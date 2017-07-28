 Задержаны трое вымогателей. Среди них помощник замминистра МВД Трояна. У самого чиновника был тоже был обыск, который не дал результата, - Луценко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Луценко отметил: "В ходе совместного с СБУ производства было задукоментовано и задержаны заместитель руководителя ОО "Гражданский корпус" Азов "Бржезинский, помощника заместителя МВД Украины Иваштенко и гражданин Ш., которые подозреваются в систематическом вымогательстве с угрозой жизни и здоровью от представителя одного из предприятий средств на общую сумму более 1,5 млн грн.
Согласно данным НСРД (негласные следственно-розыскные действия) 785 тыс грн указанные злоумышленники разделили между собой и другими лицами.
В связи с этим было проведено 13 обысков, в том числе в помещении заместителя МВД В. Трояна. Указанные средства обнаружить не удалось.
Всем трем злоумышленникам объявлено подозрение и избраны меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления полного состава лиц, получавших неправомерную выгоду".
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