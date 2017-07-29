 Украинские спасатели полностью контролируют район крушения судна Anda, - Лавренюк

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Он уточнил, что из-за смещения перевозимого груза (пшеница), крен судна достиг 25 градусов в результате чего оно перевернулось.
"Руководит операцией спасательно-координационный центр в Одессе. Из порта Черноморск вышло спасательное судно "Витязь" КП "МПРС". По состоянию на текущий момент торговыми судами, которые задействованы в поисково-спасательной операции, обнаружено судно, которое потерпело бедствие из-за тяжелых погодных условий и опрокинулось, найдены и подняты на борт 8 членов экипажа, поиски одного продолжаются. Мы полностью контролируем морской поисково-спасательный район закрепленный за нашим государством!" - написал Лавренюк.
Ранее стало известно, что сухогруз под флагом Того перевернулся в нейтральных водах Черного моря неподалеку от оккупированной Ялты.
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Российское агентство ТАСС со ссылкой на севастопольский Морской спасательный подцентр Росморречфлота сообщает, что спасенных моряков доставят в Ялту.
На борту находился экипаж из девяти человек - граждан Сирии и Индии. Сухогруз, по сообщениям, перевозил 24 тысячи тонн пшеницы.
Крым.Реалии
Кого вы там спасаете.....
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это пляж благоустраивают
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и вдруг читаю что Украинские спасатели полностью контролируют район )))
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