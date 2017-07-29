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 Политика Украины
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 За сутки потерь нет. Зафиксировано 19 обстрелов, - штаб

штаб ато

Под конец минувших суток ситуация в зоне АТО не претерпела существенных изменений. Получая жесткий ответ, российско-террористические группировки продолжали обстрелы позиций сил АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

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Наиболее активные действия противника, с 6 часов вечера и до полуночи, отмечались на Луганском направлении. Так из минометов калибра 120 миллиметров, гранатометов и стрелкового оружия террористы трижды били по нашим опорным пунктам в Крымском. Под гранатометным огнем противника дважды оказались украинские защитники в Новозвановке.

На Донецком направлении преступники дважды применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы вблизи Авдеевки и шахты Бутовка.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие. Силы АТО 11 раз открывали огонь в ответ.

Стоит добавить, что по оперативной информации, в ближайшее время боевики готовят ряд террористических актов против представителей ОБСЕ, с последующим обвинением в этом украинской армии. Пресс-центр отмечает - силы АТО строго придерживаются мирных договоренностей, однако, в случае угрозы нашим военным, мы готовы адекватно ответить противнику.

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В штабе также добавили, что по состоянию на утро 29 июля за сутки потерь нет.

Напомним, 27 июля российские наемники 22 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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Достаточно абзаца:

«Россия - энергозависимое государство с авторитарной формой правления. Владимир Владимирович Путин, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод Путина и его бригады - обязанность государства. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является Путин.
Он же осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Никто, кроме Путина, не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону».
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Розстрілює тут адмін- а лише мішень підсвітив.
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Не питайся больше в общественных туалетах .
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Я вообще то сяброкацапу отвечал, вы можете продолжать питаться.
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Я хочу аби рашка, яка все це робить, була знищена як держава!
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Санкції не вічні- тільки до моменту знищення рашки як держави.
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Я теж цього хочу. Але я, наприклад, для цього докладаю якихось зусиль, хоч мене у воєнкоматі двіччі нах послали (як і решту добровольцыв), тим не менше, я продовжую і зараз загружати бусики на передову АТО та продовжую носити продукти у Киеєві на залізничному вокзалі у зал очікування для солдат. І повір, я реально спілкуюся з багатьма бійцями з передової, но по твоїм міркам вони всі без винятку агенти фуйла
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По моїм міркам ти зараз дурню про мене сказав! Не маючи для цього жодних підстав- лишень ненависть.
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Я тобі особисто колись пропонував разом допомагати пораненим у київському госпіталі, у залі очікувань для військових на залізничному вокзалі та у формуванні бусика продуктами під Авдіївку.
Ти грубо та брутально відмовився. Та то твій вибір...
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Відмовився мати спільні справи саме з тобою- бо ти ТАК пропонував!
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От бачиш, особистий психологічний комфорт для тебе важливіший боротьби з проклятим рашкостаном
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До чого тут комфорт? Я домагаю без тебе- та й по всьому. А ти- без мене. Чи всі мають саме з тобою об'єднати свої зусилля- з якого дива?
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Пояснюю свою точку зору: я люто ненавиджу кацапів. ненавиджу любітєлєй рюського міра. Так ненавиджу, що готовій іх знищувати фізично. Через то, якби абсолютно люба людина, навіть та, до якої у мене існує сильна антипатія, запропонувала щось додатково зробити, що буде направлене на послаблення кацапонечисті, я би з радістю прийняв запрошення.

А якщо людина стверджує, що Україна для нього понад усе, но робити на благо країни буде виключно вибірково, то вибач, я не вірю цій людині
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Я і сказав- ти маєш лише ненависть. А вона може лише руйнувати. На відміну від тебе я- будівельник. І за професією, і за своїми переконаннями.
І на останок- міняйся. Бо ненависть може лише зруйнувати нашу Україну.
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"В то время, когда Украина проходит тяжелые испытания, выпавшие на ее долю, только единство народа позволит их достойно пройти. Украина миролюбивая держава, и не мы нападали на Россию, а наоборот. А Христова вера заключается не в том, чтобы захватывать чужое, а в том, чтобы жить в мире и единстве. Поэтому сейчас мы как никогда должны объединиться в один народ", - сказал Филарет.Источник: https://censor.net.ua/n449518
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Петей приказано акцентировать внимание на "открывали огонь в ответ". А то неуютно шооладному пораженцу.
П.С. Турчинову опять придется влезать в камуфляж и показывать на полигонах разные игрушки и прибамбахи. "Ух мы их высокоточными ракетами, ударными беспилотниками и термобарическими боеприпасами... В следующей жизни..."
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Тобі не подобається, що наші відкривають вогонь у відповідь і розроблюють нове озброєння- а чому?
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Начитался я тут всякого. Мне показалось, по некоторым косвенным признакам, что в Украине некоторая часть граждан, не любит, другую часть граждан. Причём эти части, примерно равны по численности.
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Знакомые нотки из-за поребрика.В Украине все нормально.Рождается гражданское общество.А вам кацапам тут уже ничего не нвыгорит.Вопреки вам и армия есть и порядок наведем и когда патриоты прийдут во власть ожидайте новую партию "граждан".Отправите их тундру осваивать.
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Я скажу тебе больше - в США тоже общество расколото, голосуют поровну с перевесом в 2 миллиона. Правда в конгрессе и сенате работают как единая команда. В Европе так же. И только в Рашке всегда 86-процентное адабрямс.
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Я представил себе, такую картину. .Иду я по России с рюкзаком в Кавказе в горах. Встречаю, на тропе, группку спортсменов туристов. И я уверен, что мы с ними, последней коркой хлеба поделимся. А, вот если встречу туристов в Карпатах, то они начнут спрашивать, ты Хунтист, Сепаратист, или Федералист? Или ещё кто? Нет уж! Пусть, оно сначала родится, это гражданское общество, потом, соски, памперсы, а когда уже повзрослеет, то тогда и поеду в Карпаты. В следующей жизни. Лет через 300.
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Это потому что вы рассиянин и не надо лишних тайн...
Например меня,да и любого украинца,никто в Карпатах ни о чем подобном расспрашивать не станет,потому что я украинский язык знаю.
И да. А скажите ка, во Львове вам тоже было бы страшно?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа сутки потерь нет. Зафиксировано 19 обстрелов, - штаб
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