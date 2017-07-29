 "Вас боится враг и уважают люди в Украине", - Полторак о становлении Сил специальных операций ВСУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении во время торжественных мероприятий по случаю первой годовщины создания Сил специальных операций в учебно-тренировочном центре ССО ВСУ в Бердичеве.
"В непростых условиях происходит становление Сил специальных операций. В непростых условиях, потому что перед вами стоит задача создать эти Силы специальных операций практически с нуля", - отметил Полторак.
В то же время, подчеркнул министр, "задачи, стоящие перед вами, - их никто не отменял".
"Вы вынуждены на марше менять структуру, менять систему подготовки, отбора, обучения для того, чтобы получить боевые способности", - сказал Полторак.
Он отметил, что мало кто, особенно противник рассчитывал на то, что "за год вы станете теми, кого боятся". "Боится враг и уважают люди в Украине", - добавил министр.
Он также напомнил, что за год была проведена огромная работа. В первую очередь речь идет о создании законодательных документов, регламентирующих деятельность Сил специальных операций. Кроме того, были созданы органы военного управления командования ССО.
"Практически сформированы в полном объеме все части и подразделения сил специального назначения. Начали работать на всю мощность силы информационного воздействия. Также я хотел бы сказать, что очень успешно работает сегодня система отбора кадров для Сил специальных операций", - отметил Полторак.
Кроме того, он отметил, что сформированы воинские части, управления и обеспечения учебного процесса. Среди прочего он констатировал, что происходит оснащение современными образцами вооружения и техники. Министр сообщил, что сегодня ему доложили о необходимом финансовом ресурсе для завершения строительства общежитий для инструкторов, постоянного состава и тех, кто прибывает в центр на учебу.
"Я думаю, что на следующей неделе деньги начнут поступать на счета для того, чтобы быстро эту проблему решить", - сказал министр.
По его словам, также значительно были повышены и социальные стандарты для военнослужащих ССО.
"Денежное содержание этого года у вас значительно изменилось", - отметил Полторак и добавил, что было принято решение ко Дню Сил специальных операций каждому военнослужащему, проходящему службу, выдать денежную награду в размере 1 тыс. грн.
Как сообщалось ранее, сегодня, 29 июля, в Украине отмечают День Сил специальных операций ВСУ.
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Вони ж весь час пишуть одне і теж ...
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"ЙДУ НА ВИ!".
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Доки не буде змінено і покарано весь совково-кучмівський генералітет ЗСУ - ця війна не скінчиться !
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Правду написал - львы под руководством трусливых баранов...
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За 3 роки війни вже є достатньо кадрів , аби повністю перебудувати Армію і змінити її генералітет - достатньо молодих , досвідчених , чесних , хоробрих офіцерів ...
Але чому їх не просувають - чому влада тримається за Гелетеїв-Назарових-Полтораків ?
Питання риторичне ...
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https://youtu.be/yq_RZPulRBk
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Война выдвигает таланты и полководцев, даже маньяк Сталин выдвигал вместо нафталиновых Ворошиловых и Буденных. Кого выдвинул Порошенко?
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