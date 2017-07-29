EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 За рубежом
  1246  13
Материалы по теме:
Все про:США (13072) Трамп (1285)

 Трамп уволил Прибуса с должности главы аппарата Белого дома и назначил на это место генерала Келли

трамп

Президент США Дональд Трамп уволил Райнса Прибуса с поста главы аппарата Белого дома и поставил на этот пост министра внутренней безопасности США Джона Келли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом американский лидер написал в своем твиттере.

"Я с радостью сообщаю вам о том, что только что назначил генерала Джона Келли главой аппарата Белого дома", - написал Трамп.

По его словам, Келли является "великим американцем и великим лидером". Трамп также отметил заслуги Келли на его текущем посту министра внутренней безопасности страны.

Также читайте: Новым пресс-секретарем Трампа станет Сара Сандерс

Прибус начала работу в должности главы аппарата Белого дома всего полгода назад. Как писало издание Politico, Прибус оказался в тяжелом положении после ухода в отставку одного из своих людей в администрации - Шона Спайсера - с поста пресс-секретаря Белого дома.

Тогда издание отмечало, что на должность Прибуса рассматриваются сразу несколько кандидатов. Источники, близкие к Прибусу, говорили, что он планировал завершить этот год в должности главы аппарата Белого дома.

Также читайте: Трампа-младшего и Манафорта допросят по делу о российском вмешательстве в президентские выборы в США

21 июля в пресс-службе Белого дома произошли изменения: новым главой департамента по коммуникациям Белого дома был назначен Энтони Скарамуччи, а Сара Хакаби Сандерс - новым пресс-секретарем.

Так, Скарамуччи в общении с журналистом The New Yorker грубо критиковал своих коллег. Например, он назвал Прибуса "чертовым параноидальным шизофреником" и отметил, что тот "скоро отправится в отставку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я никуда не ухожу", - Тиллерсон опроверг сообщения о своей отставке
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Когда он уже наиграется и сформирует свою команду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ему нравится переставлять пешки,хотя сам не умеет играть в шахматы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Его любимая фраза - вы уволены . так шо его прёт от этого .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Джон Келли в 2003 году в должности заместителя командира 1-й дивизии морской пехоты Джеймса Мэттиса вошёл в Ирак, отвечая за организацию продвижения полковых боевых групп через иракские позиции. После взятия Багдада был отправлен дальше на север в составе группы специального назначения "Триполи" с задачей пленения старших офицеров иракской армии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
шота там у трампушки не клеится.
не прошло и 2х недель, как пресс-секретарь ушел.
а теперь и глава аппарата.
и это как бы одни из самых приближенных к презу людей в его команде...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это значит шо менеджер из него никакой. Возможно люди из его команды просто разочаровались в нём, а сам Трамп по прежнему винит во всех бедах своё окружение. Впрочем как и американскую прессу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Республиканцы заполняют пробелы в формировании команды по развалу Кислодрыщенска
 показать весь комментарий
Ответить
 
Немного не в тему,но всё же.пусть поросята на меня не обижаются

Трамп уволил Прибуса с должности главы аппарата Белого дома и назначил на это место генерала Келли - Цензор.НЕТ 4051
Головнокомандувач виявився банальним боягузом, - Саакашвілі

Головнокомандувач виявився банальним боягузом. Цей заляканий клептократ крадькома забрав у мене громадянство. Не тільки поважати їх неможливо, але і боятися їх не потрібно!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп уволил Прибуса с должности главы аппарата Белого дома и назначил на это место генерала Келли
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти