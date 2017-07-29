 Член ВККСУ Щотка о главе Верховного суда Романюке, поддержавшем диктаторские законы: "Он - не коррупционер и признал архисерьезную ошибку"

Об этом интервью Цензор.НЕТ сообщил член ВККСУ Станислав Щотка, отвечая на вопрос, почему комиссия не согласилась с выводами ОСД по Романюку, публично поддержавшему диктаторские "законы 16 января".
"Во-первых, он - не коррупционер. С этим тезисом соглашаются и представители ОСД. Во-вторых, к ситуации с так называемыми "законами 16 января", он дал свое пояснение. Рассказал, что имел в виду и в отношении чего высказался. Это не весь блок, а лишь законопроект относительно безопасности и независимости судей. В итоге он сказал, и мне кажется был при этом искренним, что совершил архисерьезную ошибку. Он это признал публично, под камерами", - заявил Щотка.
При этом он отказался отвечать на вопрос, голосовал ли он лично, чтобы Романюк прошел дальше.
"Голосование было не единогласным. Было 11 "за", а 3 - "против". Я не скажу вам, как проходило голосование, иначе легко вычислить и все остальное. Пусть интрига остается", - сказал член ВККСУ.
Отвечая на вопрос, почему в комиссии так боятся публичного голосования, Щотка отметил: "Мы долго и тяжело обсуждали этот вопрос и пришли к закрытому голосованию, посчитав, что решение должно приниматься конфиденциально. Это не должно быть решение, продиктованное ситуацией, под внешним давлением. К тому же закон говорит о том, что вопрос рассматривается открыто, а вот голосование происходит в отсутствие кандидата или каких-либо иных лиц. Поступив иначе, комиссия откровенно нарушила бы закон".
Комментируя ситуацию с судьей Вовком, который выбыл из конкурса на время, пока НАБУ ведет расследование, Щотка заявил: "В действующем законе о судоустройстве и статусе судей есть норма, которая говорит: если комиссия в процессе квалификационного оценивания установит наличие обстоятельств, свидетельствующих о коррупционных рисках, и это подтверждается существующим уголовным производством, она имеет право приостановить оценивание кандидата. Комиссия так поступила в шести случаях, включая судью Вовка. Если бы расследование было закончено и вынесено окончательное решение, скажем, о закрытии производства в период, пока еще идет конкурс, нам бы пришлось продолжать процедуру. Конкурс заключается в том, что комиссия должна определить 30 кандидатов в каждой кассационном суде в составе Верховного Суда, которые заняли наивысшую позицию в рейтинге. После того, как мы этот рейтинг определили и своим решением утвердили, конкурс завершен. В том числе и для тех, кто находится временно вне этого процесса".
Также по словам Щотки, сейчас с комиссией судится около 30 человек по разным причинам.
Комментируя тот факт, что комиссия преодолела более 40% выводов Общественного совета добропорядочности и пропустила в финал немало одиозных личностей и людей с сомнительной репутацией, член ВККСУ отметил: "Общественным советом добропорядочности сделана очень большая работа. При том, что для них никто не создавал каких-то специальных условий, они были в цейтноте времени. Собрать информации нужно было много, а на ее проверку времени не было вообще. Это видно по объему и качеству анализа материалов. Классическая проверка предполагает, что тот, кого проверяют, может прийти и объясниться. Общественный совет пошел по пути, когда они не стали слушать кандидатов с их объяснениями, предложив им присылать материалы. Это даже по их заседаниям видно. В итоге получилось следующее. Выводы в ВККС нужно было подавать быстро и их подавали. А документы, объяснения со стороны кандидатов, доходили позже. Общественный совет в некоторых случаях даже вынужден был отменять свои выводы. Я не драматизирую ситуацию. Просто констатирую факт. Значит, и они нашли аргументы, чтобы свои собственные выводы отменить. Причем это были не какие-то ситуативные выводы. Это касалось и неправильного декларирования имущества. Например, так было с госпожой Белецкой".
Подробнее читайте: ЧЛЕН ВККС СТАНИСЛАВ ЩОТКА: "ПОЧТИ 96% ПОБЕДИТЕЛЕЙ - АБСОЛЮТНО НОВЫЕ ЛИЦА ДЛЯ ВЕРХОВНОГО СУДА
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Через ПОЛИГРАФ или дал "честное пионерское"???
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Есть выражение - "сказать - что пальцы обос.ать"... это про данную ситуацию ((((
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Ведь ПО БОЛЬШОМУ он один из тех кто ВИНОВЕН в УБИЙСТВЕ НЕБЕСНОЙ СОТНИ, тот кто виновен в том что теперь происходит на ДОНБАССЕ. Каждый в отдельности из тех кто УТВЕРЖДАЛИ те "ПРОТИВОЗАКОННЫЕ" ЗАКОНЫ ...
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закономВальцманом, аки ангел.
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Питання в і іншому - ці люди привели судову систему до катастрофи, а ВККС знову їх запихає до нового ВС.
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В чому живе, на чому їздить?
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Мафиози при власти, вы все играете с огнем. Нищий озлобленный народ в этот раз никого щадить не будет.
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Аминь..
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Смерть сукам- судьям !
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