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 Политика Украины
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Все про:долг (1043) запрет (1213) Березкин Максим (1)

 Сыну нардепа Березкина суд запретил выезжать из страны за долги перед банками на сумму $40 млн, - Главком

максим березкин

Сыну народного депутата, члена группы "Відродження" Станислава Березкина Максиму запретили выезд из Украины из-за долгов перед "Ощадбанком".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком, соответствующее постановление суда содержится в Реестре судебных решений.

В то же время загранпаспорт у Березкина не изымали.

Как утверждают истцы, у Максима Березкина задолженность по кредитам перед "Ощадбанком" на $22 млн и почти 111 млн грн, а также перед "Пиреус-Банком" на $15 млн.

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Как известно, Станислав Березкин был владельцем крупной агрокомпании "Креатив", которую в 2015 году продал.

Сейчас его сын Максим - бывший председатель Наблюдательного совета Группы "Креатив" - возглавляет интегрированную агропромышленную группу компаний GREENSTONE.



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Дан сигнал-беги! А долги украинцы заплатят,как всегда
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Олег Петрович ed2c8e0a - вот вы Олег Петрович похожи на шатуна, .. - а давайте вас проверим? Что видите? :D

Сыну нардепа Березкина суд запретил выезжать из страны за долги перед банками на сумму $40 млн, - Главком - Цензор.НЕТ 270
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Ну хоч не про ДТП...
А суди все одно погані- чи не так?
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гуцули стежками проведуть в овечій шкірі ,якщо поділишся
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Долги в лярд гривен....по моему он плохой бизнесмен))
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это как посмотреть.не ему должны а он должен.а как известно-долги отдают только трусы.Ну и чем же он "плохой"??? Тем что не "его" а "он" ???
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Надо не забыть проголосовать за него на следующих выборах, а то замучают пацана без иммунитета.
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Интересно другое, Без залога такие суммы не должны были выдать в кредит. И как он продал компанию, имеющую в активах залоговое имущество?
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ну, что украинцы?
кто-нибудь знает этого нардепа?
я первый раз о нем слышу!
может нам не нужно их 450 штук?
кто , вообще, решил хто этих нахлебников должно быть 450?
а платим мы...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСыну нардепа Березкина суд запретил выезжать из страны за долги перед банками на сумму $40 млн, - Главком
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