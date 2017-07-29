 Ярославский укрепляет присутствие на страховом рынке

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости, информация об этом размещена на сайте АМКУ.
"Предоставлено разрешение компании LOVINGTON HOLDINGS LIMITED (г. Никосия, Кипр) на приобретение акций ОАО "Акционерная компания "ИНГО Украина", которое превышает 50% голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении.
В апреле 2017 года группа DCH Ярославского приобрела пакет "ИНГО Украина" в объеме 25%, обозначив цель на увеличение присутствия в уставном капитале до 100%. Сам Александр Ярославский отмечал в интервью, что страховой бизнес ему интересен с коммерческой точки зрения.
"Почему купил? Потому что экономику надо поднимать, а в страну инвестировать. Внешние инвесторы не придут, если не увидят, что внутри есть жизнь, что украинский бизнес не убегает, а вкладывает. А почему ИНГО? В январе удалось запустить ХТЗ, производственный процесс наладили, тракторы начали сходить с конвейера - стало скучно и купили ИНГО. Так актив за активом будем двигаться и дальше", - сказал Ярославский.
На вопрос, будет ли "ИНГО Украина" кредитовать исключительно промышленный сектор экономики или же развивать и направление потребительских займов, Ярославский ответил весьма лаконично:
"Мы будем делать то, что требует рынок".
"ИНГО Украина" - одна из старейших и крупнейших украинских страховых компаний, стабильно входит в число лидеров рынка по суммам страховых выплат, объему страховых премий и величине собственных активов. Имеет 28 видов лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования, разветвленную филиальную сеть, обслуживает и розничных, и корпоративных клиентов. В конце 2016 г. года Рейтинговое агентство "IBI-Rating" подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг компании на уровне uaАА (наивысшая надежность) с прогнозом "стабильный".
За 20 лет работы в Украине DCH успешно развивала различные инвестиционные проекты, в числе которых "УкрСибБанк", Черкасский "Азот", "Киевстар". Инвестиции Александра Ярославского в развитие Харьковского региона превысили $1 млрд. $300 млн бизнесмен инвестировал в инфраструктуру Харькова к "Евро-2012". Последним приобретением Ярославского является Харьковский тракторный завод.
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Типа "Леммы"...
Обороты большие, а страхователей - 0!
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Шо нам дают фамилии олигархов - ничего, бо нам без особой разницы кто будет нас обворовывать, и с какой он хвамилией.
Нами щас управляет олигарх-президент имеющий - до сих пор, блядь! не закрытые финансовые отношения со страной агрессором! Замешанный, за три года, в куче коррупционных скандалах! Какой там нах Ярославский...
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время косы безвозвратно ушло!"
вова опять всех "переиграл"!
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ну лично его не знаю - но есть кто может посодействовать...\да и Ярославский будет не прочь на это дерьмо взглянуть...\
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да если Ярославский захочет на примере этого чмошника показать его стоимость - другие и пасть даже зашьют...
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Он чистый бизнесмен... К тому же толковый...
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