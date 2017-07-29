 Начинается строительства трассы Львов - Николаев, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Владимир Гройсман.
"Мы не только приводим в порядок те дороги, которые существуют. Мы начинаем новые проекты. Один из них - обновленная дорога Львов - Тернополь - Винница - Одесса - Николаев, которая станет частью транспортного коридора между польскими портами Балтии и нашими - Черного моря GO HIGHWAY (Gdansk-Odesa). В недавно принятых изменениях в бюджет заложены первые 800 млн гривень на реализацию этого проекта. Следовательно, реализация этого масштабного проекта уже начинается!" - написал Гройсман.
Он также опубликовал небольшую инфографику:
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И как в Николаеве сделать трассу?
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Вот Вам и троль.Вам только бы комуто насрать в душу даже неразбираясь в чем дело.
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Ее и зимой можно делать.
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Начинается реализация по уже готовым проектам?
Или... Начинается, только реализация самого проекта?
Архитектор грёбаный...
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