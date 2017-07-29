 Украинцы отмечают сегодня День Сил специальных операций ВСУ

Праздник установлен для содействия дальнейшему развитию национальных военных традиций, военно-патриотического воспитания молодежи и ее готовности к защите Родины, соответственно указу Президента от 26 июля 2016 года.
Вместе с тем, в тот же день Глава государства подписал Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно Сил специальных операций ВСУ. Этим документом завершился процесс создания отмеченных войск, так как он определил правовой статус и применение Сил специальных операций самостоятельно или во взаимодействии с другими видами ВСУ для специальных операций относительно создания благоприятных условий для успешного проведения военно-политических, экономических и других мероприятий в интересах национальной безопасности в сфере обороны государства.
Силы специальных операций - отдельный вид Вооруженных сил, который состоит из хорошо обученных и мотивированных военных, способных вести подрывную деятельность в тылу врага, организовывать партизанскую борьбу на оккупированных территориях, освобождать или захватывать важных заложников.
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В світі багато "терористів" з "градами" і новітньою технікою як ото РЕБ, ППО та іншим? Кіко там танків Тілєрсон сказав? Іди, закінч за "нєсколько часов", медаль дадуть.
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"ЙДУ НА ВИ"!
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Напротив, не стоит ждать уважительного «вы», если возможность комментировать твои посты и фотографии предоставлена любому встречному.
Интернет обеспечил свободу доступа к информации, а значит, разрушил существующие социальные барьеры или как минимум оградил от них виртуальный мир. Пользователи стали не просто равны - им предоставили шанс стать в Сети кем угодно: изменить облик (поставить аватар по душе) и выбрать любое имя (придумать никнейм). Обычно «вы» уместно и крайне желательно при обращении к людям, старшим по возрасту, по социальной иерархии и просто незнакомцам. Но в интернете эти факторы не играют большой роли и могут быть легко сфальсифицированы. В философии интернета мы все равны, независимо от возраста, пола, дохода или социального статуса в реальной жизни. Обращаясь к кому-то на «вы» и ожидая такого же отношения к себе, ты строишь иерархию, противоречащую сетевой культуре.
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Кстати, к "специальным" можно вполне отнести и наших "бойцов" в сфере интернета.
Сегодня получил книгу от Горького Лука с автографом. Наконец то. Доволен как слон
С праздником "спецы". Храни вас бог!
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http://gorky-look.org.ua/
кроме лекций по кацаповедению у него классная повесть о фотографе ("Васино горе") напечатанная там же и явно претендующая на начало нового цикла и открытие нового Лука
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Не вибачаємось
Валимо сепарів і розчиняємось..."
Зі святом хлопці. Знами Бог і УКраїна
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СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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Військові аташе відвідали 169-й навчальний центр Десна. Після ознайомлення зі структурою центру, вони мали змогу випробувати на собі сучасні тренажери для підготовки танкових екіпажів. А також перевірити вправність у стрільбі в інтерактивному тирі. На відкритих майданчиках іноземні військові оглянули навчальні місця для вивчення вибухових пристроїв, тактичної медицини, відпрацювання дій у складі груп. ВІДЕО https://www.youtube.com/watch?v=xLjXdz1pRIM
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Медведчук жив, Ахметов жив - где работа ?
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