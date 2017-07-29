 Мы проголосовали за главу Верховного суда Романюка, поддержавшего диктаторские законы, потому что он - не коррупционер, - член ВККСУ Щотка

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил член ВККСУ Станислав Щотка, отвечая на вопрос, почему комиссия не согласилась с выводами ОСД по Романюку, публично поддержавшему диктаторские "законы 16 января".
"Во-первых, он - не коррупционер. С этим тезисом соглашаются и представители ОСД. Во-вторых, к ситуации с так называемыми "законами 16 января", он дал свое пояснение. Рассказал, что имел в виду и в отношении чего высказался. Это не весь блок, а лишь законопроект относительно безопасности и независимости судей. В итоге он сказал, и мне кажется был при этом искренним, что совершил архисерьезную ошибку. Он это признал публично, под камерами", - заявил Щотка.
При этом он отказался отвечать на вопрос, голосовал ли он лично, чтобы Романюк прошел дальше.
"Голосование было не единогласным. Было 11 "за", а 3 - "против". Я не скажу вам, как проходило голосование, иначе легко вычислить и все остальное. Пусть интрига остается", - сказал член ВККСУ.
Отвечая на вопрос, почему в комиссии так боятся публичного голосования, Щотка отметил: "Мы долго и тяжело обсуждали этот вопрос и пришли к закрытому голосованию, посчитав, что решение должно приниматься конфиденциально. Это не должно быть решение, продиктованное ситуацией, под внешним давлением. К тому же закон говорит о том, что вопрос рассматривается открыто, а вот голосование происходит в отсутствие кандидата или каких-либо иных лиц. Поступив иначе, комиссия откровенно нарушила бы закон".
Комментируя ситуацию с судьей Вовком, который выбыл из конкурса на время, пока НАБУ ведет расследование, Щотка заявил: "В действующем законе о судоустройстве и статусе судей есть норма, которая говорит: если комиссия в процессе квалификационного оценивания установит наличие обстоятельств, свидетельствующих о коррупционных рисках, и это подтверждается существующим уголовным производством, она имеет право приостановить оценивание кандидата. Комиссия так поступила в шести случаях, включая судью Вовка. Если бы расследование было закончено и вынесено окончательное решение, скажем, о закрытии производства в период, пока еще идет конкурс, нам бы пришлось продолжать процедуру. Конкурс заключается в том, что комиссия должна определить 30 кандидатов в каждой кассационном суде в составе Верховного Суда, которые заняли наивысшую позицию в рейтинге. После того, как мы этот рейтинг определили и своим решением утвердили, конкурс завершен. В том числе и для тех, кто находится временно вне этого процесса".
Также по словам Щотки, сейчас с комиссией судится около 30 человек по разным причинам.
Комментируя тот факт, что комиссия преодолела более 40% выводов Общественного совета добропорядочности и пропустила в финал немало одиозных личностей и людей с сомнительной репутацией, член ВККСУ отметил: "Общественным советом добропорядочности сделана очень большая работа. При том, что для них никто не создавал каких-то специальных условий, они были в цейтноте времени. Собрать информации нужно было много, а на ее проверку времени не было вообще. Это видно по объему и качеству анализа материалов. Классическая проверка предполагает, что тот, кого проверяют, может прийти и объясниться. Общественный совет пошел по пути, когда они не стали слушать кандидатов с их объяснениями, предложив им присылать материалы. Это даже по их заседаниям видно. В итоге получилось следующее. Выводы в ВККС нужно было подавать быстро и их подавали. А документы, объяснения со стороны кандидатов, доходили позже. Общественный совет в некоторых случаях даже вынужден был отменять свои выводы. Я не драматизирую ситуацию. Просто констатирую факт. Значит, и они нашли аргументы, чтобы свои собственные выводы отменить. Причем это были не какие-то ситуативные выводы. Это касалось и неправильного декларирования имущества. Например, так было с госпожой Белецкой".
Подробнее читайте: ЧЛЕН ВККС СТАНИСЛАВ ЩОТКА: "ПОЧТИ 96% ПОБЕДИТЕЛЕЙ - АБСОЛЮТНО НОВЫЕ ЛИЦА ДЛЯ ВЕРХОВНОГО СУДА
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Высшая квалификационная комиссия судей преодолела вето Совета доброчестности на избрание Романюка главой нового Верховного Суда(66)
Антикоррупционный суд будет лишним звеном в судебной системе Украины, – глава Верховного суда Романюк(54)
Высшая квалифкомиссия судей опровергает обвинения в мошенничестве на конкурсе в Верховный Суд: "Все дела готовились экспертами ЕС"(18)
Результаты проверки НАБУ кандидатов в Верховный суд будут учтены при подведении итогов конкурса, - Романюк(8)
На Пленуме Верховного Суда Украины судьи настаивают на отмене люстрации - Гнап(1)
В течение последних 20 лет в Украине выполняются не более 5% всех решений судов, - глава Верховного суда Романюк(67)
Открытый доступ к е-декларациям может спровоцировать уголовный мир на преступления, - глава Верховного суда Романюк(386)
Через ПОЛИГРАФ или дал "честное пионерское"???
