 ВККСУ не одобрила кандидатуру судьи в состав Верховного Суда, сын которого учится в Москве

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил член ВККСУ Станислав Щотка, отвечая на вопрос, были ли среди кандидатов, те кто ездил в РФ.
"Был один конкурсант - судья, сын которого учится в МГИМО. Мы полагаем, что им в семье нужно было принять решение о переводе в украинский вуз. Раз этого не произошло, мы посчитали, что при таких обстоятельствах не видим этого кандидата в составе Верховного Суда", - сообщил Щотка.
Вместе с тем, по его словам, ситуация с поездками кандидатов в оккупированный Крым и в Россию не такая однозначная.
"В одном из случаев мы увидели, что человек ездил к маме, которая тяжело болела, а пока шел конкурс, умерла. Мы можем поставить ему это в вину? У нас есть отчеты европейских экспертов, которые говорят о том, что ВККС не должна в этих вопросах подменять СБУ, оценивая, правильно ли кандидат вел себя на территории аннексированного полуострова или другого государства, как в случае с РФ. Это нарушает права человека", - заявил член ВККСУ Станислав Щотка.
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или сынуля порошенки в футболке с надписью россия не фотографировался?
значить, одни на передовой, а другие так себе дружат с россией?
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че нет?
за это не платят?
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твоя дочь - проститутка!
теперь доказывай, что у тебя нет дочери...
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какой вопрос, такой ответ...
все знают про это фото, а ты как с дуба рухнуло...
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Или бензей.
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Я думаю, что это одна из ветвей власти моральность которой должна выходить на первое место и даже требования по моральности должны превосходить на порядки другие требования.
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Украинские патриоты. Им есть куда бежать.)
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А що - й досі залишаються сумніви ..?
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И за президентской рукой в этом же жесте, которым новоявленный кесарь со своими сподвижниками приветствует наивный народ, поднимается лес рук.
А мы покорно смотрим на высоко поднятые средние пальцы Насирова, Коломойского и всей когорты верноподданных, которые, имея в кармане паспорта разных стран, высокомерно отшучиваются от назойливых вопросов журналистов.
Ощущение детского анекдота, в котором развести наивного медведя - если не подвиг, то минимум норма поведения. Кстати, в детском фольклоре медведя и кличут-то Мишей, как доверчивого грузинского экс-президента.
Медведь рвет малину на берегу реки. Вдруг с другого берега ему машет заяц:
-Эй! Миша! Давай плыви сюда! Скорей!
Миша, бросив все, переплывает реку, подходит к зайцу, а тот и говорит:
-Смотри, какая на том берегу малина!
Но мне почему-то в этой грустной и подловатой истории вспоминается другой анекдот, в котором обыгрывается, да простят меня грузины, колоритнейший грузинский акцент, который порой весьма украшает любой язык:
- Георгий, где был?
Георгий, огромный добродушный бородач:
- На охоту ходили, медведя взяли.
- Гризли?
Расплываясь в довольной улыбке:
- Зачем гризли, дорогой? Руками задавили!
Что тут добавить? Пока что не нашими руками, а руками ДМС. Пока.
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