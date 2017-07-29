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Все про:Венгрия (432) Рогозин (181) Румыния (500) санкции (6318)

 Рогозин пообещал Румынии и Венгрии персональные санкции за срыв его визита в Молдову

рогозин

Россия примет персональные санкции в отношении чиновников в Румынии и Венгрии, сорвавших визит российской делегации в Молдову.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Ответ будет, конечно. Он будет не столь эмоциональным, как первая реакция, но мы точно установим, кто стоял за этими решениями в Кишиневе, в Бухаресте, в Будапеште, в Брюсселе. Мы установим лиц, которые принимали данное решение, и наши санкции будут выверены и очень адресны", - сказал чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ждите ответа, гады", - Рогозин прокомментировал запрет на полет над Румынией

Напоминаем, накануне визит Рогозина в Кишинев был сорван из-за отказа Румынии пустить самолет с Рогозиным на борту в свое воздушное пространство. Самолет также отказались принять на посадку в Будапеште, в итоге лайнер приземлился в Минске. Из Беларуси Рогозин вернулся в Москву.

Читайте: Молдова не пустила самолеты делегации РФ на территорию страны
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Упыри мАсковсого патриархата предадут Дракулу анафеме.
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никакого патриархата там нет. только сатанат.
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У кадирова он разрешение на эту заяву спросил? А то прийдеься как намедни губернатору Воронежа без штанов просить прощения.
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да,рагозин-это круто....(твое лицо когда впариваешь заведомую туфту.....)


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там еще появился без ног на подставке-тоже дело рук главного касманафта рф рагозина..."отдай мои ноогиии!" называется-слева на сайте Рыбников пишет.....)))
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С такими темпами, их скоро будут чмырить и северокорейцы с Ким Чен Ыном...
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Я реально не знаю як вони будуть без лаптєй і лопат з млинцями. Рогозін слішком жорстокий. Забере всі квартири в Архангельську з краєвидом Охотського моря(ну чи там сопок з кочовищами). Навіть Ф-17 не буде де поремонтувати, румуни догрались з цією їхньою вот етою русофобією вот етою.
(фобія - боятись) А хто боїться парашників? Бояться, так як глистів приблизно.
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Гаврила страшен был во гневе.Весь мир Гаврила напугал.
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Блестяще, но заменим Гаврилу димоном.

Митяйка был во гневе страшен!
Митяйка миру угрожал!
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Вот, честно скажу, или информация сегодня так подобрана,или еще что то,- целый день сообщения, "два брата ВАТАНАТА" с Северной Кореи и с "дикого русского края"всем сегодня угрожают-то ракетами ,то дипломатами ,то "сцанкциями" . Ну нечем им похвастаться,кроме угроз,но и те горелой ватой воняют,и только.
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пассажиры рейса S7 опоздавшие в Кишинёв на 10 часов проклинают Рогозина, собираются подавать в суд на компанию, взявшую санкционнoго на борт

Рогозин пообещал Румынии и Венгрии персональные санкции за срыв его визита в Молдову - Цензор.НЕТ 120
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Придурок, в следующий раз, когда будешь лететь - возьми у Х√йла дельтоплан...
Журавлей не проси - они тебя накуй сразу пошлют
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Месть Рогозина будет ужасной:
1. Разбомбить нахрен Воронеж;
2. Запретить экспорт балалаек в Румынию и Венгрию.
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договорятся.. то что списано у румын, подавят бульдозером. И всем будет ОК!
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Скоро козломордых уродов не будет приниМАТЬ ни одна страна - будут летать только на ....й или в ад.
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Никогда!!! Не будет коммунизЬма!!! Но всем оченно хочется! Главное "ОТНЯТЬ И РАЗДЕЛИТЬ"! Есть китайская пословиса... называется она просто - "ХУЙВАМ"
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРогозин пообещал Румынии и Венгрии персональные санкции за срыв его визита в Молдову
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