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Все про:КНДР (228) оружие (4029) ракеты (537) запуск (10)

 КНДР запустила еще одну баллистическую ракету

армия учения кндр

Северная Корея провела еще один запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Об этом сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Ракета была запущена в 23:41 по северокорейскому времени (15:41 по Гринвичу) из провинции Чагандо на севере страны, сообщает южнокорейское агентство Йонхап. Президент Южной Кореи Мун Джэин созвал экстренное заседание совета безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о пуске КНДР баллистической ракеты: Этому парню нечем больше заняться? Может Китай покончит с этой бессмыслицей раз и навсегда

По словам главного секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, нынешняя ракета летела около 45 минут - дольше, чем МБР, протестированная ранее. Суга сообщил, что она упала в море в исключительной экономической зоне Японии, но не в территориальных водах страны.

Предыдущее испытание северокорейской баллистической ракеты прошло 4 июля.

Также читайте: Россия отказывается признать в заявлении Совбеза ООН северокорейскую ракету "межконтинентальной баллистической", - СМИ



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Любимый вождь северокорейцев Ким Чен Ын...
Откуда такие дибилы берутся?.. Хотя все северокорейцы, как видим, застряли в дремучем совке образца сталинизма 40-50 годов прошлого века.
КНДР запустила еще одну баллистическую ракету - Цензор.НЕТ 8473
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а в африке еще не все из каменного века вышли и что ?
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Люди не видели другой жизни. Их растили рабами для правящей верхушки. Но это конечно не значит, что в случае войны их будут жалеть. Перевоспитание северокорейцев займёт лет 50 как минимум, при условии полного доступа граждан за границу. Тут ситуация примерно как с японцами, только более запущенная. Японца молились на императора и как никак знали о чести поболее многих.
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С учетом валяющейся поверх окопа щепы -нарубили дров, заправили ракету и запустили.
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Ага! Пол Кореи держало рогатку, а вторая половина натягивала...
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Президент Южной Кореи Мун Джэин созвал экстренное заседание совета безопасности - выразить глубокую озабоченность? хе-хе
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На Тюменской области мужчина убил жену и её родственника, а затем покончил с собой
http://72.ru/text/newsline/322068822700032.html
Под Ростовом жестоко изнасиловали и убили 10-летнюю девочку
https://goo.gl/9Bfp5B
На Воронеже на глазах у ребёнка #пьяный #ветеран зарезал его отца
https://goo.gl/g7ACm4
Студент до смерти забил кулаками младенца под Волгоградом
https://goo.gl/Z3BYmB
На Пидербурге подростки до смерти забили мужчину и женщину лопатой, кирпичом и ногами
http://www.rosbalt.ru/piter/2017/07/20/1632127.html
На Пидербурге сын задушил мать и сжёг её тело в мусорном баке
https://goo.gl/NmK15B
На Орехово-Зуеве дачник выпустил десять пуль в соседа и покончил с собой
https://life.ru/1029723
Два человека скончались и один ранен после того, как под Иркутском 62-летний мужчина расстрелял их из охотничьего карабина
https://nation-news.ru/285465-pensioner-s-karabinom-rasstre…
На Башкирии женщина убила собутыльника и сожгла его труп
https://goo.gl/qj3z3c
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при чём тут эти ссылки , если тема про северную корею .ракету
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Мокша, это чтобы ты был в курсе о том, что происходит на твоей родине. )))

Во сколько лет кадыров убил первого рсукого?
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Вообще то тема про северную корею , ракеты и дальность их полёта .
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ты чего родину бросил ? за евродолларами поехал ?
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Блядина саратовская, тебя тапком надо переебать, пока ты по стенке ползешь, потому что насекомые в общество Европы точно не входят.
Мокша, за Урал пиздуй нах, под китайское управление. Если луноликие еще захотят вами управлять, а не сразу в биотопливо переработать.
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Мокша, так кто начал вторую мировую войну?
Во сколько лет кадыров убил первого рсукого?

