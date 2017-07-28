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 Политика Украины, Общество
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 Заявления на поступление в украинские вузы подали 235 абитуриентов из оккупированного Крыма, - Гриневич

гриневич

Более 200 абитуриентов из Крыма подали заявления на поступление в украинские вузы.

Об этом на брифинге сказала министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"235 человек (из Крыма) подали заявления на поступление, но прием еще идет", - сказала Гриневич. С временно оккупированных территорий Донбасса заявления на поступление подали 2100 абитуриентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявления на поступление в вузы подали более 500 тысяч абитуриентов, - Гриневич

 Министр также отметила, что прием заявлений для поступающих из Крыма и временно оккупированных территорий продолжается через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина".

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Настрій НА НУЛЄ. Тому, вибачайте, МОЯ УЛЮБЛЕНА пісня
Хочте - слухайте, хочте - ні.

https://www.youtube.com/watch?v=ET_QibduEeI
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а почему им льготы? если они с оккупированной зоны,то что,лучше учиться будут? или из них лучше ученые получатся?
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Бо Україна не змогла їх від окупації захистити.
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Не пойму, вам что жаль? Сотни тысяч халявщиков поступят на бюджет и будут 5 лет с государства деньги иметь, из них всего 235 с Крыма - ну и что?
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если им сделают 235 доп. мест- ради бога. а если они займут 235 чужих мест- мне жалко
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Что значит "чужих"? Почему кто-то из Оторвиколесовки имеет больше прав на бесплатное обучение + стипендию на 5 лет, чем переселенец с окупированной территории?
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Деньги иметь...это как?
Стипендию получит 25% от учащихся и ни копейки больше, но вот заплатить за проживание в общежитии в Киеве например 1000 грн в месяц, родителей повидать, еду купить...
-
Сейчас заочка - лучший выход...
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да ладно, 25%.. а стипендия, которая наравне с пенсией - это социальная справедливость? Да какая заочка, о чем вы? В Киев едут для налаживания связей профессиональных и личных. И вообще, с заочкой студенты потом не выедут на Запад (а большинство не исключают такого варианта).
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Вы в образовании не очень сведущи.
1. В дипломе НЕТ ОТМЕТКИ о форме посещения - все 1 к 1. И пока Вы об этом не начнете вещать, никто и не узнает.
2. При чем тут Запад к форме обучения? - их интересует только степень - бакалавр либо магистр и то, каждая страна берет сугубо тех, кого считает нужными...Надо врачи, признают диплом врачей и так далее.
3. Пенсия у всех разная, а стипендия немного одинакова! И если в группе из 20 человек 10 отличников, то стипендию получит только 5, одна из них (5%) будет повышенная.
Если в группе 19 человек, то повышенной не будет ни у кого ибо 0.98 - это не целый человек. Так согласно новому закону от Петра Мудрого.
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Ох, что то вы спорить с кем то захотели. А вы в курсе, что диплом без додатка (лист А4) не действителен? А в этом додатке написана форма обучения. Формально же да, на куске пластика не пишут форму обучения. А на программы "по обмену опытом", "ворк энд тревел" заочников не пускают. И не дай Бог вам пойти в посольство США и обманывать их, что в вас дневная форма обучения.
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В каком додатке А4 что-то записано?
Вы вообще знаете слово КРЕДИТЫ...они либо есть, либо их нет. Человек либо прослушал курс и сдал экзамен, либо этого не сделал - вот что надо Западу.
Заочников не пускают на "ворк энд тревел", потому, что это не обмен опытом!!! Это раба берут на галеры и он паралельно мир увидит...
А не берут, потому что надо гарантия, что человек вернется домой!!! Гарантия - обучение дома и что тебе тот диплом таки надо...
Не надо путать мягкое со сладким.
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Вы явно не имели никогда отношения к разным программам по выезду студентов на Запад и давайте на этом закончим спор ни о чем, спокойной ночи.
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Вы где-то были?
Вам какой-то студент, который в Балтиморе чистил рыбу, когда негры в отпуск уходят, жизненным опытом поделился*
Для Вас же ВоркАндТревел просто щастье, которым нас наградили...да это позор и бич!
