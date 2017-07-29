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Все про:Молдова (843) Приднестровье (373) Рогозин (180) Додон (66)

 Додон решил не ехать в Приднестровье на празднование 25-летия миротворческой операции

додон

Президент Молдовы Игорь Додон принял решение отказаться от участия в мероприятиях в городе Бендеры (Приднестровский регион), приуроченных к 25-летию миротворческой миссии на Днестре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В связи с провокационными событиями в адрес делегации из РФ, мы вместе с Тираспольским лидером Вадимом Красносельским решили, что я не буду участвовать в событиях в городе Бендеры. Мы проведем отдельную встречу, в рамках которой обсудим пути сближения двух берегов Днестра", - написал Додон на своей странице в Фейсбук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Додон осудил заявление молдавского парламента о выводе российских войск из Приднестровья

Президент подчеркнул, что намерен "действовать твердо в интересах территориальной реинтеграции Республики Молдова, вопреки провокациям со стороны тех, которым нужна слабая и финансово зависимая Молдова".

Напоминаем, президент Игорь Додон планировал принять участие в мероприятиях на территории Приднестровья, приуроченных к 25-летию миротворческой миссии на Днестре. В мероприятиях ожидалось участие российского вице-премьера Дмитрия Рогозина. Однако Рогозин не прилетел в Молдову, так как самолету, на борту которого он находился, не разрешили полет над территорией Румынии.

Также читайте: "Ждите ответа, гады", - Рогозин прокомментировал запрет на полет над Румынией



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Ну если посмотреть,кого выбрали в Украине то Додон может показаться практически Махатма Ганди и Шарлем деГолем в одном лице ...
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Хочешь рассказать,какой молодец петя порошенко ? Ну начинай,хоть посмеёмся ...
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расскажи лучше ты про вашего дутого молодца.
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Объективно говоря Додон это намного хуже даже чем наш Порох. Это откровенный россейский агент влияния.
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Ну он хоть не вор ,да и фабрики у него в Липецке нема...
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В отношениях с Россией нужен двойной подход, - Меркель/Гневные отклики вызвало это заявление старой …….: Двойной подход. Как в порнухе. Один спереди, другой сзади. Риббентроп тоже имел двойные подходы,а Молотов тройные,и чем всё это закончится? Вот вроде грамотная мадам, и все равно хочет и рыбку съесть и на твердом чем то посидеть!!! Из за этого и борзеет БЕСПРЕДЕЛЬЩИК./ и только мигранты под германским флажком трусливо промолчали.
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Ну обьективно говоря с откровенным проросийским президентом проще бороться, т. к . понятно что от него ожидать. А вот петька-рошен вроде говорит правильные вещи, но делает все наоборот. Толку от того что он на словах бореться с корупцией , если при нем Украина заняла 1 место по корупции. Или может он АТО закончил за две недели как обещал. Может он провел судебную реформу ? за 3 года этот поц не удосужился продать фабрику в Липецке. Видите ли его цена не устраивает. простые граждане теряют руки , ноги на войне. Погибают. А этого офшорника-миллиардера цена не устраивает. пиздец бля, нет слов...
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Ну, если посмотреть, кого выбрали в Молдове, то Порошенко может показаться практически Черчиллем и Аденауэром в одном лице...))) Но тогда пуцькин, твой кумир, может показаться практически ВСЕМИРНЫМ Х*ЙЛОМ, ХАМЛОМ и аХентом тищенкА в одном лице...)))
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Так и нашего клоуна тоже 54% долбодя-тлов выбрали , теперь вот радуются "жити по новому".
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Так ему надо мимо острова Буяна в царство славного Солтана ....
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Боится, что потом обратно в Молдову не пустят?
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Равносильно президенту Грузии сьездить на подобное "торжество" в Абхазию или в Южную Осетию,а Порошенку в донлуганию.
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праздник отменяется? все додоны не приедут
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Не отменяется, просто меньших масштабов будет. С местными додонами.
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Що да то да... Та харківські ультрас краще на цьому знаються.
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иными словами - Молдавия есть продукт реинтеграции "ПМР" плюс додонизация всей страны..
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Маю надію, що такій дурні там не дадуть трапитися.
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почему же..если даже у нас озвучивают какие-то "планы реинтеграции" стояльщиков на блокпостах...
повбивав би...
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Цікава паралель... Добре, що в нас не всіляких "додонів" в президенти вибрали.
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Додон решил не ехать в Приднестровье на празднование 25-летия миротворческой операции - Цензор.НЕТ 6886Daniel Rodriguez1 год. ·
В Хельсинки самолет Владимира Путина загрузили несколькими тоннами финской водки и дорогого коньяка, доставленными в аэропорт транспортом посольства РФ. "Ему только и осталось, что уйти в запой", - шутят финны.Додон решил не ехать в Приднестровье на празднование 25-летия миротворческой операции - Цензор.НЕТ 1456В Финляндии самолёт Владимира Путина загрузили тоннами водкиВ Хельсинки самолет Владимира Путина загрузили несколькими тоннами финской водки и дорогого коньяка, доставленными в аэропорт транспортом…BY24.ORG
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А чего челяди не воспользоваться такой возможностью?
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Да там, где-то писали, чи 180 человек обслуги с тем хуйлом полетело... Чтоб больше вывезти можно было продуктов санкционных для давки бульдозерами, я так понимаю.
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Александр, если не лень, почитайте А.А. Игнатьева, "Пятьдесят лет в строю". Там детально описано, как таким же образом, минуя таможни, вывозилась контрабанда на царской яхте "Штандарт", из Дании в Россию ... Практически, всё - "один в один"...
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Рашка допомогла місцевим "корисним ідіотам" виграти вибори- так і попав.
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Потому что предыдущие "злочинні бариги довели молдовський нарід до зубожіння".
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Какого нормального человека, могли назвать Додоном...
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Додон не выдержал многократного использования и порвался...
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Ощущение что он очень прекрасно играет с парашей в мышку на веревочке
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Что-то пошло не так - такой использованный, штопанный российско-фашистский презик Игорь Гандон - и не поехал туда, куда ему велели его хозяева из фашистской мрази россии.....
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Миротворческая операция с потерей территорий Молдовы.
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Я хренею.....придурок хотел отметить 25- летие оккупации части своей страны с оккупантом...
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Вы как-то подозрительно долго удивляетесь поступкам "(с) придурка"...
Пора привыкнуть...)))
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Взагалі те місто молдовани називають Тігіна. І лише підсовкові обдроченці-лузери користуються старою назвою "Бендери".
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Испугался, что его обратно не пустят, как того 3/14дараса на самолёте...
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Нет.
Просто без встречи с пидарасом Рогозиным, поездка на празднование оккупации собственной страны, потеряла практический смысл.
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Ушел Коля... (после того, как подруга Брщева вышвырнула Колю в коридор)

Что, с получки выпить нельзяяя?...
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А ведь так ГанДодону хотелось вылизать Рогозину ВСЁ!!! А теперь смысл посещения ПМСР утерян безвозвратно!
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Когда уже Молодова - выбросит на свалку - это использованное резиновое изделие - Игорька Гандона...
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А еще раньше говорили - что гандонами не рождаются, но молдовский российско-фашистский питарок Игорь Гандон в клочья порвал это утверждение, уже родилась эта молдовская тварь, жертва аборта - использованной мерзостью..
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Правильное заглавие...
презик Молдовы Игорь Гандон решил не ехать в оккупированное российско-фашистскими оккупантам из фашистской мрази россии - Приднестровье на празднование 25-летия операции твари россии - по оккупации этого молдовского региона.
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Прикольно как люди могут унижаться. Молдова в 90х отстояла свою независимость. Пусть и потеряв территорию как Грузия и мы. Тем не менее осталась государством. При этом нынешние граждане страны выбрали человека который поддерживает оккупацию своей же страны. И готов праздновать эту оккупацию. Позорище!
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В Крыму очень много предателей. Так же как и на Донбасе. Это не для кого не секрет. У ФСБ не получается там где люди адекватны. Все попытки кремлевских холуев в 2014 в Одессе, Запорожье, Днепре провалились. Конечно не балгодаря всласти, а только местным жителям!
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Я шо он там собирался праздновать, как отняли у Молдовы приднестровье?
Как гибли люди от кацапского оружия?

Не, ну не вражина у власти в Молдавии?
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так пусть войдет в состав приднестровья, чего там мелочиться.
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Так он и рад бы, но побаивается.
Собственные граждане, могут на фонарном столбе повесить.
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Эта мразь уже заработала давно на фонарный столб.
Гнусный предатель, гадкий ,омерзительный червяк.
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Просто кацапские додоны не приедут и он решил не ехать
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Да уж я думал только мы на грабли наступаем,а Додон еще похлеще Янука будет(
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Без куратора боязно ему на руцко-сепарский шабаш ехать, а тот, что-то, прыжок через Румынию не асилилo - батут сломался под тяжестью скрепной тушки...
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Интересно какую же такую лапшу навесил своим свободным гражданам суверенного европейского государства Молдова этот проклятый продажный кацапский холуй дондон - гондон ? Что они выбрали его продажного гадкого кремлёвского прихвостня своим президентом но и марионеткой у фашиста )(уйла.
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А может за ум взялся,маякнул румынам мол,хряка Рогозина не пускайте сюда.Может он и комуняка а смирятся с потерей части территории никто не хочет.
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Румынам мяукнули санкции на рогозина, не ждите от шакала подвигов, у него задача даже если хозяева проиграют, остаться на месте и продолжать гадить.
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Зря не поедет. Там его, среди додонов, будет нехватать....
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