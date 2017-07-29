 Экс-министр печати РФ Лесин был забит до смерти битами, и за этим стоят Кремль и Путин, - BuzzFeed

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на двух агентов ФБР и сотрудника американской разведки, пожелавших остаться анонимными.
Тело экс-главы "Газпром-Медиа" и бывшего министра печати России нашли в отеле Дюпон Сёркл 5 ноября 2015 года. Лесин скончался от "тупой травмы головы, полученной в результате силового воздействия", говорилось в отчете судмедэкспертизы. У него также были обнаружены травмы шеи, туловища, верхних и нижних конечностей.
На следующий день знакомый Лесина, директор группы Vi Сергей Васильев в интервью газете "Коммерсантъ" заявил, что у Лесина в Вашингтоне произошел "связанный с алкоголем" срыв: он ночью ушел из гостиницы. В конце октября 2016 года полиция США закрыла дело, назвав смерть экс-главы "Газпром-Медиа" несчастным случаем.
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Два агента ФБР и сотрудник разведки США, которые рассказали BuzzFeed о том, что Лесин был "забит до смерти", не участвовали в государственном расследовании, но, по их словам, узнали это от своих коллег, которые в расследовании участвовали.
Два сотрудника ФБР рассказали изданию, что бюро собрало улики и провело ряд опросов свидетелей, которые указывают на то, что Лесин был убит. Ни один из агентов не предоставил деталей.
Сотрудник разведки рассказал BuzzFeed, что Лесин был забит бейсбольной битой. другой источник издания, знакомый с результатами вскрытия, заявил, что у Лесина были сломаны ребра, о чем ранее не сообщалось.
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"Я прошу вас сказать так (что он был забит до смерти. - ред.)", - цитирует издание одного из сотрудников ФБР. "Есть попытка скрыть этот факт по причинам, которые мне непонятны", - заявил он.
При этом агент ФБР сказал, что в бюро нет "ни одного человека", кто бы поверил, что "этот парень напился, упал и умер". "Все думают, что он был избит и за этим стоят Кремль и Путин", - добавил он.
BuzzFeed также пишет со слов двух сотрудников ФБР о том, что отельный номер Лесина был оплачен Минюстом США. По данным издания, убийство произошло за день до того, как Лесин должен был давать показания по поводу телеканала Russia Today, который он основал. Якобы он собирался рассказать чиновникам США, "как работает машина пропаганды".
В 2015 году, как утверждается, Лесин из опасений за свою жизнь "прятался" в Швейцарии, а потом уехал в США.
ФБР и Минюст отказались от комментариев для BuzzFeed.
Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что американская сторона передала в прокуратуру России все данные, связанные со смертью Лесина, включая десятки часов съемки камер видеонаблюдения.
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стоило бы расхерачить бус
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кажись, тоже слегка забили, и тоже битами.
Это как выговор с занесением.
На кладбище.
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"Разделяй и властвуй"
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Луговой-2
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льодоруб-зламався мельдонійполоній закінчився?
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Вот именно - нету таких. Поэтому Березовский "от тоски по Родине" повесился на шарфике в Лодоне, ага.
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"В поисках инвестиций, создатели сайта представили оригинальный концепт - естественную рекламу - она «вплетается» в основной контент, размещаясь среди статей. Это позволило добиться роста инвестиций (в 2014 году инвестиционный капитал составил почти 50 миллионов долларов), но вызвало критику"
Газетенка решила ловко легализировать "заказуху", надо полагать, что и политическую, но доходность при этом выросла, так что все нормально.
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