 Украинские спасатели полностью контролируют район крушения судна Anda, - Лавренюк

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк в

, передает

.

Он уточнил, что из-за смещения перевозимого груза (пшеница), крен судна достиг 25 градусов в результате чего оно перевернулось.

"Руководит операцией спасательно-координационный центр в Одессе.

Из порта Черноморск вышло спасательное судно "Витязь" КП "МПРС". По состоянию на текущий момент торговыми судами, которые задействованы в поисково-спасательной операции, обнаружено судно, которое потерпело бедствие из-за тяжелых погодных условий и опрокинулось, найдены и подняты на борт 8 членов экипажа, поиски одного продолжаются.

Мы полностью контролируем морской поисково-спасательный район закрепленный за нашим государством!" - написал Лавренюк.

Ранее стало известно, что сухогруз под флагом Того