 Задержаны трое вымогателей. Среди них помощник замминистра МВД Трояна. У самого чиновника тоже был обыск, который не дал результата, - Луценко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Луценко отметил: "В ходе совместного с СБУ производства было задокументировано и задержаны заместитель руководителя ОО "Гражданский корпус" Азов "Бржезинский, помощник заместителя МВД Украины Иваштенко и гражданин Ш., которые подозреваются в систематическом вымогательстве с угрозой жизни и здоровью от представителя одного из предприятий средств на общую сумму более 1,5 млн грн.
Согласно данным НСРД (негласные следственно-розыскные действия) 785 тыс грн указанные злоумышленники разделили между собой и другими лицами.
В связи с этим было проведено 13 обысков, в том числе в помещении заместителя МВД В. Трояна. Указанные средства обнаружить не удалось.
Всем трем злоумышленникам объявлено подозрение и избраны меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления полного состава лиц, получавших неправомерную выгоду".
В комментариях к своему сообщению, Генпрокурор отметил: "Во время обыска изъято 60 тысяч гривен, которые не совпадают по номерам со средствами, полученными вымогателями. У каждого дома есть деньги".
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Горбатюк написал Луценко заявление о преступлениях его заместителя Столярчука(54)
Гражданин задержан на Волыни при попытке дать прокурору взятку в размере $5 тысяч, - Луценко. ФОТО(18)
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что они сделали за время присутствия в ВР? а юлька? НИЧЕГО. они говорильщики ртом и их электорат - тупые неудачники с резинкой между ушей вместо мозгов
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попробуй расширить свой словарный запас с помощью чтения книг а не агиток от просравшего все грузина и косатой балаболки
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Потому шо он знает эта воровская шобла быстрее него расправится с Украиной.
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только дурак, с такими погонами берёт такие деньги
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А щодо добровольців, так вони різні бувають. Хтось воював та гинув, а хтось кар'єру політичну робив, а хтось ішов у добровольці щоб накрасти та наникати зброї і потім її продавати. Були і такі. Люди всякі бувають. Один Бог свят, а люди грішні. Тому і сказано: "Не твори собі кумира!"
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защекан ссыкливый, мой жопу и катай к мужу гомику)))
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коли таке було ? Що там був за "ультиматум" ?
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Блокаду т.зв "націоналісти" практично взагалі НІЯК не підтримали ... Більше того - аваківський "східний корпус" вже готовий бути нацькованим на учасників блокади - це стосується Сум і Харкова ...
Так що - це все мимо ... Йде банальна гризня між НФ і БПП - от і все ..))
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Самі , панове ... самі
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Объединившись свободные люди могут отстоять свои права несмотря на сопротивление коррумпированной системы!" - говорится в сообщении.
Также отмечено, что бандиты стреляли. Все отобранное у них оружие было передано в полицию. ....
https://youtu.be/U3kHlYlNSKE?t=204
https://www.business.ua/darkside/na_kirovogradshchine_zhiteli_sela_napali_na_reyderov_video-584415/
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Порошенко пытается подставить Трояна и вместе с ним Авакова - СМИ
В интернет-издании strana.ua назвали три версии относительно информации о задержании заместителя главы Министерства внутренних дел Вадима Трояна на взятке в 2 млн гривен.
По информации источника в МВД, Трояна планируют подставить по приказу президента Петра Порошенко, который таким образом, якобы продолжает подковерную войну с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, пытаясь ослабить его позиции.
По его словам, никакого задержания за взятку не было, а была попытка провокации с последующим запуском дискредитирующих Трояна слухов в СМИ.
В тоже время, источник издания в ГПУ говорит, что Троян действительно фигурирует в уголовном производстве, и к нему приходили с обыском представители СБУ и Генпрокуратуры, причем якобы небезрезультатно. В настоящее время переговоры о его дальнейшей судьбе ведутся "на самом верху" украинской власти с участием первых лиц государства, поскольку он является очень близкой к Авакову персоной.
Кроме того, по данным "Дорожного контроля", обыск у Трояна был, но задержание так и не состоялось.
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Заместитель главы МВД якобы получил деньги за решение закрыть уголовное дело, которое находится в производстве Голосеевского управления полиции г. Киева.
В "Дорожном контроле" отметили, что Троян получил часть неправомерной выгоды в размере 300 тыс. гривен из общей суммы в 1,2 млн гривен. Факт получения им денег записан на видеокамеру.
27 июля 2017 года сотрудники СБУ и ГПУ провели обыск в здании Голосеевского отделения полиции, а также по месту проживания. Во время обыска, Троян с ружьем напал на оперативников. Однако, после звонка "сверху", успокоился и позволил провести обыск
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https://youtu.be/U3kHlYlNSKE?t=204
https://www.business.ua/darkside/na_kirovogradshchine_zhiteli_sela_napali_na_reyderov_video-584415/
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