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Все про:Латвия (625) терроризм (20458) тюрьма (673) наемник (260)

 Сторонникам "ДНР", "ЛНР" в Латвии может грозить тюрьма

днр

После вступления в силу одобренных парламентом поправок в уголовный кодекс Латвии гражданам страны будет грозить пятилетний срок за прославление терроризма.

Об этом сообщает ВВС Украина, передает Цензор.НЕТ.

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"Правительство Латвии одобрило поправки, согласно которым под запрет попадает не только участие в террористической деятельности, пособничество терроризму или призывы к нему, но и прославление терроризма", - говорится в сообщении.

Необходимость внесения поправок в уголовное законодательство Латвии, по словам министерства юстиции, обусловлено требованиями новой директивы Европейского парламента о борьбе с терроризмом.

Поправки не могут быть отклонены на национальном уровне (им еще предстоит обсуждение в парламенте): европейские директивы являются обязательными для стран Евросоюза.

Принятие данной директивы в ЕС, в свою очередь, обусловлено "новыми угрозами", в том числе активизацией террористов-одиночек и тех людей, которые возвращаются в ЕС из зон конфликта.

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А как же Понять, Простить и отпустить. (ну как у нас это как его ГУМАНИЗМ)
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А у нас сепарские шабашы под охраной мусоров проходят в самом сердце Украины.На западе нас просто не понимают и я их понимаю)))За Латвию говорю не по наслышке.
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Вы слишком тревожны. Сепарские шабоши ничего не значат. В нынешнем мире пукин -ничего не значит! В этом всё - ярость, беда, будущее рашки.Ларёк в Киеве значит больше кремля! Они дорукопромехягодицводились!
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Ну да сепарский шабаш в воюющей стране это ничто.Жгите исчо.)))
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А у нас сєпари в поліції служать і в верховну раду ходять.
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А в Украине для них существует программа "тебя ждут дома", где достаточно сказать, что ты "просто стоял на блок-посту и считал машины" и тебя отпустит самый гуманный в мире "украинский" суд.
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Это потому, что они торговые партнеры тех, кто жопу мозолит в раде и лично гаранта. Вот такие дела наши скорбные(((
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Это потому что они - феодальная безраздельная вотчина самого Ахме-Хана, а вот с Ахмет-Хан для Порошеску - лепший друг и "попутчик революции", а заодно и система отъема денег у Украины и украинцев.
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В этом и есть европейский гуманизм - не совершивших уголовные или военные преступления амнистируют. По-ордынски необходимо было разбомбить и сжечь Германию после Второй мировой.
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А я не хочу "европейского гуманизма" для этих тварей. Я вообще "Европы" не хочу. Хочу - "Британии", "Израиля", "Южной Кореи", "Японии", "Сингапура", наконец.
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Саакашвілі позбавили громадянства України з подачі авакова. Ну це все що потрібно знати про режим авакова порошеску.
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почему-то мало кто обращает внимание на то что главную войну вонючий потрох сейчас ведёт не на востоке а внутри страны, в надежде второй срок.
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Что значит "мало кто обращает внимания " ??? Да это с первого дня было ясно. Когда-то о Кучме ходила шутка что "Кучма не знает, ЗАЧЕМ ему должность Президента, и что он с ней будет делать, но уже отчаянно желает пойти на второй срок". И все мысли и действия Кучмы в первый срок были направлены именно на это.
Так и Порошеску - использует должность Президента исключительно для построения своей "Вертикали Сласти" (с), и для этого уже третий год идет "зачистка" от конкурентов на Гетманский Чупа-чупс - первой жертвой пал недалекий и жадный Кроль, потом Садовой, сейчас Саакашвили, уже третий год обкатывается Кремлевская заготовка #ЕслиНеПутиТоКоТ (если не Порошенко - то кто ?)?
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А у нас сепары в зРаде сидят под прикрытием карамельного гаранта...
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Мля, ЦЕНЗОР... Кривій Ріг смерчем накрило, біди людям наробило, а ви не нюхом про це. Чи це не новина?
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А що таке - "прославление терроризма"???................
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"Стоял на блокпостатах, считал поголовье мигрирующего стада бизонов, автомата у меня небыло" (с)
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художественномпроизведении, воздать хвалу кому-нибудь (книжн.). Прославленный поэтами.
3. Очернить какими-нибудь слухами, разглашением дурных сведений, ославить (разг.). «Безумным вы меняпрославили всем хором.» Грибоедов.
Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.




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ПРОСЛА́ВИТЬ, прославлю, прославишь, совер.прославлять), кого-что.1. Сделать известным, славным, знаменитым. «Зачем оставил тревоги жизни боевой и меч, который тыпрославил.» Пушкин. Героические беспосадочные перелеты на Дальний Восток и через Северный полюспрославили советских летчиков и летчиц и всю нашу советскую родину.2. Создать кому-нибудь славу, известность, описывая чью-нибудь деятельность, преим. в
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По той проге "тебя ждут дома" нужно сторонников "лднр" пропускать через детектор лжи, и пусть ещё экзамен на знание украинского языка сдадут, гимн Украины споют и поклнятся памятнику Бандере - тогда ещё можно подумат впускать в Украину или нет. А так это филькина грамота и легализация агрессивных ватников в тылу.
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Доки в Україні вселякі Вілкули, Новинські, Гепи та Допи себе вільно почувають, доки в Україні їснує філія ФСБ -УПЦ МП -цей сепарсько-колорадський бедлам не закінчиться !!!!)))
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Ну чо, нормальок. Коли країна, у якої з нами нема навіть спільного кордону садить терористів на більші терміни аніж ми, яких ці ж терористи вбивали. Гей, Гваделупа, введи санкції проти парашників, а то шось слішком мало вводите, а ми введемо завтра, може.
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Треба негайно вводити статус негромадянина для вселякої сепарсько-колорадської гидоти!!! Сепари не повинні визначати майбутнє України на виборах!!!)))
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але є дуже поганий прецедент позбавлення громадянства..дуже свіжий..
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Все правильно. Болячку легче предупредить, чем вылечить . Профилактика называется. Карантин тоже здорово помагает
Сторонникам "ДНР", "ЛНР" в Латвии может грозить тюрьма - Цензор.НЕТ 3466
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Так не получится . Этих животных только на скотобойник....
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Я не видел в Латвии символики так называемых дэнэр ил энэр . Открыто не поддерживают.... ваты много у нас , в комментариях путенские подстилки восхищаются сепарами.
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Европейский прагматизм по вызову (Часть 2)
Сторонникам "ДНР", "ЛНР" в Латвии может грозить тюрьма - Цензор.НЕТ 2026

Но как не крути, Франция, скорее, примкнула к Германии, чем изначально впряглась в прокремлевскую игру. Первую скрипку в этом процессе играл Берлин. На самом деле, с Германией все проще, но и сложнее - одновременно. Проще понять то, как сложились именно доверительные отношения, позволяющие закрывать глаза на сотни тысяч убитых, в той же Чечне. Германия испытывала если не чувство долга, то глубокой благодарности только что развалившемуся совку и РФ, как задекларированной правопреемнице совка за бескровное объединение ФРГ и ГДР. За это она забыла о времени возврата из аренды Восточной Пруссии, да и вообще - на многое закрыла глаза. Самые первые зримые ростки коррупции высших эшелонов власти РФ проявились именно в Германии. Там начались приобретения замков в пользу дочери Ельцина Татьяны и связанных с нею лиц. В Берлине прекрасно понимали кто и на какие деньги делает эти приобретения, но никто даже не пикнул. То есть, неофициальный канал связи Москвы и Берлина стал плотно работать еще до Путина, в 90-х годах прошлого века. Осуждать за это Германию глупо, ибо есть мнение, что у НАТО и в первую очередь - ФРГ был план военного возврата восточной части страны и там, в расчётах оперативного плана, наверняка были выведены потери техники и личного состава. Все это оказалось за скобками мирного присоединения ГДР. Но все начало меняться с приходом к власти Путина.
ГЕРХАРД
Германия напрасно оперлась на собственный опыт ухода от тоталитаризма и это стало ее самым главным просчетом. Там, в конце концов, была принята формула «бывший СС». Их хоть и не простили, но после окончания денацификации была создана система, исключающая реваншизм именно по этому признаку. В отличие от Германии, в совке эта формула никогда не работала. Бывших конторских не бывает. Куда бы их судьба не закидывала, они все равно оставались конторскими.
Поэтому, в Германии неверно оценили нового российского президента. Они считали, что молодой и энергичный, говорящий по-немецки Путин, сможет придать отношениям двух стран новый динамизм, оставив в прошлом старые неприятности.
Основной проблемой спецслужб Германии, после воссоединения с восточной частью, были внутренние проблемы, связанные со вновь прибывшим населением. Там действительно было очень много работы тем более, что эта работа была серьезно осложнена успешной эвакуацией агентурных архивов Штази - службы безопасности ГДР, в Москву. Провести качественную чистку так и не удалось и потому немецкие контрразведчики занимались внутренними вопросами, а разведка ушла в глубокую паузу. Посему, оценка нового лидера РФ со стороны Германии и со стороны старых добрых Штатов и Англии, были диаметрально противоположными. Для Вашингтона и Лондона не было вопроса «Ху из мистер Путин». Там прекрасно знали о том, что он делал с момента увольнения из КГБ. Там четко представляли, что этот человек переступил как минимум две красные линии - торговлю наркотиками и отмывание грязных денег. Даже убийства там оцениваются по-разному, а вот эти вещи - тавро. Путину это пояснили очень быстро. Буш младший ему обрисовал то, почему Путин не будет вхож в высшую лигу ни при каких обстоятельствах. Заметим, России показали красный флажок не из-за того, что она большая или что у нее много атомных бомб, а из-за Путина. Именно он, своим президентством, лишил РФ перспектив вхождения в европейские структуры, ибо Штаты были против. Именно тогда Путин решил оторвать Европу от США и включился в работу.
Говорят, что пару лет шла сортировка архивов как Штази, так и тех, что были вывезены из Германии после войны. Тут обнаружилось, что на территории ФРГ живут и здравствуют люди, на которых имеется вагон компромата. Причем, Штази почти полностью работала по агентуре ФРГ и имела там огромный успех. Эта контора входила в пятерку мировых лидеров и свой хлеб ела явно не зря. В общем, имея общий положительный фон, оставшийся со времен падения Берлинской Стены, Путин запустил в работу и механизмы мягкого давления и очень скоро он очень близко и лично сошелся с канцлером ФРГ, Герхардом Шредером. В это же время, цены на углеводороды устремились вверх, а сами газ и нефть - в Германию.
Как грибы стали создаваться российско-германские предприятия, где германская сторона была в качестве крыши, за что получала гигантское дармовое бабло. Очень скоро на раздачу к российским представителям, выстроились бизнесмены, журналисты, чиновники, политические деятели и целые партии. Что характерно, все это происходило с одобрения высшей власти. Поэтому, все предохранительные механизмы государства были деактивированы сверху и российские структуры вошли туда как нож в масло. Спустя небольшое время, немецкие партнеры настолько вошли во вкус, что уже не могли себе представить иной жизни, как под нефтяной или газовой трубой из РФ. Сам герр Герхард не нашел ничего нескромного в том, что после своего дембеля, раскрыл «золотой парашют» одной из газпромовских дочек в Германии.
Все это с подозрением и отвращением наблюдали из Вашингтона и Лондона, но ничего конкретного не делали вплоть до 2014 года, когда у Путина снесло крышу.
(окончание следует)
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Так то в Латвии за ДыНыРы на кичу можно загреметь ... А у нас в ВРУ избирают затейников типа Мурлоева, Добкина и прочих Бойко с Шурфичем, из-за каких эта Новоотсосия-Хуйляндская и получилась.
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Латвия - молодцы!
даже у нас сторонникам ЛНР и ДНР ничего не грозит!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСторонникам "ДНР", "ЛНР" в Латвии может грозить тюрьма
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