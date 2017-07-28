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 Лавров рассказал Тиллерсону, что "политика США оказалась в руках русофобских сил"

лавров

28 июля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

Лавров сообщил, что решение сократить количество сотрудников американского диппредставительства и закрытие доступа на два объекта посольства США вызвано "целой серией враждебных шагов Вашингтона".

"Последние события показали, что политика США оказалась в руках русофобских сил, толкающих Вашингтон на путь конфронтации", - заявил Лавров Тиллерсону, выразив надежду, что "американская сторона, наконец, задумается о пагубных последствиях своей линии".

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Стороны условились продолжать контакты по всем вопросам российско-американских отношений.

Напомним, 28 июля Сенат вслед за Палатой представителей США подавляющим большинством (98 - "за", 2 - "против") одобрил закон, предусматривающий ужесточение санкций против Российской Федерации.

В ответ РФ потребовала от США до 1 сентября сократить количество своих дипломатов в стране до 445 и закрывает доступ на 2 объекта посольства США.

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Да кацапы сами себя удавят.И это не может не радовать.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛавров рассказал Тиллерсону, что "политика США оказалась в руках русофобских сил"
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