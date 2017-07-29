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 Политика Украины
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 Саакашвили: "У меня была встреча с Порошенко на Мальте. Это было два часа угроз и шантажа с его стороны"

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил об угрозах в свой адрес со стороны президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Саакашвили сообщил в интервью "Украинской правде".

"У меня была двухчасовая встреча с Порошенко в марте этого года на Мальте. Это было два часа угроз и шантажа с его стороны. С тех пор я сталкивался с различными неприятностями, я думаю, что это было его последнее предупреждение", - заявил он.

По словам Саакашвили, Порошенко сам предложил ему встретиться на Мальте.

"Он мне говорил, что я должен остановиться, перестать критиковать, как он говорил, раскачивать Украину, выполнять план Путина… на что я рассмеялся ему в лицо. Я ему сказал, что "план Путина" - это то, что он делает. Потому что он установил стратегический альянс с Ахметовым, держит в парламенте Хомутынника и других барыг, и с ними договаривается. Я считаю, что это - "план Путина" гораздо больше, чем то, что я делаю", - отметил Саакашвили.

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Также экс-губернатор заявил, что Порошенко, в случае, если он "успокоится", обещал ему на следующих парламентских выборах фракцию в парламенте и "свою маленькую нишу в украинской политике".

"Второе - он сказал, что если я попытаюсь раскачивать дальше ситуацию и добиваться досрочных выборов, то, во-первых, он готов вводить военное положение. На что я ему сказал, что у него таких сил нет, с чем он вроде бы согласился. Потому он сказал, что даже если мы не введем военное положение, мы будем принимать индивидуальные меры. И так угрожающе на меня посмотрел", - рассказал Саакашвили.

Также по его словам, Порошенко спрашивал, почему он критикует его, а не, например, Тимошенко или Авакова.

"Я сказал, что я критикую всю власть, особенно Авакова, но после того, как он стал полностью контролировать правительство, вся ответственность лежит на нем. Если Тимошенко придет к власти, она станет объектом интереса", - ответил Саакашвили.

Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.

Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.

В ответ бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что у президента Петра Порошенко не получится лишить его украинского гражданства.
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Я лично не хотел бы видеть Саакашвили президентом -с прошедшей истории всем хватило сталина-грузина с его жестокостью и геноцидом украинцев.Но если эТО останется на второй срок-дети мои будут любить Украину где-то на территории Канады.Всё...
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Порохоботы - конченные ублюдки!!!


Ваше влияние на общество выражено в рейтинге порошенко который ниже плинтуса.




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Зато при Порошенко зарплата Коболева главы НАК "Нефтегаз" превысила 2 млн. грн. в месяц. Реформы идут полным ходом, Нефтегаз подал иск против Кабмина что кабмин тормозит поднятие цен на газ и должен компенсировать нефтегазу убытки.)
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Вот же глупец этот Саакашвили...
А я так в него верил.
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а по мне, так это вторая Гадя.....то в десна с Порохом лобызаются, а тут вдруг врагами стали..... выборы ведь не за горами, вот Порох и и подсовывает народу "троянских" коней в виде Саакашвили, делают видимость лишения его украинского гражданства (разве гарант Конституции не знает как правильно, без нарушений лишать гражданства????) которые сейчас критикуют шоколадного, а после выборов будут глаза на его делишки закрывать...... пока мне по душе партия Свобода и ПС....
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гражданства нельзя лишить, человек только сам от него может отказаться...поэтому тут решили поиграть в нарушение при его получении
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Червоненко: обстоятельства заставят меня вернуться в политику. "Большое интервью"

https://www.youtube.com/watch?v=-Xx_fE13MjE
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во, ещьо одно г*вно всплыло. иди на )(уй, *политик* болезный. И саак в этой команде.
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Сколько же ватной мрази здесь под разными флагами собралось, особенно порожают "немцы".
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Хороша забавка для простачків - вихвалять свого барина.
А про свої негаразди не думали? Може спочатку потрібно подбать про свої інтереси: роботу, зарплати, пенсії, відпочинок, доступну медицину, освіту, ... А потім вже і за тих, хто буде цьому сприять.
Шановні, ми вже чверть століття скубемось за того, хто це нам піднесе на тарілочці, а отримуємо об'їдки від них. Ми скубемось, і нам в цьому допомогоють їхні блазні - політологи, журналісти, боти всіх кольорів і розмірів, тітишки. Може настав час зрозуміть, що ми для них люди другого сорту, що наше місце в стійлі і в ярмі? А всі ці вибори-перевибори для нас не більше ніж підвишена перед нами "морквина". Ми тягнемося до неї, тягнучи за собою плуг на барському полі.
Шукаючи собі "доброго барина", будьмо відвертими і признаємось собі, що все що ми робимо, ми робимо в першу чергу для для свого блага, а потім вже ... . Так де ж тоді його взять того альтруїста, який забувши про свої потреби, буде забезпечувать потреби інших? Та й складно це для нас, довіряючись найнятим бо там, його знайти. Може почнемо з більш зрозумілого і більш необхідного для нас: роботи, зарплат, пенсій,...? Ну, а якщо в цьому ділі поруч з нами стане Міхо, Петя, чи хто інший,тоді і ... .
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В мене питання : чому вони зустрічались в Березні , а новину видали лиш зараз ? Після мальтійської розмови пару місяців пройшло , і до реверансу з громадянством Саакашвілі досить вільно у своїй передачі по тб критикував діючу владу. Дивний вброс.
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попитка узурпации власти Порошенко, закончится для него: в лучшем случае - изгнанием, в худшем - фонарним столбом
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Народ, Вы реально верите в то, что Михо мог стать спасителем и месией для Украины? Я не спорю, что Пэтя счеты с ним сводит, но, по-моему наивно полагать, что Михо в Украине мог бы справиться с коррупцией и бандитами у власти. Мих - политикбанкрот, а Украину пытался использовать для самопиара и возвращения в б.политику, но, не удалось...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили: "У меня была встреча с Порошенко на Мальте. Это было два часа угроз и шантажа с его стороны"
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