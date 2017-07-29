 КНДР запустила еще одну баллистическую ракету

Об этом сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Ракета была запущена в 23:41 по северокорейскому времени (15:41 по Гринвичу) из провинции Чагандо на севере страны, сообщает южнокорейское агентство Йонхап. Президент Южной Кореи Мун Джэин созвал экстренное заседание совета безопасности.
По словам главного секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, нынешняя ракета летела около 45 минут - дольше, чем МБР, протестированная ранее. Суга сообщил, что она упала в море в исключительной экономической зоне Японии, но не в территориальных водах страны.
Предыдущее испытание северокорейской баллистической ракеты прошло 4 июля.
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Откуда такие дибилы берутся?.. Хотя все северокорейцы, как видим, застряли в дремучем совке образца сталинизма 40-50 годов прошлого века.
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Во сколько лет кадыров убил первого рсукого?
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Мокша, за Урал пиздуй нах, под китайское управление. Если луноликие еще захотят вами управлять, а не сразу в биотопливо переработать.
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Во сколько лет кадыров убил первого рсукого?
Ты час назад веселее был, а сейчас вообще - говно.
Так шо забираем твой ошейник с жетоном и берем на твое место другую мокшанскую еб@н@шку.
Трудись, шлюха. Выходной не для тебя.
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___МОРДВЕ БИЦА|____|
_|____| ГАЛАВОЙ |____|___
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Житель нищего города #Сасово зарезал жену с детьми и покончил с собой
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Охуительно.
И побежали совковые ватные бляди, мыча и виляя унылыми задницами, в светлое будущее.
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Иди, не капризничай. Школьные ярмарки уже открылись, купи себе карандаш и резинку.
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