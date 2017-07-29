 Додон решил не ехать в Приднестровье на празднование 25-летия миротворческой операции

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В связи с провокационными событиями в адрес делегации из РФ, мы вместе с Тираспольским лидером Вадимом Красносельским решили, что я не буду участвовать в событиях в городе Бендеры. Мы проведем отдельную встречу, в рамках которой обсудим пути сближения двух берегов Днестра", - написал Додон на своей странице в Фейсбук.
Президент подчеркнул, что намерен "действовать твердо в интересах территориальной реинтеграции Республики Молдова, вопреки провокациям со стороны тех, которым нужна слабая и финансово зависимая Молдова".
Напоминаем, президент Игорь Додон планировал принять участие в мероприятиях на территории Приднестровья, приуроченных к 25-летию миротворческой миссии на Днестре. В мероприятиях ожидалось участие российского вице-премьера Дмитрия Рогозина. Однако Рогозин не прилетел в Молдову, так как самолету, на борту которого он находился, не разрешили полет над территорией Румынии.
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повбивав би...
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В Хельсинки самолет Владимира Путина загрузили несколькими тоннами финской водки и дорогого коньяка, доставленными в аэропорт транспортом посольства РФ. "Ему только и осталось, что уйти в запой", - шутят финны.В Финляндии самолёт Владимира Путина загрузили тоннами водкиВ Хельсинки самолет Владимира Путина загрузили несколькими тоннами финской водки и дорогого коньяка, доставленными в аэропорт транспортом…BY24.ORG
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Пора привыкнуть...)))
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Просто без встречи с пидарасом Рогозиным, поездка на празднование оккупации собственной страны, потеряла практический смысл.
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Что, с получки выпить нельзяяя?...
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ГанДодону хотелось вылизать Рогозину ВСЁ!!! А теперь смысл посещения ПМ СР утерян безвозвратно!
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презик Молдовы Игорь Гандон решил не ехать в оккупированное российско-фашистскими оккупантам из фашистской мрази россии - Приднестровье на празднование 25-летия операции твари россии - по оккупации этого молдовского региона.
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Как гибли люди от кацапского оружия?
Не, ну не вражина у власти в Молдавии?
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Собственные граждане, могут на фонарном столбе повесить.
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Гнусный предатель, гадкий ,омерзительный червяк.
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