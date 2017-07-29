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Все про:Госдума (981) Сирия (2490)

 В медицине не хватает автомобилей, не хватает людей. Но Сирия нам нужнее сегодня, чем заработные платы, - депутат Госдумы РФ

сирия

Депутат Госдумы Игорь Сухарев считает, что сейчас тратить деньги на войну в Сирии важнее, чем на зарплату врачам

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире "Эхо Москвы".

27 июля, в эфире радиостанции он сказал, что несколько лет назад здравоохранению выделили большие деньги на модернизацию, но еще рано давать оценку ее результатам. Депутат фракции "Единая Россия" подчеркнул, что считает нелогичным каждый год выделять огромные деньги на медицину. И несмотря на небольшие зарплаты врачей, сейчас необходимо вкладываться в военную операцию в Сирии:

Да, не хватает автомобилей, да не хватает людей, которые работают на этой скорой помощи, да - это очень тяжкий труд. Плата, скажем так, не отвечает тем моральным и физическим затратам, которые на себе несут врачи. Я абсолютно с вами согласен, для этого делается всё возможное. Сирия нам, наверное, нужнее сегодня, чем заработные платы. Но мы должны понимать, зачем мы ведем войну в Сирии, зачем нам Средиземное море, то есть какие угрозы таят корабли, которые могут зайти в Средиземное море, имея крылатые ракеты. Выбрал Сирию - да простят меня врачи.

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Игорю Сухареву нужно будет позже, после всего, медальку Госдепа США выдать за развал РФ))
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Как ни кацап, так обязательно какая-то чудь.))))
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Это не простое быдло, а имперский синдром русского мира. Лечится это лишением жизни и не иначе.
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Между рабом в тамбуре и рабовладельцем в госдуре есть разница, а так мне чхать на вашу россию.
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Бля как над ватой кацапская власть изощренно издевается, прелесть просто
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...та нихера она не издевается, она про неё и знать не знает
...и мы не знали б, шоб она тут не терлася
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Зачем их лечить? Все равно, ведь сдохнут. Или в Сирии, или в Украине, или просто дома от боярышника
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Так может рассиянам в Сирию податься,будет уважение и почёт... Нефть для хуйла важнее здоровья нации
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24 бригада із зони Антитерористичної операції у повному складі повернулась до рідного Яворова.
Бригада на фронті з перших днів російської агресії на Донбасі. У п'ятницю, 28 липня, "24" повернулась до дому на Львівщину із зони АТО.
Ще кілька тижні тому бійці утримували фронт в районі Попасної. Сьогодні ж у повному складі повернулись додому аби відсвяткувати 99 річницю створення.
Не бракує у бригаді прекрасної половини. Понад 300 дівчат служать разом з бійцями, в тому числі в зоні АТО.
ЇЇ називають легендарною та залізною. Історія підрозділу сягає часів громадянської війни в Російській імперії. Бойовий шлях сучасної "двадцять четвірки" почався з перших днів російської агресії проти України. Бійці бригади звільняли Слов'янськ, Сіверськ, Лисичанськ і перші стримували натиск регулярних військ Російської Федерації.
Весь особовий склад йде у відпустку. Через тридцять днів зберемося для того, щоб вийти на полігон. Протягом трьох місяців ми будемо відновлювати свої навички. І десь наприкінці року знову поїдемо для виконання бойових завдань в зону АТО,
- зазначив командир 24 бригади Анатолій Шевченко.
За час війни на Донбасі 105 бійців бригади загинули та більше півтисячі отримали поранення. Майже сотня бійців отримали відзнаки за службу.ВІДЕО http://24tv.ua/povernulisya_dodomu_24_brigadu_vidpravili_na_rotatsiyu_n846740
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Кто-нибудь знает , какая зряплата у этого кислобздящего ? (продолжение темы - "денег нет , но вы держитесь).
кацапы - вы омерзительны , вы это заслужили !
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...алё, гараж...
...ты у подъезда, на подворье, на опушке кого нить на шухере поставил?
...чай отберут мышку, у борзоты залесской
...шо ты тут тыняешся, шо, на рунете воздуху не фатаить?
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"чтоби виманить из берлоги медведя, нужно много много меда"
и чем глубже єто жадное и глупое существо увязнет в Сирии, тем лучше
всему свое время
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...пока жирный отощаить, худого черви доедят
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Высказывания писатели и ученных о России.
«Она [Россия] представляет собою ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр - не человек; страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками: Ваньками, Стешками, Васьками, Палашками; страны, где, наконец, нет, не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей». -- В. Г. Белинский, литературный критик (1811 - 1848 гг.)
«Тяжелый русский дух, нечем дышать и нельзя лететь». - А. Блок
«Московия - русь тайги, монгольская, дикая, звериная». (Muscovy - the Russia of taiga, Mongolic, wild, bestial.) - Алексей Толстой
"Не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев." (They are not people, they are boors, villains, wild hordes of murderers and miscreants.) - Михаил Булгаков
"Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость". (The most important trait of the success of the Russian people is their sadistic brutality.) - Максим Горький
«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». (A Russian is the greatest and the cheekiest of all liars in the world.) - Иван Тургенев
«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения». (People who roam across Europe in search of what to destroy and obliterate, only for the sake of gratification.) - Федор Достоевский

«Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества» - И.С. Шмелёв.
"Ах, как тяжело, как невыносимо тяжело порою жить в России, в этой вонючей среде грязи, пошлости, лжи, обманов, злоупотреблений, добрых малых мерзавцев, хлебосолов-взяточников, гостеприимных плутов - отцов и благодетелей взяточников!" - Иван Аксаков, из письма к родным.
"В душе каждого русского, в отличие от европейца, живет хитрое злобное животное". - Карл Густав Юнг в одном из интервью.
«Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами». - Aкaдeмик Павлов. О русском уме. 1932 год.
«Народ, что ненавидит волю, обожает рабство, любит цепи на своих руках и ногах, грязный физически и морально...готовый в любой момент угнетать все и вся». (The people who hate freedom, adore enslavement, love handcuffs and who are filthy morally and physically, ready to oppress everyone and everything.) - Иван Шмелевhttp://trip-trial.blogspot.com/2014/03/Citaty-i-aforizmy-o-russkih.html
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сначала встречный вопрос - а шо такое "настоящий украинец" ?
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Валеру. Развёл как то ватников постановочной фейковой информацией о своём пленении в Лугандонии.
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Настоящий украинец тот, кто не общается с настоящими русскими. Ну разве может общение чез прицел оружия.
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...ты так не возбуждайся
...кто не следит тот не украинец, я первый раз слышу и шо я вже не настоящий? Шоб услашать, нужно шоб кт ото сказал.
...не ну теперь шоб стать настоящим я инфу таки нарою, ну а следить... поглядим
...ты ж не забывай, один сит в тырнете 25 часов, кому то 25 минут в сутки за счастье
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...залесий многа!
...польское к примеру
...ты то с какого? Судя по речам твоим с кремлевской точки зрения, ты жидобандеровец какой то
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Из рубрики "Диды заградотрядили".
Игорь Сухарёв депутат от Оренбургской области. Свою работу начинал в детской колонии.

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ну дык это ж раисся - одна половина сидит/будет сидеть, другая - охраняет/будет охранять
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Мне нравится как он заливает ватникам про стратегическое средиземное море, при том что Эстония уже в НАТО, Латвия в НАТО, Литва в НАТО. (это бывший СССР). Теперь из бывшего восточного блока. Албания некогда партнёр СССР в НАТО, Венгрия в НАТО, Болгария в НАТО, Румыния в НАТО, Польша в НАТО, Чехия в НАТО, Словакия в НАТО.
Бывшая Югославия - Хорватия в НАТО, Черногория в НАТО, Словения в НАТО.
На очереди - Македония, Босния, Грузия, Украина.

Это определённо победа кремля. Враг в Средиземном море не пройдёт. Накатим за дидоф.
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Бывший российский министр печати Михаил Лесин, о смерти которого в США стало известно в ноябре 2015 года, был забит до смерти, пишет издание BuzzFeed со ссылкой на двоих агентов ФБР и служащего разведки, которым о ходе следствия рассказали коллеги. Официальная версия американской прокуратуры - Лесин умер в результате несчастного случая.

Один из источников BuzzFeed в разведке рассказал , что Лесин «был забит до смерти», другой источник уточнил, что экс-министра убили бейсбольной битой. Два источника утверждают, что ФБР получило доказательство и допросило свидетелей, подтвердив, что смерть Лесина была насильственной. Один из собеседников приводит слова своего коллеги, который расследовал дело, и в январе 2016 года сказал, что Лесин был убит.
Издание также пишет со ссылкой на источник, знакомый с данными медэкспертизы, что у Лесина были сломаны ребра, и ранее эта деталь не была известна. Лесин был найден мертвым в отеле в центре Вашингтона. По словам собеседников издания, там он должен был рассказать Минюсту США о том, как устроена «машина пропаганды» Russia Today.
За отель, по данным BuzzFeed, заплатило американское ведомство, которое «вело какое-то расследование о RT». Разговор с министерством был запланирован на следующий день после смерти Лесина, добавил источник
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В медицине не хватает автомобилей, не хватает людей. Но Сирия нам нужнее сегодня, чем заработные платы, - депутат Госдумы РФ - Цензор.НЕТ 1467 Чудь Залесья и все-таки. - Как по-чудски сказать - ПРИВЕТ?

Переведи уже, а?
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Русин, оглобле - це і є українець - і ніщо інше.
ПАНИМЄ?
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"Но мы должны понимать, зачем мы ведем войну в Сирии, зачем нам Средиземное море, то есть какие угрозы таят корабли, которые могут зайти в Средиземное море, имея крылатые ракеты".
Ну вон Сирия крайняя справа. Зашли американцы в Средиземное море, ударили по аэродромам Асада и что путинское РСФСР сделало в ответ ? Ничего.

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Пути кацапские исповедимы. А менно: война, а потом сырая земля.
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Взагалі-то я русин. До чого це питання?
Чого ти хотів добитися?
Зворотнє питання до тебе. - Переведи по-чудски слово ПРИВЕТ!
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Якщо тобі відповідають питанням, то це є ознакою відомої нації. А "прівєт" перекласти неможливо, бо це діагноз росіян.
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Алі, ви зверніть увагу на цю хамлюгу недороблену. - Як тваринка себе поводить, коли її за гриву вхопили.
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Воно нетверезе, тому просто не відповідайте.
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Ти добре чуєш чудь недороблена?
Аноніст Валєра вже давно мокшу ерзяє.
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все правильно.
кому ета козломордая быдлота нужна?
сирийцы нужны бо сестры, немого иранцев для метро, все северные карейцы безусловно нужны,
а кацапня?
та кому она упала?
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Зачем ты кричишь ? Парень ушёл из армии. Выпал из фронтовых новостей. Не каждый должен за ним следить.
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К кацапам отношение как к тараканам. Ну разве можно эту заразу ненавидеть? Даже не презрение! Просто зараза. Какое то чувство гадливости. Это даже не суицидальное поведение. Суицид ведь бывает только двух типов - либо альтруистический либо эгоистический. Но кацапы судя по всему внедрили массовый нарциссический. Какая то параноидально-шизофреническая агония здравого смысла на всех уровнях страны. Даже мне, атеисту, понятно что "когда Бог хочет наказать, то лишает разума."
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Не стирайте його. Цікаво ж на тварин подивитися.
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Так а наху(зачем) ватофауне врачи?
Хай молятся...
А вот Сирия сама себя не разбомбит!
Панимать надо...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ медицине не хватает автомобилей, не хватает людей. Но Сирия нам нужнее сегодня, чем заработные платы, - депутат Госдумы РФ
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