Украина готова принять оборонительное вооружение со стороны Запада (в частности, США) и быстро провести соответствующее обучение личного состава.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

По его словам, речь идет об оборонительном оружии для защиты украинской территории и народа. "С первого дня агрессии мы обратились ко всем странам мира с просьбой оказать нам помощь. К сожалению, по причинам, которые я лично не понимаю, такая помощь нам не предоставлена и мы не получили оружия", - сказал Полторак. При этом он добавил, что небольшое количество оружия предоставила Украине только Литва.

"Мы готовы в короткие сроки провести обучение с личным составом для того, чтобы правильно и эффективно использовать это оружие", - подчеркнул глава Минобороны.

По его словам, если соответствующее решение будет принято, то "мы его будем приветствовать, быстро освоим и будем направлять его на защиту только своей территории".

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Напомним, ранее специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос предоставления Украине оружия для борьбы против российско-террористических войск на Донбассе.
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соотношение вооружений РАБссия Украина 50 к 1,но мы выстояли в 2014 году когда армия Украины насчитывала всего 5 000 человек,не было ни горючки ни аккумуряторов ни запчастей........
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поллитрак иди опохмелись.
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заткнись америкос . иди наших депутатов корми своей помосчью.
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какойто жирножопій рассуждает как наша армия может воевать., гнида маетки накупував за кардоном., хуйло.
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Таки да- хУЙЛО за кордоном накупував. Та тут не за нього мова йде.
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Быстро обучит личный состав не прикасаться к нему, сидiти, спостерiгати. Радары где?
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забыли иловайск??? у этих гнид жопа треслась потому что была вероятность полномасштабного вторжения орков, они в это время думали как капитал свой выводить., также самое и за счет оборонки капитал выводят за кардон. Спросите у хлопцев много они видели нового вооружения. Новейшее вооружение у охраны гандонов в виде парашенка , палтарака и им подобных.
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барижная администрация Порошенко (не путать с Украиной) поличит от США два ржавих гвоздя, дирку от бублика и один губозакаточний станок
В случае выделения оборонительного оружия Украина быстро обучит личный состав ВСУ, - Полторак - Цензор.НЕТ 6680
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Лучше пусть пришлют пару толковых генералов, вместо такого мусора, как Полторак. Порошенка принципиально дуроломов держит в минобороны. И в СНБО и на ВПК не пустую балаболку и показушника, вроде Кровавого Пластыря, а реального деятеля с аллергией к цирку в камуфляже.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ случае выделения оборонительного оружия Украина быстро обучит личный состав ВСУ, - Полторак
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