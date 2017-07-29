 Из-за непогоды в Украине обесточены 339 населенных пунктов, один человек погиб - ГСЧС

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
В частности, обесточены 96 населенных пунктов в Полтавской, 63 - в Черниговской, 56 - в Киевской, 53 - в Черкасской, 29 - в Житомирской, 21 - в Сумской, 19 - в Днепропетровской и 2 - в Кировоградской областях.
Отмечается, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечена 61 бригада облэнерго (68 единиц техники и 152 человека).
"На территории Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Черкасской областей в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) погиб 1 человек, по предварительным данным произошло падение 38 деревьев, частично повреждены 108 кровель жилых домов, 12 хозяйственных зданий и 2 общеобразовательных школы, упали 5 электроопор", - говорится в сообщении.
К ликвидации последствий непогоды от ГСЧС было привлечено 57 человек личного состава и 8 единиц техники.
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