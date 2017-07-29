 Пограничники не будут пропускать лиц с недействительным паспортом на территорию Украины, - спикер ГПСУ Слободян

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" заявил помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь службы Олег Слободян.
"Будем действовать в рамках закона. Если абстрагироваться от фамилий, то гражданин, у которого на руках есть недействителен паспорт, не имеет возможности пересечь границу Украины. Если человек лишается гражданства, его паспорт признается недействительным", - рассказал Слободян.
При этом он отметил, что в компетенцию Госпогранслужбы не входит задержание гражданина.
"У нас должно быть поручение на выполнение определенных процессуальных действий. Юридически это реализует подразделение Национальной полиции", - подчеркнул Слободян.
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Чтоб не создавали, кпсс получается.
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...дальновидный и не глупый карьерист как и хуйло промазал, не продается Михо
...кто кого предал и кто кого использовал, либо пытался, нужно еще подумать...
...хотя х.ли тут думвть, если уж моя жена разобралась...
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Он не сделал ничего.
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Кстати на сколько я понимаю, певичка про шоколадну дупу за 3 месяца до песенки из рук этой самой дупы орден принимало за мужество.
Это ж какая шизофрения должна быть у человека.
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А ты думал Петя всегда будет терпилой?
Странно что у этой дамочки еще лицо целое.
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Выходит не оправдал доверия
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Сын генпрокурора Юрия Чайки не может вылететь из Кишинева
Как стало известно "Ъ", молдавские власти не дают разрешение на вылет из Кишинева в Москву российского чартера, в котором находится группа российских бизнесменов и четверо представителей протокола вице-премьера Дмитрия Рогозина. «Насколько мне известно, по этой же причине не может взлететь самолет сына генпрокурора РФ, бизнесмена Игоря Чайки, прилетавшего в Кишинев на деловые переговоры»,- сообщил "Ъ" источник в аппарате правительства.
Он уточнил, что накануне ночью молдавские власти развернули группу российских офицеров, которые везли 75 комплектов медалей «За укрепление боевого содружества» миротворцам (всех трех государств).
Напомним, 28 июля был сорван визит в Молдавию вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина. Власти Румынии отказали в транзите пассажирскому самолету авиакомпании S7, в котором находилась российская делегация. Господин Рогозин планировал встретиться с молдавским президентом Игорем Додоном и принять участие в запланированных на 29 июля торжествах по случаю 25-летия миротворческой операции в Приднестровье.
Иван Сафронов
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Шел боцман по порту и тут ему на плечо сернула птичка... "Да разь#бись ты три#бическим про#бом манд#б#ядская ты пи#допро#бина, о#уевающая в собственном запи#дии, - воскликнул боцман и грязно выругался
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Ваші зрадойобскі вислови мені не імпонують.
Адью.
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будку уже построил? :D
ПыС. если он, пока что, президент Украины, это не дает ему повода творить хню, а тем более не делает его автоматически святым настолько, что его нельзя ненавидеть за то гавно, что он творит...
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Вы не хотите поговорить о безальтернативности и гешефтном мыролюбстве шыкаладного глаза?
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Это реально ПРАВДА.
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Так что Вы там поосторожнее!
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- А що? До сьогодні пропускали!!? Ну, блін, ви даєте! А я думаю, хто білизну з мотузки зкомуниздив.
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13 годин тому
Відео вчорашньої зачистки Вільшанського району Кіровоградської області від рейдерів і бандитів. Вільні селяни селища Доброго об'єдналися в боротьбі за свої права з Самооборона підприємців. Допоміг Внутрішній Корпус Батальйону Донбас.
"Істини" які розповідають нам по олігархічним каналам - "всі однакові", "ти ні на що не впливаєш", "нічого змінити не можна" - помилкові. Об'єднавшись вільні люди можуть відстояти свої права не дивлячись на спротив корумпованої системи!https://www.youtube.com/watch?v=U3kHlYlNSKE
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СПАСИБО ТЕБЕ ПЕТРО!
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Странно что с США он не орет с пеной у рта про шоколадных барыг.
Успокоился.
Даже на человека стал похож.
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Тут вопрос даже не в персоналии а в несправедливости
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Интересно, а в США за такой клипец не посадили бы за оскарбление президента?
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а выпускать?
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Шоколадна дупа - это перебор. И Надю туда же, если не успокоится.
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Если он герой не только словесно "давать агрессору по зубам" по 2 раза на неделю...Пускай скажет свое слово!
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Он должен кричать в ответ "Грузин - в жопе резин" - чтобы быть на одном уровне с Михо?
Как-то это не уровень президента.
А свою поддерку михо получил. 300 человек если было - и то хорошо.
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Головнокомандувач виявився банальним боягузом, - Саакашвілі
Головнокомандувач виявився банальним боягузом. Цей заляканий клептократ крадькома забрав у мене громадянство. Не тільки поважати їх неможливо, але і боятися їх не потрібно!
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Там и трупы были.
И о том как Иванишвили гражданства лишил.
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Только загранпаспорт раз в 10 лет вроде дают, а не при наступлении
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Что скажете, барыжные свиньи??!!
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