 Турчинов-бойцам ССО: "Вы стали образцом для всех Вооруженных Сил Украины"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
Он отметил, что создание подразделений Сил специальных операций было одним из важных шагов реформирования Вооруженных Сил Украины по стандартам НАТО.
"Их назначение - решать самые сложные задачи в самых опасных боевых условиях, в том числе и в тылу врага", - сказал Турчинов.
Он также высказал уверенность в профессионализме украинских ССО.
"Убежден, что солдаты и офицеры Сил специальных операций готовы достойно выполнить поставленные перед ними задачи. Потому в ССО отбирались лучшие солдаты и офицеры, которые имеют за плечами значительный боевой опыт. Многие из них за мужество и героизм получили заслуженные государственные награды", - добавил Секретарь СНБО.
Турчинов подчеркнул, что Силы специальных операций стали образцом для всех Вооруженных Сил Украины, примером мужества, отваги и профессионализма.
"Вы - мощная сила нашей армии, гордость нашей страны, достойные продолжатели славных традиций украинского войска! С праздником, дорогие друзья! Пусть Господь благословит вас и ваши семьи!" - сказал он.
Как сообщалось ранее, сегодня, 29 июля, в Украине отмечают День Сил специальных операций ВСУ.
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Статья 1: «Россия - энергозависимое государство с авторитарной формой правления. Владимир Владимирович Путин, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод Путина и его бригады - обязанность государства. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является Путин. Он же осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Никто, кроме Путина, не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону».
http://uaway.com.ua/polytyka/9951-aleksandr-sotnik-idei-dlya-kremlevskoj-obez-yany
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кацапы при одном слове "пастор" уже кипятком под себя ходят.
а значит делай.
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Кто ответит за гибель Псковской дивизии ВДВ на Донбассе?
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