 "У меня нет заместителя", - глава "Цивільного корпусу "Азов" Кравченко о задержании за вымогательство "своего заместителя"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Кравченко отметил: "Уважаемый господин Юрий! Я - руководитель "Цивільного корпуса "Азов". К сожалению, иметь заместителя мне не положено по штатному расписанию, справляюсь самостоятельно.
Это легко выяснить - наш устав в открытом доступе.
И исходя из того, что этот несложный факт вы установили неправильно, все остальные обстоятельства дела вызывают серьезные вопросы даже у посторонних людей. Похоже, избирательная кампания началась".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о задержании трех вымогателей. Одним из которых якобы был заместитель главы "Цивільного корпуса "Азов". По его информации в деле был замешан замглавы МВД Вадим Троян.
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