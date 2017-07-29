 Трамп заявляет, что Россия была против него на выборах-2016

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на радио Свобода , об этом он сказал, комментируя интервью соучредителя компании Hermitage Capital Билла Браудера в эфире телеканала Fox News."Иными словами, Россия была против Трампа на выборах-2016. Почему бы и нет, ведь я хочу сильной армии и низких цен на нефть", - написал Трамп в сети Twitter 29 июля.

В эфире Fox News Билл Браудер сообщил о содержании своих показаний, данных 27 июля в сенатском комитете, который ведет расследование предполагаемого влияния России на американские выборы. По словам Браудера, компания Fusion GPS, которая стоит за распространением компромата против Трампа, также работала "от имени российского правительства" с целью преодоления санкций США. Речь идет о действиях с целью отмены так называемого "акта Магнитского". В этом ряду Браудер вспомнил также юристку Наталью Весельницкую, которую обвинил в работе на ФСБ России в прошлом.

Компания Fusion GPS после показаний Браудера выступила с заявлением, в котором указала, что "придерживается законов".В центре внимания проводимого в Конгрессе и в министерстве юстиции расследования сейчас находится встреча главных представителей кампании Дональда Трампа с российской юристкой Натальей Весельницкой в июне 2016 года.11 июля Трамп-младший обнародовал электронные письма, из которых следует, что он принял предложение встретиться с Весельницкой, когда ему сообщили, что у нее есть компромат на кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.Сын президента США отметил, что встреча не принесла никакой пользы, а юрист пыталась говорить о запрещенном властью России усыновлении российских детей гражданами США. Этот запрет связан с "актом Магнитского" - пакетом американских санкций против российских чиновников, связанных со смертью в российской тюрьме юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского.Между тем, агентство Assosiated Press ранее сообщило, что Весельницкая находилась в поле зрения американских спецслужб задолго до встречи с Трампом-младшим. Она представляла интересы компании Prevezon Holdings, владельцем которой является Денис Кацыв, сын вице-президента "Российских железных дорог" (РЖД) Петра Кацыва. В 2013 году власти США обвинили компанию в отмывании денег на основании принятого в США в 2012 году "акта Магнитского". По данным агентства, Весельницкую в ходе расследования допрашивал федеральный прокурор.