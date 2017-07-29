 Ракеты КНДР теперь могут достичь континентальной части США, - Ким Чен Ын

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, заявление Ким Чен Ына, переданное государственным информационным агентством Северной Кореи, обнародовали на следующий день после того, как Пхеньян провел второе испытание межконтинентальной баллистической ракеты.
Ракета, по утверждениям чиновников КНДР, пролетела дальше, чем во время первого такого запуска. Эксперты отмечают, что это оружие потенциально может достичь Лос-Анджелеса на западном побережье США или Чикаго на северо-востоке страны.
Президент США Дональд Трамп назвал запуск "неразумным и опасным" и предупредил Пхеньян об адекватном ответе. "Соединенные Штаты предпримут все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность американской родины и защитить наших союзников в регионе", - сказал Трамп.
Ким Чен Ын утверждает, что ракеты КНДР могут достичь континентальной части США.
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только такие вот неполноценные да под тотальной пропагандой могут не любить США....ибо биомасса даунов не может понять что такое свобода и демократия даже называясь демократичесской "наротной республикой".
....кстати ПС/ учитывая то что КНДР - комунистичесская а коммунизм не признаёт религии и за нее сажают то как то странной что на россиии - где комуняки так же правят но не осуждают религию а даже сажают и ущемляют за нее как Соколовского ....когнюктивный диссонанс какой то )))
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не надо так уж опускать ПРО. 10 ракет они легко собьют
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И как они гордились своей ядерной сверхдержавой... Еще раз Пипец!!!
Клиника полная...
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