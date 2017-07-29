 США выразили России "разочарование и протест" в связи с решением о сокращении дипломатов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Мы выразили наше глубочайшее разочарование и протест", - сказала заявила представитель Госдепа Хизер Нойерт. Протест был заявлен в ходе пятничных телефонных переговоров госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы МИД РФ Сергея Лаврова, а также в ходе встречи посла США в РФ Джона Теффта и замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова.
Напоминаем, 28 июля, МИД РФ потребовал до 1 сентября сократить число дипломатических и технических сотрудников посольства США в Москве и в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа посольству США в Москве запрещено пользоваться дачей в Серебряном бору и складскими помещениями на Дорожной улице в Москве.
Госдеп США не уточнил, сколько именно дипломатов должны будут покинуть РФ, но, как сообщает The Washington Post, речь идет о нескольких сотнях человек.
Решение Москвы последовало после того, как Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за обновленный пакет ограничительных штрафных мер в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
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странно
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-Тук-тук.
-А хто тама?
-Олега Касевая дома?
-Нету.
- Передайте :приходила палисия , шибко обижалась.
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