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Есть выражение - "сказать - что пальцы обос.ать"... это про данную ситуацию ((((
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Ведь ПО БОЛЬШОМУ он один из тех кто ВИНОВЕН в УБИЙСТВЕ НЕБЕСНОЙ СОТНИ, тот кто виновен в том что теперь происходит на ДОНБАССЕ. Каждый в отдельности из тех кто УТВЕРЖДАЛИ те "ПРОТИВОЗАКОННЫЕ" ЗАКОНЫ ...
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закономВальцманом, аки ангел.
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Висновок? Дозвольте, але він буде дуже жорстким і неприйнятним для "ура-патріотів"! Країну може зберегти тільки перезавантаження УСІЄЇ ВЛАДИ (з обов"язковим недопущенням до неї будь-кого, хто в ній уже був), а стосовно суддів і прокурорів - Видача США, Британії та Канаді "Мандату на формування зовнішнього управління правоохоронного блоку України протягом 8 - 10 років" (ІМХО)
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Питання в і іншому - ці люди привели судову систему до катастрофи, а ВККС знову їх запихає до нового ВС.
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суддя має дуже велику автономію, колегія суддів має таку ж автономію в своїх діях і рішеннях при здійсненні правосуддя. І це конкретний суддя, або колегія суддів приймає рішення , це вони перебивають адвокатів і людей, коли ті говорять не що їм подобається. Результат - люди не можуть знайти захисту, у людей спрацьовує інстинкт самозбереження - масова еміграція молоді.
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Є неправильне формування і функціонування судів. Що я бачу на своєму прикладі?, - я дуже мотивований бути суддею і дуже кваліфікований юрист , мені не треба здобувати статки - я їх маю. Набираю високі бали по тестам, результат - нуль. Я не те що за себе сильно агітую, я - просто як зріз ситуації. От і все.
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http://zik.ua/news/2017/07/28/u_dvoh_palatah_verhovnogo_sudu_vidbuvayutsya_zhahlyvi_pidtasovky_baliv__1140843
я особисто Маслову вірю!
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В чому живе, на чому їздить?
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Мафиози при власти, вы все играете с огнем. Нищий озлобленный народ в этот раз никого щадить не будет.
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Аминь..
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Смерть сукам- судьям !
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алетому шо хабарів не брав."
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Здесь первые на последних похожи.
"
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К ней и вопросы!
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а ведь этот судья не один год трудился на благо народа и государства
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Тоже, понять и простить?
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и неюлеботов, это сделает государство сильнее в борьбе с народом
который хочет шаровых авто на польских нумерахъ
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Я буду поддерживать Михо, каким бы странным и комичным он не казался. На своих "вышиванктутых патриотов" - надежды уже нет, все сплошь - барыги, воры и предатели!
А выдвинется Михо в президенты Украины - мой голос ему гарантирован.
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И отлично смотрится в компании несменяемого главы ЦВК Охендовского и бывшего министра экономики Преступного Режима Якуновича - напомните-ка его фамилию
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"Антикоррупционный суд будет лишним звеном в судебной системе Украины, - глава Верховного суда Романюк..."17.02.2017
Відповідь цього чиновника (Щотки) - відкрита зневага до суспільства, до громадян України - така зневага присутня у всіх владних осіб в Україні у всіх "властьімущих" - вони добралися до місця прийняття рішень і до кормушки - а всі , хто не там, ніщо для цих провладних особєй для цієї совкової олігархічної влади
Усі закони наразі приймаються у такий спосіб, що, крім адміністративної відповідальності, - ні судді, ні будь-який чиновник, ні за прямі корупційні зв`язки, ні за ведення/отримання зиску у бізнесі за рахунок знаходження у владі (чи місцевій, чи центральній) - не несуть ніякої відповідальності та ще й за взаємні послуги просуваються вище чи сторговуються на депутатство
- потрібна люстрація і однією з основних умов люстрації має бути - що жодна особа, що була у владі чи в силових (крім військових) структурах у період 2010-2013 включно роки (та їх діточки/близькі (чинні і бувші)) на жодну державну посаду на жодну керівну посаду не мають права обиратися/призначатися, а далі - інші люстраційні критерії
- крім того - перевибори депутатів та Президента не рідше ніж кожні 3 роки без права протягом наступних 5 років знову
а інакше уся ця воровська корупційна влада/судді/прокурори так і будуть один одному руку гріти (он Порох, як свого часу Кучма здав Донбас кланам Ахметова Янокоща, тепер здав Ахметову Запорізьку область та іншим ПРригам інші регіони України) і населення грабувати та поступово продадуть Україну Московії заради власних гешефтів
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