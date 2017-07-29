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 "Вас боится враг и уважают люди в Украине", - Полторак о становлении Сил специальных операций ВСУ

полторак

Министр обороны Степан Полторак заявляет, что становление Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины происходит в сложных условиях, но их уже боится враг.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении во время торжественных мероприятий по случаю первой годовщины создания Сил специальных операций в учебно-тренировочном центре ССО ВСУ в Бердичеве.

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"В непростых условиях происходит становление Сил специальных операций. В непростых условиях, потому что перед вами стоит задача создать эти Силы специальных операций практически с нуля", - отметил Полторак.

В то же время, подчеркнул министр, "задачи, стоящие перед вами, - их никто не отменял".

"Вы вынуждены на марше менять структуру, менять систему подготовки, отбора, обучения для того, чтобы получить боевые способности", - сказал Полторак.

Он отметил, что мало кто, особенно противник рассчитывал на то, что "за год вы станете теми, кого боятся". "Боится враг и уважают люди в Украине", - добавил министр.

Он также напомнил, что за год была проведена огромная работа. В первую очередь речь идет о создании законодательных документов, регламентирующих деятельность Сил специальных операций. Кроме того, были созданы органы военного управления командования ССО.

"Практически сформированы в полном объеме все части и подразделения сил специального назначения. Начали работать на всю мощность силы информационного воздействия. Также я хотел бы сказать, что очень успешно работает сегодня система отбора кадров для Сил специальных операций", - отметил Полторак.

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Кроме того, он отметил, что сформированы воинские части, управления и обеспечения учебного процесса. Среди прочего он констатировал, что происходит оснащение современными образцами вооружения и техники. Министр сообщил, что сегодня ему доложили о необходимом финансовом ресурсе для завершения строительства общежитий для инструкторов, постоянного состава и тех, кто прибывает в центр на учебу.

"Я думаю, что на следующей неделе деньги начнут поступать на счета для того, чтобы быстро эту проблему решить", - сказал министр.

По его словам, также значительно были повышены и социальные стандарты для военнослужащих ССО.

"Денежное содержание этого года у вас значительно изменилось", - отметил Полторак и добавил, что было принято решение ко Дню Сил специальных операций каждому военнослужащему, проходящему службу, выдать денежную награду в размере 1 тыс. грн.

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Как сообщалось ранее, сегодня, 29 июля, в Украине отмечают День Сил специальных операций ВСУ.
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Он не закончил ,но самое главное,чтобы вас боялся Украинский народ в который вы должны будете стрелять,когда у людей кончится терпение ....
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Хорошо,теперь прими лекарство и в бомбоубежище ...
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Кацап, а чого ти соромишся власного прапора?
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Это у тебя в соевой методичке написано,что все кто против власти барыг,предателей и воров в Украине,тот кацап,агент хуйла,шатун и пятая колонна Должен тебя огорчить,что на сегодняшний день таких"кацапов"и"шатунов" в Украине процентов под 90,как минимум ,так шо вам холуям соевым самое время вешаться ....
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хардин а вам укрианские прокси не выдают в принципе? сегодня прямо наплыв полудурков нулевок с немецкими флажками.
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Ну в принципе,на вопросы такого дурака,как ты должны отвечать специалисты в области психиатрии,так что ничем помочь не могу ....
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Это нацгвардия штайнмайера из ольгино.
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Не звертайте уваги на їх тупі кацапські провокації ...
Вони ж весь час пишуть одне і теж ...
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Да уж,интеллектом эти "товарищи",явно не избалованы ...
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"..військо баранів під керівництвом Лева завжди переможе військо левів під керівництвом Барана ..." (Наполеон)
Доки не буде змінено і покарано весь совково-кучмівський генералітет ЗСУ - ця війна не скінчиться !
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- ти сьогодні вирішив добряче насмішити людей ?
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NNN - правда..., мужики на самом деле достойны уважения..., но кто же им отдаст приказ на ликвидацию к примеру вот этого козла, у которого копыта в крови украинцев и который спокойно живет? Вдруг Путин рассердится...

Правду написал - львы под руководством трусливых баранов...

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Так ото ж !
За 3 роки війни вже є достатньо кадрів , аби повністю перебудувати Армію і змінити її генералітет - достатньо молодих , досвідчених , чесних , хоробрих офіцерів ...
Але чому їх не просувають - чому влада тримається за Гелетеїв-Назарових-Полтораків ?
Питання риторичне ...
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А нащо його ліквідувати? Він зараз один приносить більше шкоди рашці, ніж весь МінСтець разом узятий. Самі дебати з маріонеткою хУЙЛА Навальним чого варті.
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слышь стратег, а что случится когда заменят весь генералитет?
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Не не стратег,давай всех хенералов,которых не наши президенты переведем в генералисимусы.Что сделало назаренко,служившее овощу))))
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учись авака. Такие подразделения нужны для борьбы с титушками.
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Для боротьби з тітухами достатньо кількох звичайних поліцейських , які просто заарештують тих , хто тітушок наймає і платить !
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Враг очень вас боялся когда в котлах по договору с Мужеложенко расстреливал ВСУ как на полигоне .
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Псковская дивизия ВДВ легла полностью.с праздников КРЫСА))))))))))
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Более подробно смотри Лев Шлосберг,псковский депутат.Кто ответит за ДЕсант?)))))))))))
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С праздником защитников! Храни Вас Господь!
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Очередной прааздник должностных лиц Украины, принудительно установленный чиновниками для граждан Украины.
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на 100 летие КацаПсинскага Майдана 7 ноября 2017 года приезжай к Мавзолею.Буханём за плешивого чЛенина...
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Свящeннaя вoйнa перестаёт ею быть в ту секунду, когда побeдитeль достаёт калькулятор

https://youtu.be/yq_RZPulRBk
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Бедоносец Путлер приехал в Финляндию.Ждём лесных пожаров в Финляндии,которых там НИКОГДА не было...
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Вряд-ли Полторак Дебальцевский перерастет уровень совкового выпускника Орджоникидзевского училища МВД СССР, ныне Владикавказ.. В любых мемуарах "ополченцев" много написано о том, что даже привыкших к российскому бардаку, они были потрясены идиотством украинских генералов.
Война выдвигает таланты и полководцев, даже маньяк Сталин выдвигал вместо нафталиновых Ворошиловых и Буденных. Кого выдвинул Порошенко?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Вас боится враг и уважают люди в Украине", - Полторак о становлении Сил специальных операций ВСУ
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