EN|RU|UK
Темы дня: Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа
 Политика Украины
  821  32
Все про:судья (1880) Романюк (36) ВККСУ (9)

 Член ВККСУ Щотка о главе Верховного суда Романюке, поддержавшем диктаторские законы: "Он - не коррупционер и признал архисерьезную ошибку"

Высшая квалификационная комиссия судей не согласилась с выводами Общественного совета добропорядочности относительно главы Верховного суда Ярослава Романюка, который поддержал диктаторские "законы 16 января" и признала его достаточно добропорядочным, "потому что он не коррупционер".

Об этом интервью Цензор.НЕТ сообщил член ВККСУ Станислав Щотка, отвечая на вопрос, почему комиссия не согласилась с выводами ОСД по Романюку, публично поддержавшему диктаторские "законы 16 января".

"Во-первых, он - не коррупционер. С этим тезисом соглашаются и представители ОСД. Во-вторых, к ситуации с так называемыми "законами 16 января", он дал свое пояснение. Рассказал, что имел в виду и в отношении чего высказался. Это не весь блок, а лишь законопроект относительно безопасности и независимости судей. В итоге он сказал, и мне кажется был при этом искренним, что совершил архисерьезную ошибку. Он это признал публично, под камерами", - заявил Щотка.

При этом он отказался отвечать на вопрос, голосовал ли он лично, чтобы Романюк прошел дальше.

"Голосование было не единогласным. Было 11 "за", а 3 - "против". Я не скажу вам, как проходило голосование, иначе легко вычислить и все остальное. Пусть интрига остается", - сказал член ВККСУ.

Читайте также: Действующий председатель ВСУ Романюк снялся с конкурса в новый состав Верховного суда

Отвечая на вопрос, почему в комиссии так боятся публичного голосования, Щотка отметил: "Мы долго и тяжело обсуждали этот вопрос и пришли к закрытому голосованию, посчитав, что решение должно приниматься конфиденциально. Это не должно быть решение, продиктованное ситуацией, под внешним давлением. К тому же закон говорит о том, что вопрос рассматривается открыто, а вот голосование происходит в отсутствие кандидата или каких-либо иных лиц. Поступив иначе, комиссия откровенно нарушила бы закон".

Комментируя ситуацию с судьей Вовком, который выбыл из конкурса на время, пока НАБУ ведет расследование, Щотка заявил: "В действующем законе о судоустройстве и статусе судей есть норма, которая говорит: если комиссия в процессе квалификационного оценивания установит наличие обстоятельств, свидетельствующих о коррупционных рисках, и это подтверждается существующим уголовным производством, она имеет право приостановить оценивание кандидата. Комиссия так поступила в шести случаях, включая судью Вовка. Если бы расследование было закончено и вынесено окончательное решение, скажем, о закрытии производства в период, пока еще идет конкурс, нам бы пришлось продолжать процедуру. Конкурс заключается в том, что комиссия должна определить 30 кандидатов в каждой кассационном суде в составе Верховного Суда, которые заняли наивысшую позицию в рейтинге. После того, как мы этот рейтинг определили и своим решением утвердили, конкурс завершен. В том числе и для тех, кто находится временно вне этого процесса".

Также по словам Щотки, сейчас с комиссией судится около 30 человек по разным причинам.

Читайте также: ВККСУ не одобрила кандидатуру судьи в состав Верховного Суда, сын которого учится в Москве

Комментируя тот факт, что комиссия преодолела более 40% выводов Общественного совета добропорядочности и пропустила в финал немало одиозных личностей и людей с сомнительной репутацией, член ВККСУ отметил: "Общественным советом добропорядочности сделана очень большая работа. При том, что для них никто не создавал каких-то специальных условий, они были в цейтноте времени. Собрать информации нужно было много, а на ее проверку времени не было вообще. Это видно по объему и качеству анализа материалов. Классическая проверка предполагает, что тот, кого проверяют, может прийти и объясниться. Общественный совет пошел по пути, когда они не стали слушать кандидатов с их объяснениями, предложив им присылать материалы. Это даже по их заседаниям видно. В итоге получилось следующее. Выводы в ВККС нужно было подавать быстро и их подавали. А документы, объяснения со стороны кандидатов, доходили позже. Общественный совет в некоторых случаях даже вынужден был отменять свои выводы. Я не драматизирую ситуацию. Просто констатирую факт. Значит, и они нашли аргументы, чтобы свои собственные выводы отменить. Причем это были не какие-то ситуативные выводы. Это касалось и неправильного декларирования имущества. Например, так было с госпожой Белецкой".

