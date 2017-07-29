 Сухогруз, следовавший через оккупированный Крым в Грецию, затонул в Черном море

На данный момент неизвестна судьба шести моряков, сообщил "Интерфаксу" источник в службах морского поиска и спасения, передает Цензор.НЕТ.
"Сухогруз, следовавший под флагом Того, обнаружен перевернутым в 63 км от Ялты в нейтральных водах Черного моря", - сказал источник.
Он сообщил, что три члена экипажа были подняты из воды живыми. "Судьба еще шести выясняется", - сказал он.
Предварительно причиной крушения судна стали сложные метеоусловия.
"Экипаж судна предварительно не справился с управлением в сложных метеоусловиях, в районе крушения ураганный ветер и ливень", - сказал источник.
Позже "Интерфакс" сообщил о спасении четвертого моряка.
Также стало известно, что по данным онлайн-сервисов морского поиска и навигации, судно Anda, потерпевшее крушение, следовало в Грецию. Маршрут сухогруза пролегал из Румынии, где оно взяло на борт карго через Керчь в Грецию.
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Больше будет брать карго в Керчи.
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Пять стран присоединились к решению Совету ЕС о продлении ограничительных мер, введенных в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Об этом говорится на сайте Европейского Совета.
"Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, член европейской экономической зоны Норвегия, а также Грузия и Украина присоединились к этому решению", - отмечается в заявлении.
Все пять стран обеспечат соответствие своей национальной политики принятому решению Евросовета. ЕС принимает во внимание данный шаг и приветствует его.
Как сообщалось, Совет ЕС продлил ограничительные меры в ответ на нелегальную аннексию Крыма и Севастополя Россией на один год - до 23 июня 2018 года.
В 2014 году ЕС ввел секторально-экономические ограничительные меры против российской экономической деятельности на территории временно оккупированной АР Крым и города Севастополя.
Речь идет о запретах и ограничениях для компаний и частных лиц из ЕС относительно деятельности на Крыме в торгово-экономической, финансовой и инвестиционных сферах, энергетике, туристической отрасли.
Европейцы и зарегистрированные в ЕС компании не могут покупать недвижимость или юридические компании на Крыме, финансировать крымские компании или предоставлять им сопутствующие услуги. Туристическим операторам ЕС запрещено предоставлять услуги на Крыме и в Севастополе. В частности, европейские круизные суда не смогут заходить в порты Крымского полуострова, за исключением экстренных случаев.
Кроме этого, запрещен экспорт некоторых товаров и технологий крымским компаниям или для использования на Крыме. В обратном направлении запрещен импорт товаров с Крыма за исключением, если они имеют сертификат происхождения, выданный уполномоченным органом власти Украины.
Запреты и ограничения также касаются транспортной, телекоммуникационной и энергетической отраслей, поиска, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.
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