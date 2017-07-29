EN|RU|UK
Темы дня: Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа
 Происшествия
  667  16
Все про:землетрясение (628) Кривой Рог (612) Зубко (277)

 Землетрясение в Кривом Роге произошло из-за взрывных работ на шахте, - Зубко

В городе Кривой Рог Днепропетровской области сегодня утром произошло землетрясение магнитудой 4,1, которое напугало горожан. Однако оказалось, что подземный толчок связан с проведением взрывных работ в шахте "Юбилейная".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в своем Тwitter вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

"По информации Главного центра спецконтроля в 6:31 29.07 в г.Кривой Рог зарегистрирован подземный толчок магнитудой 4,1 балла по шкале Рихтера. Без негативных последствий. Было выяснено что на шахте "Юбилейная" г.Кривой Рог проводились подземные взрывные работы", - написал Зубко.

По информации сайта Кривого Рога, горожане, которые еще не отошли от вчерашнего смерча, были напуганы землетрясением, сильные толчки ощущались в течение 10 секунд.
Смотрите на "Цензор.НЕТ: Смерч пронесся над Кривым Рогом - сорваны крыши и поломаны деревья. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, накануне над Кривым Рогом пронесся смерч, а также выпал град размером с куриное яйцо. По данным местных СМИ, смерч поднимал в воздух крыши, шифер, стекло, деревья.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Испытывают сейсмическое оружие... Кремль трепещи...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сейчас не подсказывай козломордым ,они и так умеют придумать то, чего в природе не существует.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
все спали, толчки если и почувствовали - то недалеко от этой шахты
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нихрена себе подземные работы!!
И вообще чего то сегодня конкретно перепало Кривому рогу
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
офигеть.
а предупредить население низзя было?
идиоты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
взрывные работы в шахте прозводятся безлич раз, каждый раз взрывник должен дуть в свисток?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Буває ж таке... Бо я вперше чую про такі наслідки вибухових підземних робіт.
 показать весь комментарий
Ответить
 
...Землетрясение в Кривом Роге произошло из-за взрывных работ на шахте, - Зубко - Цензор.НЕТ 2682
"Бесконечный респект": российский поэт устроил демарш в прямом эфире из-за УкраиныРоссийский поэт Андрей Орлов (Орлуша) покинул эфир радиостанции "Эхо Москвы" из-неприемлимых для него мнений в адрес Украины.Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Айдер Муждабаев."Только что в прямом эфире программы Ксении Лариной мой друг, поэт и человек чести Андрей Орлов попрощался с радиослушателями "Эха Москвы". Сказав, что не хочет далее быть в эфире фактически государственной радиостанции, где звучат неприемлемые для него мнения. Имелась в виду, конечно, тема Украины и Крыма, Андрей упомянул о репрессиях против крымских татар. Жму руку, дорогой друг, это достоинство и позиция, на которую очень мало кто в современной РФ способен", - написал Муждабаева. https://antikor.com.ua/articles/182175-beskonechnyj_respekt_rossijskij_poet_ustroil_demarsh_v_prjamom_efire_iz-za_ukrainy...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
произошло землетрясение магнитудой 4,1Источник: https://censor.net.ua/n449596

________________________
Їдріть, а це що вони там підірвали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Судя по ураганам и ливням - то испытания " климатического оружия ".
Подземные толчки - то видать испытания " тектонического оружия ".
Может мы чего не знаем ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вспомнили видно совок, насували двойную норму тротила
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗемлетрясение в Кривом Роге произошло из-за взрывных работ на шахте, - Зубко
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти