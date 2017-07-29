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Все про:армия (7994) праздник (1571) Турчинов (3283) ССО (79)

 Турчинов-бойцам ССО: "Вы стали образцом для всех Вооруженных Сил Украины"

снбо турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поздравил боевой состав Сил специальных операций с профессиональным праздником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

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Он отметил, что создание подразделений Сил специальных операций было одним из важных шагов реформирования Вооруженных Сил Украины по стандартам НАТО.

"Их назначение - решать самые сложные задачи в самых опасных боевых условиях, в том числе и в тылу врага", - сказал Турчинов.

Он также высказал уверенность в профессионализме украинских ССО.

"Убежден, что солдаты и офицеры Сил специальных операций готовы достойно выполнить поставленные перед ними задачи. Потому в ССО отбирались лучшие солдаты и офицеры, которые имеют за плечами значительный боевой опыт. Многие из них за мужество и героизм получили заслуженные государственные награды", - добавил Секретарь СНБО.

Турчинов подчеркнул, что Силы специальных операций стали образцом для всех Вооруженных Сил Украины, примером мужества, отваги и профессионализма.

"Вы - мощная сила нашей армии, гордость нашей страны, достойные продолжатели славных традиций украинского войска! С праздником, дорогие друзья! Пусть Господь благословит вас и ваши семьи!" - сказал он.

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Как сообщалось ранее, сегодня, 29 июля, в Украине отмечают День Сил специальных операций ВСУ.
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http://uaway.com.ua/polytyka/9951-aleksandr-sotnik-idei-dlya-kremlevskoj-obez-yany
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Войска ССО уже много накрошили сепаров,или эти войска только для рекламы?
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Сказано же:СПЕЦ операций! Отравили поваренной солью NaCl несколько десятков сепарских выблядков,так Украина же здесь причем?!
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Спасибо добробатам,ели бы не вы Украины не быго.Слава им.Они герои
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Эх Турчинов,если бы они стали образцом,то давно бы вас всех упаковали и заставили отвечать за все совершённые вами преступления перед Украиной и её великим народом а так вы хотите себе защитников и опричников взрастить ,не выйдет,за всё ответите уроды !!!
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делай, что делаешь, пастор.....
кацапы при одном слове "пастор" уже кипятком под себя ходят.
а значит делай.
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Делать ,что делаешь ? Ну второго Крыма нет,чтобы его ещё раз продать врагу ...
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Лев Шлосберг,псковский депутат.
Кто ответит за гибель Псковской дивизии ВДВ на Донбассе?
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пройдёт годика 4 - 5,узнаем точно сколько легло рюсскага ГОФФНа в Украине.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТурчинов-бойцам ССО: "Вы стали образцом для всех Вооруженных Сил Украины"
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