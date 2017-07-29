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 Политика Украины
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 За сутки зафиксировано 19 обстрелов, силы АТО 11 раз открывали огонь в ответ, - штаб

штаб ато

Под конец минувших суток ситуация в зоне АТО не претерпела существенных изменений. Получая жесткий ответ, российско-террористические группировки продолжали обстрелы позиций сил АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

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Наиболее активные действия противника, с 6 часов вечера и до полуночи, отмечались на Луганском направлении. Так из минометов калибра 120 миллиметров, гранатометов и стрелкового оружия террористы трижды били по нашим опорным пунктам в Крымском. Под гранатометным огнем противника дважды оказались украинские защитники в Новозвановке.

На Донецком направлении преступники дважды применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы вблизи Авдеевки и шахты Бутовка.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие. Силы АТО 11 раз открывали огонь в ответ.

Стоит добавить, что по оперативной информации, в ближайшее время боевики готовят ряд террористических актов против представителей ОБСЕ, с последующим обвинением в этом украинской армии. Пресс-центр отмечает - силы АТО строго придерживаются мирных договоренностей, однако, в случае угрозы нашим военным, мы готовы адекватно ответить противнику.

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Напомним, 27 июля российские наемники 22 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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«Россия - энергозависимое государство с авторитарной формой правления. Владимир Владимирович Путин, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод Путина и его бригады - обязанность государства. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является Путин.
Он же осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Никто, кроме Путина, не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону».
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На Украине наступит мир и всё наладится только тогда, когда вдова Порошенко прийдёт в тюрьму к Гройсману узнать за что повешенный Турчинов пристрелил Яценюка на похоронах Парубия, который так и не признался где закопал трупы Авакова и Геращенко, взорвавших Верховну Раду, после выступления в ней Гонтаревой и Яресько, которые "опустили" гривну и ликвидировали медицину, из-за чего невозможно было купить медикаменты и созвать бригаду врачей для спасения ранивших друг друга в поножовщине Семенченко и Парасюка, после спора чей же всё-таки агент Надежда Савченко...
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Розстрілює тут адмін- а лише мішень підсвітив.
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Не питайся больше в общественных туалетах .
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Я вообще то сяброкацапу отвечал, вы можете продолжать питаться.
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А що ти хочеш у цій темі? Обговорювати чергову брехливу заяву штабу АТО?
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незачет, забыл прикрепить ссылку на сепарский ресурс...
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Я хочу аби рашка, яка все це робить, була знищена як держава!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа сутки зафиксировано 19 обстрелов, силы АТО 11 раз открывали огонь в ответ, - штаб
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