 Террористы отпустили двоих человек, захваченных вместе с журналистом Асеевым

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського радио " сообщил координатор группы по освобождению военнопленных "Патриот" Олег Котенко.
Остальные, по его словам, по-прежнему находятся в плену.
"Двое человек, которые были задержаны в рамках этого "уголовного дела", нам удалось перевести на территорию Украины. Они сейчас находятся здесь, на подконтрольной Украине территории. Остальные все так же пребывают там, в так называемом "МГБ". Состояние их здоровья нам не известно", - сказал Котенко.
По его словам, эти люди включены Службой безопасности Украины в списки на обмен. Ведутся переговоры об их освобождении.
Как сообщалось, ранее Союз журналистов РФ подтвердил, что пропавший украинский журналист Станислав Асеев (Васин) действительно "арестован" так называемыми "правоохранительными органами" ОРДО.
Асеев с момента оккупации жил в Донецке, в последний раз выходил на связь 2 июня.
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