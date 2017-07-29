 "Поступку украинца аплодирует весь мир", - Порошенко наградил пилота Акопова за посадку аварийного лайнера в аэропорту Стамбула

Об этом 29 июля сообщила пресс-служба главы государства, передает Цензор.НЕТ.
В указе президента отмечается, что украинский пилот был отмечен высокой государственной наградой за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга и высокий профессионализм.
"Благодаря сверхвысокому профессионализму и неслыханной выдержке Александра 121 пассажир и 6 членов экипажа отныне могут праздновать свой второй день рождения.
Поступку украинца аплодирует весь мир, а Украина гордится такими сыновьями!" - написал Порошенко в Facebook.
27 июля Александр Акопов в условиях чрезвычайно сложной погоды (ливень, град) и при отказе части аэронавигационного оборудования спас жизнь 121 пассажира и шести членов экипажа. Украинский пилот безупречно выполнил посадку аварийного пассажирского лайнера в аэропорту Стамбула "Ататюрк", ориентируясь на данные турецких диспетчеров и фактическое положение самолета, которое видел только через боковое окно воздушного судна (фронтальные окна лайнера были повреждены стихией).
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ну а сейчас почему не строят? Да потому что при совке вся страна вкладывалась в авиапром, создавая технологические цепочки, замыкающиеся на украинских(узбекских, грузинских...) авиазаводах. Сейчас цепочка разрушена - нет и самолетов.
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