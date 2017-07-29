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 Террористы отпустили двоих человек, захваченных вместе с журналистом Асеевым

Двое человек, которых задержали боевики вместе с украинским журналистом Станиславом Асеевым, уже отпущены и находятся на подконтрольной Украине территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського радио " сообщил координатор группы по освобождению военнопленных "Патриот" Олег Котенко.

Остальные, по его словам, по-прежнему находятся в плену.

"Двое человек, которые были задержаны в рамках этого "уголовного дела", нам удалось перевести на территорию Украины. Они сейчас находятся здесь, на подконтрольной Украине территории. Остальные все так же пребывают там, в так называемом "МГБ". Состояние их здоровья нам не известно", - сказал Котенко.

По его словам, эти люди включены Службой безопасности Украины в списки на обмен. Ведутся переговоры об их освобождении.

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Как сообщалось, ранее Союз журналистов РФ подтвердил, что пропавший украинский журналист Станислав Асеев (Васин) действительно "арестован" так называемыми "правоохранительными органами" ОРДО.

Асеев с момента оккупации жил в Донецке, в последний раз выходил на связь 2 июня.
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А чому ЗМІ лише про затримання Асеева весь час мову вели? Бо свій, журналіст?
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да вы не так поняли, просто появились реальные шансы обменять этого журналиста ну допустим на того же Агеева, хотя есть еще некоторые элементы, вот и начинается ажиотаж по московскому и по этому журналисту. Вот и все.
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Но двух сопровождавших отпустили . Так кто его сдал ? Отпустить военных и оставить журналиста ? ХЕХ ...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы отпустили двоих человек, захваченных вместе с журналистом Асеевым
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