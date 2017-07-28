EN|RU|UK
Темы дня: Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко Запрет российских сайтов Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову
 Происшествия
  8678  199
Все про:Луценко (7061) МВД (8362) обыск (1176) Нацполиция (8182) СБУ (14650) Троян (190)

 Задержаны трое вымогателей. Среди них помощник замминистра МВД Трояна. У самого чиновника тоже был обыск, который не дал результата, - Луценко

луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о задержании трех вымогателей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко отметил: "В ходе совместного с СБУ производства было задокументировано и задержаны заместитель руководителя ОО "Гражданский корпус" Азов "Бржезинский, помощник заместителя МВД Украины Иваштенко и гражданин Ш., которые подозреваются в систематическом вымогательстве с угрозой жизни и здоровью от представителя одного из предприятий средств на общую сумму более 1,5 млн грн.

Согласно данным НСРД (негласные следственно-розыскные действия) 785 тыс грн указанные злоумышленники разделили между собой и другими лицами.

В связи с этим было проведено 13 обысков, в том числе в помещении заместителя МВД В. Трояна. Указанные средства обнаружить не удалось.

Всем трем злоумышленникам объявлено подозрение и избраны меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления полного состава лиц, получавших неправомерную выгоду".

В комментариях к своему сообщению, Генпрокурор отметил: "Во время обыска изъято 60 тысяч гривен, которые не совпадают по номерам со средствами, полученными вымогателями. У каждого дома есть деньги".
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
югодивый юга, пасматри кто палучает дивиденты от масштабного дерибана наших денег за жестянослесарную срань в виде ночв (корыт) адной из кумовских артелей!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он в прокуратуру устроился шоу вести? Когда суд приговор объявит тогда и подавайте эту инфу, мелким шрифтом и на последней странице... Надоела эта клоунада.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вопрос на засыпку: какова сума откупного (залога) будет назначена?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
успокойся, барыга расчищает электоральное поле, осталось еще ЮВТ посадить для полного счастья и можно спокойно переизбираться на 2ой срок)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
собственно и план "шатун" был вброшен не просто так)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и как они могли что то сделать, если они в оппозиции к шоколадной коалиции так называемой?ну а как правит та коалиция хорошо всем известно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
конечно читаю. и даже думаю (хотя тебе это неведомый процесс).
что они сделали за время присутствия в ВР? а юлька? НИЧЕГО. они говорильщики ртом и их электорат - тупые неудачники с резинкой между ушей вместо мозгов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
твой троллинг уныл, а лизание "шоколадной дупы" чрезмерно даже для порохобота)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Їх лякає навіть сам думка про таку можливість ... ...))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нє, нас жахає думка про твого куміра Гадю Хавченко і її команаду..))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рыги сейчас у власти, проснись (или проспись)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну конечно. и войны нет, и путин в Киев как к себе домой ездит и вообще петя агент хуйла. только вот какой то неправильный агент. и рыги при власти неправильные. янук не спешит возвращаться да и азиров что то приунывший.....

попробуй расширить свой словарный запас с помощью чтения книг а не агиток от просравшего все грузина и косатой балаболки
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Позвольте уточнить гер Стрелок-она еще и колясочница, а не только косатая.
 показать весь комментарий
Ответить
 
то была одноразовая роль погорелого театра. не стоит брать до уваги
 показать весь комментарий
Ответить
 
ага, а колян с телками отдыхал, а потом в коляске катался, а мельник, а этот днепровский еврейчик...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот потому путин и не нападает на Украину шо у власти свои.

Потому шо он знает эта воровская шобла быстрее него расправится с Украиной.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну ты ментяра и выдал с постоянным членом во рту) Нехорошо так порохоботу о картавом куме Петручио отзыватся Тем более когда ейный кум говорит То кажется что у него во рту их два Выгонят с работы Пойдешь за те же бабки дворником
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
если б ты не был известным порохоботом, тут мы тебя бы и попалили)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
эта песня стала последней каплей для михо . лишился гражданства .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
интересно зачем Трояну 10 тыс. баксиков!!
только дурак, с такими погонами берёт такие деньги
 показать весь комментарий
Ответить
 
до обида 10 и после обида 10 и на обид 10 и не плохо вырисовывается .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Насчет Трояна не знаю, но вспомни как они себе надбавки в несколько тысяч грн. выписывают. , а тут $10 000. И вдруг каждый день по несколько раз?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У них межі немає, гребуть все підряд не задумуючись. Премію 100грн виписати можна? Беремо! 10000 баксів хтось за "дах" пропонує? Беремо! Все тягнемо, як пилососи!
А щодо добровольців, так вони різні бувають. Хтось воював та гинув, а хтось кар'єру політичну робив, а хтось ішов у добровольці щоб накрасти та наникати зброї і потім її продавати. Були і такі. Люди всякі бувають. Один Бог свят, а люди грішні. Тому і сказано: "Не твори собі кумира!"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а где ж зрадный вой насчет ареста заместителя ГО "Азов"?Шоколадная власть опять садит патриотов?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Когда зрадогавнюки не знают на кого гадить, то гадят на президента. Простой им дорого стоит..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так це мій президент. А твій президент Ху"ло. Кожному своє..
 показать весь комментарий
Ответить
 
это все происки шоколадной власти, дело явно сфабриковано чтобы посадить патриота и очернить азов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да ФСБ тут поработали на все 1000% ,не подкопаешься
 показать весь комментарий
Ответить
 
это пидрило стрелок и тут насрал))))
защекан ссыкливый, мой жопу и катай к мужу гомику)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вышел Билецкий совместно с Свободой и другими националистами с ультиматумом шоколаднику в Раде, помните??? Шоколадник ненадолго затаился и включил ответку....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
:D

коли таке було ? Що там був за "ультиматум" ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
о блокаде. ее поддержали некоторые ога и районы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А до чого тут вищезазначені персонажі ?
Блокаду т.зв "націоналісти" практично взагалі НІЯК не підтримали ... Більше того - аваківський "східний корпус" вже готовий бути нацькованим на учасників блокади - це стосується Сум і Харкова ...
Так що - це все мимо ... Йде банальна гризня між НФ і БПП - от і все ..))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У самого чиновника тоже был обыск, который не дал результата... Ка не дал? А сколько твой сынуля за не дал, квартирок новых прикупил?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мент остаётся ментом и жуликом, назови его хоть Архангелом. На постсовковом пространстве порядочный человек не идёт в судьи, прокуроры, полицейские, вертухаи и на госслужбу, - это удел ничтожеств стремящихся к обогащению (любовь плебеев въезжать в Рай на чужих плечах, прикрываясь высокими фразами о патриотизме и долге). Боже, уничтожь ты ничтожеств!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
что не так Валера? твой пост совсем не радостный
 показать весь комментарий
Ответить
 
Может я и переборщил? Но и в грустном нужно находить позитив, типО - Слава Богу, что я не судья, прокурор, полицейский, вертухай и госслужащий!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Боже, уничтожь ты ничтожеств!!!

Самі , панове ... самі
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот-вот,а то все на кого-то надеются а сами будут сидеть и наблюдать
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Истины" которые рассказывают нам по олигархическим каналам - "все одинаковые", "ты ни на что не влияешь", "ничего изменить нельзя" - ложные.
Объединившись свободные люди могут отстоять свои права несмотря на сопротивление коррумпированной системы!" - говорится в сообщении.
Также отмечено, что бандиты стреляли. Все отобранное у них оружие было передано в полицию. ....

https://youtu.be/U3kHlYlNSKE?t=204
https://www.business.ua/darkside/na_kirovogradshchine_zhiteli_sela_napali_na_reyderov_video-584415/
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гы...Азову лапти плетут. Петр Последний сотоварищи плотно заняты окончательной дискредитацией гражданского общества и добровольческих организаций. "Никому нельзя верить"..."все одинаковые" и т.д. Цыганский российский политтехнологический менеджмент. Партия гегемонов и та додумалась амеров нанимать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Банда Авакяна ничем не лучше Шоколадной банды
 показать весь комментарий
Ответить
 
ТРОЯН - Брав участь у війні на сході України, був заступником командира полку «Азов» у 2014 році
 показать весь комментарий
Ответить
 
Порошенко пытается подставить Трояна и вместе с ним Авакова - СМИ

Задержаны трое вымогателей. Среди них помощник замминистра МВД Трояна. У самого чиновника тоже был обыск, который не дал результата, - Луценко - Цензор.НЕТ 364
Порошенко пытается подставить Трояна и вместе с ним Авакова - СМИ

В интернет-издании strana.ua назвали три версии относительно информации о задержании заместителя главы Министерства внутренних дел Вадима Трояна на взятке в 2 млн гривен.
По информации источника в МВД, Трояна планируют подставить по приказу президента Петра Порошенко, который таким образом, якобы продолжает подковерную войну с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, пытаясь ослабить его позиции.
По его словам, никакого задержания за взятку не было, а была попытка провокации с последующим запуском дискредитирующих Трояна слухов в СМИ.
В тоже время, источник издания в ГПУ говорит, что Троян действительно фигурирует в уголовном производстве, и к нему приходили с обыском представители СБУ и Генпрокуратуры, причем якобы небезрезультатно. В настоящее время переговоры о его дальнейшей судьбе ведутся "на самом верху" украинской власти с участием первых лиц государства, поскольку он является очень близкой к Авакову персоной.
Кроме того, по данным "Дорожного контроля", обыск у Трояна был, но задержание так и не состоялось.
Читайте также: СМИ: Троян проходит по делу о вымогательстве миллиона гривен
Заместитель главы МВД якобы получил деньги за решение закрыть уголовное дело, которое находится в производстве Голосеевского управления полиции г. Киева.
В "Дорожном контроле" отметили, что Троян получил часть неправомерной выгоды в размере 300 тыс. гривен из общей суммы в 1,2 млн гривен. Факт получения им денег записан на видеокамеру.
27 июля 2017 года сотрудники СБУ и ГПУ провели обыск в здании Голосеевского отделения полиции, а также по месту проживания. Во время обыска, Троян с ружьем напал на оперативников. Однако, после звонка "сверху", успокоился и позволил провести обыск
 показать весь комментарий
Ответить
 
Що там його обшукувати? Його тільки пику побачиш, відразу ховай гаманець, бандит-бандитом. А будуть вдвох десь у проході з Аваковим стояти, то гарантовано хтось всереться з переляку. В кутузку його, вовкулаку! Нехай посидить, він знає, за що
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержаны трое вымогателей. Среди них помощник замминистра МВД Трояна. У самого чиновника тоже был обыск, который не дал результата, - Луценко
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти