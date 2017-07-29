 Подозреваемому в похищении активистов Майдана Вербицкого и Луценко сегодня должны избрать меру пресечения, - прокуратура

Об этом сообщил прокурор Владимир Приходько, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"Мы сейчас узнаем, кто будет судья в нашем производстве и будем ждать, пока суд назначит наше дело к рассмотрению. Это произойдет сегодня. Есть 3 часа, чтобы сторона защиты ознакомилась с материалами дела", - сообщил он. Прокурор подчеркнул, что судебное заседание должно начаться около 17:50.
Народный депутат Игорь Луценко отметил, что он может узнать подозреваемого в его похищении только по голосу.
"Проблема в том, что я мог бы его теоретически узнать по голосу, я видел лицо только двух нападающих и это не он. Он мог быть в этой группе, допрашивать нас, но их внешности, большинству из них, я не знаю ", - добавил он.
Сам подозреваемый утверждает, что ему ничего неизвестно по этому делу.
"Я ничего об этом не знаю. Мне выломали двери, положили на пол меня, дочь и жену. Я ничего не знаю по этому делу. Я не помню что я делал 21 января 2014 ", - сказал подозреваемый Александр Волков.
Напомним, в январе 2014 году участники Майдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены с территории Александровской больницы в Киеве и вывезены за город. После пытки их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.
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какая еще мера пресечения?
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его подонков?
смерека плаче за ними...
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