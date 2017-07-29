 Трамп уволил Прибуса с должности главы аппарата Белого дома и назначил на это место генерала Келли

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом американский лидер написал в своем твиттере.
"Я с радостью сообщаю вам о том, что только что назначил генерала Джона Келли главой аппарата Белого дома", - написал Трамп.
По его словам, Келли является "великим американцем и великим лидером". Трамп также отметил заслуги Келли на его текущем посту министра внутренней безопасности страны.
Прибус начала работу в должности главы аппарата Белого дома всего полгода назад. Как писало издание Politico, Прибус оказался в тяжелом положении после ухода в отставку одного из своих людей в администрации - Шона Спайсера - с поста пресс-секретаря Белого дома.
Тогда издание отмечало, что на должность Прибуса рассматриваются сразу несколько кандидатов. Источники, близкие к Прибусу, говорили, что он планировал завершить этот год в должности главы аппарата Белого дома.
21 июля в пресс-службе Белого дома произошли изменения: новым главой департамента по коммуникациям Белого дома был назначен Энтони Скарамуччи, а Сара Хакаби Сандерс - новым пресс-секретарем.
Так, Скарамуччи в общении с журналистом The New Yorker грубо критиковал своих коллег. Например, он назвал Прибуса "чертовым параноидальным шизофреником" и отметил, что тот "скоро отправится в отставку".
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не прошло и 2х недель, как пресс-секретарь ушел.
а теперь и глава аппарата.
и это как бы одни из самых приближенных к презу людей в его команде...
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Головнокомандувач виявився банальним боягузом, - Саакашвілі
Головнокомандувач виявився банальним боягузом. Цей заляканий клептократ крадькома забрав у мене громадянство. Не тільки поважати їх неможливо, але і боятися їх не потрібно!
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