Ты час назад веселее был, а сейчас вообще - говно.
Так шо забираем твой ошейник с жетоном и берем на твое место другую мокшанскую еб@н@шку.
Трудись, шлюха. Выходной не для тебя.
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Да ты час назад вроде трезвее был . Бросай пить . а то печень рассыпется .
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В каком году Македонский победил французов ? знаток истории
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Ты информационная мокшанская попрошайка, а я тебя на фую вертел. Довертел и выкинул.
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простых вещей не знаешь .
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Всё верно. Тема про Северную Корею. Которую во всём мире ставят рядом с россией. А посему. ничего нет удивительного если в этой теме всплывёт про скрепы. Ведь это новости про одних и тех же.
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Та им покуй,кто тех кацапов считает вообще?
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Не рекомендував би я кацапам далі перти в Україну

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это всего лишь опытные образцы, а не вооружение, поступающее в армию
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Вроде как на Солнце ночью высаживались, а здесь 45 минут и в море-Технологии утрачены!!!
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В Пентагоне подтвердили, что баллистическая ракета из Северной Кореи пролетела 1000 километров
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«По нашей оценке, это была межконтинентальная баллистическая ракета, как мы и ожидали», - сообщил журналистам представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис.
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Ты чё токо шо с пентагона? или у тебя там родственники ?
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20-летний житель нищего г.#Чебоксары расчленил отца и порезал мать, после чего зарезался
https://goo.gl/w9MhrL
Житель нищего города #Сасово зарезал жену с детьми и покончил с собой
https://goo.gl/wxzmxR
На нищей Ульяновской области пьяный пенсионер зарезал жену из-за упреков в алкоголизме
https://goo.gl/AyQd9x
На нищем Брянске 37-летний мужчина превратил друга в живой факел
https://goo.gl/pNXtSG
Нищий альфонс, который заживо сжёг жену, 6 часов пытал мужчину кипятком а потом посадил на цепь в сарае.
https://life.ru/1029703
На нищей Самаре молодые люди избили друзей и сожгли их на костре
https://goo.gl/68wqWS
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иди уже спать, а то завтра хозяин на работе наругается и денег не даст , из за которых ты родину бросил .а то получится шо ты родину на шару бросил .
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Ты не думай, блядь ватная, шо на словах всех перехитрила. Хитрость придумали финикийцы за тысячи лет до основания Мошквы. Вас не отпустят, и вы не отшутитесь. Вас додавят. Аминь.
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Чушкан, лови и кайфуй косоглазая чума.
На нищей Астрахани женщина зарубила мужа топором
https://goo.gl/vByijP
На нищей Саратовской области синяк пришёл в гости и, набухавшись, уснул на кровати хозяина дома, из-за чего тот рассвирепел, заколол его отвёрткой, добил топором и закопал
https://politexpert.net/52683-zhitel-saratovskoi-oblasti-ub…
На нищем #Улан_Удэ #лишняя_хромосома погнала парочку устроить перепихон прямо на железной дороге, в итоге подоспевший поезд избавил бабу от головы
http://modscheats.ru/99848-v-ulan-ude-vo-vremya-seksa-na-zh…
На нищем #Забайкалье #онажемать пыталась убить свою полуторагодовалую дочь, нанеся ей несколько ударов молотком по голове и отправив её в кому
http://newstes.ru/…/v-zabaykale-molodaya-mat-pytalas-molotk…
На нищем посёлке #Горелово на юге нищего Санкт-Пидербурга мужчина провалился в канализационный люк и погиб https://life.ru/1027281
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зачем тебе россия если ты из Украины сбежал за деньгами ?
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Как тебе свинособаке с косыми глазами объяснить что ты свинособака?
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брата бросил , город родной днепр бросил . а всё деньги , деньги , деньги
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Мокша, ты про тот стёб с американцем? )

Охуительно.
И побежали совковые ватные бляди, мыча и виляя унылыми задницами, в светлое будущее.
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У меня родной город мокшква. Брата у меня никогда не было.
Иди, не капризничай. Школьные ярмарки уже открылись, купи себе карандаш и резинку.
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Обыкновенно - перестать говорить на свинособачьем зыке...
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Вельмi, таму, што цяжка вызначыць - хто да якога вiду належiць, слухаючы аргумэнты выключна на кацапскам...
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Тоді мені дуже цікаво як пан відрізняє українських ідіотів від російських.
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Па мову, бо руская мова адрознiваецца ад кацапскай наяунасьцю сэнсу i адсутнасьцi лаянкi.
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Операция называлась- беспощадное хуйло,ракета huilo-1
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Хочу прочитать на Цензоре только одну новость. Что Украина протестировала новую ракету . Полёт длился 45 минут. Упала в северное море ..........Точка . Следующие испытания через два часа . Цели ракеты и характеристики боезаряда неизвестны .....Уточнения по мере поступления новостей
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Та же САТАНА СС - 20 может нести боеголовки и ложные .....И делалась в Днепре....
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пора бомбить эту недострану. И масковию заодно...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКНДР запустила еще одну баллистическую ракету
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