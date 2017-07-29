 В медицине не хватает автомобилей, не хватает людей. Но Сирия нам нужнее сегодня, чем заработные платы, - депутат Госдумы РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире "Эхо Москвы".
27 июля, в эфире радиостанции он сказал, что несколько лет назад здравоохранению выделили большие деньги на модернизацию, но еще рано давать оценку ее результатам. Депутат фракции "Единая Россия" подчеркнул, что считает нелогичным каждый год выделять огромные деньги на медицину. И несмотря на небольшие зарплаты врачей, сейчас необходимо вкладываться в военную операцию в Сирии:
Да, не хватает автомобилей, да не хватает людей, которые работают на этой скорой помощи, да - это очень тяжкий труд. Плата, скажем так, не отвечает тем моральным и физическим затратам, которые на себе несут врачи. Я абсолютно с вами согласен, для этого делается всё возможное. Сирия нам, наверное, нужнее сегодня, чем заработные платы. Но мы должны понимать, зачем мы ведем войну в Сирии, зачем нам Средиземное море, то есть какие угрозы таят корабли, которые могут зайти в Средиземное море, имея крылатые ракеты. Выбрал Сирию - да простят меня врачи.
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...и мы не знали б, шоб она тут не терлася
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Бригада на фронті з перших днів російської агресії на Донбасі. У п'ятницю, 28 липня, "24" повернулась до дому на Львівщину із зони АТО.
Ще кілька тижні тому бійці утримували фронт в районі Попасної. Сьогодні ж у повному складі повернулись додому аби відсвяткувати 99 річницю створення.
Не бракує у бригаді прекрасної половини. Понад 300 дівчат служать разом з бійцями, в тому числі в зоні АТО.
ЇЇ називають легендарною та залізною. Історія підрозділу сягає часів громадянської війни в Російській імперії. Бойовий шлях сучасної "двадцять четвірки" почався з перших днів російської агресії проти України. Бійці бригади звільняли Слов'янськ, Сіверськ, Лисичанськ і перші стримували натиск регулярних військ Російської Федерації.
Весь особовий склад йде у відпустку. Через тридцять днів зберемося для того, щоб вийти на полігон. Протягом трьох місяців ми будемо відновлювати свої навички. І десь наприкінці року знову поїдемо для виконання бойових завдань в зону АТО,
- зазначив командир 24 бригади Анатолій Шевченко.
За час війни на Донбасі 105 бійців бригади загинули та більше півтисячі отримали поранення. Майже сотня бійців отримали відзнаки за службу.ВІДЕО http://24tv.ua/povernulisya_dodomu_24_brigadu_vidpravili_na_rotatsiyu_n846740
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кацапы - вы омерзительны , вы это заслужили !
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...ты у подъезда, на подворье, на опушке кого нить на шухере поставил?
...чай отберут мышку, у борзоты залесской
...шо ты тут тыняешся, шо, на рунете воздуху не фатаить?
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и чем глубже єто жадное и глупое существо увязнет в Сирии, тем лучше
всему свое время
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Высказывания писатели и ученных о России.
«Она [Россия] представляет собою ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр - не человек; страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками: Ваньками, Стешками, Васьками, Палашками; страны, где, наконец, нет, не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей». -- В. Г. Белинский, литературный критик (1811 - 1848 гг.)
«Тяжелый русский дух, нечем дышать и нельзя лететь». - А. Блок
«Московия - русь тайги, монгольская, дикая, звериная». (Muscovy - the Russia of taiga, Mongolic, wild, bestial.) - Алексей Толстой
"Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." (They are not people, they are boors, villains, wild hordes of murderers and miscreants.) - Михаил Булгаков
"Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость". (The most important trait of the success of the Russian people is their sadistic brutality.) - Максим Горький
«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». (A Russian is the greatest and the cheekiest of all liars in the world.) - Иван Тургенев
«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения». (People who roam across Europe in search of what to destroy and obliterate, only for the sake of gratification.) - Федор Достоевский
«Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества» - И.С. Шмелёв.
"Ах, как тяжело, как невыносимо тяжело порою жить в России, в этой вонючей среде грязи, пошлости, лжи, обманов, злоупотреблений, добрых малых мерзавцев, хлебосолов-взяточников, гостеприимных плутов - отцов и благодетелей взяточников!" - Иван Аксаков, из письма к родным.
"В душе каждого русского, в отличие от европейца, живет хитрое злобное животное". - Карл Густав Юнг в одном из интервью.
«Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами». - Aкaдeмик Павлов. О русском уме. 1932 год.
«Народ, что ненавидит волю, обожает рабство, любит цепи на своих руках и ногах, грязный физически и морально...готовый в любой момент угнетать все и вся». (The people who hate freedom, adore enslavement, love handcuffs and who are filthy morally and physically, ready to oppress everyone and everything.) - Иван Шмелевhttp://trip-trial.blogspot.com/2014/03/Citaty-i-aforizmy-o-russkih.html
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...кто не следит тот не украинец, я первый раз слышу и шо я вже не настоящий? Шоб услашать, нужно шоб кт ото сказал.
...не ну теперь шоб стать настоящим я инфу таки нарою, ну а следить... поглядим
...ты ж не забывай, один сит в тырнете 25 часов, кому то 25 минут в сутки за счастье
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...польское к примеру
...ты то с какого? Судя по речам твоим с кремлевской точки зрения, ты жидобандеровец какой то
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Игорь Сухарёв депутат от Оренбургской области. Свою работу начинал в детской колонии.
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Бывшая Югославия - Хорватия в НАТО, Черногория в НАТО, Словения в НАТО.
На очереди - Македония, Босния, Грузия, Украина.
Это определённо победа кремля. Враг в Средиземном море не пройдёт. Накатим за дидоф.
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Один из источников BuzzFeed в разведке рассказал , что Лесин «был забит до смерти», другой источник уточнил, что экс-министра убили бейсбольной битой. Два источника утверждают, что ФБР получило доказательство и допросило свидетелей, подтвердив, что смерть Лесина была насильственной. Один из собеседников приводит слова своего коллеги, который расследовал дело, и в январе 2016 года сказал, что Лесин был убит.
Издание также пишет со ссылкой на источник, знакомый с данными медэкспертизы, что у Лесина были сломаны ребра, и ранее эта деталь не была известна. Лесин был найден мертвым в отеле в центре Вашингтона. По словам собеседников издания, там он должен был рассказать Минюсту США о том, как устроена «машина пропаганды» Russia Today.
За отель, по данным BuzzFeed, заплатило американское ведомство, которое «вело какое-то расследование о RT». Разговор с министерством был запланирован на следующий день после смерти Лесина, добавил источник
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Переведи уже, а?
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ПАНИМЄ?
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Ну вон Сирия крайняя справа. Зашли американцы в Средиземное море, ударили по аэродромам Асада и что путинское РСФСР сделало в ответ ? Ничего.
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Аминь.
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Чого ти хотів добитися?
Зворотнє питання до тебе. - Переведи по-чудски слово ПРИВЕТ!
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Аноніст Валєра вже давно мокшу ерзяє.
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кому ета козломордая быдлота нужна?
сирийцы нужны бо сестры, немого иранцев для метро, все северные карейцы безусловно нужны,
а кацапня?
та кому она упала?
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Хай молятся...
А вот Сирия сама себя не разбомбит!
Панимать надо...
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