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 Подозреваемому в похищении активистов Майдана Вербицкого и Луценко сегодня должны избрать меру пресечения, - прокуратура

суд правосудие судебная

В субботу, 29 июля, в Печерском суде Киева состоится заседание, на котором будет рассматриваться ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения подозреваемому в организации похищения активистов Майдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко.

Об этом сообщил прокурор Владимир Приходько, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Мы сейчас узнаем, кто будет судья в нашем производстве и будем ждать, пока суд назначит наше дело к рассмотрению. Это произойдет сегодня. Есть 3 часа, чтобы сторона защиты ознакомилась с материалами дела", - сообщил он. Прокурор подчеркнул, что судебное заседание должно начаться около 17:50.

Народный депутат Игорь Луценко отметил, что он может узнать подозреваемого в его похищении только по голосу.

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"Проблема в том, что я мог бы его теоретически узнать по голосу, я видел лицо только двух нападающих и это не он. Он мог быть в этой группе, допрашивать нас, но их внешности, большинству из них, я не знаю ", - добавил он.

Сам подозреваемый утверждает, что ему ничего неизвестно по этому делу.

"Я ничего об этом не знаю. Мне выломали двери, положили на пол меня, дочь и жену. Я ничего не знаю по этому делу. Я не помню что я делал 21 января 2014 ", - сказал подозреваемый Александр Волков.

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Напомним, в январе 2014 году участники Майдана Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены с территории Александровской больницы в Киеве и вывезены за город. После пытки их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.
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скоты безоружных людей убивали....
какая еще мера пресечения?
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Руб за сто даю, що Ігор Луценко "не узнає" по голосу нападавшого. Скоріше за все він всих здав і його "викинули" біля села, а Вербицького не зламали і тому бросили поломаного, зв'язаного помирати на морозі в ЛІСІ. Не біля села, а в ЛІСІ. Так, що Луценко ні кого не впізнає, ні по голосу, ні в лице тому, що в нього рильце не просто в пушку, а в пушисті.
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лабутена пока не достсть.
его подонков?
смерека плаче за ними...
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Яку "меру пресечения" ? Ці іроди за Юру Вербицького вже давно повинні були гнити у в'язниці, а краще в землі.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодозреваемому в похищении активистов Майдана Вербицкого и Луценко сегодня должны избрать меру пресечения, - прокуратура
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