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 Россию покинут более 700 сотрудников американских заграничных учреждений, - "Коммерсант"

санкции

Объявленные в пятницу Россией контрмеры в отношении американских загранучреждений вынудят США сократить число их сотрудников более чем на 700 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники в Москве.

"Госдепу США придется сократить численность сотрудников своего посольства в Москве и генконсульств на территории России более чем на 700 человек", - пишет издание.

По данным газеты, при принятии решения о мерах против США в Москве исходили из того, что "американская сторона была заранее предупреждена обо всех подготовленных мерах, это касается и ограничений, наложенных на недвижимость, и уравнение числа дипломатических сотрудников".

В пятницу, 28 июля, Сенат США одобрил новые санкции против России. Во вторник они были одобрены палатой представителей конгресса США.

В связи с принятием в конгрессе США законопроекта о санкциях против России МИД РФ объявил об ответных мерах в отношении Вашингтона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин одобрил ответ МИД РФ на новые санкции США
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кацапам нечем воевать даже в холодной или ледяной войне
кацапия это не савок- все что они могут против США, это забрать дачи и выслать дипломатов)
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Кацапстан ето уже далеко не ссср чтобы хоть как то выжить в холодной войне.
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...шо значит идёт к...?
...она давно началась, она в разгар уже, пошла когда жирик шампусик выставлял
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страшно представить как они будут мучаться в своей пиндоссии и тосковать по рассеюшке
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...надувные бамбардировщики уже накачали, то мабуть таки да...
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Греческие фанаты на стадионе поддержали Путина. Киевские ультрас их отловили и избили

Украинские ультрас избили фанатов из Греции, которые приехали в Киев на игру своего футбольного клуба ПАОК с донецким «Олимпиком».

Давайте запомним две вещи: если ты приехал на матч на родных цветах и баннерах, то должен уметь постоять за них; если ты поддерживаешь Путина и приезжаешь в Украину, то ты гарантированно получишь по морде», - говорится в сообщении на странице Ultras Hearts в Facebook.

https://inforesist.org/grecheskie-fanatyi-na-stadione-podderzhali-putina-kievskie-ultras-ih-otlovili-i-izbili/
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Действительно. Все уж об этом протрубили. И только "Цензор" спит...
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вот еще одна новость, о которой спит Цензор

Стало известно, как украинец героически посадил самолет, разбитый градом



Александр Акопов, пилот украинского Airbus A320, который в четверг, 27 июля, получил серьезные повреждения при вылете из аэропорта в Стамбуле, стал героем турецких СМИ.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал журналист Осман Пашаев.

https://inforesist.org/stalo-izvestno-kak-ukrainets-geroicheski-posadil-samolet-razbityiy-gradom/
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В Салониках (Откуда ПАОК) очень много совковых греков из Грузии, Армении, Крыма и других республик. Лично знаю из своего города русскоязычного грека улетевшего туда после развала Совка. Так что ничего удивительного в ватности фанатов ПАОКа нет.
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Сейчас объясню. Это фото от 2015 года. Баскетбольный матч ПАОК - Зенит. Спустя день после уничтожения ВВС Турции касапского ватолёта. А как известно ПАОК создавали греческие беженцы из Константинополя во время греко-турецкой войны. Греки вступились за путина в общем. Хотя их ультрас осудили этот баннер.

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Фотка с баннером явно не с матча. Это не стадион Лобановского, там нет таких перил как и нет красных седушек.
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Спочатку цих 700 чоловік покине Рашку, а потім ще кілька мільйонів.....
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Они сами рады будут выбраться домой из этой помойки
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Совок проиграл америкосам,а воры парашенские,которые детей учат на западе,бабки и недвижимость держат там,просто обречены.Но быдлу парашенскому это не интерестно.Их история началась и закончилась в 1945 году и то иллюзиями.
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Представляю какие шуточки американцы будут рассказывать про россию и русских дома,типо про чукчей)))
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такой расклад (санкции, антисанкции) мне нравится!
может хуйло немного от лугандона отвлечется...
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А кто ж аленей, рвущихся за грин картами обслуживать то будет? Очередная санкция против россиян.
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Пля, как же они теперь без Расеи жить-то будут?..
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Как красиво нагнуть расею и еще забрать оттуда своих людей без политического скандала...
Просто нужно побольше санкций...
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Ответ я думаю будет адекватным-700 кацапов вернутся в свои мухосрански и для них это действительно будет траур.
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эти 700 человек безусловно будут рады вырваться из болота скрепоносии
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Капець! Каци - феєричні дятли(пташки, що довбають"! 700 чоловік лише американців за місяць приносили кацапам не менше 500 000 баксів у вигляді оплат за продукти і послуги. Окрім того за обслуговування інфраструктури місцеві кацапи теж мали гроші, як обслуговуючий персонал. А тепер американці посміються.
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теперь цапы будут три года визы и другие документы ждать)) клерков не хватит))
все идет к выездным визам (для Внутренней партии) и железному занавесу
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Механизм есть. Просто скажут, что надо поменять загранпаспорта, а для выдачи новых - справку о безгрешности из церкви(как потом окажется, только православная выдаёт правильные справки), медкомиссию (платно) и справку из КГБ о благонадёжности (очередь 6 месяцев). И никакой выездной визы не надо.
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для нас по любому хорошо
а вот хуйлу очень скоро неповезет
и єто радует
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Ви не розумієте всієї трагедії США. Як тепер економіка США буде без м атрьошок4? або без бояри? Кирдик піндосам!
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Матрёшка, вообще говоря, японское изобретение.
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Осталось теперь аннулировать визы и выдворить личинок всех кацапских из США,пусть похлебают родное,они предкам такое устроют,шо те будут готовы на все
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Тепер за грінкарту в мордорі мінімум лям немордорських грошей буду просити. А еліта з науковців тупо щезне. Готуймося до Ким-Чен-Инівського ладу поруч. Або до того, що посипеться на дріб'язки. Свої до Дону треба буде визбирати.
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Очень надеюсь, что у Госдепа хватит юмора отозвать консулов из всех консульств по стране, выдающих визы
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Налякали їжака голою дупою!
Америка і так була попереду совка/Рашки, а в останні роки взагалі рванула вперед. Чхати вони хотіли на "рюсскую угрозу"!

В Америці от для простих громадян роблять техніку, яка Рашці і не снитиметься у найближчі років 50
http://testdrive.com.ua/debyutant-tesla-model-x-skorostnoj-elektricheskij-vsedorozhnik/

Що тоді вже про прогрес в армії казати!
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По легендарным сталагмитам, скульптурам петухов, тонкому аромату боярышника.... Понимаю...
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Взяли и закрыли амер дачу в маскве?

Зачем так сложно??

Могли бы просто закрыть туалеты на ентой даче - енто дешевле.
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опять "бомбят воронеж" - кому будет от этого хуже?
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Хех...)))
Истоскуются они теперь у себя там на Вашингтонщине по расейской гавнине и поснимают фсефсефсе санкции...)))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссию покинут более 700 сотрудников американских заграничных учреждений, - "Коммерсант"
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