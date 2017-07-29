EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Происшествия, За рубежом
  4028  37
Все про:Газпром (2656) пропаганда (2156) Россия (71601) смерть (5107) СМИ (3329) США (13073) убийство (5093)

 Экс-министр печати РФ Лесин был забит до смерти битами, и за этим стоят Кремль и Путин, - BuzzFeed

путин лесин

Экс-глава "Газпром-Медиа" и бывший министр печати России Михаил Лесин был убит в Вашингтоне перед встречей с сотрудниками Минюста США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на двух агентов ФБР и сотрудника американской разведки, пожелавших остаться анонимными.

Тело экс-главы "Газпром-Медиа" и бывшего министра печати России нашли в отеле Дюпон Сёркл 5 ноября 2015 года. Лесин скончался от "тупой травмы головы, полученной в результате силового воздействия", говорилось в отчете судмедэкспертизы. У него также были обнаружены травмы шеи, туловища, верхних и нижних конечностей.

На следующий день знакомый Лесина, директор группы Vi Сергей Васильев в интервью газете "Коммерсантъ" заявил, что у Лесина в Вашингтоне произошел "связанный с алкоголем" срыв: он ночью ушел из гостиницы. В конце октября 2016 года полиция США закрыла дело, назвав смерть экс-главы "Газпром-Медиа" несчастным случаем.

Читайте также: Экс-министр печати РФ Лесин, скончался от тупых травм головы, - американские судмедэксперты
Два агента ФБР и сотрудник разведки США, которые рассказали BuzzFeed о том, что Лесин был "забит до смерти", не участвовали в государственном расследовании, но, по их словам, узнали это от своих коллег, которые в расследовании участвовали.

Два сотрудника ФБР рассказали изданию, что бюро собрало улики и провело ряд опросов свидетелей, которые указывают на то, что Лесин был убит. Ни один из агентов не предоставил деталей.

Сотрудник разведки рассказал BuzzFeed, что Лесин был забит бейсбольной битой. другой источник издания, знакомый с результатами вскрытия, заявил, что у Лесина были сломаны ребра, о чем ранее не сообщалось.

Читайте также: Смерть экс-советника Путина, одного из архитекторов российской пропаганды Лесина в Вашингтоне расследует отдел убийств, - The Times

​"Я прошу вас сказать так (что он был забит до смерти. - ред.)", - цитирует издание одного из сотрудников ФБР. "Есть попытка скрыть этот факт по причинам, которые мне непонятны", - заявил он.

При этом агент ФБР сказал, что в бюро нет "ни одного человека", кто бы поверил, что "этот парень напился, упал и умер". "Все думают, что он был избит и за этим стоят Кремль и Путин", - добавил он.

BuzzFeed также пишет со слов двух сотрудников ФБР о том, что отельный номер Лесина был оплачен Минюстом США. По данным издания, убийство произошло за день до того, как Лесин должен был давать показания по поводу телеканала Russia Today, который он основал. Якобы он собирался рассказать чиновникам США, "как работает машина пропаганды".

В 2015 году, как утверждается, Лесин из опасений за свою жизнь "прятался" в Швейцарии, а потом уехал в США.

ФБР и Минюст отказались от комментариев для BuzzFeed.

Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что американская сторона передала в прокуратуру России все данные, связанные со смертью Лесина, включая десятки часов съемки камер видеонаблюдения.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Для цього й нова назва в новітній історії-рашизм
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а они при этом называют свой ублюдошный русский мир "святой русью"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
У Києві побили грецьких футбольних фанів за підтримку Путіна... відео ібо нєфуй!


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как-то слишком гуманно обошлись с этими имбицилами
стоило бы расхерачить бус
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По большому счету убит пропагандон рашизма, несший это в бошки недалеких россиян. Так что не велика утрата: за что боролся - на то и напоролся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну и что тут нового. Удивительного? Парашня всегда так делает! Дикари , варвары!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
империя пожирает собственные отбросы, всегда так было и бдет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Никто и не сомневался , что его забили. Слишком много знал
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А того инженера, из-за которого одно из колец на сочинской алимпиаде не раскрылось -

кажись, тоже слегка забили, и тоже битами.
Это как выговор с занесением.
На кладбище.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Может просто попал под программу защиты свидетелей, а убийство инсценировано, чтоб московские бандюки его не искали. Не удивлюсь, если когда-нибудь "воскреснет" и Березовский!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не успел Лесин дать показания для американского МинЮста. Жаль.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пока что украинский мир, практически ничем не отличается от русского. Ничего удивительного. Пропагандонами и носителями этих идей есть те, кто находятся при власти. А кто при власти в Украине и России?
"Разделяй и властвуй"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уже отличается. Украинцы могут повесить очередного "гетмана" на Майдане. Русские в состоянии только задницу вылизывать любому уроду во власти
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Теоретически могут и те и другие, но не сделают ни те, ни другие. Потому что совок и там и там. В Украине, конечно, уже чуть по-свободнее и чуть хитрее, потому что "задаром" ничего делать уже не хотят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бачиш, навіть твою дурню не спамлю. Хіба таке може бути в рашці?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если это окажется правдой то в прокуратуре Вашингтона будет большой шухер. Заодно поднимут дело о покупке покойным недвижимости в Лос-Анже на 30 млн. Сказки про "успешных деток", в этот раз могут и не пройти
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...директор группы Vi Сергей Васильев Источник: https://censor.net.ua/n449574
Луговой-2
 показать весь комментарий
Ответить
 
Один знакомый...покойник, сказал : Я слишком много знал!
 показать весь комментарий
Ответить
 
а чого битами був забитий?!
льодоруб-зламався мельдоній полоній закінчився?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ледорубы - вещь сакральная. Назовите мне фигуру, равную Троцкому, чтобы показательно его убивать именно ледорубом ?
Вот именно - нету таких. Поэтому Березовский "от тоски по Родине" повесился на шарфике в Лодоне, ага.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Имперский шовинизм активирует в людях всю муть, все их самые подлые качества и порочные свойства. Делает их тупым оружием в руках гэбэшных тварей-недомерков типа хуйла. Делает быдломассу послушным стадом, идущим на бойню. Ненавижу совок и его выкидыш под названием рашка
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И кого же мы можем повесить? Или кого повесили? Разве тока чучело Фэдырыча и питерского гопника... Тока яйца на сук можем повесить, без дирижерской палки...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Очень своевременно печатать сейчас сказки 2015 года, да к тому же брать их из газеты "новатора":
"В поисках инвестиций, создатели сайта представили оригинальный концепт - естественную рекламу - она «вплетается» в основной контент, размещаясь среди статей. Это позволило добиться роста инвестиций (в 2014 году инвестиционный капитал составил почти 50 миллионов долларов), но вызвало критику"
Газетенка решила ловко легализировать "заказуху", надо полагать, что и политическую, но доходность при этом выросла, так что все нормально.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкс-министр печати РФ Лесин был забит до смерти битами, и за этим стоят Кремль и Путин, - BuzzFeed
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти