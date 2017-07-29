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 Из-за непогоды в Украине обесточены 339 населенных пунктов, один человек погиб - ГСЧС

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В результате осложнения погодных условий 28-29 июля из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 339 населенных пунктов в 8 областях Украины, погиб один человек.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

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В частности, обесточены 96 населенных пунктов в Полтавской, 63 - в Черниговской, 56 - в Киевской, 53 - в Черкасской, 29 - в Житомирской, 21 - в Сумской, 19 - в Днепропетровской и 2 - в Кировоградской областях.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечена 61 бригада облэнерго (68 единиц техники и 152 человека).

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"На территории Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Черкасской областей в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) погиб 1 человек, по предварительным данным произошло падение 38 деревьев, частично повреждены 108 кровель жилых домов, 12 хозяйственных зданий и 2 общеобразовательных школы, упали 5 электроопор", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий непогоды от ГСЧС было привлечено 57 человек личного состава и 8 единиц техники.
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Ось чому я родичам в село не можу додзвонитися.
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Украинские пилоты в Стамбуле практически вслепую посадили побитый градом авиалайнер: стихия повредила носовой обтекатель со всеми датчиками, а также лобовое стекло кабины, сделав его непрозрачным из-за множества трещин. На видео посадки видно, как пилот Александр Акопов сажает самолет с большим креном, а турецкие споттеры в это время кричат: "Он не сядет, не сядет".Как сообщает сайт Avianews, ЧП произошло вечером 27 июля. Airbus A320 выполнил рейс UH250 Харьков-Стамбул, после чего в 18:40 вылетел из Стамбула в Эркан.

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Вроде НЕПОГОДА была не такая уж прям сильная. Что то эти ОБлЭНЕРГО делают неправильно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз-за непогоды в Украине обесточены 339 населенных пунктов, один человек погиб - ГСЧС
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