 Лавров рассказал Тиллерсону, что "политика США оказалась в руках русофобских сил"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
Лавров сообщил, что решение сократить количество сотрудников американского диппредставительства и закрытие доступа на два объекта посольства США вызвано "целой серией враждебных шагов Вашингтона".
"Последние события показали, что политика США оказалась в руках русофобских сил, толкающих Вашингтон на путь конфронтации", - заявил Лавров Тиллерсону, выразив надежду, что "американская сторона, наконец, задумается о пагубных последствиях своей линии".
Стороны условились продолжать контакты по всем вопросам российско-американских отношений.
Напомним, 28 июля Сенат вслед за Палатой представителей США подавляющим большинством (98 - "за", 2 - "против") одобрил закон, предусматривающий ужесточение санкций против Российской Федерации.
В ответ РФ потребовала от США до 1 сентября сократить количество своих дипломатов в стране до 445 и закрывает доступ на 2 объекта посольства США.
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