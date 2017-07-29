 За сутки потерь нет. Зафиксировано 19 обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
Наиболее активные действия противника, с 6 часов вечера и до полуночи, отмечались на Луганском направлении. Так из минометов калибра 120 миллиметров, гранатометов и стрелкового оружия террористы трижды били по нашим опорным пунктам в Крымском. Под гранатометным огнем противника дважды оказались украинские защитники в Новозвановке.
На Донецком направлении преступники дважды применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы вблизи Авдеевки и шахты Бутовка.
Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие. Силы АТО 11 раз открывали огонь в ответ.
Стоит добавить, что по оперативной информации, в ближайшее время боевики готовят ряд террористических актов против представителей ОБСЕ, с последующим обвинением в этом украинской армии. Пресс-центр отмечает - силы АТО строго придерживаются мирных договоренностей, однако, в случае угрозы нашим военным, мы готовы адекватно ответить противнику.
В штабе также добавили, что по состоянию на утро 29 июля за сутки потерь нет.
Напомним, 27 июля российские наемники 22 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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«Россия - энергозависимое государство с авторитарной формой правления. Владимир Владимирович Путин, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод Путина и его бригады - обязанность государства. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является Путин.
Он же осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Никто, кроме Путина, не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону».
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О "русских и говне" - ведь все правда....не?!...
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Санкции против РФ становятся вечными...
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Ти грубо та брутально відмовився. Та то твій вибір...
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А якщо людина стверджує, що Україна для нього понад усе, но робити на благо країни буде виключно вибірково, то вибач, я не вірю цій людині
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І на останок- міняйся. Бо ненависть може лише зруйнувати нашу Україну.
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П.С. Турчинову опять придется влезать в камуфляж и показывать на полигонах разные игрушки и прибамбахи. "Ух мы их высокоточными ракетами, ударными беспилотниками и термобарическими боеприпасами... В следующей жизни..."
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Американский бизнес в РФ отнимать не будут...
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Например меня,да и любого украинца,никто в Карпатах ни о чем подобном расспрашивать не станет,потому что я украинский язык знаю.
И да. А скажите ка, во Львове вам тоже было бы страшно?
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