Подробнее читайте: ЧЛЕН ВККС СТАНИСЛАВ ЩОТКА: "ПОЧТИ 96% ПОБЕДИТЕЛЕЙ - АБСОЛЮТНО НОВЫЕ ЛИЦА ДЛЯ ВЕРХОВНОГО СУДА
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
===и признал архисерьезную ошибку===

Через ПОЛИГРАФ или дал "честное пионерское"???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
некоррупционер просто договорился с кем надо
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ведь будь ЯНЫК он бы и не менял своего убеждения а так - к КОРМУШКЕ ТО ХОЧЕТСЯ
Есть выражение - "сказать - что пальцы обос.ать"... это про данную ситуацию ((((
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ах не знал, ах он хороший и душка, ну что ж.... тогда простим, ладно. Больше не принимай диктаторские законы, ай-яй-яй
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это ОЧЕНЬ НУЖНЫЙ для ФЕОДАЛЬНО-ОЛИГАРХИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ВЛАСТИ в Украине человек, во-первых всегда на крючке (дёргаться не будет) и если потребуется, то снова одобрить любые преступные "законы" и "полномочия" нынешних УЗУРПАТОРОВ ВЛАСТИ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
суддя не корупціонер-це з області не фантастики
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
=== Романюке, поддержавшем диктаторские законы===

Ведь ПО БОЛЬШОМУ он один из тех кто ВИНОВЕН в УБИЙСТВЕ НЕБЕСНОЙ СОТНИ, тот кто виновен в том что теперь происходит на ДОНБАССЕ. Каждый в отдельности из тех кто УТВЕРЖДАЛИ те "ПРОТИВОЗАКОННЫЕ" ЗАКОНЫ ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
за уголовные преступления дают полный срок, сколько бы не признал свои "ошибки" вор, а за антигосударственные (!) преступления, за посягательство на Конституцию (!!) и государственное устройство (!!!) можно, оказывается, просто извинится - и ты чист перед законом Вальцманом, аки ангел.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Можно было бы смеяться с формулировок оправдания, но почему то грустно(((
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это троллинг судей и чинвников над пиплом, это сейчас они смеются, сочно, нагло
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а зачем нам судья,которые чего-то там "не понимает"? Пусть идет шпалы укладывать..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ага, бывшие коммунисты тоже осознали все свои ошибки, лишь бы продолжить грабить народ .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
скоріше всього, Романюка буде найближчим часом призначено на якусь серйозну посаду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ти чув його пояснення? Викручувався чи щиро казав?
 показать весь комментарий
Ответить
 
я чув, і все є на ю-тюбі. Він не викручувався. Він був явно не в своїй тарілці, ЯТД- далося взнаки те, що багато років перебував на високій керівній посаді.
Питання в і іншому - ці люди привели судову систему до катастрофи, а ВККС знову їх запихає до нового ВС.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та не судову систему до катастрофи, а вся система державності України була на крок від знищення. То зараз ВСІХ, хто був хоч хвилину держслужбовцем, треба замінити?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Слово гарне сказано- аби справи тепер не були іншими.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"потому что он не коррупционер" -

В чому живе, на чому їздить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Прошло почти 4 года с начала революции. Порошенко, где реформированный суд? Почему в судах везде заседают поддонки в мантиях? И сколько еще ждать судебной реформы? Еще 20 лет?

Мафиози при власти, вы все играете с огнем. Нищий озлобленный народ в этот раз никого щадить не будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"в этот раз никого щадить не будет."
Аминь..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это просто мрази.Завтра будет служить другому хозяину.Эти твари подлежат утилизации.Их бог бабло.Им пофиг фамилии кто подает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все понимают,какой ужас творится в Украине ???Банда Януковича по сравнению с нынешней бандой ,это просто пионерский отряд .....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уверен на 100% что этот Романюк в случае захвата Путиным Киева признал бы Януковича легитимным. Одна мафия, готовая принять любое решение лишь бы прогнуться под властьимущих. Подонки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ДАЛ МЛЯ ЧЕСТНОЕ КОМСОМОЛЬСКОЕ ЧТО БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ТАК ДЕЛАТЬ!! Это просто ППЦ просто галимый ППЦ!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Высшая квалификационная комиссия судей не согласилась с выводами Общественного совета добропорядочности ! Гандоны все кто там находятся будут говорить что они таие же чесные ка ии Романюк скоро порох в месте со своими дятлами сьедут на пмж к другу Яныку
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ежели Петя его предложила , то значит честный .))))))А то что законы нарушал , то только облегчит Барыге им понукать , заставлять принимать антиукраинские постановления .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
уже ублюдки твари прикрывают друг друга .в тюрьму ублюдков обоих
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Щось на зразок: "Він мудак, але хабарів не брав."
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧлен ВККСУ Щотка о главе Верховного суда Романюке, поддержавшем диктаторские законы: "Он - не коррупционер и признал архисерьезную ошибку"
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти