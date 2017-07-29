 Трамп заявляет, что Россия была против него на выборах-2016

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на радио Свобода, об этом он сказал, комментируя интервью соучредителя компании Hermitage Capital Билла Браудера в эфире телеканала Fox News.
"Иными словами, Россия была против Трампа на выборах-2016. Почему бы и нет, ведь я хочу сильной армии и низких цен на нефть", - написал Трамп в сети Twitter 29 июля.
В эфире Fox News Билл Браудер сообщил о содержании своих показаний, данных 27 июля в сенатском комитете, который ведет расследование предполагаемого влияния России на американские выборы. По словам Браудера, компания Fusion GPS, которая стоит за распространением компромата против Трампа, также работала "от имени российского правительства" с целью преодоления санкций США. Речь идет о действиях с целью отмены так называемого "акта Магнитского". В этом ряду Браудер вспомнил также юристку Наталью Весельницкую, которую обвинил в работе на ФСБ России в прошлом.
Компания Fusion GPS после показаний Браудера выступила с заявлением, в котором указала, что "придерживается законов".
В центре внимания проводимого в Конгрессе и в министерстве юстиции расследования сейчас находится встреча главных представителей кампании Дональда Трампа с российской юристкой Натальей Весельницкой в июне 2016 года.
11 июля Трамп-младший обнародовал электронные письма, из которых следует, что он принял предложение встретиться с Весельницкой, когда ему сообщили, что у нее есть компромат на кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.
Сын президента США отметил, что встреча не принесла никакой пользы, а юрист пыталась говорить о запрещенном властью России усыновлении российских детей гражданами США. Этот запрет связан с "актом Магнитского" - пакетом американских санкций против российских чиновников, связанных со смертью в российской тюрьме юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского.
Между тем, агентство Assosiated Press ранее сообщило, что Весельницкая находилась в поле зрения американских спецслужб задолго до встречи с Трампом-младшим. Она представляла интересы компании Prevezon Holdings, владельцем которой является Денис Кацыв, сын вице-президента "Российских железных дорог" (РЖД) Петра Кацыва. В 2013 году власти США обвинили компанию в отмывании денег на основании принятого в США в 2012 году "акта Магнитского". По данным агентства, Весельницкую в ходе расследования допрашивал федеральный прокурор.
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А некоторые такие умные, полна черепушка мозгов, а всю жизнь в оппе.
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И этот чувак сейчас у руля сверх мощной державы, от которой во многом зависит существование планеты Земля! Ахуеть!...
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Шариковы в 5-м поколении..
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https://www.youtube.com/watch?v=sICm_8JYcBg
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прекрасно зная и понимая что Трамп - єто республиканци
все те кого они уже не смогут купить или договориться
впереди у хуйла и его "торгових партнеров" в Украине очень большие проблеми
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ВРЕМЯ «Ч»
И вот пришел 2014 год. Ровно 100 лет назад амбиции нескольких европейских стран, в первую очередь - Германии и России, привели к Первой Мировой войне. Потом, разбирая причины и предлоги этой эпической бойни, многие исследователи приходили к выводу о том, что шансов избежать войны было больше, чем ее начать. В общем, лейтмотив причин империалистической войны - «передел сфер влияния», был опровергнут позже, а прямо сейчас мы имеем перед глазами образец такого передела не военными способами, в исполнении Китая. Мало того, возникло новое явление, известное как «глобализация», которое просто сводит на нет имперские амбиции передела мира. Не исключено, что если бы жажда крови не охватила некоторым мировых лидеров того времени, то та же самая «глобализация» начала бы разворачиваться в 30-х годах минувшего столетия. И тогда мы не имели бы двух опустошительных мировых войн, выросших одна из другой, и мир жил бы уже совершенно в других условиях. Очевидно, что имперский милитаризм стоил человечеству столетия поступательного развития. Но история не терпит сослагательного наклонения и, как теперь стало понятно, ровно через 100 лет Европа оказалась в ситуации, когда вполне может вспыхнуть новая, куда более разрушительная драка.
Причем, официальные причины первых двух мировых войн выписаны в угоду победителям и имеют очень слабое отношение к фактическим причинам. Мы не раз освещали эту тему и сейчас не станем в нее погружаться снова. Но в этот раз поджигатель войны четко и без сомнений очерчен и имеет вид лысого гнома, с бегающими глазками, окопавшегося в Кремле. Все нынешние военные конфликты и чудовищная волна терроризма, имеющая множество воплощений: от ИГИЛ до Талибан, родом из одного и того же кабинета. Это настолько очевидно, что лишь исключительные обстоятельства не дают это увидеть в том же Берлине или Париже.
Как мы отмечали выше, спрос с этих стран возникает потому, что они сами себя позиционируют лидерами Европы, а раз так, то обязаны гарантировать основные правила игры для всех стран Европы. Причем, эти правила давно разработаны, формализованы и приняты всеми европейскими странами. Лидер обязан следить за их соблюдением, и в случае нарушения правил, принимать меры для устранения этого нарушения. Если лидер не принимает мер, то его лидерство ставится под вопрос. Тем более, если он даже не отслеживает эти нарушения. Тогда он просто не может тянуть на себя одеяло, ибо не осознает важности эти функций. Но у нас возникла уникальная ситуация, когда лидеры стали соучастниками и даже подстрекателями нарушителя. Всегда, когда мы формулируем эту мысль, получаем град критики. Но нас успокаивает мысль о том, что Трамп, будучи совершенно не сдержанным и эмоциональным политиком, рассказал Ангеле Меркель примерно тоже самое и у нее испортилось все настроение. Она уже привыкла видеть себя у руля европейского корабля, а тут ей пояснили, что это именно она его выбросила на мель, но никак не желает выметаться из капитанской каюты, ибо там уютно и весело. И вот главным аргументом, оправдывающим «тактику половой тряпки», называется прагматизм. Очередной приступ прагматизма Германия продемонстрировала при комментарии новых американских санкций, против РФ. Там прямо заявили, что должны учитываться интересы Германии. Но что же это за интересы такие, которые мешают четкого и однозначно ответить агрессии РФ?
Суть позиции Меркель-Олланда Украина ощутила сразу после вторжение российских войск на свою территорию. Кто бы и что не говорил, а реакция была шаблонной, примерно такой, как и на агрессию против Грузии. Все отличие ситуации было в том, что там все закончилось за несколько дней, а Украина уперлась и начала давать реальный отпор «гибридным войскам Путина». Поэтому эмиссары из Берлина и Парижа долго и нудно укатывали Украину на «компромисс» с Москвой, а потом и на «почетный мир» с Путиным.
Это при том, что Украина ни на кого не нападали и ни у кого не отнимала территорий. То есть, она действовала строго в рамках тех европейских правил, которые и должны гарантировать лидеры Европы. И наоборот. Россия открыто и явно растоптала эти правила, но на «компромисс» нагибали именно нас. Вот так проявилось лидерство в исполнении Ангелы и Франсуа. Но тут Остапа понесло, и Путин выдвинул угрозы станам Балтии и Польши, а то уже не внеблоковая Украина, а страны ЕС и НАТО, где Берлин и Париж - обязаны действовать быстро и решительно. Вот тут и выяснилось, что почти за 10 лет эти деятели почти уничтожили силовые инструменты воздействия на агрессора. Они практически убили НАТО ради амуров с «другом Владимиром». И тогда в дело вступили США, которые стали вводить реальные, а не бутафорские санкции и погнали свои войск в Балтию, Польшу и Румынию, ибо ни у Германии, ни у Франции, просто не оказалось сил и средств для защиты той же Эстонии. С этого момента стало понятно, что лидеры сдулись и заигрались не с далеким Китаем, который не может угрожать Европе, а с Путиным, который наращивал уровень своих угроз открыто и у всех на глазах, используя деньги, полученные от торговли нефтью и газом с той же Германией.
И вот на вопрос о том, как эти деятели умудрились допустить ситуацию до такого уровня, дается один и тот же ответ - «прагматизм».
2014 год четко показал, какую Европу создали ее лидеры. После вторжения России в Украину, та запросила помощи, в первую очередь у Европы. При этом, справедливо указывая на грубейшие нарушения Россией, целого ряда основополагающих международных актов, регулирующих функционирование Европы как единого экономического и правового механизма. Но никакой помощи мы не получили, ибо Германия и Франция отказались квалифицировать действия России как агрессора. Мало того, даже нынешняя их риторика часто сводится к описаниям каких-то повстанцев и прочему бреду, придуманному в Москве. Мы не получили оружия потому, что такие деятели как Юнкер, Штайнмайер и прочие считали, что это приведет к эскалации конфликта.
Вот тут возникает серьезная неувязка. Если речь идет о «сепаратистах», то надлежащее оружие наоборот - закончит конфликт быстро и эффективно. Однако дальнейшие рассуждения этих господинчиков, сводились, таки к войне России и Украины. Именно эту эскалацию они имели в виду. Но раз так, то в таком случае, следует забывать о повстанцах и вести речь о войне России в Украине. Точку в этой пустой болтовне поставил сам Путин, который лично и публично объявил о том, что аннексия Крыма была произведена силами его войск, а потом и о том, что на Донбассе присутствуют его войска.
ПРАГМТИЗМ
Вот эта эпопея с Мистралями, показала истинную позицию Европы и то, во что уже превратилась сама Европа. Многие помнят, в какую тягомотину превратился процесс отказа Франции от контракта. Это не было четким и легко аргументированным решением. Олланд крутился и извивался до последнего. Его уже душили из Вашингтона самыми нетрадиционными способами, ибо простой логики вещей там уже никто не понимал. А логика такова. Россия, устами своего президента, назвалась агрессором, не просто стороной конфликта, а агрессором и ей Париж собирался поставлять системы тяжелых вооружений, каковыми безусловно являются Мистрали. По мнению Парижа, это никак не могло привести к эскалации конфликта, а поставка оружия Украине - могла!
Все пояснения французской стороны, сводились к необходимости выполнения условий контракта и прагматизму. Новая война России в Сирии, не сильно изменила эту позицию и прагматизм снова и снова вылазит из Европы, как клопы из старого дивана. Вот совсем свежий пример.
На, уже ставших классикой, кадрах оккупации Крыма, многие помнят знаменитый российский броневик «Тигр», название которого позаимствовано у тяжелого танка Вермахта, с которым «дидываивале». Так вот это чудо техники, на одном из видео, тщетно пыталось преодолеть препятствие в виде бордюра или «поребрика», как это принято называть в скреповой. Как он ни гудел и ни дымил, ничего у него не получалось. Понято, что пришлось искать замену там, где у людей руки растут из нужного места. И вот россияне освоил производство и поставки в войска замену Тигру, броневик Рысь. Очень быстро выяснилось, что это - итальянский ИВЕКО, поставляемый в РФ в обход санкций. Там только начни копать и Рыси, вместе с турбинами, окажутся просто незаметными. Все это поставляется в страну агрессор, в частности, угрожающей странам НАТО, ядерным ударом. И тут - прагматизм - налицо.
Но впереди всех, конечно же Германия, которая до прошедшей недели, упорно пропихивала российский проект газопровода «Северный поток-2». Тут прагматизм просто бьёт через борт. Берлин затыкал рот всем, кто так или иначе противился этому мероприятию, в частности - Польше, и все дальше продвигал путинские щупальца. Это при том, что сам Путин уже неоднократно использовал трубу как способ выворачивания рук. Ангеле на это - плевать. Она требует, чтобы Штаты учитывали немецкий прагматизм. Но возьмем именно этот эпизод. Мощностей, существующих ГТС - в избытке. Они ни разу не были загружены на 100%. Резкого всплеска потребления газа - не предвидится. Альтернативная энергетика уже заместила газ на 50-100% в нескольких странах и тенденция продолжается. Многие страны строят СПГ для диверсификации поставок. Сам ЕС принял об этом третий энергопакет. То есть, по любым параметрам, экономика «Северного потока-2» не имеет обоснования и тем паче - на перспективу. Мало того, проект имеет массу политических издержек и прямо угрожает перспективным внутриевропейским коммуникациям.
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антиколорадос
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Извиняюсь за недипломатичность, но, думаю, что американские политологи "Цензор" не читают.
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Дайот плешивый Василию 10 рублей в 1915 гду и говорит : Купи мне Вася в ларьке все рюсские газеты,так их там Владимир Ильич аж 100 названий..,Васенька Купи все что есть...Врагов РАБссии над знать...,представляете?в 1915 году в Самаре издавались 100 названий антироссийских Вражеских газет
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