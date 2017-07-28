EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Политика Украины, За рубежом
  1376  45
Материалы по теме:
Все про:санкции (6314) США (13072) Всемирный конгресс украинцев (66) Трамп (1285)

 Всемирный конгресс украинцев призывает Трампа ввести в действие новые санкции против России

вку

Всемирный конгресс украинцев призвал Дональда Трампа как можно скорее ввести в действие принятый Конгрессом США закон с санкциями против РФ.

Об этом заявил президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВКУ.

"Всемирный конгресс украинцев призывает президента США Дональда Трампа как можно быстрее подписать этот законопроект, что станет важным шагом для обеспечения прекращения агрессии Российской Федерации, а следовательно - установления мира и стабильности в регионе", - сказал Чолий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это решительный сигнал солидарной поддержки Украины, - Порошенко об ужесточении Сенатом США санкций против РФ

Напоминаем, Палата представителей и Сенат США приняли законопроект, ужесточающий санкции в отношении России.

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
перебыйнис перебыйнис - вот если бы еврейский...., но они защитой Ватутина сейчас заняты...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дорогие Родственники из Рачки, по доброте душевной настоятельно рекомендуем к нам не приезжать, мы бандеровцы и фошизды, Хунта адним словом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так с кастрюлеголовыми никто и не спорит...Совершенно верно - всё перечисленное...Только вот маловато вас осталось...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Українці зустрічають Сакварелідзе в аеропорту Бориспіль
Всемирный конгресс украинцев призывает Трампа ввести в действие новые санкции против России - Цензор.НЕТ 709
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это дно,в Украине все воруют,только на принципиальных грузин надежда
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дорогие Родственники из Рачки, по доброте душевной настоятельно рекомендуем к нам не приезжать, мы бандеровцы и фошизды, Хунта адним словом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Есть конгресс Украинцев,есть украинские диаспоры,они помогают украинцам,а про русские конгрессы вы слышали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у кацапов на каждом углу конгресс и конгрессмены

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Бояра" наш союзник! Давайте отправим на Рашку встречный "гумконвой" с боярой - глядишь и кацапсины успокоятся ("с" зачёркнута)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все что надо знать про кацапские конгрессы
РОДИНА - Конгресс русских общин (сокращённо КРО) - общественно-политическое объединение, официально существовавшее в России в 1993-2003 годах. Официально восстановлено в апреле 2011 года. Основатель и неофициальный лидер - заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин.

Всемирный конгресс украинцев призывает Трампа ввести в действие новые санкции против России - Цензор.НЕТ 2202
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это деребан бюджетных средств,а не конгресс
 показать весь комментарий
Ответить
 
конечно слышали, вот 2 конгрессмена например

Всемирный конгресс украинцев призывает Трампа ввести в действие новые санкции против России - Цензор.НЕТ 5947
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну а если серьезно, то кацапы кучкуются и очень сильно, только не по этническому признаку, а по языковому, так и называются "русскоязычная диаспора...(страны)", и с ними довольно плотно работает гебня через посольства и "культурные центры"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Юля мало отсидела за свои детишки с Путиным,а в остальном согласен
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поверим,когда петя за свои делишки отсидит в одной камере с тем у кого министром работал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Петю могут посадить только грузины,свои отпустят за бабло
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сорри, уже ниче не палучится, к счастью или к сожалению хз.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та не надо на Йульку наваливать сверхвозможности
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сміливці. Хлопці зірвали прапор так званої "лнр" в окупованому Перевальську

В мережі поширюють відео, на якому група хлопців зірвала прапор так званої "лнр" в окупованому Перевальську, що на Луганщині.
"Мінус один прапор Лаосу в #Перевальск'е. Хлопцям трохи адреналіну та штука фублей в якості призу. Головне, не зустріти потім МДБ", - прокоментував відео користувач.При цьому, коментуючи відео, користувачі кажуть, що хлопці йшли на серйозний ризик.ВІДЕО http://24tv.ua/smilivtsi_hloptsi_zirvali_prapor_tak_zvanoyi_lnr_v_okupovanomu_perevalsku_n846775
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На редакционную почту пришел ответ одного из наших зарубежных читателей - майора запаса спецподразделения Сайерет Маткал Генерального штаба Армии обороны Израиля. Офицер прочитал заявления одиозного чеченского боевика о готовности "охранять мечеть" и обещает его встретить в Иерусалиме. Я приехал в Израиль 25 лет назад, и эта страна стала моей родиной, за которую я готов отдать свою жизнь. За время пребывания на святой земле я прошел со своими соотечественниками и огонь, и воду и даже медные трубы. И ни разу никому не удалось нас напугать. Не так давно я большим интересом почитал пафосные заявления Рамзана Кадырова, который позиционирует себя как "Глава Чечни". Хотелось бы напомнить ему, что в 90-е годы он и его отец объявили священную войну русским и убивали их в Чечне. Также Кадыров вместе с Басаевым убивал русских в Буденновске, в результате этого теракта в больнице погибли 147 человек, в основном русские. Затем, уже в 2000-е, Кадыров предал своих братьев по оружию и, продавшись Путину, убивал чеченцев. Получив за свое предательство деньги и власть в Грозном, Кадыров, уже в ранге "героя Российской Федерации" уничтожил еще несколько тысяч своих соратников и бывших друзей - таких как братья Ямадаевы (тоже "герои РФ"). В 2008 году Кадыров прислал своих верных головорезов в Грузию, чтобы те уничтожали грузинский народ. Лишь приостановление этой войны не позволило кадыровцам разорить Тбилиси. В 2014 году кадыровцы по приказу своего "главы" отправились на Донбасс и принялись убивать украинцев и пытать их на "подвалах", помогая пророссийским сепаратистам. Есть сведения, что они и до сих пор творят свое черное дело в Донецке и других украинских городах. Примерно то же террористы Кадырова делают и в Сирии: грабят, бесчинствуют, убивают и калечат сирийское мирное население, а также бойцов, выступающих против диктатора Асада. Теперь же, в 2017 году Кадыров, прикрываясь верой, изображая из себя пламенного мусульманина, пообещал приехать в Иерусалим, чтобы воевать там против израильской полиции, а также законов нашей страны. Приезжай, Рамзан, мы тебя тут встретим! Война с еврейским народом станет для тебя последней. Под предлогом "защиты мечети" ты пропагандируешь настоящую войну против израильтян. Но наш народ никогда не боялся вызовов, тем более - от таких жалких предателей и террористов как ты. Испокон веков было много желающих "сбросить евреев в море" и где они теперь? Сейчас у нас тоже достаточно врагов, поэтому выстраивайся в очередь.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/news/126078_1501254987
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Документ ушел на подпись Трампу. Если он в течении 10 дней его не подпишет, закон автоматически вступит в силу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно а вы саакозащитники знаете что в штатах по закону презом может стать только лицо рожденное в штатах, а вы дурачье ненормального грузина уже в презы назначили про которого нихрена вообще кроме имени не знаете.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кандидаты в президенты-спасители Украины мелькают и сменяются как в калейдоскопе. Ярош, Савченко, Саакашвили...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсемирный конгресс украинцев призывает Трампа ввести в действие новые санкции против России
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти