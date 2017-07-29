 Рогозин пообещал Румынии и Венгрии персональные санкции за срыв его визита в Молдову

Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Ответ будет, конечно. Он будет не столь эмоциональным, как первая реакция, но мы точно установим, кто стоял за этими решениями в Кишиневе, в Бухаресте, в Будапеште, в Брюсселе. Мы установим лиц, которые принимали данное решение, и наши санкции будут выверены и очень адресны", - сказал чиновник.
Напоминаем, накануне визит Рогозина в Кишинев был сорван из-за отказа Румынии пустить самолет с Рогозиным на борту в свое воздушное пространство. Самолет также отказались принять на посадку в Будапеште, в итоге лайнер приземлился в Минске. Из Беларуси Рогозин вернулся в Москву.
5296 129
Додон решил не ехать в Приднестровье на празднование 25-летия миротворческой операции(105)
"Ждите ответа, гады", - Рогозин прокомментировал запрет на полет над Румынией(342)
Молдова не пустила самолеты делегации РФ на территорию страны(112)
Додон во время инаугурации пообещал объединить Молдову с Приднестровьем и восстановить стратегические отношения с РФ(151)
Вице-премьер РФ Рогозин оскорбил главу МИД Украины Климкина в Twitter(0)
Российский вице-премьер Рогозин назвал "дебильной" новую символику украинской разведки. ФОТО(623)
"Координационные работы Киева и Кишинева в отношении Приднестровья накладывают отпечаток на экономику": в Тирасполе просят помощи у РФ(151)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
(фобія - боятись) А хто боїться парашників? Бояться, так як глистів приблизно.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Митяйка был во гневе страшен!
Митяйка миру угрожал!
Ответить
Ответить
Ответить
Журавлей не проси - они тебя накуй сразу пошлют
Ответить
Ответить
Ответить
1. Разбомбить нахрен Воронеж;
2. Запретить экспорт балалаек в Румынию и Венгрию.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить