 Сыну нардепа Березкина суд запретил выезжать из страны за долги перед банками на сумму $40 млн, - Главком

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком, соответствующее постановление суда содержится в Реестре судебных решений.
В то же время загранпаспорт у Березкина не изымали.
Как утверждают истцы, у Максима Березкина задолженность по кредитам перед "Ощадбанком" на $22 млн и почти 111 млн грн, а также перед "Пиреус-Банком" на $15 млн.
Как известно, Станислав Березкин был владельцем крупной агрокомпании "Креатив", которую в 2015 году продал.
Сейчас его сын Максим - бывший председатель Наблюдательного совета Группы "Креатив" - возглавляет интегрированную агропромышленную группу компаний GREENSTONE.
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А суди все одно погані- чи не так?
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кто-нибудь знает этого нардепа?
я первый раз о нем слышу!
может нам не нужно их 450 штук?
кто , вообще, решил хто этих нахлебников должно быть 450?
а платим мы...
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