 Наемникам из РФ на Донбассе предлагают удостоверения "ДНР/ЛНР" взамен изъятых и украденных паспортов, - ГУР

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ продолжаются мероприятия по изъятию у личного состава документов, которые могут указывать на их российское гражданство", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что участились случаи похищения паспортов граждан РФ у наемников, которые под разными предлогами уклонялись от добровольной сдачи документов, что ограничивает их свободу передвижения и делает невозможным возвращение в РФ. Командование частей, после обращений, предлагают таким лицам содействие в оформлении паспортов т.н. "ДНР/ЛНР"..
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Владимир Путин совершил много чего выдающегося. Уильям Браудер, выступая 27.07.17 в юридической комиссии Сената США по делу о российском вмешательстве в американские выборы, сообщил, что Путин является самым богатым человеком в мире с состоянием в $ 200 миллиардов. Если Браудер правильно оценил содержимое путинских карманов, то весь этот Forbes, уныло пересчитывающий копейки фигурантов своего рейтинга, превращается в журнал "Веселые картинки". У них там главная новость, что владелец интернет-магазинчика Amazon, Джефф Безос, с состоянием в $ 90,6 миллиардов на пару копеек обошел Билла Гейтса, у которого этих миллиардов всего $ 90. Этим жалким людям пора брать уроки правильного ведения бизнеса у Путина.
Но еще больше чем в бизнесе Путин преуспел в политике. В том числе в партийном строительстве за рубежом. Ему, видимо впервые в истории, удалось создать в США однопартийную систему. Американский Сенат в ночь на 28.07.17 практически единогласно, при одном голосе "против" проголосовал за новые санкции. Напомним, что ранее конгрессмены продемонстрировали такое же единодушие: 419 - "за", 3 - "против". Против группы мировых изгоев в составе России, Ирана и КНДР единым фронтом выступили республиканцы и демократы.
Основание для санкций против России: "нарушение территориальной целостности Украины, кибератаки и вмешательство в президентские выборы в США". Масштаб возмездия пока оценить сложно, тем более, что многое будет зависеть от правоприменительной деятельности Минфина США, но судя по всему экономике России, а в особенности экономике друзей Путина мало не покажется. Удары наносятся по самым болевым точкам: энергетика, торговля оружием, проекты в поддержку режима Асада. На друзей Путина Минфин США будет вести охоту по всему миру, и маловероятно, что за пределами новой "большой тройки" - Иран, КНДР, Россия - многие согласятся иметь с ними дело.
О страданиях и несчастной жизни европейских предпринимателей, которых бескорыстная любовь к легким деньгам заставляет иметь дело с Россией, в программе "60 минут" от 26.07.17 рассказал один из главных проводников интересов России в Нидерландах Йерун Кеттинг. Он поведал, как перед поездкой в США эти страдальцы стараются вычистить из своих ноутбуков все, что хоть как-то может указать на их связи с Россией, а некоторые даже оставляют все свои гаджеты дома, а собой берут новые, в которых про Россию ничего нет. Когда он описывал все эти муки европейских партнеров России, только совершенно бездушные люди не плакали от жалости и сострадания. Проблема в том, что именно таких бессердечных истуканов и набирают в Минфин США.
Но напрасно враги празднуют победу. Пока в России на хозяйстве Путин на их улице не будет праздника. Еще до финального голосование в Сенате, Путин, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Финляндии, сообщил, что "в какой-то момент придется отвечать, потому, что невозможно бесконечно терпеть хамство в отношении нашей страны". Путин объяснил планете, что "американцы используют свои геополитические преимущества", а значит, это "действия с отягчающими обстоятельствами и, я бы сказал, с особым цинизмом".
Сила и непобедимость Путина в его непредсказуемости. Никто не знает, какой страшный удар он может нанести зарвавшейся Америке, и в какое место. Может отнять их дачу в Серебряном Бору, может выгнать американского посла из его резиденции "Спасо-Хаус", может закрыть англо-американскую школу в Питере, а всех тамошних детишек может заставить задавать ему вопросы целыми сутками и при этом всех их перецеловать в животы. Да, еще у США в Москве есть склад. Если его отобрать, то Америке точно настанет кирдык. А уж про то, что ради мести США Путин может сделать с населением России, мне страшно даже представить…
Так что санкции, конечно, представляют угрозу для экономики России, но лично Путину не слишком страшны. Намного неприятнее для него известие, полученное 28.07.17 из братского Узбекистана. Там была арестована дочь бывшего президента Гульнара Каримова. Дочка у покойного Ислама Абдурганиевича, конечно, еще та оторва. С папой ссорилась, амбиции не скрывала, за что была строгим отцом посажена под замок в своем доме. И вот, меньше чем через год после смерти Каримова его дочь арестована. Каримов был диктатором меньшего масштаба, чем Путин, но не уступал ему по всевластию. На хозяйстве с 1989 года, был генсеком Узбекского ЦК, 4 раза переизбирался президентом, после смерти султанские почести… И вот теперь - арест дочери. Персоналистский режим заканчивается сразу после смерти персоны. Для того, чтобы обеспечить своих дочерей и внуков, Путину недостаточно власти и миллиардов. Ему еще надо договориться о вечной жизни. Но с той стороны, по слухам, крайне тяжелые переговорщики, так что с этим могут быть проблемы.
P.S. Когда этот текст уже был сдан в редакцию ЕЖа, стало известно, что Путин нанес сокрушительный ответный удар по США. Кусочек русской земли в Серебряном Бору, оккупированной американскими дипломатами, вернулся в Россию, а несколько оккупантов из посольства США, наоборот, должны будут вернуться домой. В Конгрессе паника. Развал экономики США ожидается со дня на день.
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... Ну это минведомство ваще..шо вы курите???
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