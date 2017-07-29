 Налоговики разоблачили руководителей столичной компании, присвоивших почти 68 млн грн бюджетных средств

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В ходе проведенной проверки было установлено, что должностные лица киевской компании, которая занимается производством масла и животных жиров, при проведении финансово-хозяйственных операций с фиктивными компаниями по приобретению семян подсолнечника, безосновательно завысили сумму бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость на сумму более 67,7 миллиона гривен.
В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.
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