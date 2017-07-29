 Трамп готов подписать законопроект о санкциях против РФ, - Reuters

Об этом заявили в пятницу в Белом доме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Данное решение было принято после того, как Москва потребовала от США сократить персонал американских диппредставительств и заявила, что наложит арест на два дипломатических объекта США в качестве ответной реакции на законопроект.
"Поздно в пятницу Белый дом опубликовал заявление о том, что Трамп подпишет законопроект после рассмотрения его окончательной версии. В заявлении не говорится об ответных мерах России", - сообщает издание.
Ранее сообщалось, что Сенат вслед за Палатой представителей США подавляющим большинством (98 - "за", 2 - "против") одобрил законопроект, предусматривающий усиление санкций против Российской Федерации.
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