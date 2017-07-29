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 Политика Украины, Общество
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Все про:армия (7992) праздник (1569) ССО (77)

 Украинцы отмечают сегодня День Сил специальных операций ВСУ

ссо

Сегодня в Украине отмечается День Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Праздник установлен для содействия дальнейшему развитию национальных военных традиций, военно-патриотического воспитания молодежи и ее готовности к защите Родины, соответственно указу Президента от 26 июля 2016 года.

Смотрите также: "Я видел только профессионалов и это впечатляет", - военные атташе посетили учебный центр ВСУ "Десна". ВИДЕО

Вместе с тем, в тот же день Глава государства подписал Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно Сил специальных операций ВСУ. Этим документом завершился процесс создания отмеченных войск, так как он определил правовой статус и применение Сил специальных операций самостоятельно или во взаимодействии с другими видами ВСУ для специальных операций относительно создания благоприятных условий для успешного проведения военно-политических, экономических и других мероприятий в интересах национальной безопасности в сфере обороны государства.

Силы специальных операций - отдельный вид Вооруженных сил, который состоит из хорошо обученных и мотивированных военных, способных вести подрывную деятельность в тылу врага, организовывать партизанскую борьбу на оккупированных территориях, освобождать или захватывать важных заложников.

Смотрите также: "Боевая машина, друг, а иногда и дом на несколько суток", - учения танкистов ВСУ в Приазовье. ВИДЕО
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Удачи вам ребята в бою!Храни вас бог!Не забывайте,что Украина это не порох,а ваши соседи,дети и простые Украинцы.
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Зае* ли своими праздниками,когда под Илоовайском гибли наши ребята,Порошенко устроил показушный парад в Киеве ,с отзывом с фронта Галатея,совок недоразвитый,лучше бы эти ССОшники научились бомбы находить под своими же машинами,а не праздники праздновать
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у вас у полицаев свой праздник - праздник педофилов...)
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О б*же( апять шоле? Насслили, сдайомсу!!!111
В світі багато "терористів" з "градами" і новітньою технікою як ото РЕБ, ППО та іншим? Кіко там танків Тілєрсон сказав? Іди, закінч за "нєсколько часов", медаль дадуть.
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Не посоромте козацької слави,герої! Слава Україні!
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когда Захарченко, Плотницкого ликвидируют, тогда и отметим....- а пока только наших в Киеве и Мариуполе взрывают...
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Ну, справедливости ради сказать, так это именно "спецура" и взяла в далеком 2014 ДАП. Причем их там чуть больше сотни было.
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саня ахметовский он, как шариков, а гарик плотва-номенлатурный глист. отсюда следует, что технология их уничтожения разная, и более того, номенклатурнищик может спастись.
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Лео, якщо ліквідувати захерченка, то на його місце можуть ще когось адекватного призначити, так що хай там ще побігає
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Хорошо бы увидеть и сами специальные операции. Не уровня "где-то шото", а типа операции аналогичной структуры РФ - оперативного захвата Крыма.
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все просто - идешь в военкомат, проходишь медкомиссию и спецкурс подготовки, тренеровки и экзамены. и все видишь своими глазами... просто правда?
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Ну да куда проще беркутам банковую охранять на новых кразах)))
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вот скажи, как можно жить на постоянном негативе? не боишься за поджелудочную и печень? все у тебя плохо. ты даже из праздника спецуры зраду разгоняешь. ты безнадежно больной?
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Родители тебя не научили с незнакомыми людьми общаться на вы.Понимаю.О чем вы не больной?
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Родители меня многому научили. Но тебя это абсолютно не касается. на "Вы" обращаются к уважаемому вменяемому человеку. Ты в эти категории не попадаешь.
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Твои родители мента родили, а это хуже чем родить проститутку.
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Я и не собирался в твои категории попадать.Вы это общепринятое обращение к незнакомым людям.В школе милиции этому не учат,понимаю.
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я так понимаю кроме болезненно уязвленного себялюбия на тему "вы" и "ты" тебе нечего ляпнуть? так чем ты болеешь? цироз? рак мозга? что тебя так ломают все время?
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Перед англоязычными пользователями такой дилеммы не стоит: есть «you», и не нужно долго раздумывать, обращаясь к незнакомцу онлайн. В русскоязычном интернете всё гораздо сложнее: есть «ты», «вы» и постоянное соблюдение субординации из-за этого (людей, которые зачем-то используют «Вы», мы намеренно проигнорируем). Но, учитывая, что разные способы обращения - это выстраивание определенной иерархии, возникает вопрос: логично ли в интернете, который вроде бы всех уравнивает, отталкиваться от возможно устаревшей системы разделений на «ты» и «вы»?

Напротив, не стоит ждать уважительного «вы», если возможность комментировать твои посты и фотографии предоставлена любому встречному.
Интернет обеспечил свободу доступа к информации, а значит, разрушил существующие социальные барьеры или как минимум оградил от них виртуальный мир. Пользователи стали не просто равны - им предоставили шанс стать в Сети кем угодно: изменить облик (поставить аватар по душе) и выбрать любое имя (придумать никнейм). Обычно «вы» уместно и крайне желательно при обращении к людям, старшим по возрасту, по социальной иерархии и просто незнакомцам. Но в интернете эти факторы не играют большой роли и могут быть легко сфальсифицированы. В философии интернета мы все равны, независимо от возраста, пола, дохода или социального статуса в реальной жизни. Обращаясь к кому-то на «вы» и ожидая такого же отношения к себе, ты строишь иерархию, противоречащую сетевой культуре.
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ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ КТО СЕЙЧАС СЛУЖИТ,УЧАСТВУЕТ И ПОМОГАЕТ С ПЕРВЫМ ОФИЦИАЛЬНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,ОТДЕЛЬНОГО ВИДА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ, ВСЕХ ДЛЯ КОГО - "ИДУ НА ВЫ" НЕ ПРОСТО ЛОЗУНГ - ЗДОРОВЬЯ,УСПЕХОВ - ВЫ ЛУЧШИЕ - СЛАВА УКРАИНЕ
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Українці чули що є ССО, але нічого не чули про їх діяльність та дієвість!!! )))
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на то они и "специальные" чтобы об их делах было как можно меньше слышно....

Кстати, к "специальным" можно вполне отнести и наших "бойцов" в сфере интернета.
Сегодня получил книгу от Горького Лука с автографом. Наконец то. Доволен как слон

С праздником "спецы". Храни вас бог!
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спасибо кэп. я умею читать предисловия к книгам
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Не,серьезно,без подвоха,а то ты уже напрягся,если да,то нормально,я читал ее,кацапню он шпилит и троллит не по децки,аж пищат собаки,только не пойму,шо его фб и твиттер постоянно банят,кацапня суетится видать
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В твитере и фейсбуке его нет. точнее там за него ведут страницу "слушатели кафедры". Он раньше был в ЖЖ а теперь тут
http://gorky-look.org.ua/

кроме лекций по кацаповедению у него классная повесть о фотографе ("Васино горе") напечатанная там же и явно претендующая на начало нового цикла и открытие нового Лука
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Та і про Сімо Хайха теж мало хто з совкових рабів чув. Головне - результат, нє?)
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"Ми ходим в гості непрохано
Не вибачаємось
Валимо сепарів і розчиняємось..."
Зі святом хлопці. Знами Бог і УКраїна
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Поздравляю. Проведите спецоперацию на Банковой. Сколько можно терпеть самодурство барыги?
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Это хорошо, а то я бы переживал за наших ребят.
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Это "праздник" ХУЙЛА ... прививаемый в Украине парашай-нко... главный враг - олигархи... презик олигарх банан из Панамы... ГЕТЬ парашанко звидселя...
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((( у тебя жена с петей изменила - тогда понятна твоя личная к нему неприязнь)))
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Сьома скажи чесно, вам нові методички завезли і поставили завдання поставити знак рівності між порохом і хуйлом?
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а ты только заметил? уже пару месяцев эту мантру стонут вместо "безвизнедадут! европаотвернулась! атозанеделю!"
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та ні помітив і раніше, тенденція вже давно була, але це вже просто якась істерика починається))
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Удачи Вам ребята.Но мне кажется что отмечать надо очевидными успехами но пока что слышим только об успехах сепаратюг и их удачных вылазках и крупных диверсиях.
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Я не знаю шо вы там отмечаете, а я отмечаю день пустого холодильника..
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тяжело в россии с продуктами? держись там....
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((( ну ты и лентяй - за продуктами сходить лень - слезай с печи - по щучьему велению это только у цапов)))
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Льоню, заспокойся. Ніхто нічого з того, що навигадували офшоропітеки не відзначає, хіба що порохоботи відзначають та й то на форумах.
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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Ща братан тебя, свидетели секты Олега леусенка отправят в спам...ибо там одни достижения
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Начните мочить "козлов"которые мешает жить... И мы подтянемся😁
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НЕ ПРОБОВАЛ ПОРАБОТАТЬ??? Давай на контракт в ВСУ.Будет холодильник полный.Если конечно ты не инвалид или немощный.Тодi вибачай.
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Это "праздник" ХУЙЛА ... прививаемый в Украине парашай-нко... главный враг - олигархи... презик олигарх банан из Панамы... ГЕТЬ парашанко звидселя...
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С праздником вас СЛАВЕТНI НАЩАДКИ ЗАПОРIЖСЬКИХ КОЗАКIВ.СЛАВА УКРАIНI !!!!
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Хорошо что день есть .ДАЙ БОГ ЧТО Б И КО ДНЮ БЫЛО!!!Удачи и здоровья
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Військові атше вражені українськими воїнами

Військові аташе відвідали 169-й навчальний центр Десна. Після ознайомлення зі структурою центру, вони мали змогу випробувати на собі сучасні тренажери для підготовки танкових екіпажів. А також перевірити вправність у стрільбі в інтерактивному тирі. На відкритих майданчиках іноземні військові оглянули навчальні місця для вивчення вибухових пристроїв, тактичної медицини, відпрацювання дій у складі груп. ВІДЕО https://www.youtube.com/watch?v=xLjXdz1pRIM
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Саша, ты на цензоре...в 11-30 обэд....пэрвое..второе.и кампот...не городом чушь....она не зачтется
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в советское дохлое время крутой спецназ в Украине а может и во всём мире был на острове Майский.
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не надо про него. его и так слишком много в последние дни в сми. надоел пустозвон!
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И какая спецопеация за год была успешной ?

Медведчук жив, Ахметов жив - где работа ?
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