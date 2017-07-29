 Землетрясение в Кривом Роге произошло из-за взрывных работ на шахте, - Зубко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в своем Тwitter вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.
"По информации Главного центра спецконтроля в 6:31 29.07 в г.Кривой Рог зарегистрирован подземный толчок магнитудой 4,1 балла по шкале Рихтера. Без негативных последствий. Было выяснено что на шахте "Юбилейная" г.Кривой Рог проводились подземные взрывные работы", - написал Зубко.
По информации сайта Кривого Рога, горожане, которые еще не отошли от вчерашнего смерча, были напуганы землетрясением, сильные толчки ощущались в течение 10 секунд.
Как сообщалось, накануне над Кривым Рогом пронесся смерч, а также выпал град размером с куриное яйцо. По данным местных СМИ, смерч поднимал в воздух крыши, шифер, стекло, деревья.
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И вообще чего то сегодня конкретно перепало Кривому рогу
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а предупредить население низзя было?
идиоты.
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"Бесконечный респект": российский поэт устроил демарш в прямом эфире из-за УкраиныРоссийский поэт Андрей Орлов (Орлуша) покинул эфир радиостанции "Эхо Москвы" из-неприемлимых для него мнений в адрес Украины.Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Айдер Муждабаев."Только что в прямом эфире программы Ксении Лариной мой друг, поэт и человек чести Андрей Орлов попрощался с радиослушателями "Эха Москвы". Сказав, что не хочет далее быть в эфире фактически государственной радиостанции, где звучат неприемлемые для него мнения. Имелась в виду, конечно, тема Украины и Крыма, Андрей упомянул о репрессиях против крымских татар. Жму руку, дорогой друг, это достоинство и позиция, на которую очень мало кто в современной РФ способен", - написал Муждабаева. https://antikor.com.ua/articles/182175-beskonechnyj_respekt_rossijskij_poet_ustroil_demarsh_v_prjamom_efire_iz-za_ukrainy...
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Їдріть, а це що вони там підірвали?
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Подземные толчки - то видать испытания " тектонического оружия ".
Может мы чего не знаем ?
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