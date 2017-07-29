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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (401) судья (1880) ВККСУ (9)

 ВККСУ не одобрила кандидатуру судьи в состав Верховного Суда, сын которого учится в Москве

Высшая квалификационная комиссия судей не одобрила кандидатуру судьи в состав Верховного Суда, сын которого учится в Московском Государственном Институте международных отношений.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил член ВККСУ Станислав Щотка, отвечая на вопрос, были ли среди кандидатов, те кто ездил в РФ.

"Был один конкурсант - судья, сын которого учится в МГИМО. Мы полагаем, что им в семье нужно было принять решение о переводе в украинский вуз. Раз этого не произошло, мы посчитали, что при таких обстоятельствах не видим этого кандидата в составе Верховного Суда", - сообщил Щотка.

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Вместе с тем, по его словам, ситуация с поездками кандидатов в оккупированный Крым и в Россию не такая однозначная.

"В одном из случаев мы увидели, что человек ездил к маме, которая тяжело болела, а пока шел конкурс, умерла. Мы можем поставить ему это в вину? У нас есть отчеты европейских экспертов, которые говорят о том, что ВККС не должна в этих вопросах подменять СБУ, оценивая, правильно ли кандидат вел себя на территории аннексированного полуострова или другого государства, как в случае с РФ. Это нарушает права человека", - заявил член ВККСУ Станислав Щотка.

Подробнее читайте: ЧЛЕН ВККС СТАНИСЛАВ ЩОТКА: "ПОЧТИ 96% ПОБЕДИТЕЛЕЙ - АБСОЛЮТНО НОВЫЕ ЛИЦА ДЛЯ ВЕРХОВНОГО СУДА"
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Надеюсь проститутки петины и менты опять придумают что-то.Бл..ть самим не стыдно)))
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про липецк напиши. Не спеши - все равно будешь вверху ленты.
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Про що писати?? Про те що чесних в 100% корумпованій системі апріорі бути не може!!! Вівці в зграї шакалів не виживають !!!)))
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а липецка нет?
или сынуля порошенки в футболке с надписью россия не фотографировался?
значить, одни на передовой, а другие так себе дружат с россией?
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а давайте о панаме и офшорах!
че нет?
за это не платят?
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Я твоего внука видел в футболке с СССР. Может о тебе поговорим?
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Здесь на фрумах можно постить фото. Можешь показать ? Или ты беспрекословно веришь гужве и всю инфу жрешь из ВЕСТЕЙ ,которые бесплатно раздают лохам вроде тебя в метро?
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ого порохоботов набежало...
твоя дочь - проститутка!
теперь доказывай, что у тебя нет дочери...
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Ты на вопрос не ответило ,троллоло. Сразу савушкинские приемы пошли в ход - поднять визг ,отвлекающий оппонента от вопроса,как в студии соловьева верещать твои земляки.
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ты, чучело, откуда свалилось?
какой вопрос, такой ответ...
все знают про это фото, а ты как с дуба рухнуло...
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По-моему, передачу "Умники и умницы" вёл выпускник МГИМО и когда вопросы касаются истории - сразу же выплывает величие и сракальность...
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"....сын которого учится в МГИМО"................... "Вагома" причина..................
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МГИМО--ще за часи СРСР був навчальний центр КГБ!!!)))
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І - що???.................... Дехто з ярих "нацюків", також - були колись комсомольцями та комуністами.........
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КГБістів колишніх не буває, на відміну від колишніх пересічних комуняк і комси, не плутати з апаратниками КПРС і ВЛКСМ !!!)))
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"У нас есть отчеты европейских экспертов, которые говорят о том, что ВККС не должна в этих вопросах подменять СБУ, оценивая, правильно ли кандидат вел себя на территории аннексированного полуострова или другого государства, как в случае с РФ. Это нарушает права человека Источник: https://censor.net.ua/n449580 "

Я думаю, что это одна из ветвей власти моральность которой должна выходить на первое место и даже требования по моральности должны превосходить на порядки другие требования.
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Кто то любых друзив подставил,европейцы начали публиковать имена тел с двойным гражданством,это у нас румын
ВККСУ не одобрила кандидатуру судьи в состав Верховного Суда, сын которого учится в Москве - Цензор.НЕТ 4240

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жирный румын - это редкость. Видно, что у нас откормленный.
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ВККСУ не одобрила кандидатуру судьи в состав Верховного Суда, сын которого учится в Москве - Цензор.НЕТ 8463

Украинские патриоты. Им есть куда бежать.)
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Так это все потенциальные клиенты на лишения гражданства,если у нас действительно есть закон конечно
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,если у нас действительно есть закон конечно

А що - й досі залишаються сумніви ..?
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Указ, сделавший Михаила Саакашвили апатридом, подписан той же рукой, которая еще пару лет назад отчаянно махала, призывая на помощь всех, кто реально соглашался помочь воюющей стране. А теперь возникает ощущение, что эта же рука нам показывает вызывающе эрегированный средний палец, причем не только экс-губернатору Одесской области, но и всем жителям Украины.
И за президентской рукой в этом же жесте, которым новоявленный кесарь со своими сподвижниками приветствует наивный народ, поднимается лес рук.
А мы покорно смотрим на высоко поднятые средние пальцы Насирова, Коломойского и всей когорты верноподданных, которые, имея в кармане паспорта разных стран, высокомерно отшучиваются от назойливых вопросов журналистов.
Ощущение детского анекдота, в котором развести наивного медведя - если не подвиг, то минимум норма поведения. Кстати, в детском фольклоре медведя и кличут-то Мишей, как доверчивого грузинского экс-президента.
Медведь рвет малину на берегу реки. Вдруг с другого берега ему машет заяц:
-Эй! Миша! Давай плыви сюда! Скорей!
Миша, бросив все, переплывает реку, подходит к зайцу, а тот и говорит:
-Смотри, какая на том берегу малина!
Но мне почему-то в этой грустной и подловатой истории вспоминается другой анекдот, в котором обыгрывается, да простят меня грузины, колоритнейший грузинский акцент, который порой весьма украшает любой язык:
- Георгий, где был?
Георгий, огромный добродушный бородач:
- На охоту ходили, медведя взяли.
- Гризли?
Расплываясь в довольной улыбке:
- Зачем гризли, дорогой? Руками задавили!
Что тут добавить? Пока что не нашими руками, а руками ДМС. Пока.
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Он насрет из под забора ..буду голосовать за президента, который возьмёт в аренду футбольное поле, с пулеметными вышками...и вся типо мразь элитпрная, вместе с выводком, будет идти тудой под конвоем
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Это какой- то геноцид и антисемитизм !!!Подумаешь - сынок самого честного судьи учится на мацкве ? Так сынок Ппетьки- президентика тоже учится не в Украине ,ходит в майке с надписью питоРАСЕЯ,И ДРУЖИТ С КОЗЛОМОРДЫМИ . Ипичмент ему почему- то за это не обьявляют .
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Я согласен, что любое якшание в врагом и агрессором - это преступление и измена, не могу понять только ОТСУТСТВИЕ ЛОГИКИ, когда это якшание в одних случаях трактуется как "криминал", а в других не только не одобряется, а иногда и поощряется! Это правильно называется одним словом - БЛЯДСТВОМ (политическим и гражданским)!
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Любить россию можно научиться только в Лондоне ,петин сынок это хорошо знает....
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