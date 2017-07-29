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Все про:бюджет (4315) Киев (17730) налоговая милиция (1508) махинации (501) ГФС (3076)

 Налоговики разоблачили руководителей столичной компании, присвоивших почти 68 млн грн бюджетных средств

гфс

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков совместно с военной прокуратурой разоблачили руководителей предприятия, присвоивших более 67,7 миллиона гривен бюджетных средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

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В ходе проведенной проверки было установлено, что должностные лица киевской компании, которая занимается производством масла и животных жиров, при проведении финансово-хозяйственных операций с фиктивными компаниями по приобретению семян подсолнечника, безосновательно завысили сумму бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость на сумму более 67,7 миллиона гривен.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

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почему НАБУ до сих пор не проводит обыски в офисе крупных плательщиков? Хотя там уже собака порылась.
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вот так на ровном месте стают миллиардерами...
Причем этот рецепт для 100% украинских олигархов...
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А нам шо от цього..?? Набивают предвыборный макинтош???
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Каждый день столько присваивают . шо кажется Украина самая богатая страна во Вселенной , включая инопланетян .
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Каждый день все новые разоблачения,подозрения а в результате - ноль .Про таких говорят- "НЕ МОЖЕШЬ КАКАТЬ - НЕ МУЧАЙ ОПУ "!
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И ВПАЯТЬ ШТРАФ хозяевам за ЗЛОСТНОЕ НАРУШЕНИЕ Украинских ГРАНИЦ
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНалоговики разоблачили руководителей столичной компании, присвоивших почти 68 млн грн бюджетных средств
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