EN|RU|UK
Темы дня: Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа
 За рубежом
  2727  81
Все про:Россия (71603) Трамп (1287)

 Трамп заявляет, что Россия была против него на выборах-2016

трамп

Президент США Дональд Трамп заявляет, что Россия в 2016 году выступала против его избрания на должность.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на радио Свобода, об этом он сказал, комментируя интервью соучредителя компании Hermitage Capital Билла Браудера в эфире телеканала Fox News.

"Иными словами, Россия была против Трампа на выборах-2016. Почему бы и нет, ведь я хочу сильной армии и низких цен на нефть", - написал Трамп в сети Twitter 29 июля.


Трамп заявляет, что Россия была против него на выборах-2016 01


В эфире Fox News Билл Браудер сообщил о содержании своих показаний, данных 27 июля в сенатском комитете, который ведет расследование предполагаемого влияния России на американские выборы. По словам Браудера, компания Fusion GPS, которая стоит за распространением компромата против Трампа, также работала "от имени российского правительства" с целью преодоления санкций США. Речь идет о действиях с целью отмены так называемого "акта Магнитского". В этом ряду Браудер вспомнил также юристку Наталью Весельницкую, которую обвинил в работе на ФСБ России в прошлом.

Трамп заявляет, что Россия была против него на выборах-2016 02

Билл Браудер во время показаний в сенатском комитете, 27 июля 2017 года


Компания Fusion GPS после показаний Браудера выступила с заявлением, в котором указала, что "придерживается законов".

В центре внимания проводимого в Конгрессе и в министерстве юстиции расследования сейчас находится встреча главных представителей кампании Дональда Трампа с российской юристкой Натальей Весельницкой в июне 2016 года.

11 июля Трамп-младший обнародовал электронные письма, из которых следует, что он принял предложение встретиться с Весельницкой, когда ему сообщили, что у нее есть компромат на кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

Читайте также: Трамп готов подписать законопроект о санкциях против РФ, - Reuters

Сын президента США отметил, что встреча не принесла никакой пользы, а юрист пыталась говорить о запрещенном властью России усыновлении российских детей гражданами США. Этот запрет связан с "актом Магнитского" - пакетом американских санкций против российских чиновников, связанных со смертью в российской тюрьме юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Между тем, агентство Assosiated Press ранее сообщило, что Весельницкая находилась в поле зрения американских спецслужб задолго до встречи с Трампом-младшим. Она представляла интересы компании Prevezon Holdings, владельцем которой является Денис Кацыв, сын вице-президента "Российских железных дорог" (РЖД) Петра Кацыва. В 2013 году власти США обвинили компанию в отмывании денег на основании принятого в США в 2012 году "акта Магнитского". По данным агентства, Весельницкую в ходе расследования допрашивал федеральный прокурор.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Сколько Трампу лет ? Может это маразм и старческое слабоумие ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
От потому,что они только хавают поэтому мозги жирком и заплыли ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прям как ребенок маленький - то Украина против него была , то роssия , казюльки скоро на забор повесит ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а шо это ты тута не орешь - Трамп барыга? аль за это не платят )))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну если выяснится,что у него офшоры в Панаме и он был и бизнесменом и конгрессменом и министром и дельцом в одно время и в одном лице,то обязательно скажу !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Санкции против засрахи Дональд подпиши - а потом философствуй
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нет, не подписал, пока. Он взбешен - ветировать бесполезно, законопроект принят подавяющим большинством. Теперь тянет до каникул Конгресса, хочет замылить и протянуть время, а пока несёт всякую чушь: сегодня белое, завтра красное, как аферист на доверии, зажатый в углу всеми кредиторами одновременно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дык его,ко всему,МакКейн намедни обидел,практически в одиночку завалив законопроект об отмене обамакер. А ведь Орангутан аж из портков выпрыгивал,вереща шо эта самая отмена - самое-пресамое первое-препервое,шо он сделает,как только заедет в Белый Дом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как бы вскоре не написал, что Украина была за него на выборах)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, неожиданный был бы поворот. Ну, чего не сделаешь ради большой политики.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
це мабуть також велике досягнення України
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пока не появятся на рос.авто наклейки Трамп-Чмо,не поверю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ещё и президентом стало.
А некоторые такие умные, полна черепушка мозгов, а всю жизнь в оппе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Расследование покажет кто там за кого был. Сообщениям в Твиттере грош цена.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скрепа горит у Трампа, пытается отмазать плешивого педофила.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как его в бараний рог скрутили, завидно даже
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У чувака - семь пятниц на неделе.
И этот чувак сейчас у руля сверх мощной державы, от которой во многом зависит существование планеты Земля! Ахуеть!...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ні- лише однієї з гілок влади, не більше того.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Видел штурвал которым кораблем парусным управляют, там много-много ручек, вот Трамп держит всего одну, а остальные другие люди и другие силы... Систему управления США придумали гении, поэтому она легко переваривает дураков. Вспомни Буша, который Елизавету 11-ой называл и не знал, что такое Австралия. И ничего. Система его переварила. И этого тоже схавает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та знаем, вон жирик ужрался вусмерть шампунем за твоё "против".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пішло змагання за право бути найбільшим ворогом для хУЙЛА?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не всегда согласен с тобой, но это ты хорошо подметил )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
А люди і не мають в усьому бути згідні одне з одним- це тільки в нЕлюдів повна згода може бути при голосуванні за дозвіл хУЙЛУ ввести війська в Україну.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Операцию на мозг провели другому политику, а пострадал почему-то Трамп.........
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вивсеврєтє, всє снято в галівуде на деньгі гасьдєпа)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как говорит наш цыган - фальшывкка зделаная в Поольшы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Точно! Против, против.... Подписывай новые санкции.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда в мире очередной диктатор начинает создавать слишком много проблем, тогда президентом в США становится республиканец и наводит порядок. И без разницы Трамп это или не Трамп.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Точнее, коллективный Республиканец. Конкретная говорящая голова особого значения не имеет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Теперь им остается выпустить золотой анальный вибратор.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так это Жирик с горя шампусик хлебал, а те кто аплодировали- просто недоброжелатели , радующиеся горю кацапов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
показушно кацапи устаривали фуршети, а за спиной держали фигу
прекрасно зная и понимая что Трамп - єто республиканци
все те кого они уже не смогут купить или договориться
впереди у хуйла и его "торгових партнеров" в Украине очень большие проблеми
 показать весь комментарий
Ответить
 
Европейский прагматизм по вызову (Часть 4 и 5)
Трамп заявляет, что Россия была против него на выборах-2016 - Цензор.НЕТ 2264

ВРЕМЯ «Ч»
И вот пришел 2014 год. Ровно 100 лет назад амбиции нескольких европейских стран, в первую очередь - Германии и России, привели к Первой Мировой войне. Потом, разбирая причины и предлоги этой эпической бойни, многие исследователи приходили к выводу о том, что шансов избежать войны было больше, чем ее начать. В общем, лейтмотив причин империалистической войны - «передел сфер влияния», был опровергнут позже, а прямо сейчас мы имеем перед глазами образец такого передела не военными способами, в исполнении Китая. Мало того, возникло новое явление, известное как «глобализация», которое просто сводит на нет имперские амбиции передела мира. Не исключено, что если бы жажда крови не охватила некоторым мировых лидеров того времени, то та же самая «глобализация» начала бы разворачиваться в 30-х годах минувшего столетия. И тогда мы не имели бы двух опустошительных мировых войн, выросших одна из другой, и мир жил бы уже совершенно в других условиях. Очевидно, что имперский милитаризм стоил человечеству столетия поступательного развития. Но история не терпит сослагательного наклонения и, как теперь стало понятно, ровно через 100 лет Европа оказалась в ситуации, когда вполне может вспыхнуть новая, куда более разрушительная драка.
Причем, официальные причины первых двух мировых войн выписаны в угоду победителям и имеют очень слабое отношение к фактическим причинам. Мы не раз освещали эту тему и сейчас не станем в нее погружаться снова. Но в этот раз поджигатель войны четко и без сомнений очерчен и имеет вид лысого гнома, с бегающими глазками, окопавшегося в Кремле. Все нынешние военные конфликты и чудовищная волна терроризма, имеющая множество воплощений: от ИГИЛ до Талибан, родом из одного и того же кабинета. Это настолько очевидно, что лишь исключительные обстоятельства не дают это увидеть в том же Берлине или Париже.
Как мы отмечали выше, спрос с этих стран возникает потому, что они сами себя позиционируют лидерами Европы, а раз так, то обязаны гарантировать основные правила игры для всех стран Европы. Причем, эти правила давно разработаны, формализованы и приняты всеми европейскими странами. Лидер обязан следить за их соблюдением, и в случае нарушения правил, принимать меры для устранения этого нарушения. Если лидер не принимает мер, то его лидерство ставится под вопрос. Тем более, если он даже не отслеживает эти нарушения. Тогда он просто не может тянуть на себя одеяло, ибо не осознает важности эти функций. Но у нас возникла уникальная ситуация, когда лидеры стали соучастниками и даже подстрекателями нарушителя. Всегда, когда мы формулируем эту мысль, получаем град критики. Но нас успокаивает мысль о том, что Трамп, будучи совершенно не сдержанным и эмоциональным политиком, рассказал Ангеле Меркель примерно тоже самое и у нее испортилось все настроение. Она уже привыкла видеть себя у руля европейского корабля, а тут ей пояснили, что это именно она его выбросила на мель, но никак не желает выметаться из капитанской каюты, ибо там уютно и весело. И вот главным аргументом, оправдывающим «тактику половой тряпки», называется прагматизм. Очередной приступ прагматизма Германия продемонстрировала при комментарии новых американских санкций, против РФ. Там прямо заявили, что должны учитываться интересы Германии. Но что же это за интересы такие, которые мешают четкого и однозначно ответить агрессии РФ?
Суть позиции Меркель-Олланда Украина ощутила сразу после вторжение российских войск на свою территорию. Кто бы и что не говорил, а реакция была шаблонной, примерно такой, как и на агрессию против Грузии. Все отличие ситуации было в том, что там все закончилось за несколько дней, а Украина уперлась и начала давать реальный отпор «гибридным войскам Путина». Поэтому эмиссары из Берлина и Парижа долго и нудно укатывали Украину на «компромисс» с Москвой, а потом и на «почетный мир» с Путиным.
Это при том, что Украина ни на кого не нападали и ни у кого не отнимала территорий. То есть, она действовала строго в рамках тех европейских правил, которые и должны гарантировать лидеры Европы. И наоборот. Россия открыто и явно растоптала эти правила, но на «компромисс» нагибали именно нас. Вот так проявилось лидерство в исполнении Ангелы и Франсуа. Но тут Остапа понесло, и Путин выдвинул угрозы станам Балтии и Польши, а то уже не внеблоковая Украина, а страны ЕС и НАТО, где Берлин и Париж - обязаны действовать быстро и решительно. Вот тут и выяснилось, что почти за 10 лет эти деятели почти уничтожили силовые инструменты воздействия на агрессора. Они практически убили НАТО ради амуров с «другом Владимиром». И тогда в дело вступили США, которые стали вводить реальные, а не бутафорские санкции и погнали свои войск в Балтию, Польшу и Румынию, ибо ни у Германии, ни у Франции, просто не оказалось сил и средств для защиты той же Эстонии. С этого момента стало понятно, что лидеры сдулись и заигрались не с далеким Китаем, который не может угрожать Европе, а с Путиным, который наращивал уровень своих угроз открыто и у всех на глазах, используя деньги, полученные от торговли нефтью и газом с той же Германией.
И вот на вопрос о том, как эти деятели умудрились допустить ситуацию до такого уровня, дается один и тот же ответ - «прагматизм».
Трамп заявляет, что Россия была против него на выборах-2016 - Цензор.НЕТ 8094

2014 год четко показал, какую Европу создали ее лидеры. После вторжения России в Украину, та запросила помощи, в первую очередь у Европы. При этом, справедливо указывая на грубейшие нарушения Россией, целого ряда основополагающих международных актов, регулирующих функционирование Европы как единого экономического и правового механизма. Но никакой помощи мы не получили, ибо Германия и Франция отказались квалифицировать действия России как агрессора. Мало того, даже нынешняя их риторика часто сводится к описаниям каких-то повстанцев и прочему бреду, придуманному в Москве. Мы не получили оружия потому, что такие деятели как Юнкер, Штайнмайер и прочие считали, что это приведет к эскалации конфликта.
Вот тут возникает серьезная неувязка. Если речь идет о «сепаратистах», то надлежащее оружие наоборот - закончит конфликт быстро и эффективно. Однако дальнейшие рассуждения этих господинчиков, сводились, таки к войне России и Украины. Именно эту эскалацию они имели в виду. Но раз так, то в таком случае, следует забывать о повстанцах и вести речь о войне России в Украине. Точку в этой пустой болтовне поставил сам Путин, который лично и публично объявил о том, что аннексия Крыма была произведена силами его войск, а потом и о том, что на Донбассе присутствуют его войска.
ПРАГМТИЗМ
Вот эта эпопея с Мистралями, показала истинную позицию Европы и то, во что уже превратилась сама Европа. Многие помнят, в какую тягомотину превратился процесс отказа Франции от контракта. Это не было четким и легко аргументированным решением. Олланд крутился и извивался до последнего. Его уже душили из Вашингтона самыми нетрадиционными способами, ибо простой логики вещей там уже никто не понимал. А логика такова. Россия, устами своего президента, назвалась агрессором, не просто стороной конфликта, а агрессором и ей Париж собирался поставлять системы тяжелых вооружений, каковыми безусловно являются Мистрали. По мнению Парижа, это никак не могло привести к эскалации конфликта, а поставка оружия Украине - могла!
Все пояснения французской стороны, сводились к необходимости выполнения условий контракта и прагматизму. Новая война России в Сирии, не сильно изменила эту позицию и прагматизм снова и снова вылазит из Европы, как клопы из старого дивана. Вот совсем свежий пример.
На, уже ставших классикой, кадрах оккупации Крыма, многие помнят знаменитый российский броневик «Тигр», название которого позаимствовано у тяжелого танка Вермахта, с которым «дидываивале». Так вот это чудо техники, на одном из видео, тщетно пыталось преодолеть препятствие в виде бордюра или «поребрика», как это принято называть в скреповой. Как он ни гудел и ни дымил, ничего у него не получалось. Понято, что пришлось искать замену там, где у людей руки растут из нужного места. И вот россияне освоил производство и поставки в войска замену Тигру, броневик Рысь. Очень быстро выяснилось, что это - итальянский ИВЕКО, поставляемый в РФ в обход санкций. Там только начни копать и Рыси, вместе с турбинами, окажутся просто незаметными. Все это поставляется в страну агрессор, в частности, угрожающей странам НАТО, ядерным ударом. И тут - прагматизм - налицо.
Но впереди всех, конечно же Германия, которая до прошедшей недели, упорно пропихивала российский проект газопровода «Северный поток-2». Тут прагматизм просто бьёт через борт. Берлин затыкал рот всем, кто так или иначе противился этому мероприятию, в частности - Польше, и все дальше продвигал путинские щупальца. Это при том, что сам Путин уже неоднократно использовал трубу как способ выворачивания рук. Ангеле на это - плевать. Она требует, чтобы Штаты учитывали немецкий прагматизм. Но возьмем именно этот эпизод. Мощностей, существующих ГТС - в избытке. Они ни разу не были загружены на 100%. Резкого всплеска потребления газа - не предвидится. Альтернативная энергетика уже заместила газ на 50-100% в нескольких странах и тенденция продолжается. Многие страны строят СПГ для диверсификации поставок. Сам ЕС принял об этом третий энергопакет. То есть, по любым параметрам, экономика «Северного потока-2» не имеет обоснования и тем паче - на перспективу. Мало того, проект имеет массу политических издержек и прямо угрожает перспективным внутриевропейским коммуникациям.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как не крути, идея - вредная сама по себе, а если учесть, что она работает на интересы страны агрессора, то возникает очень конкретный вопрос о природе такого вот европейского прагматизма. Пора называть вещи своими именами. Прагматизм сводится к содержимому карманов вполне определенных лиц находящихся, во главе конкретных европейских стран и структур. Свой карман они поставили гораздо выше фундаментальных ценностей и именно это назвали прагматизмом. Есть надежда на то, что ситуация изменится и мы еще будем смотреть новости о массовых арестах чиновников в Берлине, Париже и других местах, за работу на ФСБ.
антиколорадос
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вспомнилось как Песков выступил с интциативой к рашен СМИ и соцсетям зимой 2017 снизить градус восторга по поводу победы Трампа на выборах, что ещё раз подтверждает что Трамп играет в одной команде с кремлядями, а также уже врёт как пуйло. Это всё печально закончится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ясный перец,так открыто кацаПсины поддерживали только Гитлера в 1923 году и Парламентских в 1932 году в братской Германии,не Эрнста Тельмана,а именно Гитлера...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На такие должностя ,вообще,есть какие-то возрастные ограничения?Как можно допускать до управления сверх-державой,этих альцгеймеровских пердунов?Потому что работу ищешь,вам говорят :всё ,после 45 не проходите...
 показать весь комментарий
Ответить
 
без помощи россии трумп не выиграл бы выборы да и все спецы прогнозировали победу клинтон а тут на тебе рыжий победил ну без русских ну никак
 показать весь комментарий
Ответить
 
в 1980 году в СССР родилось националистическое профашистское движение "Память" Дмитрия Васильева и Николая Скородумова,а создавали его КГБисты отставные,а также отставные и действующие военные...,именно тогда начался этот грЁбанный рюSSkiй мир и прочая кацаПсинская шелупень...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рыжий старикан хочет сделать вид что он не подерживает парашку.) Луль такого клоуна президента в америке давно не было. Обама ещё серьёзный парень))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Санкции будут вечный заявил вчера Рекс Тиллерсон,с чем и поздравляю Хмырей плешивого педофила.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Трамп ко всему прочему ещё и тупой!
Извиняюсь за недипломатичность, но, думаю, что американские политологи "Цензор" не читают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Даже до трамадола дошло,что есть орда)))Демократия рулит))).В параше очередная боль)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
А кто победил в голосовании/опросах росСМИ? Кто кричал "Трампнаш"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Омериканцы читаю всё,не только Цензоры Корреспонденты и прочие Главреды Главкомы Апострофы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
что ни день, то всё более и более угарные и бредовые твиты, то Украина вмешивалась а не Россия, теперь вот Россия была против, оказывается, хотя пруфов это опровергающих просто вагонами... что там в голове этой?
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну ты видиш почему кацапам он подходит, он брешет так же как и они)
 показать весь комментарий
Ответить
 
чЛенина когда то охранял будущий ЧеКист товарищ Василий еще с царской РАБссии.
Дайот плешивый Василию 10 рублей в 1915 гду и говорит : Купи мне Вася в ларьке все рюсские газеты,так их там Владимир Ильич аж 100 названий..,Васенька Купи все что есть...Врагов РАБссии над знать...,представляете?в 1915 году в Самаре издавались 100 названий антироссийских Вражеских газет
 показать весь комментарий
Ответить
 
це добра новина....вона свідчить про те, що тема "Україна проти Трампа" не спрацювала і відходить, а тема "Росія проти Трампа" має більші перспективи, і знищує версію: Трамп і Ко співробіничав з Росією заради обрання.
 показать весь комментарий
Ответить
 
На РАБссии придумали новое Секретное оружие вместо Боярышника,дешовую водку назвали Плешивая.......
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп заявляет, что Россия была против него на выборах-2016
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти