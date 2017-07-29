 Россия и Китай несут ответственность за ракетные испытания КНДР, - Госдеп США

Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном в пятницу, 28 июля, на сайте Госдепартамента, передает Цензор.НЕТ.
В Госдепе США призвали "все страны занять твердую позицию в отношении Северной Кореи, поддерживая и укрепляя санкции ООН" с тем, чтобы режим в Пхеньяне почувствовал на себе "последствия своего неуклонного стремления к созданию ядерного оружия и средств его доставки".
В заявлении подчеркивается, что "Россия и Китай несут особую ответственность за растущую угрозу региональной и глобальной стабильности", поскольку экономическое сотрудничество этих двух стран с северокорейским режимом позволяет последнему развивать ядерную и ракетную программы.
Соединенные Штаты стремятся к мирному созданию безъядерной зоны на Корейском полуострове и прекращению враждебный действий со стороны КНДР.
"Как уже подчеркивалось ранее, мы не допустим превращения КНДР в ядерную державу и не откажемся от своих обязательств по отношению к партнерам и союзникам в регионе", - говорится в заявлении Госдепа.
28 июля Северная Корея осуществила очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты.
4427 69
Поставка американского оружия в Украину обострит конфликт на Донбассе и отдалит момент его урегулирования, - Песков(250)
Предоставление оборонительного оружия позволит Украине защитить себя и остановить угрожающую ей Россию, - Волкер(98)
3000 патронов, 2 РПГ-22, 2 РГД: в заброшенном доме на Киевщине нашли тайник с боеприпасами. ФОТОрепортаж(48)
Литва выступает за размещение американских противоракетных комплексов Patriot в Балтии на постоянной основе, - Грибаускайте. ФОТОрепортаж(60)
Ракета из КНДР приземлилась неподалеку от территории России, — СМИ(0)
Украина готова принять летальное вооружение от США как только будет решение Трампа, - Полторак(27)
США изучают, какое именно летальное оружие необходимо Украине, - Пентагон(29)
Ответить
Ответить
І що на це скажуть "невтручальники"? Реакція рашки не цікавить.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Привет, новый, холодный мир!...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Td2irL_SeuM
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Что там - третий авианосец доплыл до Кореи?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Он просто на крючке у путена.
Ответить
Возможно вы ошибаетесь. Это во-вторых.
Ответить
Кто на фото перепуганный мальчик?
Ответить
Трамп очень плохой и не опытный президент во внешней политике. Поэтому его и ограничивают. Кстати, внутренняя политика выглядит интересно и перспективно.
Ответить
И на Трампа я наезжаю "для порядку" - а в глубине души ему верю.
Лично у меня внутреннее спокойствие что рубеж перейдён - Украина разбудила спящих сытых буржуев и заставила немного шевелиться.
Или какие-то высшие силы сработали, или просто случайность что путен сбил Малайзийский самолёт вместо запланированного самолёта с российскими пассажирами?
Если бы тогда пошло по плану путена и был бы сбит российский - то страшно подумать как бы всё пошло...
я ушёл...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
О лицемірство, о Даніє нещасна(
Ответить
Ответить
«Румынские власти не дали пересечь воздушное пространство страны пассажирскому самолету, на котором летел в Кишинев вице-премьер недоРоссии толстомордый Рогозин, сообщил РИА Новости посол РФ в Молдавии Фарит Мухаметшин».
Комментарии:
«Надо было на бомбардировщике лететь»,
«Вас же предупреждали, что не пустят, а теперь "гады" вокруг...Нехорошо. Ещё и женщин с детьми приплели...»,
«Единственное лишнее на самолете это Рогозин, вот его действительно не жалко было сбросить»,
«Запретят румынам отдыхать в Крыму»,
«Петросян повесится. Такой конкурент в твиттере»,
«Это вы подвергли их жизни опасности, обещали на мопеде поехать, вот и ехали бы».
А ведь толстомордое чмо действительно знало, что пребывает под санкциями. Однако решило женщинами и детьми прикрыться. Как великое х@йло рекомендует посутпать.
Мерзавец! Сиди дома, скот!
Ответить
Ответить
Когда посылала Европа в полет,
Несущий разруху и смерть самолет.
Когда сердобольный брюссельский Совет,
Послал на Восток сотни добрых ракет,
Полезные бомбы в чужую страну,
Желая играться в чужую войну.
Когда с сатаной заключали контракт,
Никто не обмолвился, словом теракт.
И нужные взрывы гремели вдали
От мудрой, святой, европейской земли.
Решили бензином пожар поливать,
Но, реки кровавые двинули вспять.
Ведь горя полет не имеет границ,
Коснулась беда европейских столиц.
Конечно, совбезы ООН не у дел -
Чего это вдруг бумеранг прилетел?...
(полностью читать: современный бумеранг )
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Китай сейчас крупнейший торговый партнёр США, в 2015 КНР обошла Канаду и годовой товарооборот между КНР и СшА 560 млрд $". Поэтому Китай присоединится к санкциям против КНДР и России. Примерно так.
Ответить
Ответить
Что же какой президент такое и отношение во всём мире и к нему и к его стране.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Госдеп США обвинил Россию в экономической поддержке ядерной программы КНДР, которой, согласно двум последним тестам, удалось создать средство доставки ядерного оружия к материковой части Америки. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов.
"Соединенные Штаты решительно осуждают второй за месяц пуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, что является вопиющим нарушением многочисленных резолюций Совбеза ООН, отражающих волю международного сообщества", - указал Госдеп, добавив, что ждет от всех стран решительного осуждения действий Пхеньяна для того, чтобы КНДР "столкнулась с последствиями неустанного стремления к разработке ядерного оружия и средств его доставки".
"Будучи главными экономическими спонсорами ядерной и баллистической программы Северной Кореи, Китай и Россия несут особую ответственность за эту растущую угрозу региональной и глобальной стабильности", - подчеркнули в Госдепе, отметив, что Вашингтон стремится к "мирной денуклеаризации Корейского полуострова".
"Мы никогда не примем вооруженную ядерным оружием Северную Корею и не откажемся от нашей приверженности нашим союзникам и партнерам в регионе", - гласит текст.
Следует отметить, что Госдеп в своем заявлении использовал в отношении Москвы и Китая формулировку "principal economic enablers of North Korea's nuclear weapon and ballistic missile development program", что дословно можно перевести как "ведущие экономические снабженцы" ядерного и баллистического проектов Пхеньяна.
О реакции Москвы по поводу очередного испытания МБР Северной Кореи ничего не известно: на момент написания данной публикации на сайте МИД РФ отсутствует заявление по Пхеньяну. Ранее эксперты заявляли о том, что одним из ответов на новые санкции США Кремль может пойти на асиметричные шаги - в том числе отказаться поддерживать США по северокорейскому вопросу.
При этом в ходе предыдущего испытания МБР Москва отказывалась признавать, что ракета, запущенная Пхеньяном, являлась именно межконтинентальной, тогда как Пентагон и Сеул настаивали на обратном.
Ранее на этой неделе в КНДР провели испытание баллистической ракеты. Согласно данным КНДР, она пролетела около тысячи километров. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что пуск показал способность его страны наносить удары по материковой части США.
Лос-Анджелес и Чикаго под северокорейской угрозой
Столь резкое обвинение в адрес Кремля прозвучало вслед за вчерашним тестовым запуском еще одной межконтинентальной ракеты КНДР.
"Хвасон-14" пролетела 998 км за 47 минут. Максимальная высота полета составила около 3725 км. Агентство Associated Press сообщает, что эти данные в целом соответствуют оценкам военных из США, Японии и Южной Кореи. Аналитики полагают, что теперь Пхеньян имеет возможность угрожать большой части США, в том числе Лос-Анджелесу и Чикаго, пишет агентство, на которое ссылается "Интерфакс".
Новое успешное испытание баллистической ракеты показало, что у КНДР есть возможность наносить удары по материковой части США, заявил в субботу лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. По сообщениям официальных северокорейских СМИ, он выразил "большую радость" по случаю успешного пуска. "Наш лидер отметил, что материковая часть США теперь в пределах нашей досягаемости", - сообщает северокорейское агентство ЦТАК.
США стягивают силы
На фоне немедленных консультаций между Сеулом и Вашингтоном президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сообщил журналистам, что на территории страны будут размещены еще три дополнительные установки американской системы ПРО THAAD в дополнение к уже имеющимся двум таким комплексам. Примечательно, что этим заявлением он продемонстрировал, что сомнения, имевшиеся у него ранее по поводу размещения новейшей противоракетной системы США на территории Южной Кореи, окончательно отпали.
Следует заметить, что еще недавно судьба двух новых комплексов THAAD в Республике Корея была под вопросом и должна была решиться до конца года. Вместе с тем южнокорейские активисты проводили акции против размещения THAAD, выражая опасение, что районы их размещения могут стать приоритетными целями для Пхеньяна в случае полномасштабного конфликта. По всей видимости, после получения свидетельств о резком прогрессе ракетно-ядерной программы КНДР у Сеула не осталось причин возражать по поводу переброски новых комплексов THAAD.
Помимо THAAD, американские военные в ответ на северокорейское испытание баллистической ракеты решили перебросить в Южную Корею стратегически важные системы вооружений, сообщают сеульские СМИ со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи. Под "стратегически важными системами вооружений" имеется в виду наиболее эффективная военная техника, в том числе авианосцы и бомбардировщики "стелс".
Прежде официальные лица США, в том представители Пентагона, неоднократно заявляли о готовности применить военную силу для решения вопроса с агрессивным Пхеньяном, однако каждый раз называли этот вариант крайним случаем. Основным методом воздействия Америки и ее союзников в лице Сеула и Токио в отношении КНДР остается дипломатическое, политическое и санкционное давление.
По информации южнокорейского телеканала "Уай-Ти-Эн", в связи с новым ракетным пуском, который осуществил Пхеньян, Мун Чжэ Ин призвал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, а также ужесточить санкции в отношении КНДР.
Китай "против", но "за"
МИД КНР осудил совершенный Северной Кореей пуск МБР и призвал Пхеньян к соблюдению резолюций СБ ООН, говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуана.
"Китай выступает против нарушения Северной Кореей резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении.
Пекин "призывает Пхеньян соблюдать резолюции СБ ООН и прекратить совершать действия, ведущие к эскалации ситуации", говорится в заявлении.
"В то же время Китай выражает надежду на то, что все заинтересованные стороны будут проявлять осторожность и избегать эскалации напряжения, а также объединят усилия для сохранения мира и стабильности на полуострове", - отмечается в документе.
В то же время Пекин выступил категорически против размещения дополнительных пусковых установок американской системы противоракетной обороны THAAD на базе ВС США в Республике Корея, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Ранее РФ и Китай выражали беспокойство из-за размещения этих комплексов, ссылаясь на то, что это ПРО якобы способно вносить дисбаланс в глобальную систему ядерных сдержек и противовесов. Российская и китайская стороны утверждают, что, в частности, мощный радар системы THAAD может использоваться для мониторинга ситуации в глубине территорий этих стран.
"План развертывания THAAD не разрешит обеспокоенность Южной Кореи в вопросе безопасности, не урегулирует вопрос Корейского полуострова, а только будет способствовать осложнению ситуации", - указал китайский дипломат, которого цитирует ТАСС.
Ответить