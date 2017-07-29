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 Политика Украины, Общество
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Все про:героизм (166) награда (1197) погода (2466) Порошенко (13495) самолет (2214) Турция (2027)

 "Поступку украинца аплодирует весь мир", - Порошенко наградил пилота Акопова за посадку аварийного лайнера в аэропорту Стамбула

самолет турция посадка

Президент Украины Петр Порошенко отметил орденом "За мужество" украинского летчика Александра Акопова, работающего на рейсах турецкой компании Atlasglobal.

Об этом 29 июля сообщила пресс-служба главы государства, передает Цензор.НЕТ.

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В указе президента отмечается, что украинский пилот был отмечен высокой государственной наградой за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга и высокий профессионализм.

"Благодаря сверхвысокому профессионализму и неслыханной выдержке Александра 121 пассажир и 6 членов экипажа отныне могут праздновать свой второй день рождения.

Поступку украинца аплодирует весь мир, а Украина гордится такими сыновьями!" - написал Порошенко в Facebook.

27 июля Александр Акопов в условиях чрезвычайно сложной погоды (ливень, град) и при отказе части аэронавигационного оборудования спас жизнь 121 пассажира и шести членов экипажа. Украинский пилот безупречно выполнил посадку аварийного пассажирского лайнера в аэропорту Стамбула "Ататюрк", ориентируясь на данные турецких диспетчеров и фактическое положение самолета, которое видел только через боковое окно воздушного судна (фронтальные окна лайнера были повреждены стихией).
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Мне плевать на "ботов" любой направленности. Считаете, что я неправ - обдуманные и логически выстроенные аргументы в студию!
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Одни и те же лица ватных троллей, которые в каждой ветке только умеют гадить (ну ничего другого они не умеют делать). Все украинское пытаются привязать к их вонючему совку, которого уже 26 лет нет. До их не умных голов не может дойти, что пилоты при совке учились в украинских авиашколах и те же самолеты с заводами строили украинцы. Пилот молодец, но надо разобраться кто позволил в такую погоду подняться самолету. Мне это напомнило заход на посадку АН-132D на авиашоу во Франции. Не даром наши пилоты недавно выиграли первое место на истребителях, что доказывает - украинские самолеты одни из лучших в мире.
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А вот за фразу "кто позволил подняться самолету", спрошу: вы самолет хотя бы с расстояния 100 метров видели? Не буду спрашивать, летали ли. Вижу - нет. Самолет поднялся в другом городе и в другое время. Град - это не круглогодичное явление, которое охватывает весь земной шар. Летел самолет по коридору, был обычный дождь, на который современным самолетам начхать. У Стамбула оказалось, что на пару минут пошло вот это "куриное яйцо". Может, на земле диспетчеры об этом и не знали, не всякий град долетает целым. Причем о граде узнали, когда самолет уже заходил на посадку, ведь эшелоны, в которых они летают, - гораздо выше облаков и града.
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Ну я же не написал, что пилот и, к сожалению, не разбираюсь в этих тонкостях работы аэропорта. Просто читал некоторые комментарии от людей, которые связаны с авиациею. Они пишут, что можно было по приборах увидеть этот град. Поэтому и спросил у людей, которые в этом знаются...
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У пилота было два выхода - лететь в аэропорт, где погода получше, или сажать здесь. О том, почему он принял именно такое решение, нужно спросить его. Возможно, топлива было мало. Или был уверен в своих силах. Или в других городах погода была не лучше. Может, на футбол опаздывал)))) Такое тоже бывает.
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До их не умных голов не может дойти, что пилоты при совке учились в украинских авиашколах и те же самолеты с заводами строили украинцы.

ну а сейчас почему не строят? Да потому что при совке вся страна вкладывалась в авиапром, создавая технологические цепочки, замыкающиеся на украинских(узбекских, грузинских...) авиазаводах. Сейчас цепочка разрушена - нет и самолетов.
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Та ты шо... А с кем же тогда Антонов контакты на производство самолетов подписывает? С Саудовской Аравией, наверное, подписали контракт на производство игрушечных самолетиков? Аби шось ляпнути, як корова по своiй дупi хвостом...
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Интересно, а что мир говорит о поступке обдрыстанного Пеци Парашенко?
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молодец конечно, но посадка по одним лишь боковым окнам входит в базовую подготовку летного состава. Вот на воду сесть гораздо сложнее.
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ну в базовую школу воспитания входит не пить , не курить , не быть дураком по жизни , но ведь не у всех же получается .
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Тема про героя - лётчика , а как только упоминается о президенте так дежурные юлины и кремлёвские работяг и с ветки не слазят .
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Параша нко засветился ... положительная инфа... параша нко тут-как-тут.... мелочный ...
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Кто должен был вручить медаль отважному украинскому пилоту? ваше хайло? )))) или бубликоголовая?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Поступку украинца аплодирует весь мир", - Порошенко наградил пилота Акопова за посадку аварийного лайнера в аэропорту Стамбула
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