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Все про:Госдепартамент США (647) КНДР (229) оружие (4030) ракеты (538) запуск (11)

 Россия и Китай несут ответственность за ракетные испытания КНДР, - Госдеп США

госдеп

США "решительно осуждают" второе в течение месяца испытание КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, которое является "вопиющим нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, отражающих волю мирового сообщества".

Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном в пятницу, 28 июля, на сайте Госдепартамента, передает Цензор.НЕТ.

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В Госдепе США призвали "все страны занять твердую позицию в отношении Северной Кореи, поддерживая и укрепляя санкции ООН" с тем, чтобы режим в Пхеньяне почувствовал на себе "последствия своего неуклонного стремления к созданию ядерного оружия и средств его доставки".

В заявлении подчеркивается, что "Россия и Китай несут особую ответственность за растущую угрозу региональной и глобальной стабильности", поскольку экономическое сотрудничество этих двух стран с северокорейским режимом позволяет последнему развивать ядерную и ракетную программы.

Соединенные Штаты стремятся к мирному созданию безъядерной зоны на Корейском полуострове и прекращению враждебный действий со стороны КНДР.

"Как уже подчеркивалось ранее, мы не допустим превращения КНДР в ядерную державу и не откажемся от своих обязательств по отношению к партнерам и союзникам в регионе", - говорится в заявлении Госдепа.

28 июля Северная Корея осуществила очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты.
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Так педорашка и испытывает под видом северокорейских чурбанов !!
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Кацап поджучивает сев Корею ,, снабжает оружием, помогает производить ракеты! Этим свинорылым так хочется, что бы Трамп начал войну где то в Азии! А Трамп взял и против всех троих ввёл санкции. Против Немытой,сев Кореи и Ирана! Ото победа путькина.
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Оце номер- так об'єднати рашку та Китай...
І що на це скажуть "невтручальники"? Реакція рашки не цікавить.
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Пора от слов переходить к делу.Оон давно стало лигой наций с теми же последствиями.
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госдеп / трамп / сенато-конгресс рулят , , начали строить всех . ))) , , и рашку , и европу , и китайские кореи-японии , , так и крым с донбассом вернутся в лоноУкраи ны , !!! , дай то бог , , с нами бог. !!!
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в лоно держави .Україна , . . торопыжка мну , , на работи щас , у барыг не бывает выходных ,,,,
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Слабо санкции против Китая ? Ну да, это же не лаптеногих чмырить на каждом шагу.
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Доречі ці "санкції" зачіпають також інтереси Китаю. Адже китайські інвестори - причетні до російських проектів. Так що побачимо, що з цього вийде............
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Ответственность и россия разные понятия,россия это ребенок в умственном плане
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ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ КТО СЕЙЧАС СЛУЖИТ,УЧАСТВУЕТ И ПОМОГАЕТ С ПЕРВЫМ ОФИЦИАЛЬНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,ОТДЕЛЬНОГО ВИДА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ, ВСЕХ ДЛЯ КОГО - "ИДУ НА ВЫ" НЕ ПРОСТО ЛОЗУНГ - ЗДОРОВЬЯ,УСПЕХОВ - ВЫ ЛУЧШИЕ - СЛАВА УКРАИНЕ
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Параша жратвои или лекарствами северную Корею снабжать не будет, только оружием, а вот Китай может. Надо с Китаем разговаривать что бы прекратили их снабжать, надо миролюбиво поделить эту территорию и привести в порядок, взяв над неи контроль
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Рубаните на один день свифт кацапам и они за сутки вернуться в каменный век на всю оставшуюся жизнь, тем самым перестанут донимать весь оставшийся мир!
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Трамп-понтач... Россия и Китай несут ответственность за ракетные испытания КНДР, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 4820
Что там - третий авианосец доплыл до Кореи?
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Не переживайте за авианосцы. Они не только доплывут, но и врежут так что мало не покажется. Просто никто не хочет крови, и пытаютсяизолировать жирного корейца с минимальными потерями
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Я за авианосцы не переживаю - переживаю за путенского протеже Трампа.
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Все просто. Будет продолжать любить крысу, пойдёт под импичмент. Будет следовать рекомендациям умных людей, доживёт до конца срока
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Красиво взяли... много читаю по этому поводу. С ума сойти, и это в ПРЕЗИДЕНТСКОЙ республике - так зажать яйца президенту. С обоих сторон - жопа. За рашу - по рукам, против раши тоже, но с другой стороны. Конгресс и Сенат чётко обозначили своё отношение к Трампу. Молодцы, за что уважаю Америку - взялись за что-то - точно будет продукт деятельности. Молодцы. У нас за базар только словами.
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дебила остановить обещанием его наказать, Вы это серьезно ?
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Зачем было выходить из Тихоокеанского соглашения? Я до сих пор не понимаю. Оно было направлено на ослабление Китая и создание альтернативной силы в Азии. Тупость Трампа просто поражает
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не думаю что Трамп глупее тебя (возможно я ошибаюсь )
Он просто на крючке у путена.
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Мы с вами водку не пили, так шо тыкайте в другом месте. Это во-первых.
Возможно вы ошибаетесь. Это во-вторых.
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Извините за "ты" - это не как неуважение. Я воспринимаю "вы" как надуманное и разделяющее и мешающее искренности.

Кто на фото перепуганный мальчик?



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Проехали.
Трамп очень плохой и не опытный президент во внешней политике. Поэтому его и ограничивают. Кстати, внутренняя политика выглядит интересно и перспективно.
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Хочу чтобы было "по людські"
И на Трампа я наезжаю "для порядку" - а в глубине души ему верю.

Лично у меня внутреннее спокойствие что рубеж перейдён - Украина разбудила спящих сытых буржуев и заставила немного шевелиться.
Или какие-то высшие силы сработали, или просто случайность что путен сбил Малайзийский самолёт вместо запланированного самолёта с российскими пассажирами?
Если бы тогда пошло по плану путена и был бы сбит российский - то страшно подумать как бы всё пошло...

я ушёл...
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Це було помилкою.В принципі Штати нічого не зможуть(в військовому плані)зробити КНДР,бо КНДР та Китай ГОЛОВНІ(так і називаються) союзники один для одного.
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Штати можуть знищити КНДР як державу. Питання, скільки людей загине. І це головне питання. Є іншій вихід. Оточити Південну Корею системами противоракетного захисту, та забути про товстого бовдура. Над цим і працюють
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"Піндоси" вже і на Китай "бочку котять"..................... Ню-ню...............
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Цікаво якби ми теж захотіли стати ядерними, як заскоро би долар став вартувати 200 грн.? І як заскоро бюджети сша і европи поповнилися би на трильйон-другий?
О лицемірство, о Даніє нещасна(
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Факт:
«Румынские власти не дали пересечь воздушное пространство страны пассажирскому самолету, на котором летел в Кишинев вице-премьер недоРоссии толстомордый Рогозин, сообщил РИА Новости посол РФ в Молдавии Фарит Мухаметшин».
Комментарии:
«Надо было на бомбардировщике лететь»,
«Вас же предупреждали, что не пустят, а теперь "гады" вокруг...Нехорошо. Ещё и женщин с детьми приплели...»,
«Единственное лишнее на самолете это Рогозин, вот его действительно не жалко было сбросить»,
«Запретят румынам отдыхать в Крыму»,
«Петросян повесится. Такой конкурент в твиттере»,
«Это вы подвергли их жизни опасности, обещали на мопеде поехать, вот и ехали бы».
А ведь толстомордое чмо действительно знало, что пребывает под санкциями. Однако решило женщинами и детьми прикрыться. Как великое х@йло рекомендует посутпать.
Мерзавец! Сиди дома, скот!

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У рогозина старческий маразм и ранняя деменция. Он давно свою болтовню не контролирует никак. В принципе - там все так, так что он просто в колее, ничего особенного.... базы на Луне, Марс... космос вообще. Ну что - просто кормит вату тем, что вате нужно. Они уже без этого не могут - наркотик. И я не шучу.
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А кто несет ответственность за бомбардировки Сирии? Корея?

Когда посылала Европа в полет,
Несущий разруху и смерть самолет.
Когда сердобольный брюссельский Совет,
Послал на Восток сотни добрых ракет,
Полезные бомбы в чужую страну,
Желая играться в чужую войну.
Когда с сатаной заключали контракт,
Никто не обмолвился, словом теракт.
И нужные взрывы гремели вдали
От мудрой, святой, европейской земли.
Решили бензином пожар поливать,
Но, реки кровавые двинули вспять.

Ведь горя полет не имеет границ,
Коснулась беда европейских столиц.
Конечно, совбезы ООН не у дел -
Чего это вдруг бумеранг прилетел?...
(полностью читать: современный бумеранг )

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Долбодятел, причём тупой и очень дешёвый. Не американским оружием было убито 200000 людей, а твоим, кацапским
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это чекистская сука. его дедывешали. причём своих. причём миллионами
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Вообще-то что делает КНДР заслуживает уважения - они не бздят!
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Они уже завонялись - срок годности вышел..Кто хочет пусть жует , на здоровье
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Это как? Иметь чашку риса на день и петь песни прославляющие тупого урода прямо с 6-ти утра называется не бздеть? Я правильно понял? Желаю вам и вашим потомкам того-же
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Уважение?Вот идёшь ты по улице а навстречу гопник с бейсбольной битой.Ты знаешь на 100% что он неадекват и не дружит с головой.До какого уровня в тебе поднимется уважение?
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не корректно. - навстречу тебе бешенная собака, морда в пене и крови.
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Объясняется такая "отвага" просто - у северных корейцев в кремле "крыша".
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Китай сейчас крупнейший торговый партнёр США, в 2015 КНР обошла Канаду и годовой товарооборот между КНР и СшА 560 млрд $. Так что вряд ли против КНР санкции введут в отличии от раши её засунули уже в один пакет с КНДР и Ираном, туда ещё можно добавить ИГИЛ и Сомали.
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Не так.
"Китай сейчас крупнейший торговый партнёр США, в 2015 КНР обошла Канаду и годовой товарооборот между КНР и СшА 560 млрд $". Поэтому Китай присоединится к санкциям против КНДР и России. Примерно так.
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Ну когда нужно было показуху в сирии устроить , долго рыжий не думал все так по ковбойски было, чуть ли не дымок после выстрела сдул. а как до реальных дел дошло то безпонтовый порожняк один
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Меньше Траппу надо было заискивающе сюсюкать с проклятым кровавым фашистом )(уйлом . Теперь скоро не только Китай и паРаша будут вытирать ноги об самое могучее в мире государство, чего никогда не было. А ещё крепко положат на США и кндр, иран, сирия . игил, хезбола ...и даже оккупированная кремлёвскими фашистами бандитская резервация лугандония ордло. Ведь её кровавый главарь Захар.. громко заявил в интервью на телеканале Царьград ТВ,о "наступлении армии ДНР". И что ДНР-цы готовы захватить не только Киев и Берлин, но и Великобританию. Нужно его пройти и взять Британию всю как таковую. Все зло нашей российской судьбы - это англосаксы", - заявил Захарченко. Он также добавил, что после захвата Великобритании сразу разобраться с США, и тогда наступит "золотой век России". "Мы вернем под контроль ту территорию, которую потеряла Российская империя, плюс заберем свое, что должны были получить еще начиная с Крымской войны", - отметил он.
Что же какой президент такое и отношение во всём мире и к нему и к его стране.
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опарыш чучхе в очередной раз харкнул гноем в ебальник ржавому дебилу срампу. срамп облизнулся
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Что хотят то и делают. Такие дела. У всех трёх ядерное оружие.
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Я ж казав, що капітал не має жалю, розуму, честі і совісті. Для капіталу основне самозбагачення. Сьогоднішні друзі можуть стати ворогами, сьогоднішні вороги - друзями, капітал і мирить - і розводить. А для олухів придумують всякі казочки....У світі, у якому зростає чисельність населення та зменшуються ресурси загострюються конфлікти. І ці конфлікти, уви, доводять людей до сказу і в кінці до знищення людської цивілізації. Ми знищимо цивілізацію або внаслідок війни, або внаслідок життєдіяльності, яка знищує природу. Природа вже мстить, таких природних катаклізмів як цього року Україна ще не знала.
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Трампушка дождется, что безумный Ким и его маленький кремлёвский дружок чпокнут ракетами куда-нибудь на материке!
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В той же степени, что и Трамп, который не захотел портить отношения ни Пекином, ни с москвой из-за пухлого корейца, которого давно следовало прикончить одним томагавком!
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Ын запустил бесполезную болванку в море, Рашка запустила американца с итальянцем в Космос, Госдеп опять чем-то обеспокоен, Китаю всё глубоко похрену. Обычная пятница.
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орда большевизм и терроризм из одной дырки выходцы
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Госдеп США: Россия является «ведущим экономическим спонсором» ракетно-ядерной программы КНДР - заявление

Госдеп США обвинил Россию в экономической поддержке ядерной программы КНДР, которой, согласно двум последним тестам, удалось создать средство доставки ядерного оружия к материковой части Америки. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов.
"Соединенные Штаты решительно осуждают второй за месяц пуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, что является вопиющим нарушением многочисленных резолюций Совбеза ООН, отражающих волю международного сообщества", - указал Госдеп, добавив, что ждет от всех стран решительного осуждения действий Пхеньяна для того, чтобы КНДР "столкнулась с последствиями неустанного стремления к разработке ядерного оружия и средств его доставки".
"Будучи главными экономическими спонсорами ядерной и баллистической программы Северной Кореи, Китай и Россия несут особую ответственность за эту растущую угрозу региональной и глобальной стабильности", - подчеркнули в Госдепе, отметив, что Вашингтон стремится к "мирной денуклеаризации Корейского полуострова".
"Мы никогда не примем вооруженную ядерным оружием Северную Корею и не откажемся от нашей приверженности нашим союзникам и партнерам в регионе", - гласит текст.
Следует отметить, что Госдеп в своем заявлении использовал в отношении Москвы и Китая формулировку "principal economic enablers of North Korea's nuclear weapon and ballistic missile development program", что дословно можно перевести как "ведущие экономические снабженцы" ядерного и баллистического проектов Пхеньяна.
О реакции Москвы по поводу очередного испытания МБР Северной Кореи ничего не известно: на момент написания данной публикации на сайте МИД РФ отсутствует заявление по Пхеньяну. Ранее эксперты заявляли о том, что одним из ответов на новые санкции США Кремль может пойти на асиметричные шаги - в том числе отказаться поддерживать США по северокорейскому вопросу.
При этом в ходе предыдущего испытания МБР Москва отказывалась признавать, что ракета, запущенная Пхеньяном, являлась именно межконтинентальной, тогда как Пентагон и Сеул настаивали на обратном.
Ранее на этой неделе в КНДР провели испытание баллистической ракеты. Согласно данным КНДР, она пролетела около тысячи километров. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что пуск показал способность его страны наносить удары по материковой части США.
Лос-Анджелес и Чикаго под северокорейской угрозой
Столь резкое обвинение в адрес Кремля прозвучало вслед за вчерашним тестовым запуском еще одной межконтинентальной ракеты КНДР.
"Хвасон-14" пролетела 998 км за 47 минут. Максимальная высота полета составила около 3725 км. Агентство Associated Press сообщает, что эти данные в целом соответствуют оценкам военных из США, Японии и Южной Кореи. Аналитики полагают, что теперь Пхеньян имеет возможность угрожать большой части США, в том числе Лос-Анджелесу и Чикаго, пишет агентство, на которое ссылается "Интерфакс".
Новое успешное испытание баллистической ракеты показало, что у КНДР есть возможность наносить удары по материковой части США, заявил в субботу лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. По сообщениям официальных северокорейских СМИ, он выразил "большую радость" по случаю успешного пуска. "Наш лидер отметил, что материковая часть США теперь в пределах нашей досягаемости", - сообщает северокорейское агентство ЦТАК.
США стягивают силы
На фоне немедленных консультаций между Сеулом и Вашингтоном президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сообщил журналистам, что на территории страны будут размещены еще три дополнительные установки американской системы ПРО THAAD в дополнение к уже имеющимся двум таким комплексам. Примечательно, что этим заявлением он продемонстрировал, что сомнения, имевшиеся у него ранее по поводу размещения новейшей противоракетной системы США на территории Южной Кореи, окончательно отпали.
Следует заметить, что еще недавно судьба двух новых комплексов THAAD в Республике Корея была под вопросом и должна была решиться до конца года. Вместе с тем южнокорейские активисты проводили акции против размещения THAAD, выражая опасение, что районы их размещения могут стать приоритетными целями для Пхеньяна в случае полномасштабного конфликта. По всей видимости, после получения свидетельств о резком прогрессе ракетно-ядерной программы КНДР у Сеула не осталось причин возражать по поводу переброски новых комплексов THAAD.
Помимо THAAD, американские военные в ответ на северокорейское испытание баллистической ракеты решили перебросить в Южную Корею стратегически важные системы вооружений, сообщают сеульские СМИ со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи. Под "стратегически важными системами вооружений" имеется в виду наиболее эффективная военная техника, в том числе авианосцы и бомбардировщики "стелс".
Прежде официальные лица США, в том представители Пентагона, неоднократно заявляли о готовности применить военную силу для решения вопроса с агрессивным Пхеньяном, однако каждый раз называли этот вариант крайним случаем. Основным методом воздействия Америки и ее союзников в лице Сеула и Токио в отношении КНДР остается дипломатическое, политическое и санкционное давление.
По информации южнокорейского телеканала "Уай-Ти-Эн", в связи с новым ракетным пуском, который осуществил Пхеньян, Мун Чжэ Ин призвал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, а также ужесточить санкции в отношении КНДР.
Китай "против", но "за"
МИД КНР осудил совершенный Северной Кореей пуск МБР и призвал Пхеньян к соблюдению резолюций СБ ООН, говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуана.
"Китай выступает против нарушения Северной Кореей резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении.
Пекин "призывает Пхеньян соблюдать резолюции СБ ООН и прекратить совершать действия, ведущие к эскалации ситуации", говорится в заявлении.
"В то же время Китай выражает надежду на то, что все заинтересованные стороны будут проявлять осторожность и избегать эскалации напряжения, а также объединят усилия для сохранения мира и стабильности на полуострове", - отмечается в документе.
В то же время Пекин выступил категорически против размещения дополнительных пусковых установок американской системы противоракетной обороны THAAD на базе ВС США в Республике Корея, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Ранее РФ и Китай выражали беспокойство из-за размещения этих комплексов, ссылаясь на то, что это ПРО якобы способно вносить дисбаланс в глобальную систему ядерных сдержек и противовесов. Российская и китайская стороны утверждают, что, в частности, мощный радар системы THAAD может использоваться для мониторинга ситуации в глубине территорий этих стран.
"План развертывания THAAD не разрешит обеспокоенность Южной Кореи в вопросе безопасности, не урегулирует вопрос Корейского полуострова, а только будет способствовать осложнению ситуации", - указал китайский дипломат, которого цитирует ТАСС.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия и Китай несут ответственность за ракетные испытания КНДР, - Госдеп США
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