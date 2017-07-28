 Всемирный конгресс украинцев призывает Трампа ввести в действие новые санкции против России

Об этом заявил президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВКУ.
"Всемирный конгресс украинцев призывает президента США Дональда Трампа как можно быстрее подписать этот законопроект, что станет важным шагом для обеспечения прекращения агрессии Российской Федерации, а следовательно - установления мира и стабильности в регионе", - сказал Чолий.
Палата представителей и Сенат США приняли законопроект, ужесточающий санкции в отношении России.
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спокоятся ("с" зачёркнута)
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РОДИНА - Конгресс русских общин (сокращённо КРО) - общественно-политическое объединение, официально существовавшее в России в 1993-2003 годах. Официально восстановлено в апреле 2011 года. Основатель и неофициальный лидер - заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин.
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В мережі поширюють відео, на якому група хлопців зірвала прапор так званої "лнр" в окупованому Перевальську, що на Луганщині.
"Мінус один прапор Лаосу в #Перевальск'е. Хлопцям трохи адреналіну та штука фублей в якості призу. Головне, не зустріти потім МДБ", - прокоментував відео користувач.При цьому, коментуючи відео, користувачі кажуть, що хлопці йшли на серйозний ризик.ВІДЕО http://24tv.ua/smilivtsi_hloptsi_zirvali_prapor_tak_zvanoyi_lnr_v_okupovanomu_perevalsku_n846775
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Саакашвили изгоняют с Украины
«Гастроли бродячего грузинского цирка-шапито явно затянулись и реально начали угрожать украинскому государству. Прощай, обдолбанный мишка, прощай»
Беги, Михо, беги! Как Саакашвили из друга Порошенко превратился в главного врага
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