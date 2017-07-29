 За сутки зафиксировано 19 обстрелов, силы АТО 11 раз открывали огонь в ответ, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
Наиболее активные действия противника, с 6 часов вечера и до полуночи, отмечались на Луганском направлении. Так из минометов калибра 120 миллиметров, гранатометов и стрелкового оружия террористы трижды били по нашим опорным пунктам в Крымском. Под гранатометным огнем противника дважды оказались украинские защитники в Новозвановке.
На Донецком направлении преступники дважды применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы вблизи Авдеевки и шахты Бутовка.
Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие. Силы АТО 11 раз открывали огонь в ответ.
Стоит добавить, что по оперативной информации, в ближайшее время боевики готовят ряд террористических актов против представителей ОБСЕ, с последующим обвинением в этом украинской армии. Пресс-центр отмечает - силы АТО строго придерживаются мирных договоренностей, однако, в случае угрозы нашим военным, мы готовы адекватно ответить противнику.
Напомним, 27 июля российские наемники 22 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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О "русских и говне" - ведь все правда....не?!...
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