 Россию покинут более 700 сотрудников американских заграничных учреждений, - "Коммерсант"

"Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники в Москве.
"Госдепу США придется сократить численность сотрудников своего посольства в Москве и генконсульств на территории России более чем на 700 человек", - пишет издание.
По данным газеты, при принятии решения о мерах против США в Москве исходили из того, что "американская сторона была заранее предупреждена обо всех подготовленных мерах, это касается и ограничений, наложенных на недвижимость, и уравнение числа дипломатических сотрудников".
В пятницу, 28 июля, Сенат США одобрил новые санкции против России. Во вторник они были одобрены палатой представителей конгресса США.
В связи с принятием в конгрессе США законопроекта о санкциях против России МИД РФ объявил об ответных мерах в отношении Вашингтона.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин одобрил ответ МИД РФ на новые санкции США
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кацапия это не савок- все что они могут против США, это забрать дачи и выслать дипломатов)
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...она давно началась, она в разгар уже, пошла когда жирик шампусик выставлял
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Украинские ультрас избили фанатов из Греции, которые приехали в Киев на игру своего футбольного клуба ПАОК с донецким «Олимпиком».
Давайте запомним две вещи: если ты приехал на матч на родных цветах и баннерах, то должен уметь постоять за них; если ты поддерживаешь Путина и приезжаешь в Украину, то ты гарантированно получишь по морде», - говорится в сообщении на странице Ultras Hearts в Facebook.
https://inforesist.org/grecheskie-fanatyi-na-stadione-podderzhali-putina-kievskie-ultras-ih-otlovili-i-izbili/
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Стало известно, как украинец героически посадил самолет, разбитый градом
Александр Акопов, пилот украинского Airbus A320, который в четверг, 27 июля, получил серьезные повреждения при вылете из аэропорта в Стамбуле, стал героем турецких СМИ.
Об этом на своей странице в Фейсбук написал журналист Осман Пашаев.
https://inforesist.org/stalo-izvestno-kak-ukrainets-geroicheski-posadil-samolet-razbityiy-gradom/
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может хуйло немного от лугандона отвлечется...
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Просто нужно побольше санкций...
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все идет к выездным визам (для Внутренней партии) и железному занавесу
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а вот хуйлу очень скоро неповезет
и єто радует
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Америка і так була попереду совка/Рашки, а в останні роки взагалі рванула вперед. Чхати вони хотіли на "рюсскую угрозу"!
В Америці от для простих громадян роблять техніку, яка Рашці і не снитиметься у найближчі років 50
http://testdrive.com.ua/debyutant-tesla-model-x-skorostnoj-elektricheskij-vsedorozhnik/
Що тоді вже про прогрес в армії казати!
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Зачем так сложно??
Могли бы просто закрыть туалеты на ентой даче - енто дешевле.
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Истоскуются они теперь у себя там на Вашингтонщине по расейской гавнине и поснимают фсефсефсе санкции...)))
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