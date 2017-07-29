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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (402) судья (1880) Романюк (36) ВККСУ (9)

 Мы проголосовали за главу Верховного суда Романюка, поддержавшего диктаторские законы, потому что он - не коррупционер, - член ВККСУ Щотка

щотка

Высшая квалификационная комиссия судей не согласилась с выводами Общественного совета добропорядочности относительно главы Верховного суда Ярослава Романюка, который поддержал диктаторские "законы 16 января" и признала его достаточно добропорядочным, "потому что он не коррупционер".

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил член ВККСУ Станислав Щотка, отвечая на вопрос, почему комиссия не согласилась с выводами ОСД по Романюку, публично поддержавшему диктаторские "законы 16 января".

"Во-первых, он - не коррупционер. С этим тезисом соглашаются и представители ОСД. Во-вторых, к ситуации с так называемыми "законами 16 января", он дал свое пояснение. Рассказал, что имел в виду и в отношении чего высказался. Это не весь блок, а лишь законопроект относительно безопасности и независимости судей. В итоге он сказал, и мне кажется был при этом искренним, что совершил архисерьезную ошибку. Он это признал публично, под камерами", - заявил Щотка.

При этом он отказался отвечать на вопрос, голосовал ли он лично, чтобы Романюк прошел дальше.

"Голосование было не единогласным. Было 11 "за", а 3 - "против". Я не скажу вам, как проходило голосование, иначе легко вычислить и все остальное. Пусть интрига остается", - сказал член ВККСУ.

Читайте также: Действующий председатель ВСУ Романюк снялся с конкурса в новый состав Верховного суда

Отвечая на вопрос, почему в комиссии так боятся публичного голосования, Щотка отметил: "Мы долго и тяжело обсуждали этот вопрос и пришли к закрытому голосованию, посчитав, что решение должно приниматься конфиденциально. Это не должно быть решение, продиктованное ситуацией, под внешним давлением. К тому же закон говорит о том, что вопрос рассматривается открыто, а вот голосование происходит в отсутствие кандидата или каких-либо иных лиц. Поступив иначе, комиссия откровенно нарушила бы закон".

Смотрите также: Поименный рейтинг кандидатов на должность судей Верховного Суда Украины. ДОКУМЕНТ

Комментируя ситуацию с судьей Вовком, который выбыл из конкурса на время, пока НАБУ ведет расследование, Щотка заявил: "В действующем законе о судоустройстве и статусе судей есть норма, которая говорит: если комиссия в процессе квалификационного оценивания установит наличие обстоятельств, свидетельствующих о коррупционных рисках, и это подтверждается существующим уголовным производством, она имеет право приостановить оценивание кандидата. Комиссия так поступила в шести случаях, включая судью Вовка. Если бы расследование было закончено и вынесено окончательное решение, скажем, о закрытии производства в период, пока еще идет конкурс, нам бы пришлось продолжать процедуру. Конкурс заключается в том, что комиссия должна определить 30 кандидатов в каждой кассационном суде в составе Верховного Суда, которые заняли наивысшую позицию в рейтинге. После того, как мы этот рейтинг определили и своим решением утвердили, конкурс завершен. В том числе и для тех, кто находится временно вне этого процесса".

Также по словам Щотки, сейчас с комиссией судится около 30 человек по разным причинам.

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Комментируя тот факт, что комиссия преодолела более 40% выводов Общественного совета добропорядочности и пропустила в финал немало одиозных личностей и людей с сомнительной репутацией, член ВККСУ отметил: "Общественным советом добропорядочности сделана очень большая работа. При том, что для них никто не создавал каких-то специальных условий, они были в цейтноте времени. Собрать информации нужно было много, а на ее проверку времени не было вообще. Это видно по объему и качеству анализа материалов. Классическая проверка предполагает, что тот, кого проверяют, может прийти и объясниться. Общественный совет пошел по пути, когда они не стали слушать кандидатов с их объяснениями, предложив им присылать материалы. Это даже по их заседаниям видно. В итоге получилось следующее. Выводы в ВККС нужно было подавать быстро и их подавали. А документы, объяснения со стороны кандидатов, доходили позже. Общественный совет в некоторых случаях даже вынужден был отменять свои выводы. Я не драматизирую ситуацию. Просто констатирую факт. Значит, и они нашли аргументы, чтобы свои собственные выводы отменить. Причем это были не какие-то ситуативные выводы. Это касалось и неправильного декларирования имущества. Например, так было с госпожой Белецкой".

