EN|RU|UK
Темы дня: Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа
 Политика Украины
  3233  90
Все про:дороги (1747) Гройсман (3217)

 Начинается строительства трассы Львов - Николаев, - Гройсман

Начинается реализация проекта строительства дороги Львов - Тернополь - Винница - Одесса - Николаев, которая станет частью транспортного коридора между польскими портами Балтии и украинскими черноморскими портами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы не только приводим в порядок те дороги, которые существуют. Мы начинаем новые проекты. Один из них - обновленная дорога Львов - Тернополь - Винница - Одесса - Николаев, которая станет частью транспортного коридора между польскими портами Балтии и нашими - Черного моря GO HIGHWAY (Gdansk-Odesa). В недавно принятых изменениях в бюджет заложены первые 800 млн гривень на реализацию этого проекта. Следовательно, реализация этого масштабного проекта уже начинается!" - написал Гройсман.

Смотрите также: Омелян проинспектировал дороги из Днепра в Киев: "Ям нет, потому что и дороги нет". ФОТОрепортаж

Он также опубликовал небольшую инфографику:

Начинается строительства трассы Львов - Николаев, - Гройсман 01

 перейти на форум
 
   
VEhrdlVXczVSMEV3VERkUmRXUkhRakJNZWxGelRrTTVUSGt2VVhST1F5c3dXVVJSZG5SRGVqQk1aejA9
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
и снова блять картинки, где результаты??? Факты в студию, это слова и распил бабла которое еще осталось
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дорогу только начали строить ,а оно уже скулит ,не видя результата. Одни ванги и нострадамусы на цензоре.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чем отличается стена яценюка от дорог гройсмана?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
... в стене яценюка дыры, а на дорогах гройсмана ямы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты статью читало ? НАЧИНАЕТСЯ! Гавкать надо КОГДА ПОСТРОЯТ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Львов - Тернополь - Винница - Одесса - Николаев
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а від Миколєва і далі на схід хто прокладатиме? Путлєр? То це для його бравого війська дорогу на Варшаву робитимуть, чи як??
 показать весь комментарий
Ответить
 
зачем он вам?
И как в Николаеве сделать трассу?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Убитая только перед Николаевым.Больше всех трындят те,кто дальше своего рай.центра ни когда не выезжал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ЛЬВОВ-НИКОЛАЕВ-ГРОЙСМАН. а через три дня -поотбиваю руки тому кто не достроил до гройсмана. и до 1 апреля.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как и всегда строительство дорог начинают вовремя.2 августа первый осенний праздник после которого начинаются как и засуха так и дожди,одним словом осень.Видимо Гройсман долго ждал осени чтоб закопать в землю миллионы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а ты налоги за год вперед платишь? если нет ,то к чему вопрос
 показать весь комментарий
Ответить
 
Государственный бюджет на весь год распределяется, а не только на лето.
 показать весь комментарий
Ответить
 
так - а деньги поступают по графику платежей - шо тут не понятного и к чему вопрос
 показать весь комментарий
Ответить
 
Непонятно шо ты рассказываешь. Что дороги можно только в конце лета строить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
((( не ну вообще - так троллить нельзя - логики нет )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Просто ты капец ваще какой тупой. Даже смысловую нагрузку своих пёрлов пояснить не можешь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я разве с этим спорю? По логике товарища не могли взяться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
За год вперед не знаю но то что плачу дважды-железно,за заработанные и уплаченные налог деньги я снова плачу налог за свет,газ и т.д.Так называемое НДС,а теперь суммируй 17+20%
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну тут ти не правиииий. Серпень один із найспекотніших місяців року. Це за пАреЄбріком в серпні вже осінь, а в нас це розгар літа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дороги будують весь рік- це тільки укладання асфальтового покриття від погоди залежить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так я і не сперечаюся- факти приводжу. Хай хтось у суперечці спробує їх спростувати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
це да, особливо всі специ як країною треба керувати))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тролли ,вы уже определитесь. Нет дорог - зрада. Строят дороги - тоже зрада. Ты специалист по дорогам? Дороги строят круглый год по всему миру.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уважаемый Александр,Вы оглянитесь вокруг,ни один толковый хозяин не начнет большое строительство на кануне осени а тем более дороги.Как правильно сказал один мой опонент что дороги строят в любую погоду а асфальт кладут когда сухо так если посчиталь что дорогу начнут строить завтра то асфальт укладывать будут какраз в конце осени и начала зима а без асвальта все работы к весне пойдут на смарку.
Вот Вам и троль.Вам только бы комуто насрать в душу даже неразбираясь в чем дело.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
там под началом небось подразумевается проектная документация.
Ее и зимой можно делать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дай-то Бог.А самый лучший проект это проект железной дороги Москва-Ленинград Только там где палец выступил на линейке и есть изгиб.
 показать весь комментарий
Ответить
 
не знаю как там,но у себя наблюдаю шо дороги делают - хотелось бы больше и сразу
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так я то понимаю - удивлают тут своей логикой другие,ведь ,хотя и уже не много,но тут не только тролли пишут
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так полезных идиотов ещё никто не отменял в социуме.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На картинці предостання підпис не вірно. Треба читати: "Відмито експерту"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
После того что вы сделали с Саакашвили, вы теперь никто, вы мрази, которые опозорили Украину на весь мир, ваши реформы это фейк, лапша, для вас главное деньги, вы были и будете барыгами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
обісцяними блохастими цинічними баригами з ціною життя, як гнида
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дуже дохідливо ти все про будівництво доріг прокоментував.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так это из-за грузина дороги не строили. Понятно. Спасибо ,шо глаза открыло лекторату цензора.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тепера без грузін справи нарешті підуть вгору. Ура! Нарешті Україна скинула грузинська ярмо!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что он подразумевает под словом "проект"?
Начинается реализация по уже готовым проектам?
Или... Начинается, только реализация самого проекта?
Архитектор грёбаный...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прочитал "Відмитого експерименту за I піврііччя 2017 року +800 млн." неплохо так за пол годика 800 лямов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
прочитав: від мито 7,4 млд грн за перше півріччя)))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
мне кажется шо асфальт будут покупать винницкий, так как у гроси там свой завод есть,он когда мэром Винницы был дороги неплохие делал и деньги себе зарабатывал,всё продуманно)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
((( так ты у нас спейциалисто по асфальту - а с самосвалов потом отбойным молотком освобождать асфальт не хочеш лично - ну шоб глупости не писал)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так дорожку и планируют вести через Винницу. будет від мито не 1 млд грн
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дороги из Винницы он с собой забрал, переехав в Киев?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дороги не забирал и они хорошие,я о том шо он имея свой асфальтный заводик заработал хорошие деньги. "мэр" из бюджета выделил деньги на дороги.,"директор завода" заключил договор с горсоветом. так понятно
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какой дурак начинает масштабную стройку когда уже почти осень?.Почему не начать строить ету трассу в мае?....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ви будівельник доріг? І чи будівельник взагалі?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы че уже в валенках сидите, какая осень, еще два месяца сухой погоды как минимум .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Пурга" какая-то про коридор между портами в ЧМ и Балтийском. Пустые контейнеры "гонять"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Таможню он уже реформировал с 1 августа 2016.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Черговий анонс майбутніх звершень, чергове гучне кукурікання!!!! )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ага- в рашці. Айфоня в труселях так і сказав-"Дєнєх нєт!".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хто б і що не кахзав, але Грося дороги будувати вміє, і такі да, має на тому свій гешефт)
 показать весь комментарий
Ответить
 
тролли и плаксы - у меня к вам большая просьба - давайте поднимем уровень нашего с вами общения .ну хоть чуть чуть - стыдно за вас,ей богу стыдно - мы Украина .а не какая то цапия - будьте креативны и к нам сюдя поддтянуться люди - а то в последнее время судя порядочный человек даже читать цензор перестал (коменты),я уже не говорю о писать - так прикольней будет ,поверте - заранее спасибо за понимание ))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тут просто много ваты и полезных дураков, будут критиковать все и вся пока не передохнут)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильно, так их этих шоколадных троллей и ботов, задолбали уже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я не перевариваю нынешнюю власть, но.... Дороги в Виннице он сделал и это правда! И после него, его протеже,- новый мэр Моргунов, тоже делает. И не только дороги. И поэтому есть надежда , что эта дорога тоже будет. И будет в срок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
їм це на руку, оскільки контролюють митницю в Одесі; побудують дороги за державний рахунок, доставки в порти Одеси виростуть і роситумуть їхні темні статки з податків.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мне на руку тоже, я не буду каждый раз варить или покупать новые диски на авто, делать ходовую, гробить тормозные колодки, волочится на таможню восемь часов и стану меньше материться....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Де пасадки в Автодоре?!Чи нема за що?Чи те же люди,вдруг почнуть робити справжнi дороги?!З якого це дива?!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНачинается строительства трассы Львов - Николаев, - Гройсман
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти