EN|RU|UK
Темы дня: Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа
 Политика Украины
  1612  21
Все про:боевик (19027) паспорт (621) разведка (1832) Донбасс (15588)

 Наемникам из РФ на Донбассе предлагают удостоверения "ДНР/ЛНР" взамен изъятых и украденных паспортов, - ГУР

разведка

Российское командование на Донбассе ворует у наемников российские паспорта, после чего предлагает содействие в оформлении удостоверений самопровозглашенных "Донецкой и Луганской Народных Республик".

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Наемники РФ без употребления наркотиков отказывались идти в бой с украинскими воинами, - разведка

"В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ продолжаются мероприятия по изъятию у личного состава документов, которые могут указывать на их российское гражданство", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что участились случаи похищения паспортов граждан РФ у наемников, которые под разными предлогами уклонялись от добровольной сдачи документов, что ограничивает их свободу передвижения и делает невозможным возвращение в РФ. Командование частей, после обращений, предлагают таким лицам содействие в оформлении паспортов т.н. "ДНР/ЛНР"..
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Петрушка придворны, порода сакральная кацапская)))))) Нового выводка))))))))) Бо жирик старенький уже как бы))))))))))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
там подтяжки не видно... димка медведев - носит только трусы на лямках
 показать весь комментарий
Ответить
 
это облегченный бронежилет Димона ОБД - 1, новейшая разработка
 показать весь комментарий
Ответить
 
А нахрена он их выше пупка придурок натянул
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Подвиг разведчика.Игорь Яковенко: Путин дал "сокрушительный ответ" "заокеанским хамам"

Владимир Путин совершил много чего выдающегося. Уильям Браудер, выступая 27.07.17 в юридической комиссии Сената США по делу о российском вмешательстве в американские выборы, сообщил, что Путин является самым богатым человеком в мире с состоянием в $ 200 миллиардов. Если Браудер правильно оценил содержимое путинских карманов, то весь этот Forbes, уныло пересчитывающий копейки фигурантов своего рейтинга, превращается в журнал "Веселые картинки". У них там главная новость, что владелец интернет-магазинчика Amazon, Джефф Безос, с состоянием в $ 90,6 миллиардов на пару копеек обошел Билла Гейтса, у которого этих миллиардов всего $ 90. Этим жалким людям пора брать уроки правильного ведения бизнеса у Путина.
Но еще больше чем в бизнесе Путин преуспел в политике. В том числе в партийном строительстве за рубежом. Ему, видимо впервые в истории, удалось создать в США однопартийную систему. Американский Сенат в ночь на 28.07.17 практически единогласно, при одном голосе "против" проголосовал за новые санкции. Напомним, что ранее конгрессмены продемонстрировали такое же единодушие: 419 - "за", 3 - "против". Против группы мировых изгоев в составе России, Ирана и КНДР единым фронтом выступили республиканцы и демократы.
Основание для санкций против России: "нарушение территориальной целостности Украины, кибератаки и вмешательство в президентские выборы в США". Масштаб возмездия пока оценить сложно, тем более, что многое будет зависеть от правоприменительной деятельности Минфина США, но судя по всему экономике России, а в особенности экономике друзей Путина мало не покажется. Удары наносятся по самым болевым точкам: энергетика, торговля оружием, проекты в поддержку режима Асада. На друзей Путина Минфин США будет вести охоту по всему миру, и маловероятно, что за пределами новой "большой тройки" - Иран, КНДР, Россия - многие согласятся иметь с ними дело.
О страданиях и несчастной жизни европейских предпринимателей, которых бескорыстная любовь к легким деньгам заставляет иметь дело с Россией, в программе "60 минут" от 26.07.17 рассказал один из главных проводников интересов России в Нидерландах Йерун Кеттинг. Он поведал, как перед поездкой в США эти страдальцы стараются вычистить из своих ноутбуков все, что хоть как-то может указать на их связи с Россией, а некоторые даже оставляют все свои гаджеты дома, а собой берут новые, в которых про Россию ничего нет. Когда он описывал все эти муки европейских партнеров России, только совершенно бездушные люди не плакали от жалости и сострадания. Проблема в том, что именно таких бессердечных истуканов и набирают в Минфин США.
Но напрасно враги празднуют победу. Пока в России на хозяйстве Путин на их улице не будет праздника. Еще до финального голосование в Сенате, Путин, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Финляндии, сообщил, что "в какой-то момент придется отвечать, потому, что невозможно бесконечно терпеть хамство в отношении нашей страны". Путин объяснил планете, что "американцы используют свои геополитические преимущества", а значит, это "действия с отягчающими обстоятельствами и, я бы сказал, с особым цинизмом".
Сила и непобедимость Путина в его непредсказуемости. Никто не знает, какой страшный удар он может нанести зарвавшейся Америке, и в какое место. Может отнять их дачу в Серебряном Бору, может выгнать американского посла из его резиденции "Спасо-Хаус", может закрыть англо-американскую школу в Питере, а всех тамошних детишек может заставить задавать ему вопросы целыми сутками и при этом всех их перецеловать в животы. Да, еще у США в Москве есть склад. Если его отобрать, то Америке точно настанет кирдык. А уж про то, что ради мести США Путин может сделать с населением России, мне страшно даже представить…
Так что санкции, конечно, представляют угрозу для экономики России, но лично Путину не слишком страшны. Намного неприятнее для него известие, полученное 28.07.17 из братского Узбекистана. Там была арестована дочь бывшего президента Гульнара Каримова. Дочка у покойного Ислама Абдурганиевича, конечно, еще та оторва. С папой ссорилась, амбиции не скрывала, за что была строгим отцом посажена под замок в своем доме. И вот, меньше чем через год после смерти Каримова его дочь арестована. Каримов был диктатором меньшего масштаба, чем Путин, но не уступал ему по всевластию. На хозяйстве с 1989 года, был генсеком Узбекского ЦК, 4 раза переизбирался президентом, после смерти султанские почести… И вот теперь - арест дочери. Персоналистский режим заканчивается сразу после смерти персоны. Для того, чтобы обеспечить своих дочерей и внуков, Путину недостаточно власти и миллиардов. Ему еще надо договориться о вечной жизни. Но с той стороны, по слухам, крайне тяжелые переговорщики, так что с этим могут быть проблемы.
P.S. Когда этот текст уже был сдан в редакцию ЕЖа, стало известно, что Путин нанес сокрушительный ответный удар по США. Кусочек русской земли в Серебряном Бору, оккупированной американскими дипломатами, вернулся в Россию, а несколько оккупантов из посольства США, наоборот, должны будут вернуться домой. В Конгрессе паника. Развал экономики США ожидается со дня на день.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Впечатлило: "Кусочек русской земли в Серебряном Бору вернулся в Россию", уверен, американцы оставят там исправный водопровод и теплые туалеты. Лишь бы расеяне не потребовали вернуть все как было: проржавевшие трубы и нужник на улице.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Там на Донбасі їх всіх, врешті решт, і прикопають.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То-то там уже треть коренных местных шахтеров - узкоглазые и на бурятском наречии общаются.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И "бесплатные" оздоровительные путёвки-на Колыму!!!...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
бірку з номеро у вуха, як худобі, для кацапні саме те)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Таким чином утворюється споконвічне "русскоязичноє" населення,нащадки шахтарської слави!!))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ихтамнет? Или ихтутнет? Похоже их уже нигде нет

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
От вы гоните...ездят руские карманники в трамваях , и тырят документы.. Минстець жжог
... Ну это минведомство ваще..шо вы курите???
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаемникам из РФ на Донбассе предлагают удостоверения "ДНР/ЛНР" взамен изъятых и украденных паспортов, - ГУР
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти