 Заявления на поступление в украинские вузы подали 235 абитуриентов из оккупированного Крыма, - Гриневич

Об этом на брифинге сказала министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"235 человек (из Крыма) подали заявления на поступление, но прием еще идет", - сказала Гриневич. С временно оккупированных территорий Донбасса заявления на поступление подали 2100 абитуриентов.
Министр также отметила, что прием заявлений для поступающих из Крыма и временно оккупированных территорий продолжается через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина".
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Стипендию получит 25% от учащихся и ни копейки больше, но вот заплатить за проживание в общежитии в Киеве например 1000 грн в месяц, родителей повидать, еду купить...
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Сейчас заочка - лучший выход...
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1. В дипломе НЕТ ОТМЕТКИ о форме посещения - все 1 к 1. И пока Вы об этом не начнете вещать, никто и не узнает.
2. При чем тут Запад к форме обучения? - их интересует только степень - бакалавр либо магистр и то, каждая страна берет сугубо тех, кого считает нужными...Надо врачи, признают диплом врачей и так далее.
3. Пенсия у всех разная, а стипендия немного одинакова! И если в группе из 20 человек 10 отличников, то стипендию получит только 5, одна из них (5%) будет повышенная.
Если в группе 19 человек, то повышенной не будет ни у кого ибо 0.98 - это не целый человек. Так согласно новому закону от Петра Мудрого.
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Вы вообще знаете слово КРЕДИТЫ...они либо есть, либо их нет. Человек либо прослушал курс и сдал экзамен, либо этого не сделал - вот что надо Западу.
Заочников не пускают на "ворк энд тревел", потому, что это не обмен опытом!!! Это раба берут на галеры и он паралельно мир увидит...
А не берут, потому что надо гарантия, что человек вернется домой!!! Гарантия - обучение дома и что тебе тот диплом таки надо...
Не надо путать мягкое со сладким.
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Вам какой-то студент, который в Балтиморе чистил рыбу, когда негры в отпуск уходят, жизненным опытом поделился*
Для Вас же ВоркАндТревел просто щастье, которым нас наградили...да это позор и бич!
Пускай приесжают к нам на фермы навоз выносить, я этим студентам потом за один день село покажу...заодно и жизни научу.
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Горіть у пеклі, москалі!
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Какой смысл учиться в Украине, когда стипендию при любых оценках получит только 25% от количества, а у преподавателей чисто случайно есть уже свои дети, дети друзей, дети за которых попросили...Стипендия теперь - роскошь!
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Возмем Польшу или Чехию, язык учится на курсах максимум за месяц, ЗНО здавать не надо, а дальше стипендия, которой реально хватает и домой 2 раза в год сьездить, и по Европе покататься и возможно родителям помочь. Специалиста оставят у себя работать - а это не 3000 грн аля-Гройсман...Никаких нервов, никаких проблем...
- Неужели не видно, что при африканских зароботках к нам НИКТО С ЗАГРАНИЦЫ не едет на НАШЕ ОТЛИЧНОЕ почти бесплатное обучение!!!
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1. Садик - учат 3-5 лет
2. Школа - 11 лет
3. Институт 4+1
4. Аспирантура 3
5. Докторантура 2-3
Каждый следующий этап короче предыдущего и существенно дешевле, и чем с выше точки забрать человека, тем дороже получается.
Польша экономит 11 лет обучения как минимум...Во многих странах мира 3-5 лет обязательных, где научат в лучшем случае только читать...а дальше сам и за большие деньги.
Только Украина может вложить в человека сумашедшие деньги, а потом орать - уходиииииии!!!
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Очень просто - Вы берете уже чему-то наученного молодого человека, вкладываете в него сущий мизер и оставляете работать...
Он платит налоги и содержит польских пенсионеров!!!!
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А в это время Украина получает что? - То, на что оно заслужило с таким пустоголовым подходом к выбору власти!
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Викладати навіщо?
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https://goo.gl/vB9dXg
В Ульяновске пьяную в #говно 14-летнюю "маленькую мисс Пидароссия" изнасиловали морковью на вписке и снимали всё на #видео, а после этого заставили морковку съесть
https://life.ru/1028891
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