Пускай приесжают к нам на фермы навоз выносить, я этим студентам потом за один день село покажу...заодно и жизни научу.
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Це щось міняє саме для цих абітурієнтів? Чи аби причепитися?
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если б намагалася- то русня дальше крымских гор и пролезла б .так и сидели б сейчас кацапы максимум- по побережью до гор
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Я поступал в ВУЗ в Донецке в 2001 году. Я не глупый в принципе человек, но абсолютный ноль в математике (в физике чуть получше). Так вот, к чему я.. Когда поступал - бухал всю ночь с детьми (им по 17 было, а я дядька). Утром меня было хоть на крест вешать). Но я таки пришел... Ничего не смог написать. Принес чистый лист бумаги экзаменатору и сказал - воооот... Она сказала: начерти мне оси координат хотя бы.. Я: в смысле?). Она: а вы на платный, менеджер, наверное? Я: да. Она: ок, не беспокойтесь, все будет хорошо. Вот так я и поступил. Без взяток, честным знанием
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небось сейчас где-то в офисе хвалебные посты власти пишешь
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Да нет, я дома. Собаки гавкают, ребенка завтра в санаторий везти,жена красивая. А ты говно. Как был, так и умрешь им.
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Я дома, собаки гавкают...потом услышать о твоей жизни, как гавно...дальше не читал
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Давай снизу видос Петра о свободе слова с Шустером
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Странно. Я думал в категорию переселенцев запишется десятки тысяч, что бы поступить... Видимо, справки о сиротстве дешевле..
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Поступить и что дальше?
Какой смысл учиться в Украине, когда стипендию при любых оценках получит только 25% от количества, а у преподавателей чисто случайно есть уже свои дети, дети друзей, дети за которых попросили...Стипендия теперь - роскошь!
-
Возмем Польшу или Чехию, язык учится на курсах максимум за месяц, ЗНО здавать не надо, а дальше стипендия, которой реально хватает и домой 2 раза в год сьездить, и по Европе покататься и возможно родителям помочь. Специалиста оставят у себя работать - а это не 3000 грн аля-Гройсман...Никаких нервов, никаких проблем...
- Неужели не видно, что при африканских зароботках к нам НИКТО С ЗАГРАНИЦЫ не едет на НАШЕ ОТЛИЧНОЕ почти бесплатное обучение!!!
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Хм.. вот когда поступают на бюджет, то согласны совать всем подряд взятки, лишь бы проскользнуть на халявное бюджетное место. А вот когда отучились, то пишут точно что и вы. На самом деле выгод от обучения в Украине много. К примеру, как из села без денег человек средних умственных данных, может поступать в Польше, Чехии или Америке? А проучившись в Киеве это возможно - программ куча, связи нарабатываются и т.д.
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Понимаете, система обучения очень дорогой и не прибыльный проект...и только наши бараны олигархи этого не понимают.
1. Садик - учат 3-5 лет
2. Школа - 11 лет
3. Институт 4+1
4. Аспирантура 3
5. Докторантура 2-3

Каждый следующий этап короче предыдущего и существенно дешевле, и чем с выше точки забрать человека, тем дороже получается.

Польша экономит 11 лет обучения как минимум...Во многих странах мира 3-5 лет обязательных, где научат в лучшем случае только читать...а дальше сам и за большие деньги.

Только Украина может вложить в человека сумашедшие деньги, а потом орать - уходиииииии!!!
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Вы спосите зачем полякам наши дети?
Очень просто - Вы берете уже чему-то наученного молодого человека, вкладываете в него сущий мизер и оставляете работать...
Он платит налоги и содержит польских пенсионеров!!!!
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А в это время Украина получает что? - То, на что оно заслужило с таким пустоголовым подходом к выбору власти!
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Викладати тільки українською мовою и вимагати, щоб не тільки розмовляли, а навіть думали українською.
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На Сахалине пьяная мать зарезала сына-событыльника из-за рюмки водки
https://goo.gl/vB9dXg
В Ульяновске пьяную в #говно 14-летнюю "маленькую мисс Пидароссия" изнасиловали морковью на вписке и снимали всё на #видео, а после этого заставили морковку съесть
https://life.ru/1028891
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаявления на поступление в украинские вузы подали 235 абитуриентов из оккупированного Крыма, - Гриневич
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