Подробнее читайте: ЧЛЕН ВККС СТАНИСЛАВ ЩОТКА: "ПОЧТИ 96% ПОБЕДИТЕЛЕЙ - АБСОЛЮТНО НОВЫЕ ЛИЦА ДЛЯ ВЕРХОВНОГО СУДА
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===и признал архисерьезную ошибку===

Через ПОЛИГРАФ или дал "честное пионерское"???
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некоррупционер просто договорился с кем надо
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ведь будь ЯНЫК он бы и не менял своего убеждения а так - к КОРМУШКЕ ТО ХОЧЕТСЯ
Есть выражение - "сказать - что пальцы обос.ать"... это про данную ситуацию ((((
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ппц, так а если гиркин тоже признает свою "архизерьезную ошибку"????
Член ВККСУ Щотка о главе Верховного суда Романюке, поддержавшем диктаторские законы: "Он - не коррупционер и признал архисерьезную ошибку" - Цензор.НЕТ 1614
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..., дадут орден и назначат начальником генштаба.
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В том то и дело. Его ошибка СТАЛА КРОВАВОЙ!!! Поэтому КАТЕГОРИЧЕСКИ - НЕТ такому ошибшемуся (((!!
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Ошибку? За ошибку нужно платить, а не признавать, как сказал классик.
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ах не знал, ах он хороший и душка, ну что ж.... тогда простим, ладно. Больше не принимай диктаторские законы, ай-яй-яй
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Это ОЧЕНЬ НУЖНЫЙ для ФЕОДАЛЬНО-ОЛИГАРХИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ВЛАСТИ в Украине человек, во-первых всегда на крючке (дёргаться не будет) и если потребуется, то снова одобрить любые преступные "законы" и "полномочия" нынешних УЗУРПАТОРОВ ВЛАСТИ!
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суддя не корупціонер-це з області не фантастики
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наоборот фантастики.. В жизни такого НЕ БЫВАЕТ!
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=== Романюке, поддержавшем диктаторские законы===

Ведь ПО БОЛЬШОМУ он один из тех кто ВИНОВЕН в УБИЙСТВЕ НЕБЕСНОЙ СОТНИ, тот кто виновен в том что теперь происходит на ДОНБАССЕ. Каждый в отдельности из тех кто УТВЕРЖДАЛИ те "ПРОТИВОЗАКОННЫЕ" ЗАКОНЫ ...
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за уголовные преступления дают полный срок, сколько бы не признал свои "ошибки" вор, а за антигосударственные (!) преступления, за посягательство на Конституцию (!!) и государственное устройство (!!!) можно, оказывается, просто извинится - и ты чист перед законом Вальцманом, аки ангел.
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Можно было бы смеяться с формулировок оправдания, но почему то грустно(((
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это троллинг судей и чинвников над пиплом, это сейчас они смеются, сочно, нагло
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На жаль, можна з 100-відсотковою впевненністю казати, що вся судово-правоохоронна система країни прогнила вщент і будь-які спроби косметичного (і, навіть "капітального") її ремонту, не дадуть хоч якихось позитивних результатів для суспільства. Тут мають бути вмістні аналогії як "свіжого огірка в діжці з солоними" (коли людина, хоч якою святою не була, поміщена в "просолілу" спільноту, стає за певен час такою ж "просолілою", так і зворотна: "одне гниле яблуко за три дні робить гнилим весь кошик!" Майже всі люди знають, що для перемоги онкології, не можливо залишати в організмі хоча б однієї ракової клітинки і, навіть після повного їх видалення пацієнт мусить проходити певні процедури та обслідуватись значно частіше, ніж той, у кого раку не було!
Висновок? Дозвольте, але він буде дуже жорстким і неприйнятним для "ура-патріотів"! Країну може зберегти тільки перезавантаження УСІЄЇ ВЛАДИ (з обов"язковим недопущенням до неї будь-кого, хто в ній уже був), а стосовно суддів і прокурорів - Видача США, Британії та Канаді "Мандату на формування зовнішнього управління правоохоронного блоку України протягом 8 - 10 років" (ІМХО)
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а зачем нам судья,которые чего-то там "не понимает"? Пусть идет шпалы укладывать..
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Ага, бывшие коммунисты тоже осознали все свои ошибки, лишь бы продолжить грабить народ .
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скоріше всього, Романюка буде найближчим часом призначено на якусь серйозну посаду.
