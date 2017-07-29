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Все про:коррупция (7371) обыск (1177) СБУ (14651) Троян (192)

 Информация о причастности Трояна к противоправной деятельности не подтвердилась, он не является подозреваемым лицом, - СБУ

сбу

В Службе безопасности Украины подтвердили проведение обыска у замминистра МВД Вадима Трояна и заявляют, что информация о его причастности к вымогательству не подтвердилась.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В СБУ сообщили о совместной с ГПУ спецоперации по документированию и задержанию трех человек, которые подозреваются в вымогательстве.

"В рамках проведения следственных действий правоохранители получили информацию о вероятном участии в этих противоправных действиях заместителя министра МВД Украины В. Трояна. Несмотря на статус лица, для установления истины, было принято решение о проведении обыска в жилом помещении господина Трояна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержаны трое вымогателей. Среди них помощник замминистра МВД Трояна. У самого чиновника тоже был обыск, который не дал результата, - Луценко

Это свидетельствует о равенстве всех перед законом. Отметим, что по результатам указанных следственных действий информация о вероятной причастности господина Трояна к такой противоправной деятельности оказалась недостоверной и не подтвердилась. Таким образом В. Троян не является подозреваемым лицом", - говорится в сообщении.

Следствие по данному делу по задержанным лицам продолжается.

Читайте: "У меня нет заместителя", - глава "Цивільного корпусу "Азов" Кравченко о задержании за вымогательство "своего заместителя"

Напоминаем, ранее генпрокурор Луценко сообщил о задержании за вымогательство помощника замминистра МВД Трояна, а также об обыске в доме чиновника, который не подтвердил подозрения.
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Як я відразу і сказав- про Трояна це фейк.
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Лукавят паршивцы, у белых и пушистых обыски не проводят.
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Там спільна операція була- в таких випадках проводять.
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ЭТО НЕ ЦИРК, К СОЖАЛЕНИЮ, А НАЕЗД НА АЗОВ И ДОБРОБАТЫ
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ГО "Азов"- не добробат. Тим більше, що вони заявили про відсутність в їх ГО затриманого зама.
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ТРОЯН - ЗАСТУПНИК ДОБРОБАТА "АЗОВ" У 2014 р.
ІНФОРМАЦИЯ - ФИГНЯ, НО НУЖНО ЧТОБЫ ОСАДОЧЕК ОСТАЛСЯ
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Кому потрібно- журналістам, що рознесли цей фейк?
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Є у Всесвітній лабораторії природних ресурсів експонат із
Добровеличківського району Кіровоградської області. Горщик землі.
І напис для відвідувачів: найкраща земля на планеті. Зразок. Еталон. Ідеал. МИ ТАК ЗЛИДЕННО ЖИВЕМО, БО ВЛАДА
ВІД КРАВЧУКА ДО ПОРОШЕНКА ЗАПРОВАДИЛА КОРУПЦІЮ ТА СПЕКУЛЯЦІЮ В УКРАЇНІ
!!! ЯКЩО МИ НЕ ЗДАТНІ ЗВІЛЬНИТИ УКРАЇНУ ВІД
МАФІЇ ТО МАФІЯ ПОРОШЕНКА-ГРОЙСМАНА ПРОДОВЖУЄ ЗНИЩУВАТИ НАС !!! ЦЕ НАВІТЬ ОЛІГАРХ ВІЛКУЛ ДОВОДИТЬ !!!
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Жити і розслідувати по новому. Клони їй богу.....вам тільки бабок на вулицях ганять і штрафувать .....профі.....
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ДЛЯ ГПУ ТА Ю.ЛУЦЕНКА ГОЛОВНЕ НЕ ПОХОДЖЕННЯ МАЙНА, А ОСНОВНЕ - СПЛАЧЕННЯ ПОДАТКІВ. ТОБТО ЗЛОЧИНЦІ І БАНДЮКИ МОЖУТЬ ДАЛІ ГРАБУВАТИ, АЛЕ ПРИ ЦЬОМУ ЩОБ СПЛАЧУВАЛИ ПОДАТКИ
З НАГРАБОВАНОГО ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗАРПЛАТ НА СОТНІ ТИСЯЧ ГРН.!!!
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У нас "возбуждают" исключительно только против папередников. Такая национальная традиция...
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Прропонуєте проти "наступників", цікава думка .
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"Возбудают " - но дальше дело не идет. Так в возбужденном состоянии и остается !
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Настя, постоянно в вобужденном состоянии - это против природы. А если серьёзно, то после возбуждения дела следует его быстрое расследование с направлением в суд, либо волокита, а затем незаконное прекращение.В крайнем случае оправдательный приговор суда для своих (или за деньги).
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Даю руку на отсечение, что Троян занимается противоправной деятельностью. Просто не пойман - не вор. Хорошо шифруется через посредников, которые его слили, но Сам генаральный и Министр спасли честь мундира. Потому как отступать некуда. За Трояном - они сами) Короче, чуть не вышли на самих себя!
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Хрущатик, положа руку на сердце, я понимаю, что ты из бывших - ты видел хоть одного мента рядового и, тем более, высокопоставленного, который бы не использовал своё служебное положение для получения незаконной выгоды? От сельского участкового до министра? Даю руку на отсечение - что не видел. Жрут, пьют в генделях за счёт шинкаря накрайняк.
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З рукою на серці- крім даїшників жодного мента зблизька не бачив. От на Майдані добряче познайомився- з одними бив інших. Так що одного нормального точно знаю- правда, за часів Майдану він вже не служив, звільнився при Овочі "за власним бажанням". Зараз в поліції працює. І в Академії МВД для курсантів бокс викладає.
Так що тицяй носом в клаву і не закладайся на голову.
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Не люблю, когда мне менторским тоном какой-то Саша Крест что-то советует. Ты жодного мента зблызька нэ бачив - значит рассуждаешь о предмете о котором не имеешь представления. Бывают исключения из правил. Я же не спорю.
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А не треба мені було дурницю про "бивших" писати- а тепер квити!
Я інших бачив-яким менти не годні і в слід ступити.
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То что вы на свободе не ваша заслуга, а наша недоработка(с) Где-то я это слышал
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...порішали...цей абсоскін теж білий та пухнастий...
Информация о причастности Трояна к противоправной деятельности не подтвердилась, он не является подозреваемым лицом, - СБУ - Цензор.НЕТ 794
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Аваковско-порошенковские псы, которые будут спасать шкуры этих г@ндонов от народного справедливого возмездия.
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Кто бы сомневался,но это пока,что будет завтра неизвестно.Торги по Трояну шли на самом верху,на уровне первых лиц государства,Троян действительно замазан в криминале по самое не могу,был обыск снимали всё на видео,нашли много интересного,но пока всё отложили,Троян он же тупорылый и жадный,Аваков его сутки потом дрючил и орал на имбецила,развязка будет осенью
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В сми фотография составления протокола обыска мелькнула. И писали , что на ней , кроме Трояна еще и следователь, который вел дело Корбана. Короче , ...,цирк
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Аваков "орал" за що? За те що попався і змушений відмазувати? Чи за те , що тупорилий і жадний ? То навіщо його собі в зами тягнув? Щось тут не співпадає. І ще одне. Суддя, щоб дозволити обшук, та ще й у замміністра, з тебе шкуру зніме поки ти йому не обгрунтуєш необхідність проведення беззаперечно. А раз дав, таких доказів було дуже і дуже. Одна надія, що хтось зі слідчої групи зіллє справжню інфу для суспільства.
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Для Грановского я бы добавил НЕ ВОРОВАТЬ САМОМУ, а затем уже советовать своим коллегам.
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Та корупционер Этот Троян все же видели то видео где он просит что бы его научяили воровать - Сбу позорное пытается отмазать ублюдлюдка , впрочем как обычно ...
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Та так и есть - святой Троян Азовский. Авакян других не нанимает. Возьмите хоть святого Аброськина Севастопольского, или святого Голубана Лугандонско-Востокинского. Все один к одному.
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Отмазали ...разумеется если бы подтвердилась Авакову пришлось бы положить удостоверение на стол и какой визг в западных СМИ был бы можно только представить.
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Ой, я вас умоляю, из-за такой мелочи удостоверение на стол...
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То он у Жеглова должен, а у нас вор кому должен - всем прощает.
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все,завтра будут с трояна икону писать, святой как и парашенка
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Є у Всесвітній лабораторії природних ресурсів експонат із
Добровеличківського району Кіровоградської області. Горщик землі.
І напис для відвідувачів: найкраща земля на планеті. Зразок. Еталон. Ідеал. МИ ТАК ЗЛИДЕННО ЖИВЕМО, БО ВЛАДА
ВІД КРАВЧУКА ДО ПОРОШЕНКА ЗАПРОВАДИЛА КОРУПЦІЮ ТА СПЕКУЛЯЦІЮ В УКРАЇНІ
!!! ЯКЩО МИ НЕ ЗДАТНІ ЗВІЛЬНИТИ УКРАЇНУ ВІД
МАФІЇ ТО МАФІЯ ПОРОШЕНКА-ГРОЙСМАНА ПРОДОВЖУЄ ЗНИЩУВАТИ НАС !!! ЦЕ НАВІТЬ ОЛІГАРХ ВІЛКУЛ ДОВОДИТЬ !!!
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Для звільнення з посади цілком достатньо того, що його помічник (якому він очевидно довіряє) попався на хабарі, навіть якщо результати обшуку нічого не дали (добре заховав). Чи можна уявити собі ситуацію, коли помічник міністра або заступника міністра бере хабаря, а він залишається на посаді, у будь-якій європейській країні?
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Где этот неверный фуфлогон тхир, который на всех ветках вчера разгонял знала, что Троян виновен в взятке? Где ты спряталось, зрадный микроорганизм?
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Писали , что СБУ и ГПУ вышли на него и сами того не ожидали.
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Как говорил один Генеральный прокурор СССР: "Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя"
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В далекі радянські часи один начальник слідчого управління МВС Української РСР Тесленко з високої трибуни дуже влучно сказав - "слідство, це такий похилець (наклонённый столбик), об який кожна свиня хоче почухати спину".
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Не знаю насчет трояна, а вот по раша тв была большая сецпередача по обсиранию Украины.
Так помимо откровенной пурги там был сюжет про отброськина. Практически правдивый..
И как он в севасе прогибался шоб россияне его взяли главным ментом и как он Украину поливал грязью и как россияне его послали а аваков пригрел.....
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Та ладно, а то не догадались, что Банковая к выборам готовится.
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Этот цирк только для того, чтобы люди были в растерянности и не знали кому верить, кому нет. Методы )(уйла. Постоянный вброс ложной инфы, чередуется с реальными делами на коррупционеров. Это то, что надо Офшоренко, чтобы выиграть выборы- информационный беспредел, информ война за умы избирателей.
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Какие там умы, я вас умоляю... Там элементарные рефлексы в массе, как у собачки Павлова: лампочка и звонок пачка гречки и тушенка, или 200 гривен - слюна голос (избирательный).
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИнформация о причастности Трояна к противоправной деятельности не подтвердилась, он не является подозреваемым лицом, - СБУ
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