 Сторонникам "ДНР", "ЛНР" в Латвии может грозить тюрьма

Об этом сообщает ВВС Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Правительство Латвии одобрило поправки, согласно которым под запрет попадает не только участие в террористической деятельности, пособничество терроризму или призывы к нему, но и прославление терроризма", - говорится в сообщении.
Необходимость внесения поправок в уголовное законодательство Латвии, по словам министерства юстиции, обусловлено требованиями новой директивы Европейского парламента о борьбе с терроризмом.
Поправки не могут быть отклонены на национальном уровне (им еще предстоит обсуждение в парламенте): европейские директивы являются обязательными для стран Евросоюза.
Принятие данной директивы в ЕС, в свою очередь, обусловлено "новыми угрозами", в том числе активизацией террористов-одиночек и тех людей, которые возвращаются в ЕС из зон конфликта.
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Так и Порошеску - использует должность Президента исключительно для построения своей "Вертикали Сласти" (с), и для этого уже третий год идет "зачистка" от конкурентов на Гетманский Чупа-чупс - первой жертвой пал недалекий и жадный Кроль, потом Садовой, сейчас Саакашвили, уже третий год обкатывается Кремлевская заготовка #ЕслиНеПутиТоКоТ (если не Порошенко - то кто ?)?
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3. Очернить какими-нибудь слухами, разглашением дурных сведений, ославить (разг.). «Безумным вы меняпрославили всем хором.» Грибоедов.
Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.
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Но как не крути, Франция, скорее, примкнула к Германии, чем изначально впряглась в прокремлевскую игру. Первую скрипку в этом процессе играл Берлин. На самом деле, с Германией все проще, но и сложнее - одновременно. Проще понять то, как сложились именно доверительные отношения, позволяющие закрывать глаза на сотни тысяч убитых, в той же Чечне. Германия испытывала если не чувство долга, то глубокой благодарности только что развалившемуся совку и РФ, как задекларированной правопреемнице совка за бескровное объединение ФРГ и ГДР. За это она забыла о времени возврата из аренды Восточной Пруссии, да и вообще - на многое закрыла глаза. Самые первые зримые ростки коррупции высших эшелонов власти РФ проявились именно в Германии. Там начались приобретения замков в пользу дочери Ельцина Татьяны и связанных с нею лиц. В Берлине прекрасно понимали кто и на какие деньги делает эти приобретения, но никто даже не пикнул. То есть, неофициальный канал связи Москвы и Берлина стал плотно работать еще до Путина, в 90-х годах прошлого века. Осуждать за это Германию глупо, ибо есть мнение, что у НАТО и в первую очередь - ФРГ был план военного возврата восточной части страны и там, в расчётах оперативного плана, наверняка были выведены потери техники и личного состава. Все это оказалось за скобками мирного присоединения ГДР. Но все начало меняться с приходом к власти Путина.
ГЕРХАРД
Германия напрасно оперлась на собственный опыт ухода от тоталитаризма и это стало ее самым главным просчетом. Там, в конце концов, была принята формула «бывший СС». Их хоть и не простили, но после окончания денацификации была создана система, исключающая реваншизм именно по этому признаку. В отличие от Германии, в совке эта формула никогда не работала. Бывших конторских не бывает. Куда бы их судьба не закидывала, они все равно оставались конторскими.
Поэтому, в Германии неверно оценили нового российского президента. Они считали, что молодой и энергичный, говорящий по-немецки Путин, сможет придать отношениям двух стран новый динамизм, оставив в прошлом старые неприятности.
Основной проблемой спецслужб Германии, после воссоединения с восточной частью, были внутренние проблемы, связанные со вновь прибывшим населением. Там действительно было очень много работы тем более, что эта работа была серьезно осложнена успешной эвакуацией агентурных архивов Штази - службы безопасности ГДР, в Москву. Провести качественную чистку так и не удалось и потому немецкие контрразведчики занимались внутренними вопросами, а разведка ушла в глубокую паузу. Посему, оценка нового лидера РФ со стороны Германии и со стороны старых добрых Штатов и Англии, были диаметрально противоположными. Для Вашингтона и Лондона не было вопроса «Ху из мистер Путин». Там прекрасно знали о том, что он делал с момента увольнения из КГБ. Там четко представляли, что этот человек переступил как минимум две красные линии - торговлю наркотиками и отмывание грязных денег. Даже убийства там оцениваются по-разному, а вот эти вещи - тавро. Путину это пояснили очень быстро. Буш младший ему обрисовал то, почему Путин не будет вхож в высшую лигу ни при каких обстоятельствах. Заметим, России показали красный флажок не из-за того, что она большая или что у нее много атомных бомб, а из-за Путина. Именно он, своим президентством, лишил РФ перспектив вхождения в европейские структуры, ибо Штаты были против. Именно тогда Путин решил оторвать Европу от США и включился в работу.
Говорят, что пару лет шла сортировка архивов как Штази, так и тех, что были вывезены из Германии после войны. Тут обнаружилось, что на территории ФРГ живут и здравствуют люди, на которых имеется вагон компромата. Причем, Штази почти полностью работала по агентуре ФРГ и имела там огромный успех. Эта контора входила в пятерку мировых лидеров и свой хлеб ела явно не зря. В общем, имея общий положительный фон, оставшийся со времен падения Берлинской Стены, Путин запустил в работу и механизмы мягкого давления и очень скоро он очень близко и лично сошелся с канцлером ФРГ, Герхардом Шредером. В это же время, цены на углеводороды устремились вверх, а сами газ и нефть - в Германию.
Как грибы стали создаваться российско-германские предприятия, где германская сторона была в качестве крыши, за что получала гигантское дармовое бабло. Очень скоро на раздачу к российским представителям, выстроились бизнесмены, журналисты, чиновники, политические деятели и целые партии. Что характерно, все это происходило с одобрения высшей власти. Поэтому, все предохранительные механизмы государства были деактивированы сверху и российские структуры вошли туда как нож в масло. Спустя небольшое время, немецкие партнеры настолько вошли во вкус, что уже не могли себе представить иной жизни, как под нефтяной или газовой трубой из РФ. Сам герр Герхард не нашел ничего нескромного в том, что после своего дембеля, раскрыл «золотой парашют» одной из газпромовских дочек в Германии.
Все это с подозрением и отвращением наблюдали из Вашингтона и Лондона, но ничего конкретного не делали вплоть до 2014 года, когда у Путина снесло крышу.
(окончание следует)
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даже у нас сторонникам ЛНР и ДНР ничего не грозит!
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