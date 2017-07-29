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Все про:Госпогранслужба (2920) гражданство (631) паспорт (620) пограничники (1307) Слободян (227)

 Пограничники не будут пропускать лиц с недействительным паспортом на территорию Украины, - спикер ГПСУ Слободян

слободян

Государственная пограничная служба не будет пропускать на территорию страны лиц с недействующим паспортом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Главкому" заявил помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь службы Олег Слободян.

"Будем действовать в рамках закона. Если абстрагироваться от фамилий, то гражданин, у которого на руках есть недействителен паспорт, не имеет возможности пересечь границу Украины. Если человек лишается гражданства, его паспорт признается недействительным", - рассказал Слободян.

При этом он отметил, что в компетенцию Госпогранслужбы не входит задержание гражданина.

"У нас должно быть поручение на выполнение определенных процессуальных действий. Юридически это реализует подразделение Национальной полиции", - подчеркнул Слободян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский паспорт Саакашвили еще действителен, но его могут депортировать в Грузию, - Найем
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а говорили "старый друг лучше новых двух "
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Давайте признаем: Порох - это Янукович, только из Винницы и владеющий английским языком, потому что любит чаще бывать в Европе, чем в рашке.

Чтоб не создавали, кпсс получается.
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Друзей не обзывают шоколадными барыгами и не запускают песенки про шоколадну дупу
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...друзей не приглашают в страну подарив гражданство и назначив на высокую должность для собственного пиара...

...дальновидный и не глупый карьерист как и хуйло промазал, не продается Михо
...кто кого предал и кто кого использовал, либо пытался, нужно еще подумать...
...хотя х.ли тут думвть, если уж моя жена разобралась...
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Его взяли чтобы он сделал из одесской ваты людей показав им пример, как можно жить правильно.
Он не сделал ничего.
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Шакаладный клоун никогда не был другом Михо!
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Тогда нехер было гражданство принимать.

Кстати на сколько я понимаю, певичка про шоколадну дупу за 3 месяца до песенки из рук этой самой дупы орден принимало за мужество.

Это ж какая шизофрения должна быть у человека.
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Нехер было твоему Педи киздеть, что Михо его друг и лучший губернатор! И кстати, почему это Педя принимает песню про шоколадную дупу на свой счёт? Его имя не упоминается.
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А ты клип не видел, не?

А ты думал Петя всегда будет терпилой?

Странно что у этой дамочки еще лицо целое.
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3 года ведете себя как свиньи и вдруг такие а нас за що?
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Вы последнюю передачу смотрели Михо на канале Зик?
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ну не порошенко ж саакашвили обзывал кукожопым грузином или еще как.
Выходит не оправдал доверия
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28.07.2017, 22:59



Сын генпрокурора Юрия Чайки не может вылететь из Кишинева
Как стало известно "Ъ", молдавские власти не дают разрешение на вылет из Кишинева в Москву российского чартера, в котором находится группа российских бизнесменов и четверо представителей протокола вице-премьера Дмитрия Рогозина. «Насколько мне известно, по этой же причине не может взлететь самолет сына генпрокурора РФ, бизнесмена Игоря Чайки, прилетавшего в Кишинев на деловые переговоры»,- сообщил "Ъ" источник в аппарате правительства.
Он уточнил, что накануне ночью молдавские власти развернули группу российских офицеров, которые везли 75 комплектов медалей «За укрепление боевого содружества» миротворцам (всех трех государств).
Напомним, 28 июля был сорван визит в Молдавию вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина. Власти Румынии отказали в транзите пассажирскому самолету авиакомпании S7, в котором находилась российская делегация. Господин Рогозин планировал встретиться с молдавским президентом Игорем Додоном и принять участие в запланированных на 29 июля торжествах по случаю 25-летия миротворческой операции в Приднестровье.
Иван Сафронов

Главные
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...призываю все аэропорты,морские и ж.д. вокзалы всего Мира запастись 100-летним запасом ссаных тряпок...
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начиная где-то со 100 уе. просроченность паспорта может быть проигнорирована.
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Барыга указ выдал.У него в советниках наверное одни кацапы.Утопить свой рейтинг в 2 процента такими мелочными подлянками надо еще суметь.Днищее
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Вот увидит приезжий кацап, после РосТВ зомбирования, такой маршрут и сердце станет)))

Пограничники не будут пропускать лиц с недействительным паспортом на территорию Украины, - спикер ГПСУ Слободян - Цензор.НЕТ 6286
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Значит так. В Украине ЕСТЬ Проезидент. Украина воюет. Воюет с Московией. ЛЮБАЯ ПАДЛА, КОТОРАЯ ПРОТИВ Президента - ЭТА падла против УКРАИНЫ.
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Røbin Hood - так с надрывом, как комиссары когда то - "Мой Вождь, Любая падла кто против..." Занятный сумасшедший..., добавлю его в друзья пожалуй - буду почитывать.., когда скучно..
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Ну шо? Начитался тут чуть ниже? А я думал, что Боцман - это фамилия
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Røbin Hood - ну да.., я так и подумал - он из буйных...Такие не устают... - может по клаве всю ночь стучать - "Всегда он лайн"... Видимо новенький...- Саша Крест скучный, - решили видимо подкинуть на Цензор вот такой типаж.... - Братцы, я революционный матрос!!! - Бей контру, кто против Ленина и Порошенко... Может и заведет кого то.., но вряд ли это..., хотя ветку оживит конечно
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Кароче вспомнился онегдот. А точнее , судя по лексикону соевого Больцмана, то быль.
Шел боцман по порту и тут ему на плечо сернула птичка... "Да разь#бись ты три#бическим про#бом манд#б#ядская ты пи#допро#бина, о#уевающая в собственном запи#дии, - воскликнул боцман и грязно выругался
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Гандонище ти, Пограничники не будут пропускать лиц с недействительным паспортом на территорию Украины, - спикер ГПСУ Слободян - Цензор.НЕТ 4633 Røbin Hood. Щоб тебе лизало, гімнюку, так, як свиня облизує свою сраку, кацапище. Урод.
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Пані Таня. Знаєте, слідкую за вами. Краще б ви мене не чіпали. Бо лише з поваги до вашої статі, як чоловік, не хотів би говорити поганих слів щодо вас.
Ваші зрадойобскі вислови мені не імпонують.
Адью.
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Вы Хам. Но вы не в подворотне, вот и ведите себя достойно, не кидаясь на форумчан.
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совсем мозги потерял?
будку уже построил? :D

ПыС. если он, пока что, президент Украины, это не дает ему повода творить хню, а тем более не делает его автоматически святым настолько, что его нельзя ненавидеть за то гавно, что он творит...
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во как шыкаладные прихвостни заворачивают.
Вы не хотите поговорить о безальтернативности и гешефтном мыролюбстве шыкаладного глаза?
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Спросил я однажды одного мордвина - в чем ты русский. Он по-секрету шепнул мне - ни в чем.
Это реально ПРАВДА.
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На Мишу рассчитан этот погранвысер. Какое же оно серливое и мстительное шоколадное лайно. Фу, гнида!
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Не совсем! В Вене, когда попивая кофеёк и любуясь видами города, Фирташ и удумал Педю посадить на президента.
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А знаете, что такое недействительный паспорт? - тот, в котором не вклеено фото в 25 и 40 лет...
Так что Вы там поосторожнее!
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"29.07.17 00:06 Пограничники не будут пропускать лиц с недействительным паспортом на территорию Украины, - спикер ГПСУ Слободян"

- А що? До сьогодні пропускали!!? Ну, блін, ви даєте! А я думаю, хто білизну з мотузки зкомуниздив.
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"Гумконвои" зато хуйловские они пропускают, шо аж гай шумит
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Лучше у Порошенко гражданство забрать и в Панаму накуй выгнать,а Саакашвилли оставить в Украине
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Штаб блокади торгівлі з окупантами
13 годин тому

Відео вчорашньої зачистки Вільшанського району Кіровоградської області від рейдерів і бандитів. Вільні селяни селища Доброго об'єдналися в боротьбі за свої права з Самооборона підприємців. Допоміг Внутрішній Корпус Батальйону Донбас.
"Істини" які розповідають нам по олігархічним каналам - "всі однакові", "ти ні на що не впливаєш", "нічого змінити не можна" - помилкові. Об'єднавшись вільні люди можуть відстояти свої права не дивлячись на спротив корумпованої системи!https://www.youtube.com/watch?v=U3kHlYlNSKE
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Ніхто не має права не пускати в Україну громадянина України. Інша річ - якщо якісь неточності в документі ,паспорті - то має бути ясна процедура вирішення такого питання. Через поліцію, за 3-5 днів максимум. Але Якщо особа має громадянство чи паспорт іншої країни - то автоматично має бути позбавлена громадянства України з усіма наслідками
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итак подитожим-вонючая сепарня,которая звала путина в Украину заезжает на раз,а Саакашвили,который является истинным патриотом Украины -не въездной...
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Теперь каждый, выесжающих из страны будет боятся...скорее всего он дома больше не увидит!
СПАСИБО ТЕБЕ ПЕТРО!
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Мелкий, мстительный человечек с помощью таких же мелких, мстительных человечков стал президентом, а решил, что барином и царем. Каким бы не был Михо, но это перебор.
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Барыги нет, шоколадная дупа был перебор для ТВ.
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Ну вам нет, а мне да.
Странно что с США он не орет с пеной у рта про шоколадных барыг.
Успокоился.
Даже на человека стал похож.
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В США не поймут его с пеной у рта. Не их формат, потому и изображает аристократа. Истеричность только на нашу публику срабатывает. Напомнить, как вся страна зомбировалась Савченко, прыгающей по клетке?
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Страна видела в ней женщину - заложника.
Тут вопрос даже не в персоналии а в несправедливости
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Перебор был даже не песня.....а сопровождение заставок, а это уж, извините, без Михо запустить было нельзя в эфире, значит заранее готовили нарезку и аплодисменты Михо после исполнения. По сравнению с этим Юля, хихикающая на шутки пуйла - была ангел. Дерьмо он всё же, как не обидно признать. И уйти он скорее всего задумал не после этой передави, а раньше, просто как мелкий гадёныш вот так вот поставил точку.
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да нет, просто пока хулигану не дадут по морде - он наглеет.
Интересно, а в США за такой клипец не посадили бы за оскарбление президента?
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Пограничники не будут пропускать лиц с недействительным паспортом на территорию Украины, - спикер ГПСУ Слободян

а выпускать?
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Порох дешевкуа ссыкливое.Это и доказал в очередной раз.Не в михо дело.Петя в рейтингах,ниже овоща уже,паника,все остальное последствия.
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Убирает всех конкурентов по подобию хуйла
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Прикольно наблюдать. Если новость про пэцины выходки появляется до 18 00, то каменты ломятся от восторженных соплей в стиле "наш президент - бох" и "сплотимся вокруг лидера, кругом враги", а если товость позже, то таких коментов - раз-два и обчелся. Что, кагбэ номекае ))
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Намекаете на разницу в часовых поясах и посменную работу?
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Все правильно. В конце концов президент не должен быть терпилой. Тем более в воюющей стране.
Шоколадна дупа - это перебор. И Надю туда же, если не успокоится.
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Чего тогда Герой наш пропал? Спрятался почему?
-
Если он герой не только словесно "давать агрессору по зубам" по 2 раза на неделю...Пускай скажет свое слово!
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Куда он прятался?
Он должен кричать в ответ "Грузин - в жопе резин" - чтобы быть на одном уровне с Михо?
Как-то это не уровень президента.

А свою поддерку михо получил. 300 человек если было - и то хорошо.
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Головнокомандувач виявився банальним боягузом, - Саакашвілі

Пограничники не будут пропускать лиц с недействительным паспортом на территорию Украины, - спикер ГПСУ Слободян - Цензор.НЕТ 783
Головнокомандувач виявився банальним боягузом, - Саакашвілі

Головнокомандувач виявився банальним боягузом. Цей заляканий клептократ крадькома забрав у мене громадянство. Не тільки поважати їх неможливо, але і боятися їх не потрібно!
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Я ж говорю. Президент должен ответить "Грузин - в жопе резин" или "бе-бе-бе"
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И я бы хотел напомнить как сам Михо обращался с оппозицией.
Там и трупы были.

И о том как Иванишвили гражданства лишил.
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То есть если фотографию не "вклеял" при наступлении 25 лет или 45 лет, то всё? можно и не возвращаться ?
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ага.. Так европейцам и сказать - не пускают. Буду жить у вас.

Только загранпаспорт раз в 10 лет вроде дают, а не при наступлении
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Соевые диабетеки совсем охамели! Педя, тупо и по хамски, пытается мочить Михо, а эти глазик шакаладный вылизывают. Пи.арасы одним словом!
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А как кацапскую самку, мать преступника Агеева, так пустили без заграничного паспорта.
Что скажете, барыжные свиньи??!!
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