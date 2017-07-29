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Все про:вымогательство (316) Луценко (7062) Троян (191) Азов (203)

 "У меня нет заместителя", - глава "Цивільного корпусу "Азов" Кравченко о задержании за вымогательство "своего заместителя"

Глава "Цивільного корпуса "Азов" Назар Кравченко, обращаясь к Генпрокурору, заявил, что у него нет заместителя, о котором говорил Луценко, когда обнародовал подробности дела о вымогателях, где фигурировало имя заместителя министра МВД Вадима Трояна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Кравченко отметил: "Уважаемый господин Юрий! Я - руководитель "Цивільного корпуса "Азов". К сожалению, иметь заместителя мне не положено по штатному расписанию, справляюсь самостоятельно.

Это легко выяснить - наш устав в открытом доступе.

И исходя из того, что этот несложный факт вы установили неправильно, все остальные обстоятельства дела вызывают серьезные вопросы даже у посторонних людей. Похоже, избирательная кампания началась".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о задержании трех вымогателей. Одним из которых якобы был заместитель главы "Цивільного корпуса "Азов". По его информации в деле был замешан замглавы МВД Вадим Троян.


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Він звільнився в 2016-му.... ми навіть знаємо звідки "мєтодічкі"
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Юра юридическое не в университете получал, потому учить его не надо!
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Забыл добавить, что Бржезинский в прошлом году уволился
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Мало того, что Аваков там им бабла заливает немерено, так они еще и на стороне решили денюжку "подзаработать". Но эти клоуны будут первые, кто будет волать про кровавого барыгу-диктатора Порошенка и ужасную коррупцию в стране
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завтра станет известно, что Траян никогда не работал в МВД
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Власть погрязла в этих бесконечных драчках, взаимных обвинениях, зашкаливающем уровне коррупции, воровства и мародерства. Когда это закончится?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"У меня нет заместителя", - глава "Цивільного корпусу "Азов" Кравченко о задержании за вымогательство "своего заместителя"
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