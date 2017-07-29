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Все про:КНДР (230) США (13074) Ким Чен Ын (51)

 Ракеты КНДР теперь могут достичь континентальной части США, - Ким Чен Ын

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что вся континентальная часть США теперь находится в пределах досягаемости межконтинентальных баллистических ракет КНДР.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, заявление Ким Чен Ына, переданное государственным информационным агентством Северной Кореи, обнародовали на следующий день после того, как Пхеньян провел второе испытание межконтинентальной баллистической ракеты.

Ракета, по утверждениям чиновников КНДР, пролетела дальше, чем во время первого такого запуска. Эксперты отмечают, что это оружие потенциально может достичь Лос-Анджелеса на западном побережье США или Чикаго на северо-востоке страны.

Читайте также: Россия и Китай несут ответственность за ракетные испытания КНДР, - Госдеп США

Президент США Дональд Трамп назвал запуск "неразумным и опасным" и предупредил Пхеньян об адекватном ответе. "Соединенные Штаты предпримут все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность американской родины и защитить наших союзников в регионе", - сказал Трамп.

Ким Чен Ын утверждает, что ракеты КНДР могут достичь континентальной части США.




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Хуйло пишу з великої літери, щоб висловити повагу до інституту президентства і ставлення до ворожого президента.
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А який біс буде відмовлятись тепер від реального способу захисту своєї незалежності і т.д.? Ша та "цивілізація" нам сказала? Азабочєни, азадачєни, минскій формат, відводь артілєрію. Піндоси(а як інакше?) реально тільки слабких місять, а Х*йло тактично "не помічають". Не кожен може так принизити демократію, я тут навіть симпатизую Кім-чортзна хто він там.
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похоже щекастый подписал себе приговор. мы будем скучать по тебе северная корея ))
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С дозаправкой на Солнце.Ведь у них там база
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какой бы он там ни был но американцы засрали покрутились покрутились да и дёру дали и они имеют ядерное оружие и никакая срань к нему не пристанет и не будет указывать что ему в своей стране делать не так как у нас каждое дерьмо лезет нам указывать что нам делать....... короче молодец умеет свою страну защищать
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Не.... они не "засрали".... они тупо не нашли эту "северную корею".... курсом промахнулись, так бывает...
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Этот корейский болванчик умеет только свою страну заЧищать... от собственного местного населения.
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самое забавное что пидарашки на расии гордятся этим недоумком ...видимо чувствуют что они братья ...... действительно великие сверхдержавы... )
только такие вот неполноценные да под тотальной пропагандой могут не любить США....ибо биомасса даунов не может понять что такое свобода и демократия даже называясь демократичесской "наротной республикой".
....кстати ПС/ учитывая то что КНДР - комунистичесская а коммунизм не признаёт религии и за нее сажают то как то странной что на россиии - где комуняки так же правят но не осуждают религию а даже сажают и ущемляют за нее как Соколовского ....когнюктивный диссонанс какой то )))
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Вот не верю, что северокорейский лидер знает в какой стороне находится США....
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Чтобы лучше понять, что такое Северная Корея предлагаю посчитать соотношение количества лиц людей которые недоедают с жирной мордой. И все корейцы сами все видят.

Ракеты КНДР теперь могут достичь континентальной части США, - Ким Чен Ын - Цензор.НЕТ 6188
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В принципе, против северокорейской пехоты можно вот таким оружием воевать?


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Ну что же,теперь америкосы на вполне законных основаниях и без учета мнения кацапов могут возобновлять проект противоракетной космической обороны но уже с лазерным оружием недавно прошедшим успешные испытания.Кацапия а тем более Корея отставшие от америкосов как минимум лет на 200 просто не выдержат космической гонки вооружения.
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Видать пуйло подкинуло ракету или технологии что бы отвлечь США от себя.
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Одна проблема, падают они почему то не долетая территориальных вод Японии
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Вот как раз и могут стереть с лица земли раз и навсегда, чтобы другим неповадно было. Будет, как с Ираком - был великий Хусейн и сплыл. А десяток ракет собьют на взлете.
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> пульнуть десяток ракет с ЯО, парочка из которых взорвется в США.
не надо так уж опускать ПРО. 10 ракет они легко собьют
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Вот что значит санкции. А раньше они до солнца долетали.
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Санкции против северной корей , России и Ирана - в одном ряду
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Надуманная угроза, это нужно нам для увеличения военно-морской группировки в регионе, что бы наши желтые братья были в тонусе и не сильно высовывались. А луноликий любитель швейцарского сыра может хоть всех собак съесть, но хрен кто ему даст возможности и технологиии начинить свои болванки боевыми веществами. А так пусть пугает трепангов в Японском море.
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И как он это определил учитывая "передовые технологии" страны. Я не удивлюсь тому если они падают в 30км. от старта.
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трамп, пора недоразвитую Ыну кончать, ублюдок недалекий беды может натворить немерянно
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беду можно ждать только от американце где они там война разруха
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серьезно? Так это мы в лугандонии с американцами стало быть воюем?
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)))) Я, например, могу трахнуть Монику Беллучи. И что, она не должна спать из-за этого?
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Да ху.ли там до США.у них ракеты на солнце летают, ну а футболисты так ваще чемпионы 🏆 мира.
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Боже,ну я понимаю,если бы ,это "угодоване" порося Ким-чи-Нин похвасталось,что народ Кореи сыт и живет в радости ,и без печалей. Теперь настал черед, ракетам, по замысловатой баллистике долететь до США.Тогда логика хвастовства была бы понятна. А так получается два соседа-Россия- ГАВ!, Корея -ТЯВ! и стоит галдеж и вой ,по долинам и по взгорьям..... Хрюша, прекрасно понимает,что в случае чего, долетят его ракеты или нет, но пепел Северной Кореи ,долетит и до Москвы.
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Зомби страна с таким же диктатором. Но факт есть то, что когда есть ядерное оружие - никто трогать их не станет. А теперь ещё США с своими авианосцами зачем-то туда совались. Наверно думали напугают, но как только сбежали, вызвали насмешки и добавили смелости этому клоуну
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Дуже складно звинуватити Трампа у сміливості і наявності стратегічного планування.
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Смотрел как северокорейцы (просто жители) радовались этому запуску... Пипец!!!
И как они гордились своей ядерной сверхдержавой... Еще раз Пипец!!!
Клиника полная...
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Пуйло смикає за ЬІна, щоб впливати на США. Бо вирішити корейське питання без Китаю неможливо, тому Пуйло і хоче погратись на протиріччах між державами. А я не звертав би уваги на цей шмат корейського сала і давив би паРашу. Перекрити смердячім усі зв"язки з Світом, щоб вони задохлись у свойому ж лайні.
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Трамп, давай уже ебаш этих непонятных существ. Расейку, кстати, тоже можно заодно немного попугать...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРакеты КНДР теперь могут достичь континентальной части США, - Ким Чен Ын
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