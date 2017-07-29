EN|RU|UK
Темы дня: Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа
 Политика Украины, Происшествия
  3418  29
Все про:Крым (20240) сухогруз (22) Черное море (405) крушение (392)

 Украинские спасатели полностью контролируют район крушения судна Anda, - Лавренюк

сухогруз

Торговые суда, которые находятся в районе гибели сухогруза Anda в Черном море, направлены туда для проведения поисковой операции.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Затонувший сухогруз Anda более 30 раз заходил в порты оккупированного Крыма, - главред BlackSeaNews. ФОТО

Он уточнил, что из-за смещения перевозимого груза (пшеница), крен судна достиг 25 градусов в результате чего оно перевернулось.

"Руководит операцией спасательно-координационный центр в Одессе. Из порта Черноморск вышло спасательное судно "Витязь" КП "МПРС". По состоянию на текущий момент торговыми судами, которые задействованы в поисково-спасательной операции, обнаружено судно, которое потерпело бедствие из-за тяжелых погодных условий и опрокинулось, найдены и подняты на борт 8 членов экипажа, поиски одного продолжаются. Мы полностью контролируем морской поисково-спасательный район закрепленный за нашим государством!" - написал Лавренюк.

Ранее стало известно, что сухогруз под флагом Того перевернулся в нейтральных водах Черного моря неподалеку от оккупированной Ялты.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Никто по ссылке не сходил? Там же есть национальность моряков.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сьогодні о 05:34UTC ДМРКЦ Одесса, отримано повідомлення про активацію АРБ Коспас-Сарсат у координатах 44 00,0 Півн.шир. 033 52,3 Сх. довг. від судна "ANDA" MMSI 671303000, Прапор Того, екіпаж 9 чоловік (3-громадяни Індії, 6-Сирії).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сухогруз тоннажем 4 тыс.тонн - это как надувной банан на одесском пляже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А к рысам нормальные сухогрузы и не пойдут. Дорого обойдётся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Есть такое понятие - осадка. При чем здесь нормальное или не нормальное? Крымские порты мелководные.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ого)) з Чорноморська) до Ялти вийшов рятівник - тримайтеся кацапи, ви будете врятовані!
 показать весь комментарий
Ответить
 
И для чего их спасать ? Пусть бы послушали ансамбль песни и свистопляска Александрова !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Потерпевший крушение в Черном море сухогруз Anda, полностью ушел под воду. Восьмерых спасенных членов экипажа подняли на борт грузового судна Minoan Grace
Российское агентство ТАСС со ссылкой на севастопольский Морской спасательный подцентр Росморречфлота сообщает, что спасенных моряков доставят в Ялту.
На борту находился экипаж из девяти человек - граждан Сирии и Индии. Сухогруз, по сообщениям, перевозил 24 тысячи тонн пшеницы.
Крым.Реалии

Кого вы там спасаете.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Разницу в грузе спасают - влазит две с половиной тысячи тонн а везли двадцать четыре тысячи...вот ее родимую и спасают
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пронто, а откуда такое богатство у вас? Неужто россосиюшка эксклюзивную клеёнку от кутюр на пляжик подарила, чтоб турыстов прятать?

Украинские спасатели полностью контролируют район крушения судна Anda, - Лавренюк - Цензор.НЕТ 473
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
)))) та тут и местные ржут над этим
это пляж благоустраивают
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да я вижу, что это "благоустраивают". Па-русске, па бахатаму!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Спасать должны ВСЕХ . Международная морская конвенция. Выходит ,что если ты будешь тонуть возле берегов США ,то тебя не надо спасать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так я насчёт того что всех давно уже спасли......и привезли в Ялту
и вдруг читаю что Украинские спасатели полностью контролируют район )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не смог пройти среди 6 миллионов намкрышских туристов вот и утонул.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинские спасатели полностью контролируют район крушения судна Anda, - Лавренюк
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти