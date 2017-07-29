 Информация о причастности Трояна к противоправной деятельности не подтвердилась, он не является подозреваемым лицом, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В СБУ сообщили о совместной с ГПУ спецоперации по документированию и задержанию трех человек, которые подозреваются в вымогательстве.
"В рамках проведения следственных действий правоохранители получили информацию о вероятном участии в этих противоправных действиях заместителя министра МВД Украины В. Трояна. Несмотря на статус лица, для установления истины, было принято решение о проведении обыска в жилом помещении господина Трояна.
Это свидетельствует о равенстве всех перед законом. Отметим, что по результатам указанных следственных действий информация о вероятной причастности господина Трояна к такой противоправной деятельности оказалась недостоверной и не подтвердилась. Таким образом В. Троян не является подозреваемым лицом", - говорится в сообщении.
Следствие по данному делу по задержанным лицам продолжается.
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ІНФОРМАЦИЯ - ФИГНЯ, НО НУЖНО ЧТОБЫ ОСАДОЧЕК ОСТАЛСЯ
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Добровеличківського району Кіровоградської області. Горщик землі.
І напис для відвідувачів: найкраща земля на планеті. Зразок. Еталон. Ідеал. МИ ТАК ЗЛИДЕННО ЖИВЕМО, БО ВЛАДА
ВІД КРАВЧУКА ДО ПОРОШЕНКА ЗАПРОВАДИЛА КОРУПЦІЮ ТА СПЕКУЛЯЦІЮ В УКРАЇНІ
!!! ЯКЩО МИ НЕ ЗДАТНІ ЗВІЛЬНИТИ УКРАЇНУ ВІД
МАФІЇ ТО МАФІЯ ПОРОШЕНКА-ГРОЙСМАНА ПРОДОВЖУЄ ЗНИЩУВАТИ НАС !!! ЦЕ НАВІТЬ ОЛІГАРХ ВІЛКУЛ ДОВОДИТЬ !!!
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З НАГРАБОВАНОГО ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЗАРПЛАТ НА СОТНІ ТИСЯЧ ГРН.!!!
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Так що тицяй носом в клаву і не закладайся на голову.
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Я інших бачив-яким менти не годні і в слід ступити.
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Какие ваши доказательства?
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Добровеличківського району Кіровоградської області. Горщик землі.
І напис для відвідувачів: найкраща земля на планеті. Зразок. Еталон. Ідеал. МИ ТАК ЗЛИДЕННО ЖИВЕМО, БО ВЛАДА
ВІД КРАВЧУКА ДО ПОРОШЕНКА ЗАПРОВАДИЛА КОРУПЦІЮ ТА СПЕКУЛЯЦІЮ В УКРАЇНІ
!!! ЯКЩО МИ НЕ ЗДАТНІ ЗВІЛЬНИТИ УКРАЇНУ ВІД
МАФІЇ ТО МАФІЯ ПОРОШЕНКА-ГРОЙСМАНА ПРОДОВЖУЄ ЗНИЩУВАТИ НАС !!! ЦЕ НАВІТЬ ОЛІГАРХ ВІЛКУЛ ДОВОДИТЬ !!!
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Так помимо откровенной пурги там был сюжет про отброськина. Практически правдивый..
И как он в севасе прогибался шоб россияне его взяли главным ментом и как он Украину поливал грязью и как россияне его послали а аваков пригрел.....
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Вот, ознакомьтесь
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лампочка и звонокпачка гречки и тушенка, или 200 гривен - слюнаголос (избирательный).
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