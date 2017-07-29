 В результате аварии на ТЭЦ в Белой Церкви произошла утечка серной кислоты

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил мэр города Геннадий Дикий, передает Цензор.НЕТ.
"В 13:45 на предприятии ТЭЦ в результате аварии на одном из резервуаров произошла разгерметизация в объем бетонного обваливания. В результате вытекла примерно 1 тонна серной кислоты. Силами аварийной звена предприятия ТЭЦ были устранены протечки и проведены работы по обезвреживанию данного вещества. Пострадавших нет.
Угрозы жизни и здоровью людей нет", - говорится в сообщении.
Позднее чиновник добавил, что в результате мониторинга состояния воздуха превышений по серосодержащим и хлорсодержащих веществам в районе аварии не выявили.
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Не обваливания, а обвалования.
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Этих великадержавных кацапских сук любой национальности нужно из УКРАИНЫ высылать Нах и Пох за поребрик. Эти гонеоны кацапские будут в Украине гулят пока наш украинский президент не станет УКРАИНЦЕМ а не долбаным мульти-миллиардерло из 90-х, выжившим при очередных разборкеах братвы.
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