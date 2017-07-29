 Украина примет участие в международных учениях, которые стартуют завтра в Грузии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
По словам министра обороны Грузии Левана Изория, цель учений "повышение совместимости" грузинской армии с войсками стран Североатлантического альянса, а также подготовка грузинского подразделения для "Сил реагирования НАТО".
Сообщается, что кроме пяти стран членов НАТО (США, Великобритании, Словении, Германии и Турции) в военных учениях примут участие три государства - партнера Североатлантического альянса - Грузия, Украина и Армения. Отмечено, что в ходе учений планируется задействовать 2 тыс. 800 военнослужащих.
"В ходе манёвров будут задействованы американские танки M1A2 Abrams, военно-транспортная авиация, а также различные модификации американских и германских бронетранспортёров", - говорится в сообщении.
Учения продлятся до 12 августа 2017 года.
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Збрехав чи шо...
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Ахтунг ахтунг! Партизанен!!!
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это же точно страна под влиянием пуйла и бащы там кацапские в Армении и контрактники расейские.
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>> Путин подписал закон об объединенной группировке войск России и Армении
>> Президент России Владимир Путин 27 июля подписал закон об объединении российских и армянских войск - соответствующий документ размещен на портале правовой информации.
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я так понимаю, это у них теперь на 2 страны одна общая армия - кацапская?
а че в наших новостях об этом тишина?
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