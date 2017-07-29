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 Экономика
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Все про:Ярославский (115) Антимонопольный комитет (204)

 Ярославский укрепляет присутствие на страховом рынке

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании LOVINGTON HOLDINGS LIMITED, входящей в орбиту интересов бизнесмена Александра Ярославского, на приобретение большого контрольного пакета акций акционерной страховой компании "Инго Украина".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости, информация об этом размещена на сайте АМКУ.

"Предоставлено разрешение компании LOVINGTON HOLDINGS LIMITED (г. Никосия, Кипр) на приобретение акций ОАО "Акционерная компания "ИНГО Украина", которое превышает 50% голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении.

В апреле 2017 года группа DCH Ярославского приобрела пакет "ИНГО Украина" в объеме 25%, обозначив цель на увеличение присутствия в уставном капитале до 100%. Сам Александр Ярославский отмечал в интервью, что страховой бизнес ему интересен с коммерческой точки зрения.

"Почему купил? Потому что экономику надо поднимать, а в страну инвестировать. Внешние инвесторы не придут, если не увидят, что внутри есть жизнь, что украинский бизнес не убегает, а вкладывает. А почему ИНГО? В январе удалось запустить ХТЗ, производственный процесс наладили, тракторы начали сходить с конвейера - стало скучно и купили ИНГО. Так актив за активом будем двигаться и дальше", - сказал Ярославский.

На вопрос, будет ли "ИНГО Украина" кредитовать исключительно промышленный сектор экономики или же развивать и направление потребительских займов, Ярославский ответил весьма лаконично:

"Мы будем делать то, что требует рынок".

"ИНГО Украина" - одна из старейших и крупнейших украинских страховых компаний, стабильно входит в число лидеров рынка по суммам страховых выплат, объему страховых премий и величине собственных активов. Имеет 28 видов лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования, разветвленную филиальную сеть, обслуживает и розничных, и корпоративных клиентов. В конце 2016 г. года Рейтинговое агентство "IBI-Rating" подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг компании на уровне uaАА (наивысшая надежность) с прогнозом "стабильный".

За 20 лет работы в Украине DCH успешно развивала различные инвестиционные проекты, в числе которых "УкрСибБанк", Черкасский "Азот", "Киевстар". Инвестиции Александра Ярославского в развитие Харьковского региона превысили $1 млрд. $300 млн бизнесмен инвестировал в инфраструктуру Харькова к "Евро-2012". Последним приобретением Ярославского является Харьковский тракторный завод.
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Ну ты зря по себе о людях судишь, я всем этим ярославским,ахметовым,коломойским писал в личку,какие они мудаки :D ,ответил только балога,тоже меня пугал ,но видать сам так испугался,что просто занёс меня в чёрный список ...
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ты такой страшный что тебя чмошника все боятся - а ну давай напиши Ярославскому ещё такое послание и сюда ссылку дай на это, чтобы все видели тебя грозного борца...
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Одна из самых мутных компаний...
Типа "Леммы"...
Обороты большие, а страхователей - 0!
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не в тему, але трампон тепер таки чмо, підписав санкції
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ворюга на горе других выстроил себе империю
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Ребята, мы ж не с Луны свалились и прекрасно понимаем, шо у нас в государсте олигархическое правление/власть!
Шо нам дают фамилии олигархов - ничего, бо нам без особой разницы кто будет нас обворовывать, и с какой он хвамилией.
Нами щас управляет олигарх-президент имеющий - до сих пор, блядь! не закрытые финансовые отношения со страной агрессором! Замешанный, за три года, в куче коррупционных скандалах! Какой там нах Ярославский...
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(((( ты шо в политику лезешь - смотри .а то политика тобой займеться - шо урожай собрал и расслабился )))
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тупые методички пишут вам в сколково - любой ответ на любой вопрос!
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кстати, на ленте сколковских резко убавилось, все рванули на цензор и строят из себя правоверных бюторастов!
время косы безвозвратно ушло!"
вова опять всех "переиграл"!
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ну вот,так и надо - а то зрада,да зрада - не дождетесь)))
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там вверху хардину предложил организовать встречу с Ярославским...
ну лично его не знаю - но есть кто может посодействовать...\да и Ярославский будет не прочь на это дерьмо взглянуть...\
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я тебя понимаю - но он та с другой страны и это факт - а цензхор это бизнес - если формально нет нарушений ,то деньги зарабатывать надо,вот к сожалению мои мысли
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с какой он другой страны...?\это олежек хардин из николаева под прокси...\
да если Ярославский захочет на примере этого чмошника показать его стоимость - другие и пасть даже зашьют...
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а бизнес в Украине это детская писочница???))) все добрые)))
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"На вопрос, будет ли "ИНГО Украина" кредитовать исключительно промышленный сектор экономики или же развивать и направление потребительских займов, Ярославский ответил весьма лаконично:"Мы будем делать то, что требует рынок". Извнияюсь спросить: каким боком страховая компания к кредитованию? Ярославский купил этот бизнес исключительно ради того, чтобы учавствовать в тендерах (читай-откатах) государственных компаний, ни больше ни меньше. А там крутится миллиарды гривень. Тоже мне, радетель экономики Украины нашелся, такой же застенчевый воришка как все.
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А чего все Ярославского причисляют к "бизнес-политике"?
Он чистый бизнесмен... К тому же толковый...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЯрославский укрепляет присутствие на страховом рынке
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