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А ти чув його пояснення? Викручувався чи щиро казав?
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я чув, і все є на ю-тюбі. Він не викручувався. Він був явно не в своїй тарілці, ЯТД- далося взнаки те, що багато років перебував на високій керівній посаді.
Питання в і іншому - ці люди привели судову систему до катастрофи, а ВККС знову їх запихає до нового ВС.
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Та не судову систему до катастрофи, а вся система державності України була на крок від знищення. То зараз ВСІХ, хто був хоч хвилину держслужбовцем, треба замінити?
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Саша, судова система зараз це остання інстанція, де людина і бізнес можуть знайти не те, що вже справедливість, а хоча би законність. А в судах часто те не знаходять, адвокатів принижують, бо вони там заважають. А ці судді, які пройшли до нового ВС були призначені до вищих судів в 2011, тобто вони і довели це до тої страшної системи і не мали туди потрапити знову. От і все.
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Саме вони привели, з особистої ініціативи? Я про це. Так, там святих немає- як і взагалі серед людей.
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а хто ж? це автономна гілка влади.
суддя має дуже велику автономію, колегія суддів має таку ж автономію в своїх діях і рішеннях при здійсненні правосуддя. І це конкретний суддя, або колегія суддів приймає рішення , це вони перебивають адвокатів і людей, коли ті говорять не що їм подобається. Результат - люди не можуть знайти захисту, у людей спрацьовує інстинкт самозбереження - масова еміграція молоді.
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Вона МАЄ БУТИ автономно- та ніколи ще не була такою в державі Україна.
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не розказуй мені казки. Бо вигідно було бути неавтономною, а потім система стала настільки автономною, що замкнулася сама на себе і чинить опір розвитку. Оцей конкурс тільки підтвердження.
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Ви сплутали автономність суддівської мафії с автономністю суддівської гілки влади.
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кто-то запутался... или похоже вообще не в теме.
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Саша, Ви мене навіть розсмішили. У нас немає суддівської мафії.
Є неправильне формування і функціонування судів. Що я бачу на своєму прикладі?, - я дуже мотивований бути суддею і дуже кваліфікований юрист , мені не треба здобувати статки - я їх маю. Набираю високі бали по тестам, результат - нуль. Я не те що за себе сильно агітую, я - просто як зріз ситуації. От і все.
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Ну немає- то немає. То їх рептилоїди примушують так чинити, угу.
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я кажу в межах класичного розуміння поняття "мафія". Тому в судовій системі України немає суддівської мафії. Є люди (судді), які відірвані від життя, почали від секретарів судових засідань і рухалися по щаблям в судовій системі, вони не розуміють суті процесів, які йдуть в суспільстві, я вже не кажу про економіку. Зараз ВККСУ успішно продовжила цю традицію, сформувавши з тих самих людей новий ВС.
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Вони дуже добре розуміють, як з людей гроші вичавлювати, цілими династіями розуміють. Якщо я назву їх не мафією, а злочинною корпоративною системою- суть їх діяльності на протязі десятків років від цього не зміниться.
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Дополіровуйте- хто з нас двох юрист врешті решт?
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тут немає юридичної кваліфікації. Це все емоційні оцінки. Хочеться змін і самому щось змінювати, а час йде, втрачаємо покоління. І знов тупикові ситуації.
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Зі своїх переконань та інформаційного простору навколо.
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мало того, с увеличением судебных сборов, конституционное право граждан на справедливый суд стало еще недоступней...
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Слово гарне сказано- аби справи тепер не були іншими.
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"потому что он не коррупционер" -

В чому живе, на чому їздить?
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Прошло почти 4 года с начала революции. Порошенко, где реформированный суд? Почему в судах везде заседают поддонки в мантиях? И сколько еще ждать судебной реформы? Еще 20 лет?

Мафиози при власти, вы все играете с огнем. Нищий озлобленный народ в этот раз никого щадить не будет.
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"в этот раз никого щадить не будет."
Аминь..
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Это просто мрази.Завтра будет служить другому хозяину.Эти твари подлежат утилизации.Их бог бабло.Им пофиг фамилии кто подает.
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Все понимают,какой ужас творится в Украине ???Банда Януковича по сравнению с нынешней бандой ,это просто пионерский отряд .....
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Уверен на 100% что этот Романюк в случае захвата Путиным Киева признал бы Януковича легитимным. Одна мафия, готовая принять любое решение лишь бы прогнуться под властьимущих. Подонки.
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ДАЛ МЛЯ ЧЕСТНОЕ КОМСОМОЛЬСКОЕ ЧТО БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ТАК ДЕЛАТЬ!! Это просто ППЦ просто галимый ППЦ!!
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Высшая квалификационная комиссия судей не согласилась с выводами Общественного совета добропорядочности ! Гандоны все кто там находятся будут говорить что они таие же чесные ка ии Романюк скоро порох в месте со своими дятлами сьедут на пмж к другу Яныку
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Ежели Петя его предложила , то значит честный .))))))А то что законы нарушал , то только облегчит Барыге им понукать , заставлять принимать антиукраинские постановления .
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уже ублюдки твари прикрывают друг друга .в тюрьму ублюдков обоих
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Щось на зразок: "Він мудак, але хабарів не брав."
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А откуда у него 10 домов, 6 квартир и 8 машин ( всё правда, записано на тёщу)?
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Теща еще та бизнес вумен.
К ней и вопросы!
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опять зрадоботы очерняют достижения пенсионной и судебной реформы,
а ведь этот судья не один год трудился на благо народа и государства
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пошла эта щётка нахуй с таким признанием таких ошибок. он убийца небесной сотни. если раскаялся бы то не лез опять на вершину преступной пирамиды
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А если Янукович скажет, что был неправ и в корне меняет убеждения?
Тоже, понять и простить?
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это не ошибка, это стиль и образ жизни приспособленца , который продаст за 30 копеек старую власть любой новой пришедшей ей на смену ----- в угоду остаться у корыта, любят суки в мантиях что бы у них всё было , а им за это ничего не было
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вот бы оставить на форуме исключительно здравомыслящих незрадоботов
и неюлеботов, это сделает государство сильнее в борьбе с народом
который хочет шаровых авто на польских нумерахъ
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Почему сейчас фото показиваете ,а не перед виборами дорогие . Продали душу на виборах так сейчас молчите ,ми же вибралисами , Америка нам не вибирала. Так покажите 25 летние фото ПР воров и у бийц на всю Украину и за подачки продаемся 25 лет, те же самие депутати .А перед виборами нас фото не интересует, а гречка, зонтики ,500 гривен, а сейчас скиглим . ПОРА МОЗГАМИ ВИБИРАТЬ за взятки пятачки .А НЕ 50% депутатов нетграмотние висшего образование не имеют.
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"...такі кадри на дорозі не валяються !" (с)
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Ну тогда Все "коррупционеры" воевали на Майдане против этих "неВИННЫХ"!!!...???...
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Пройшли всі "доброчесні" судді, всі 80 % тих старих що були раптово перед комісією стали цнотливими і чистими як агнці, та й сама комісія ну просто янголи. Ще трохи таких реформ і комісії будуть створювати самі люди на вулицях та майданах, чекайте.
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Короче, пока, парочка членов этого коррупционного , анти украинского клуба не будут вонять повешенными на Хрещатике - ничего в стране не поменяется. Или поменяется, но в худшую для нас сторону.
Я буду поддерживать Михо, каким бы странным и комичным он не казался. На своих "вышиванктутых патриотов" - надежды уже нет, все сплошь - барыги, воры и предатели!
А выдвинется Михо в президенты Украины - мой голос ему гарантирован.
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Архисерьезная ошибка это когда после майдана в суде остались те же самые не взяточники,а к власти пришли такие же уроды как и предыдущие.
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Нельзя брать в новый суд старые кадры и старых пердунов!
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Да нормальный парень

И отлично смотрится в компании несменяемого главы ЦВК Охендовского и бывшего министра экономики Преступного Режима Якуновича - напомните-ка его фамилию
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Можливо і за таку позицію "громадядин" Романюк має підтримку перших осіб держави і відповідно будь-якої "персони" із судівсько-прокурорської-мінюстівської системи
"Антикоррупционный суд будет лишним звеном в судебной системе Украины, - глава Верховного суда Романюк..."17.02.2017
Відповідь цього чиновника (Щотки) - відкрита зневага до суспільства, до громадян України - така зневага присутня у всіх владних осіб в Україні у всіх "властьімущих" - вони добралися до місця прийняття рішень і до кормушки - а всі , хто не там, ніщо для цих провладних особєй для цієї совкової олігархічної влади
Усі закони наразі приймаються у такий спосіб, що, крім адміністративної відповідальності, - ні судді, ні будь-який чиновник, ні за прямі корупційні зв`язки, ні за ведення/отримання зиску у бізнесі за рахунок знаходження у владі (чи місцевій, чи центральній) - не несуть ніякої відповідальності та ще й за взаємні послуги просуваються вище чи сторговуються на депутатство
- потрібна люстрація і однією з основних умов люстрації має бути - що жодна особа, що була у владі чи в силових (крім військових) структурах у період 2010-2013 включно роки (та їх діточки/близькі (чинні і бувші)) на жодну державну посаду на жодну керівну посаду не мають права обиратися/призначатися, а далі - інші люстраційні критерії
- крім того - перевибори депутатів та Президента не рідше ніж кожні 3 роки без права протягом наступних 5 років знову

а інакше уся ця воровська корупційна влада/судді/прокурори так і будуть один одному руку гріти (он Порох, як свого часу Кучма здав Донбас кланам Ахметова Янокоща, тепер здав Ахметову Запорізьку область та іншим ПРригам інші регіони України) і населення грабувати та поступово продадуть Україну Московії заради власних гешефтів
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Судебная система вся нафиг сгнила. Но власть всячески старается ее подлатать и опять все по новой.
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Понятное дело,такое же хуйло как и ты,и твой соевый хозяин.
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Ничего нормального при Пэдре создано быть не может.
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На фотке это говно еще шо-то пальчиком указывает. Вдуматься, какое дерьмо распоряжается судьбами людей!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы проголосовали за главу Верховного суда Романюка, поддержавшего диктаторские законы, потому что он - не коррупционер, - член ВККСУ Щотка
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