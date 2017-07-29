 Саакашвили: "У меня была встреча с Порошенко на Мальте. Это было два часа угроз и шантажа с его стороны"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Саакашвили сообщил в интервью "Украинской правде".
"У меня была двухчасовая встреча с Порошенко в марте этого года на Мальте. Это было два часа угроз и шантажа с его стороны. С тех пор я сталкивался с различными неприятностями, я думаю, что это было его последнее предупреждение", - заявил он.
По словам Саакашвили, Порошенко сам предложил ему встретиться на Мальте.
"Он мне говорил, что я должен остановиться, перестать критиковать, как он говорил, раскачивать Украину, выполнять план Путина… на что я рассмеялся ему в лицо. Я ему сказал, что "план Путина" - это то, что он делает. Потому что он установил стратегический альянс с Ахметовым, держит в парламенте Хомутынника и других барыг, и с ними договаривается. Я считаю, что это - "план Путина" гораздо больше, чем то, что я делаю", - отметил Саакашвили.
Также экс-губернатор заявил, что Порошенко, в случае, если он "успокоится", обещал ему на следующих парламентских выборах фракцию в парламенте и "свою маленькую нишу в украинской политике".
"Второе - он сказал, что если я попытаюсь раскачивать дальше ситуацию и добиваться досрочных выборов, то, во-первых, он готов вводить военное положение. На что я ему сказал, что у него таких сил нет, с чем он вроде бы согласился. Потому он сказал, что даже если мы не введем военное положение, мы будем принимать индивидуальные меры. И так угрожающе на меня посмотрел", - рассказал Саакашвили.
Также по его словам, Порошенко спрашивал, почему он критикует его, а не, например, Тимошенко или Авакова.
"Я сказал, что я критикую всю власть, особенно Авакова, но после того, как он стал полностью контролировать правительство, вся ответственность лежит на нем. Если Тимошенко придет к власти, она станет объектом интереса", - ответил Саакашвили.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили.
Позже нардеп и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил о том, что Генеральная прокуратура Грузии передала Украине факты, которые не были известны ей во время предоставления Михеилу Саакашвили украинского гражданства.
В ответ бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что у президента Петра Порошенко не получится лишить его украинского гражданства.
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Ваше влияние на общество выражено в рейтинге порошенко который ниже плинтуса.
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А я так в него верил.
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https://www.youtube.com/watch?v=-Xx_fE13MjE
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А про свої негаразди не думали? Може спочатку потрібно подбать про свої інтереси: роботу, зарплати, пенсії, відпочинок, доступну медицину, освіту, ... А потім вже і за тих, хто буде цьому сприять.
Шановні, ми вже чверть століття скубемось за того, хто це нам піднесе на тарілочці, а отримуємо об'їдки від них. Ми скубемось, і нам в цьому допомогоють їхні блазні - політологи, журналісти, боти всіх кольорів і розмірів, тітишки. Може настав час зрозуміть, що ми для них люди другого сорту, що наше місце в стійлі і в ярмі? А всі ці вибори-перевибори для нас не більше ніж підвишена перед нами "морквина". Ми тягнемося до неї, тягнучи за собою плуг на барському полі.
Шукаючи собі "доброго барина", будьмо відвертими і признаємось собі, що все що ми робимо, ми робимо в першу чергу для для свого блага, а потім вже ... . Так де ж тоді його взять того альтруїста, який забувши про свої потреби, буде забезпечувать потреби інших? Та й складно це для нас, довіряючись найнятим бо там, його знайти. Може почнемо з більш зрозумілого і більш необхідного для нас: роботи, зарплат, пенсій,...? Ну, а якщо в цьому ділі поруч з нами стане Міхо, Петя, чи хто інший,тоді і ... .
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