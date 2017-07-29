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Все про:Грузия (3431) НАТО (5655) оборона (969) учения (1883)

 Украина примет участие в международных учениях, которые стартуют завтра в Грузии

нато

В Грузии на военной базе "Вазиани" в пригороде Тбилиси завтра, 30 июля, начинаются международные военные учения "Достойный партнер - 2017" при участии 8 стран, в т.ч. и Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.

По словам министра обороны Грузии Левана Изория, цель учений "повышение совместимости" грузинской армии с войсками стран Североатлантического альянса, а также подготовка грузинского подразделения для "Сил реагирования НАТО".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Грузию прибывает американская военная техника, которая будет задействована в учениях НАТО с участием Украины. ФОТО

Сообщается, что кроме пяти стран членов НАТО (США, Великобритании, Словении, Германии и Турции) в военных учениях примут участие три государства - партнера Североатлантического альянса - Грузия, Украина и Армения. Отмечено, что в ходе учений планируется задействовать 2 тыс. 800 военнослужащих.

"В ходе манёвров будут задействованы американские танки M1A2 Abrams, военно-транспортная авиация, а также различные модификации американских и германских бронетранспортёров", - говорится в сообщении.

Смотрите: Украинские ВМС совместно с кораблями Великобритании, Турции и Румынии провели тренировку типа PASSEX. ФОТОрепортаж

Учения продлятся до 12 августа 2017 года.
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Що за фігня? Міхо сказав же, що там проросійська влада!
Збрехав чи шо...
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І що найдивніше- не тільки це не стикується...
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Арменія - кацапська?кацапська;Бідзіна найбільший приватний акціонер газпрому кацапського?кацапського.Барига платить податки кацапам?платить.Так хто там не "багатовекторний" з екс-радянських?
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Да что же это творится??? Совсем неживой миномётный расчёт.... Тихая печалька.
Ахтунг ахтунг! Партизанен!!!
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то кажись наши ичкерийские братья помышляют подобным
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приятно наблюдать - наконец то в Украине и деньги есть и понимание, за чем и для чего, надо учить свою армию
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А во сколько обойдутся Украине все эти учения?Сколько недокупится тепловизоров не для учений а для реального боя,сколько наших ребят на передовой будут недоодеты и недокормлены?Если эти кренделя хотят учений то пусть приезжают в Украину на передовую ведь кацапы своих солдат обучают в реальном бою убивая украинцев.
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Вчера пэтрусь кричал что в Грузии антинародный про-кацапский режим, целовал сракошвили в десна и дал гражданство Украины а теперь все наоборот?! Плять, вот что значит когда у власти самые отбросы своих наций !(жиды и жлобы)!
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видимо денежек народных не жалко помирают детки нет средств для лечения или их принесли в жертву жертвоприношения юды
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Если жалеть денежки на учения, то дети будут умирать от российских снарядов.
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Удивительно что на таких учениях делает Армения? Шпионит?
это же точно страна под влиянием пуйла и бащы там кацапские в Армении и контрактники расейские.
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О как, а вообще-то не должны были. Значит НАТО очень близко...
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пока петя у грузина граждантсво отбирал, кацапы подсуетились.

>> Путин подписал закон об объединенной группировке войск России и Армении

>> Президент России Владимир Путин 27 июля подписал закон об объединении российских и армянских войск - соответствующий документ размещен на портале правовой информации.
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я так понимаю, это у них теперь на 2 страны одна общая армия - кацапская?
а че в наших новостях об этом тишина?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраина примет участие в международных учениях, которые стартуют завтра в Грузии
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